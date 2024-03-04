«Атлетик» – «Барселона». Френки и Педри получили травмы. Онлайн-трансляция

Теги Барселона Атлетик Ла Лига онлайны Футбол

«Барселона» играет в гостях с «Атлетиком» в 27-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Полузащитники каталонцев Френки де Йонг и Педри получили травмы по ходу первого тайма.

Игру в прямом эфире показывает Okko.

Атлетик – Барселона 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
3 марта, 23.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
АтлетикУнаи Симон, Прадос, Йерай Альварес, Паредес, Гарсия де Альбенис, Дани Гарсия, Весга (Руис де Галаррета, 63), Гомес (Сансет, 64), Беренгер, Уильямс, Гурусета.
Барселонатер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу, Кристенсен, Гюндоган, де Йонг (Лопес, 26), Педри (Ямаль, 45), Рафинья, Левандовски.
Предупреждения:
Араухо (32), Хави (32), Дани Гарсия (52), Кристенсен (62), Гарсия де Альбенис (65).

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123 комментария
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Баски весь матч жестко рубят без ЖК, Араухо первый фол сразу карточка
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-4
+8
Ответ войд
Комментарий скрыт
А в случае, если Барселона победит заслуженно и при нормальном судействе в обе стороны или если даже Барселону засудят, то вы так же будете писать или просто промолчите ?)

Что-то на прошлой неделе, когда Барселона разгромила Хетафе заслуженно и при нормальном судействе, «вашей братии» вообще не было видно и слышно после пожелания удачи Хетафе перед матчем )
+12
-6
+6
Атлетик конечно сейчас в огне....да и игра на Сан-Мамес. Один из самых сложных стадионов для Барсы..
Победа позволит баскам вплотную приблизится к лигочемпионской зоне и при осечках банды Симеоне даже ворваться в неё, но:
- матч пропустит один из братцев Уильямсов..
- Баски после игры на неделе вряд ли нормально отдохнули..
- Барса вроде как оклемалась и имеет все шансы к Эль Класико подойти на второй строчке.

Поэтому матч должен быть жарким..
+12
-7
+5
Здоровья Де Йонгу !
Очень и очень будет сложно без него, просто на ровном месте сломался …
+5
0
+5
Ответ Raul14
Комментарий скрыт
Ты имеешь ввиду про Реал Мадрид
+7
-3
+4
Насколько же Алхазов убогий комментатор
+3
0
+3
Не плохой первый тайм и конечно жаль , что не забил Канселу . ДеЙонгу и Педри здоровья . Костоломы из Бильбао не получили не одной карточки , хотя игра очень опасная . Ждём второй тайм , надеюсь больше никого не поломают и все будет хорошо .
+3
0
+3
Ответ fidelio
Педри...это конечно, увы все... и не только в этом сезоне... Гави, Педри...ранний, не побоюсь цинизма, расход этих талантливых достояний Испании в канун чемпионата Европы- преступление менеджмента ФК Барселона!!
И не важно, что Гави сломался в ничего не значащем матче для сборной Испании ?
Все равно виноват «менеджмент ФК Барселоны», да ?
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Ещё и Педри - травма! Ужас! Сан Мамес - красавцы: аплодируют игрокам Барсы!
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Игра в мяч - Кристенсен жёлтая карточка .
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Судья решил вообще не замечать фолов со стороны Атлетика.

Зато за то, что Кристенсен сыграл в мяч и потом игрок Бильбао упал - сразу желтая.
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Ответ войд
Комментарий скрыт
И это говорит чел чей клуб каждый год регулярно пробивает 20+ пенальти и играют до 90+40 минуты пока не забьют)
Монсано страшный сон Барсы но видимо даже у него проснулась совесть)))
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Ответ Headly
а брусок лопес точно из академии Барселоны? 2 раза подряд не может мяч остановить.
Точнее не скадешь, реально брусок
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Ответ svaz
Хрустальный Дембеле, вроде в ПСЖ без травм, дело походу далеко не в игроках
то что у балабола тренера такой же балабольный штаб, сомнений не вызывает. Фейк тренер, Фейк мед.штаб
+2
-1
+1
Кристенсен просто дно
+2
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+1
Ответ fidelio
Педри...это конечно, увы все... и не только в этом сезоне... Гави, Педри...ранний, не побоюсь цинизма, расход этих талантливых достояний Испании в канун чемпионата Европы- преступление менеджмента ФК Барселона!!
Гави получил травму крестов в матче сборной. Плохо следишь из Барселоны
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Ответ suzok
ну вот сломали Френки ублюдки
Подлая гравитация
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Ответ Кирилл
Это, конечно, забавно ) Как Барселону обвинять в травмах игроков сборной Испании - так у вас время есть. Когда я вас спрашиваю почему вы не обвиняете сборную Испании в травме Гави - «я весьма загружен» )
"Тут как бы вечер воскресенья "😄😄😄
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Ответ fidelio
Кирил, я пластический лицевой хирург, весьма загружен, у меня совсем другие вопросы в своей клинике... Тут как бы вечер воскресенья, не более того...
Это, конечно, забавно )

Как Барселону обвинять в травмах игроков сборной Испании - так у вас время есть.
Когда я вас спрашиваю почему вы не обвиняете сборную Испании в травме Гави - «я весьма загружен» )
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АТБ на подъёме, Муравей добился прогресса в игре. Тяжелейший матч для Барсы! Но, всеравно, успеха🔵🔴
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ну вот сломали Френки ублюдки
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Баски красавцы, аплодируют Френки.
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Ну добрый вечер( Потеряли Френки и похоже с Наполи без него. Это тяжелейшая потеря
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Ответ fidelio
Конечно..., я как вы понимаете о непропорциональных нагрузках для молодых ребят... Потерпите и скоро поломаются и Ямаль и Фернан и Кубарси.., Недавно были на симпозиуме в Барселоне (я тут живу), выступал довольно модный в городе травматолог, который практически разнес клуб в его варварском отношении к непомерным нагрузкам молодых игроков
А почему вы не задаете вопросы руководству и тренерскому штабу сборной Испании ?

Вот зачем нужно было выпускать Гави в матче, который ничего не значит ?
Дали бы скамеечникам поиграть, а не основному составу, и такого не было бы.
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Кубарси ТОПово играет
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Педри хрустальнулся и это печально.
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Ответ Emin Aliev
Педри хрустальнулся и это печально.
Хрустальный Дембеле, вроде в ПСЖ без травм, дело походу далеко не в игроках
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Жирона оступилась - нужно обходить их.

Будет сложно, но состав боевой !
Надеюсь, все сегодня сложится для Барселоны в положительном ключе.
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Реал и Жирона оступились !
Барса давай
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Ответ RealJon
Катлетико не заслуживает играть в ЛЧ следующем сезоне. Лучше уж Бильбао дебютируют в нем
Бильбао дважды играли в ЛЧ в групповом раунде.
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