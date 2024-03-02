Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команда Щербаковой лидирует после пяти видов, команда Загитовой – 2-я, команда Туктамышевой – 3-я
Команда Анны Щербаковой лидирует на Кубке Первого канала после пяти видов.
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Санкт-Петербург
Положение после пяти видов
1. Команда Анны Щербаковой – 63 балла
2. Команда Алины Загитовой – 55
3. Команда Елизаветы Туктамышевой – 53
Команда Загитовой: Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин.
Команда Щербаковой: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.
Команда Туктамышевой: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Софья Муравьева, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева, Мария Агаева, Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.
Команда Загитовой завтра минимум 4 балла отыграет в парах и танцах, где у нее выступают лидеры против последних номеров синих. Плюс у мальчиков набравший форму Кондратюк и бомбический Челентано-Савосин против Гуменника и Самсонова. Плюс чуть более сильная на бумаге пара Базылюк-Горбачева против Петросян-Садковой. Завтра все будет очень интригующе
Как по мне Белые и Красные сделали ошибку выставляя свои сильнейшие пары в КП. В танцах все по очереди как не печально.
Не зря Анюта вчера Влада выбрала первым у парней - сегодня Влад отблагодарил по полной программе, обойдя Женю. И вообще зажёг! Красавец!
Единственный косячок у синих - Мишки уступили Козликам. Но пока это никакой роли не играет. Сильно подтащили вторые номера и у девушек, и у парней. Даже у Димки появились признаки оживления - почти встал...
Вот в прошлом году, когда у синих снялась Валиева, а потом ещё и Зинина травму получила прямо во время КП, заранее было всё ясно далеко до середины