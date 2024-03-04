«Атлетик» – «Барселона». Френки и Педри получили травмы. Онлайн-трансляция

«Барселона» играет в гостях с «Атлетиком» в 27-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Полузащитники каталонцев Френки де Йонг и Педри получили травмы по ходу первого тайма.

Игру в прямом эфире показывает Okko.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги