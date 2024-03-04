Капризов сделал 3-й хет-трик в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 66 очков в 55 играх

Теги Миннесота Сан-Хосе НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов сделал 3-й хет-трик в сезоне в матче с «Сан-Хосе».

Форвард «Уайлд» забросил 3 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (4:3) и был признан первой звездой. 

В третьем периоде 2 гола нападающего при счете 2:3 позволили его команде одержать победу. Победная шайба была заброшена на 56:01. 

Россиянин прервал серию из 3 игр без очков. В его активе 66 (29+37) очков в 55 играх в текущем сезоне. 

Сегодня Кирилл (22:18, 4:19 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю. 

Хет-трик стал для Капризова 5-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Еще один он сделал в плей-офф.

7 комментариев
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Все шайбы красивы. Получил удовольствие от просмотра.
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Малочик
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Когда 2 забивал, показалось, что Кяхкенен уворачивался. Типа, как бы в бошку не прилетело:).
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Герой 👍
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Спасибо за видео.
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Лидеры НХЛ по хет-трикам среди россиян
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2.Буре - 20
3.Могильный - 17
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10.Панарин - 6
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Ответ 42mk@
Малочик
красаучиг
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