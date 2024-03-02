Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команда Щербаковой лидирует после пяти видов, команда Загитовой – 2-я, команда Туктамышевой – 3-я

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Команда Анны Щербаковой лидирует на Кубке Первого канала после пяти видов.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Санкт-Петербург

Положение после пяти видов

1. Команда Анны Щербаковой – 63 балла

2. Команда Алины Загитовой – 55

3. Команда Елизаветы Туктамышевой – 53

Команда Загитовой: Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин.

Команда Щербаковой: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

Команда Туктамышевой: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Софья Муравьева, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева, Мария Агаева, Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.

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141 комментарий
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Ответ Sat397
Комментарий скрыт
Аня там даже не выступает, боже. Тут вообще все равно чья команда победит. Это всего лишь медийное появление для всех трех. И скажите, присвоила ли себе Саша титул ЧР?)
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-15
+37
Алиеву накидали баллов за сорванный прыжок, Самарин понятно (его провожают). А ученик Давыденко расположился ниже этих парней в таблице 🤷🏼‍♀️
+38
-7
+31
Княжуки красавцы, затащили 😍
+28
-4
+24
Синицына просто хорошеет как хорошее вино, с каждым стартом эта короткая смотрится все шикарные, просто глаз оторвать невозможно. Ещё жалко немного Муравьеву, она явно сильно расстроилась после падения. А в целом, все девочки молодцы, хорошие были прокаты!
+26
-5
+21
Хороший задел на завтра у синих. В очередной раз не перестаю удивляться, как можно было выбрать Ветлугина, имея в распоряжении Савосина и Алиева, и первым выбором взять себе в команду Федотова. То, что у Щербаковой получилась такая сильная мужская команда - целиком и полностью "заслуга" Туктамышевой. А Аня просто грамотно выбрала лучших в каждом раунде и собрала себе максимально возможную сильную команду.
Команда Загитовой завтра минимум 4 балла отыграет в парах и танцах, где у нее выступают лидеры против последних номеров синих. Плюс у мальчиков набравший форму Кондратюк и бомбический Челентано-Савосин против Гуменника и Самсонова. Плюс чуть более сильная на бумаге пара Базылюк-Горбачева против Петросян-Садковой. Завтра все будет очень интригующе
+25
-8
+17
Сексуальная Алина,веселая и озорная Лиза и серьезная Аня.Хорошие капитанши и команды у них классные.Пусть победит дружба(нет,не та "дружба",которая тут тусуется и строчит километровые простыни ,а настоящая Дружба.)
+37
-21
+16
Праздник фигурного катания начался!
Как по мне Белые и Красные сделали ошибку выставляя свои сильнейшие пары в КП. В танцах все по очереди как не печально.
+23
-7
+16
Хе-хе...предсказуемо! Все дружно подтвердили свою репутацию. Синие впереди с отрывом. Надо полагать, если не будет завтра откровенных провалов у Синих, они победят.
Не зря Анюта вчера Влада выбрала первым у парней - сегодня Влад отблагодарил по полной программе, обойдя Женю. И вообще зажёг! Красавец!
Единственный косячок у синих - Мишки уступили Козликам. Но пока это никакой роли не играет. Сильно подтащили вторые номера и у девушек, и у парней. Даже у Димки появились признаки оживления - почти встал...
+20
-7
+13
Из явных несправедливостей Рамзенков под Самариным и Алиевым. Но ожидаемо.
+15
-2
+13
Ответ akl34
Алиеву накидали баллов за сорванный прыжок, Самарин понятно (его провожают). А ученик Давыденко расположился ниже этих парней в таблице 🤷🏼‍♀️
Нормально ему поставили, с прыжком под 100 бы получил
+13
-2
+11
Как очевидец из зала напишу, что все смотрелось на одном дыхании и очень круто! Минимум пауз, очень красивое открытие (с Мишей ❤️). И почти не важно за кого болеть! Очень здорово получилось!
+14
-3
+11
Для тех, кто пишет гадости: "Чем человек наполнен, то он и изливает..."
+16
-5
+11
Кракены Арсений и Лев сделали шоу!
+14
-4
+10
Ну результат такой , как и должен быть с первыми лицами в трёх видах , да ещё с Гуменником и Дикиджи .Это было ясно заранее. Неравномернее команд ещё не встречалось за 4 года
+32
-22
+10
Ксюша - это ♥️
+11
-2
+9
Алина, как всегда, лучший капитан. Абсолютно все в ее команде свой максимум показали. Что там судейки иногда ставят, этим она управлять не может.
+35
-26
+9
Ответ Грибной_король
Комментарий скрыт
Фролова
+10
-1
+9
Ответ Maecenas
вот что бывает, когда капитанам самим надо выбирать состав и их очередность выступлений, а не тащить готовенький сильный состав. Тут думать надо, не всем дано
Ну да ну да, а что Муравьева последняя тоже заранее ясно было? Лед скользкий
+11
-2
+9
Пока прогнозы оправдываются: у Синих сильнее состав, и поэтому они сейчас уверенно лидируют на турнире.
+10
-1
+9
Первый день прекрасного турнира позади, завтра развязка. Прощание Самарина было очень душевно.
+9
-1
+8
Ответ AllaS
Ну результат такой , как и должен быть с первыми лицами в трёх видах , да ещё с Гуменником и Дикиджи .Это было ясно заранее. Неравномернее команд ещё не встречалось за 4 года
Это заговор. Пишите жалобу в спортлото.
+24
-16
+8
Ответ Андрей Красин
Алина, как всегда, лучший капитан. Абсолютно все в ее команде свой максимум показали. Что там судейки иногда ставят, этим она управлять не может.
за что то Рамзенкову балл штрафа,не поняла за что?
+10
-2
+8
Ответ galik55
Юниоры рулят
Юниоры всегда рулят. Сколько ни повышай возраст перехода во взрослые, сколько взрослых ни заваливай деньгой, смотреть Первенство всегда приятней чем Чемпионат. Юность - это жизненная энергия, это всегда смотрится лучше.
+16
-8
+8
В командных соревнованиях часто исход опеделяют провалы фаворитов.
+8
0
+8
Прога у Ани конечно за душу берет...
+12
-4
+8
Ответ Sat397
Комментарий скрыт
мне прям стыдно, что у Камилы Валиевой такой неадекватный болельшик
+16
-8
+8
Ответ AllaS
Ну результат такой , как и должен быть с первыми лицами в трёх видах , да ещё с Гуменником и Дикиджи .Это было ясно заранее. Неравномернее команд ещё не встречалось за 4 года
Не согласен. Более-менее равное распределение.
Вот в прошлом году, когда у синих снялась Валиева, а потом ещё и Зинина травму получила прямо во время КП, заранее было всё ясно далеко до середины
+11
-3
+8
Изо всех сил пытаются тут оправдать неравномерное распределение команд в пользу синих. Это личный вид спорта, задача капитанов устроить праздничную атмосферу и помочь "своим" показать свой максимум. У кого-то это лучше получается)
+13
-5
+8
Ответ AllaS
Ну результат такой , как и должен быть с первыми лицами в трёх видах , да ещё с Гуменником и Дикиджи .Это было ясно заранее. Неравномернее команд ещё не встречалось за 4 года
вот что бывает, когда капитанам самим надо выбирать состав и их очередность выступлений, а не тащить готовенький сильный состав. Тут думать надо, не всем дано
+21
-14
+7
Ответ ДИОНИС
Пока прогнозы оправдываются: у Синих сильнее состав, и поэтому они сейчас уверенно лидируют на турнире.
Команда сильная, ещё и судьи накидывают...
+10
-3
+7
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