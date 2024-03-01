Мир РПЛ возвращается! «Ростов» примет «Крылья», «Зенит» и «Спартак» сыграют в субботу, «Динамо» и «Локомотив» – в воскресенье
«Ростов» примет «Крылья Советов» в стартовом матче 19-го тура Мир РПЛ.
В субботу ЦСКА примет «Оренбург», «Краснодар» сыграет с «Рубином», «Зенит» будет противостоять «Спартаку».
В воскресенье состоится матч «Динамо» – «Локомотив».
Чемпионат России
19-й тур
- Дата проведения
- 1 марта, 19.00, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 2 марта, 14.00, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 2 марта, 16.30, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 2 марта, 19.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 2 марта, 19.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 3 марта, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 3 марта, 16.30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 3 марта, 19.00, «Стадион Калининград»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Промес не возвращается ✅
«Сегодня 1 марта, и я поздравляю всех с первым днем весны и со всеми надеждами – каждый из нас с весной связывает много надежд. А, как известно, надежда всегда умирает последней».
Но мы любим наш любимый футбол, долго ждем возобновления сезона и все равно смотрим, ибо не можем без нашей любимой лиги
Впереди сложный соперник, серьёзная команда со статистикой 20:0, или около того, в межсезонных матчах.Это показатель высокого класса.
А если взять во внимание тот момент, что воскресный противник в играх с Зенитом в С-Пб всегда выглядит грозно(особенно последние 10-15 лет), то ожидается знатная сеча.
Давай, Зенит!
Обеим командам зрелищной, честной и джентльменской игры, достойной открытия второй части сезона. Без травм и судейских скандалов!