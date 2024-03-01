Мир РПЛ возвращается! «Ростов» примет «Крылья», «Зенит» и «Спартак» сыграют в субботу, «Динамо» и «Локомотив» – в воскресенье

«Ростов» примет «Крылья Советов» в стартовом матче 19-го тура Мир РПЛ.

В субботу примет « », « » сыграет с « », « » будет противостоять «Спартаку».

В воскресенье состоится матч «Динамо» – «Локомотив».

Чемпионат России

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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