СКА обыграл «Торпедо» во 2-м овертайме и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1. Команда Ротенберга отыгралась с 0:2

СКА обыграл «Торпедо» во втором матче серии Кубка Гагарина.

Команда тренера одержала победу во втором овертайме со счетом 3:2.

К 36-й минуте матча плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ СКА проигрывал 0:2, но отыгрался благодаря голам Сергея Толчинского и .

В овертайме решающую шайбу забросил .

Благодаря этой победе СКА сравнял счет в серии плей-офф – 1-1.

Третий матч между клубами состоится 5 марта в Нижнем Новгороде.