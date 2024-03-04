Капризов сделал 3-й хет-трик в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 66 очков в 55 играх
Кирилл Капризов сделал 3-й хет-трик в сезоне в матче с «Сан-Хосе».
Форвард «Уайлд» забросил 3 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (4:3) и был признан первой звездой.
В третьем периоде 2 гола нападающего при счете 2:3 позволили его команде одержать победу. Победная шайба была заброшена на 56:01.
Россиянин прервал серию из 3 игр без очков. В его активе 66 (29+37) очков в 55 играх в текущем сезоне.
Сегодня Кирилл (22:18, 4:19 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Хет-трик стал для Капризова 5-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Еще один он сделал в плей-офф.
1.Овечкин - 30 (6-й результат в истории Лиги)
2.Буре - 20
3.Могильный - 17
4.Малкин - 13
5.Ковальчук - 13
6.Ковалёв - 12
7.Яшин - 8
8.Сёмин - 7
9.Фёдоров - 6
10.Панарин - 6