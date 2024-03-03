СКА обыграл «Торпедо» во 2-м овертайме и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1. Команда Ротенберга отыгралась с 0:2

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Сергей Толчинский Михаил Воробьев Василий Глотов Хоккей

СКА обыграл «Торпедо» во втором матче серии Кубка Гагарина.

Команда тренера Романа Ротенберга одержала победу во втором овертайме со счетом 3:2. 

К 36-й минуте матча плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ СКА проигрывал 0:2, но отыгрался благодаря голам Сергея Толчинского и Михаила Воробьева.

В овертайме решающую шайбу забросил Василий Глотов.

Благодаря этой победе СКА сравнял счет в серии плей-офф – 1-1.

Третий матч между клубами состоится 5 марта в Нижнем Новгороде.

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36 комментариев
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Очень жаль... Надеюсь ска не пройдет дальше
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-12
+22
У Ска на тренерском мостике известнейшие хоккейные лидеры: Зубов, Корешков...А руководит ими просто блатной финский парень...Эх и стыдоба
+20
-7
+13
Торпедо жаль(
если бы выиграли, то в Нижнем Новгороде было бы приятнее смотреть, удачи дома!
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-3
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СКА с победой!
Торпедо, версия 2,0, обновленная, молодчики!
Рано, конечно, перед ПО похоронили команду, а они не только живы, но и готовы к бою как никогда. Респект!
Какая же маленькая грань между 2:0 и 1:1...
+21
-10
+11
Отличный матч ,смотрелся на одном дыхании ! Шансы на победу были у обоих команд , но повезло игрокам с Невы ! Надеюсь ,что таких же два огненных , боевых матча по игре будут и в Нижнем !
+11
-1
+10
Ответ гога11
Многие подавали СКА как главного соискателя КГ, но серия с Торпедо показала что это не так. Любая команда может не только дать отпор СКА, но и выбить из ПО.
В этом году такая конкуренция, что, кажется, любой может выбить любого.

Лично для меня все очевидно пока только в серии двух "Д"
+6
-1
+5
Ответ Грегори Хауз
А болельщиков и клуб кто-то спрашивал? Даваи ты судить не будешь и посмотришь за своим мишкой? Болельщикам что теперь, пикеты устраивать? Уж лучше он, чем извините Никитин, Воробьев или Знарок. Хотя Знарка можно было бы.
конечно, было бы круто, если бы болельщики СКА устроили бойкот матчей из-за того, что командой руководит богатенький самодур) но у нас люди стерпят и схавают что угодно (кроме фай-айди)
+4
0
+4
Ответ Грегори Хауз
А болельщиков и клуб кто-то спрашивал? Даваи ты судить не будешь и посмотришь за своим мишкой? Болельщикам что теперь, пикеты устраивать? Уж лучше он, чем извините Никитин, Воробьев или Знарок. Хотя Знарка можно было бы.
АХАХАХАХАХАХАХАХХА, РОТЕНБЕРГ ЛУЧШЕ НИКИТИНА ГОВОРИТ, ВЫЗЫВАЙТЕ САНИТАРОВ!
ЕСЛИ БЫ НЕ КОРЕШКОВ , ТО ЭТА КОМАНДА ДАВНО БЫ СБОЙ ДАЛА
+7
-3
+4
Красивый камбэк! СКА с Победой!
+10
-6
+4
Не смотря на проигрышь Торпедо молодцы бились , боролись от души , удачи в следущей игре парни все красавцы .
+5
-1
+4
Величайший отскок, тупо нижегородцам не хватило мастерства в завершении, тот же Коваленко мог решать спокойно. В любом случае, пока 2 игры внушают оптимизм и хочется надеяться, что в Нижнем будет не хуже.

На пятый матч в Питер придёт 25000? :)
+6
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+3
Ответ Александр Буркин
Торпедо жаль( если бы выиграли, то в Нижнем Новгороде было бы приятнее смотреть, удачи дома!
Они и так молодчик, уважуха профессору.
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Да как так то, Торпедо???
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Очень жаль. Не дотерпели торпедушки.
Надеюсь карма сработает и Ротен не пройдёт дальше.
+6
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СКА с победой. Повторили то что сделал причный Авангард. Правда это заняло по больше времени. Желаю СКА сил,, терпения, что бы эта победа придала импульс.
+3
-1
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Ответ гога11
Многие подавали СКА как главного соискателя КГ, но серия с Торпедо показала что это не так. Любая команда может не только дать отпор СКА, но и выбить из ПО.
Выбьют обязательно! Многие сильнее! Локо, ЦСКА, авангард, Динамо, и ещё другие. Ска слабо выглядел с таким составом. Ну это не удивительно с таким то тренером)
+6
-4
+2
Всех с победой!

У Торпедо какая-то фобия против СКА, уже третий раз в этом сезоне отдали, ведя в 2+ шайбы
+4
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+1
нельзя период + ОТ играть в один отбой. ((
+1
0
+1
Две тяжёлые игры, особенно сегодня. Кто лучше восстановится до послезавтра, у того и будет шанс на вторую победу и возможно всю серию...
А пока спасибо обеим, очень качественную игру дают парни!
+1
0
+1
Главное чтобы Торпедо хватило сил на домашние игры !
+1
0
+1
Многие подавали СКА как главного соискателя КГ, но серия с Торпедо показала что это не так. Любая команда может не только дать отпор СКА, но и выбить из ПО.
+7
-6
+1
где бартез? мнение этого эксперта бы почитать, тем более у этого 38 летнего мудреца новое слово в лексиконе появилось - "голики". пару месяцев будет пользоваться им
+1
-1
0
Ответ Best Raul
У Ска на тренерском мостике известнейшие хоккейные лидеры: Зубов, Корешков...А руководит ими просто блатной финский парень...Эх и стыдоба
То ли дело 7 периодов нк забивать, локомотув печенек!
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Ответ гога11
Многие подавали СКА как главного соискателя КГ, но серия с Торпедо показала что это не так. Любая команда может не только дать отпор СКА, но и выбить из ПО.
Тот же Ава с трудом обыграл Лалу, у них также проблемы могут быть. Как и у Локо, Металлурга которые проиграли по одному матчу. Посмотрим на Динамо.
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Ответ Shiver89
Очень жаль... Надеюсь ска не пройдет дальше
Надежды юношей питают.
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Команда может и Ротенберга...
Но тренер там Корешков.
И это факт....
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Надеюсь,что эта неудача не сломит Торпедо
В бой парни
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Это точно профессор ?
В овертаймах возили , прощали много раз
В Питере серию закроют
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Видно было , что Торпедовцы устали в овертайме. Жаль.
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С победой великое торпедО! Красавцы, ларионов бог, болельщики всех клубов бросили свои ак барсы, авангарды и локомотивы, все молятся на Кубок в руках великого Ларионова, на колени перед святым! А вы и так..))
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