Капризов сделал 3-й хет-трик в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 66 очков в 55 играх

Кирилл Капризов сделал 3-й хет-трик в сезоне в матче с «Сан-Хосе».

Форвард «Уайлд» забросил 3 шайбы в игре регулярного чемпионата с «Шаркс» (4:3) и был признан первой звездой.

В третьем периоде 2 гола нападающего при счете 2:3 позволили его команде одержать победу. Победная шайба была заброшена на 56:01.

Россиянин прервал серию из 3 игр без очков. В его активе 66 (29+37) очков в 55 играх в текущем сезоне.

Сегодня Кирилл (22:18, 4:19 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.

Хет-трик стал для Капризова 5-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Еще один он сделал в плей-офф.