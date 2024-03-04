«Атлетик» – «Барселона». Френки и Педри получили травмы. Онлайн-трансляция
«Барселона» играет в гостях с «Атлетиком» в 27-м туре Ла Лиги.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Полузащитники каталонцев Френки де Йонг и Педри получили травмы по ходу первого тайма.
Игру в прямом эфире показывает Okko.
- Дата проведения
- 3 марта, 23.00, «Сан-Мамес»
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Атлетик –
Унаи Симон, Прадос, Йерай Альварес, Паредес, Гарсия де Альбенис, Дани Гарсия, Весга (Руис де Галаррета, 63), Гомес (Сансет, 64), Беренгер, Уильямс, Гурусета.
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Барселона –
тер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу, Кристенсен, Гюндоган, де Йонг (Лопес, 26), Педри (Ямаль, 45), Рафинья, Левандовски.
- Предупреждения:
- Араухо (32), Хави (32), Дани Гарсия (52), Кристенсен (62), Гарсия де Альбенис (65).
Что-то на прошлой неделе, когда Барселона разгромила Хетафе заслуженно и при нормальном судействе, «вашей братии» вообще не было видно и слышно после пожелания удачи Хетафе перед матчем )
Победа позволит баскам вплотную приблизится к лигочемпионской зоне и при осечках банды Симеоне даже ворваться в неё, но:
- матч пропустит один из братцев Уильямсов..
- Баски после игры на неделе вряд ли нормально отдохнули..
- Барса вроде как оклемалась и имеет все шансы к Эль Класико подойти на второй строчке.
Поэтому матч должен быть жарким..
Очень и очень будет сложно без него, просто на ровном месте сломался …
Все равно виноват «менеджмент ФК Барселоны», да ?
Зато за то, что Кристенсен сыграл в мяч и потом игрок Бильбао упал - сразу желтая.
Монсано страшный сон Барсы но видимо даже у него проснулась совесть)))
Как Барселону обвинять в травмах игроков сборной Испании - так у вас время есть.
Когда я вас спрашиваю почему вы не обвиняете сборную Испании в травме Гави - «я весьма загружен» )
Вот зачем нужно было выпускать Гави в матче, который ничего не значит ?
Дали бы скамеечникам поиграть, а не основному составу, и такого не было бы.
Будет сложно, но состав боевой !
Надеюсь, все сегодня сложится для Барселоны в положительном ключе.
Барса давай