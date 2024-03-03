СКА обыграл «Торпедо» во 2-м овертайме и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1. Команда Ротенберга отыгралась с 0:2
СКА обыграл «Торпедо» во втором матче серии Кубка Гагарина.
Команда тренера Романа Ротенберга одержала победу во втором овертайме со счетом 3:2.
К 36-й минуте матча плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ СКА проигрывал 0:2, но отыгрался благодаря голам Сергея Толчинского и Михаила Воробьева.
В овертайме решающую шайбу забросил Василий Глотов.
Благодаря этой победе СКА сравнял счет в серии плей-офф – 1-1.
Третий матч между клубами состоится 5 марта в Нижнем Новгороде.
если бы выиграли, то в Нижнем Новгороде было бы приятнее смотреть, удачи дома!
Торпедо, версия 2,0, обновленная, молодчики!
Рано, конечно, перед ПО похоронили команду, а они не только живы, но и готовы к бою как никогда. Респект!
Какая же маленькая грань между 2:0 и 1:1...
Лично для меня все очевидно пока только в серии двух "Д"
ЕСЛИ БЫ НЕ КОРЕШКОВ , ТО ЭТА КОМАНДА ДАВНО БЫ СБОЙ ДАЛА
На пятый матч в Питер придёт 25000? :)
Надеюсь карма сработает и Ротен не пройдёт дальше.
У Торпедо какая-то фобия против СКА, уже третий раз в этом сезоне отдали, ведя в 2+ шайбы
А пока спасибо обеим, очень качественную игру дают парни!
Но тренер там Корешков.
И это факт....
В бой парни
В овертаймах возили , прощали много раз
В Питере серию закроют