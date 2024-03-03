Клубное ТВ «Реала» после «Валенсии»: «На ВАР ушло 2 минуты и 25 секунд, поэтому свистеть нужно было на 99:25. Мансано сделал это на 98:40. Беспрецедентно»
На клубном телевидении «Реала» прокомментировали судейство матча с «Валенсией».
На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.
В репортаже на клубном телевидении «Реала» случившуюся ситуацию назвали «беспрецедентной». По мнению ведущих, она «может определить судьбу Ла Лиги».
«К матчу добавили семь минут. На отсечке 90 минут и 25 секунд Хиль Мансано поставил пенальти на Уго Дуро. На вмешательство ВАР ушло две минуты и 25 секунд. Таким образом, свисток должен был прозвучать на отметке 99 минут и 25 секунд.
Победный гол беспрецедентным образом отменили, когда на часах было 98 минут и 40 секунд», – заявили на клубном ТВ «Реала».
Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?
Винисиус заткнул «Месталью» дублем, жестом BLM и «обезьяной». Но «Реал» не выиграл – странно
Мадрид. Яростные атаки обладателя Лиги Чемпионов и Межконтинентального кубка мадридского "Реала". Счет 2:2. Заканчивается последняя добавленная минута. После быстрой контратаки нападающий московского "Локомотива" Джеймс Обиора обыгрывает защитника и выходит один на один. Но в этот момент звучит свисток арбитра об окончании встречи. До конца третьей добавленной минуты оставалось три секунды, что вполне бы хватило для забитого гола.
Это не ЛЧ с ручными судьями 😂
А в итоге Мадрид в ЛЧ прекрасен, а Барселона постоянно вылетает в ЛЕ
ВАР все справедливо рассудил😂😂
Лучше бы дал пробить и время сэкономил.
Ещё не поставленная пенка в ворота Реала в первом Класико при счёте 1-0 в пользу Барсы. Можно продолжать бесконечно
=))
Обычно дай бог минуту-две переиграют и свисток, никогда в ответ на 4-5 минут лежания игроков или вводов мяча в игру, на это же время матч не продлевает.