Мир РПЛ возвращается! «Ростов» примет «Крылья», «Зенит» и «Спартак» сыграют в субботу, «Динамо» и «Локомотив» – в воскресенье

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

«Ростов» примет «Крылья Советов» в стартовом матче 19-го тура Мир РПЛ.

В субботу ЦСКА примет «Оренбург», «Краснодар» сыграет с «Рубином», «Зенит» будет противостоять «Спартаку». 

В воскресенье состоится матч «Динамо» – «Локомотив». 

Чемпионат России

19-й тур

Ростов – Крылья Советов
Дата проведения
1 марта, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Оренбург
Дата проведения
2 марта, 14.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Рубин
Дата проведения
2 марта, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Урал
Дата проведения
2 марта, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Спартак
Дата проведения
2 марта, 19.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Факел
Дата проведения
3 марта, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Локомотив
Дата проведения
3 марта, 16.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Балтика – Сочи
Дата проведения
3 марта, 19.00, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

24 комментария
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Мир РПЛ возвращается.
Промес не возвращается ✅
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Всех с возвращением любимой РПЛ. Надеюсь, что футбол нас ожидает качественный. И хотелось в этот день вспомнить слова одного журналиста:
«Сегодня 1 марта, и я поздравляю всех с первым днем весны и со всеми надеждами – каждый из нас с весной связывает много надежд. А, как известно, надежда всегда умирает последней».
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Урррррра, ну наконец-то, а то совсем скучно стало, смотреть не на что
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Как бы мы не ворчали, не матерились, не клялись никогда не смотреть этот цирк и тому подобное

Но мы любим наш любимый футбол, долго ждем возобновления сезона и все равно смотрим, ибо не можем без нашей любимой лиги
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Мы скучали, родненькая😍
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Всех с возвращением РПЛ!😎
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Вот и возвращается после зимней спячки любимая и не особо, качественная и не очень, смотрибельная и когда как, но в любом случае родная РПЛ.
Впереди сложный соперник, серьёзная команда со статистикой 20:0, или около того, в межсезонных матчах.Это показатель высокого класса.
А если взять во внимание тот момент, что воскресный противник в играх с Зенитом в С-Пб всегда выглядит грозно(особенно последние 10-15 лет), то ожидается знатная сеча.

Давай, Зенит!
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Ждали!
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Пришла весна, пришёл футбол! Всех с радостным событием!
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Ответ Утя Ваткин
Скандалы интриги расследования возвращаются.
Так уже вчера Спартак задал планку)
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Ответ Бен Гаан
Мир РПЛ возвращается. Промес не возвращается ✅
Возвращается, но в свою родину:)
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С возвращением,всем без травм и судейского "недосмотра"!
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С праздником, мужики! Надеюсь, что остаток сезона подарит нам незабываемые эмоции
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Пусть победят сильнейшие без вмешательства внешних факторов...
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Самара !!!
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Вперёд за "Крылья"!🇸🇱
Обеим командам зрелищной, честной и джентльменской игры, достойной открытия второй части сезона. Без травм и судейских скандалов!
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Скандалы интриги расследования возвращаются.
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Всех с возвращением РПЛ. И под это долгожданное возвращение хорошо бы устроить стране светлый праздник. Чего и пожелаю.
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Вперёд Сельмаш!!! 💛💙
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Похоже Квинси все еще в обезьяннике.
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