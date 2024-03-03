Клубное ТВ «Реала» после «Валенсии»: «На ВАР ушло 2 минуты и 25 секунд, поэтому свистеть нужно было на 99:25. Мансано сделал это на 98:40. Беспрецедентно»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Футбол

На клубном телевидении «Реала» прокомментировали судейство матча с «Валенсией».

На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

В репортаже на клубном телевидении «Реала» случившуюся ситуацию назвали «беспрецедентной». По мнению ведущих, она «может определить судьбу Ла Лиги».

«К матчу добавили семь минут. На отсечке 90 минут и 25 секунд Хиль Мансано поставил пенальти на Уго Дуро. На вмешательство ВАР ушло две минуты и 25 секунд. Таким образом, свисток должен был прозвучать на отметке 99 минут и 25 секунд.

Победный гол беспрецедентным образом отменили, когда на часах было 98 минут и 40 секунд», – заявили на клубном ТВ «Реала».

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?

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150 комментариев
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Вполне себе прецедентно, здесь уже вспоминали 2002:
Мадрид. Яростные атаки обладателя Лиги Чемпионов и Межконтинентального кубка мадридского "Реала". Счет 2:2. Заканчивается последняя добавленная минута. После быстрой контратаки нападающий московского "Локомотива" Джеймс Обиора обыгрывает защитника и выходит один на один. Но в этот момент звучит свисток арбитра об окончании встречи. До конца третьей добавленной минуты оставалось три секунды, что вполне бы хватило для забитого гола.
+135
-23
+112
Ответ Динар
Вполне себе прецедентно, здесь уже вспоминали 2002: Мадрид. Яростные атаки обладателя Лиги Чемпионов и Межконтинентального кубка мадридского "Реала". Счет 2:2. Заканчивается последняя добавленная минута. После быстрой контратаки нападающий московского "Локомотива" Джеймс Обиора обыгрывает защитника и выходит один на один. Но в этот момент звучит свисток арбитра об окончании встречи. До конца третьей добавленной минуты оставалось три секунды, что вполне бы хватило для забитого гола.
Зачем так далеко уходить? 2017 год, матч Реала и Малаги на Бернабеу. Тот же самый судья Хиль Мансано дает штрафной в пользу Малаги в концовке первого тайма. Малага забрасывает в штрафную и забивает Реалу, в момент уже удара по воротам судья дает свисток и гол в итоге не засчитывают. Тогда болельщики Реала не кричали про ограбление) https://x.com/javimunoz_01/status/1764056348252119146?s=61&t=ZdUayx0Mic7_Qs_vist_Zw
+105
-24
+81
2 года назад в ответке с сити на Бернабеу уже в доп время игроки Реала падали каждую минуту, тем самым затягивая время. Чего после того матча никто не посчитал, сколько было убито времени и сколько по итогу компенсировал судья?
+61
-14
+47
Почему клубное ТВ Реала молчит когда ошибаются в их пользу если они за справедливость
+51
-13
+38
Клубное ТВ "Реала" – это уже такой же мем, как окружение Неймара.
+34
-6
+28
Ответ Aleksandr Blaugranas
Зачем так далеко уходить? 2017 год, матч Реала и Малаги на Бернабеу. Тот же самый судья Хиль Мансано дает штрафной в пользу Малаги в концовке первого тайма. Малага забрасывает в штрафную и забивает Реалу, в момент уже удара по воротам судья дает свисток и гол в итоге не засчитывают. Тогда болельщики Реала не кричали про ограбление) https://x.com/javimunoz_01/status/1764056348252119146?s=61&t=ZdUayx0Mic7_Qs_vist_Zw
так там же фол свистнули
+18
-3
+15
уже ввели чистое игровое время или о чем речь?
+17
-3
+14
Извините, реал
Это не ЛЧ с ручными судьями 😂
+45
-33
+12
Ответ Aleksandr Blaugranas
Зачем так далеко уходить? 2017 год, матч Реала и Малаги на Бернабеу. Тот же самый судья Хиль Мансано дает штрафной в пользу Малаги в концовке первого тайма. Малага забрасывает в штрафную и забивает Реалу, в момент уже удара по воротам судья дает свисток и гол в итоге не засчитывают. Тогда болельщики Реала не кричали про ограбление) https://x.com/javimunoz_01/status/1764056348252119146?s=61&t=ZdUayx0Mic7_Qs_vist_Zw
Ты жидко наделал в штаны - там был свистнут очевидный фол.
+19
-7
+12
Ответ Vitor Dia
Извините, реал Это не ЛЧ с ручными судьями 😂
При таких комментах вспоминается, как фанаты Барсы обещали справедливый расклад с появлением ВАР
А в итоге Мадрид в ЛЧ прекрасен, а Барселона постоянно вылетает в ЛЕ

ВАР все справедливо рассудил😂😂
+27
-15
+12
Ответ Никита Давыдкин
2 года назад в ответке с сити на Бернабеу уже в доп время игроки Реала падали каждую минуту, тем самым затягивая время. Чего после того матча никто не посчитал, сколько было убито времени и сколько по итогу компенсировал судья?
Это другое. Это характер и воля к победе
+10
-4
+6
По сути это карма за матч с Алмерией
+13
-8
+5
смиритесь уже, что это карма за свисток, когда Обиора выходил 1на1 в 2002 на Бернабеу😁
+17
-12
+5
Реал забыл правило,что только судья решает когда закончить матч.
+6
-2
+4
Клубное ТВ Реала после убийства Альмерии - мы не привыкли к справедливости
+11
-8
+3
Ответ Сергей Фетисов
Реал забыл правило,что только судья решает когда закончить матч.
Да,но будь добр добавь то что ты тянул с просмотром ВАР
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После финального свистка голы забивать нельзя. Простейшее же правило. Можно понять гнев фанатов Реала, но судья имел полное право завершить матч.
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Ответ Zafar Babakow
По сути это карма за матч с Алмерией
Значит и Барсе воздастся за Гранаду? Ждем 😁
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Ответ Aleksandr Blaugranas
Зачем так далеко уходить? 2017 год, матч Реала и Малаги на Бернабеу. Тот же самый судья Хиль Мансано дает штрафной в пользу Малаги в концовке первого тайма. Малага забрасывает в штрафную и забивает Реалу, в момент уже удара по воротам судья дает свисток и гол в итоге не засчитывают. Тогда болельщики Реала не кричали про ограбление) https://x.com/javimunoz_01/status/1764056348252119146?s=61&t=ZdUayx0Mic7_Qs_vist_Zw
Арбитр свистнул из-за фола и так как владение переходит Реалу, отправил команды на перерыв. То, что ты увидел это в Х и решил тут повторить, а как минимум 20 человек поставили +, показывает уровень развития хейтеров Реала
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Ответ Бехзод Арипов
Нечего что реал в доб время забил 2 гола ? Реал играл а не валялся + кто виноват если сити не смог 5 минут удержать счет
Реал в дополнительное время играл ровно до пенальти Бензема, потом у всех резко начало сводить ноги, и игра превратилась в валяния катания муки и страдания
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"Клубное ТВ Реала" — это уже мем.
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Если складывать все остановки в игре, то к каждому тайму должны добавлять по 15-20 минут. Клубное ТВ реала неадекваты.
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Несолидно для Реала! Всем известно, что количество добавленного времени определяет судья, и больше никто!Кстати, своими словами Реал как бы подтверждает, что гол забит после свистка.ИМХО, конечно.
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Ответ Mister999
Да,но будь добр добавь то что ты тянул с просмотром ВАР
Да, действительно! Чего тянул? Да и зачем вообще пошёл ВАР смотреть, после чего пенальти отменил?!
Лучше бы дал пробить и время сэкономил.
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Такое чувство, что до вчерашнего матча, футбол никто ни разу не смотрел. Если хорошенько погуглить, то можно не мало похожих ситуаций найти. Судья добавил 7 минут, команды переиграли больше минуты и не важно, что судья смотрел вар это уже на усмотрении судьи. Хотя болел Реала понимаю, но это всё эмоции
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Ответ Mister999
У тебя только 1 повод и все,везде про одно и тоже, а сколько в этом году засуживали Реал конечно ты будешь молчать
У меня всегда есть джокер в рукаве...
Ещё не поставленная пенка в ворота Реала в первом Класико при счёте 1-0 в пользу Барсы. Можно продолжать бесконечно
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Ответ Vanek1411
Клубное ТВ "Реала" – это уже такой же мем, как окружение Неймара.
Вспомнилось «разблокирован новый персонаж…»
=))
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А когда начали считать задержки и затяжки в дополнительное время, как время на которое надо продолжить матч?
Обычно дай бог минуту-две переиграют и свисток, никогда в ответ на 4-5 минут лежания игроков или вводов мяча в игру, на это же время матч не продлевает.
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Ответ JENNINGS
Откуда мне знать, кто на фото? И вам, в том числе? Увидели человека с пакетами с лого «Реала» - придумали, что это якобы какой судья. Сказал А - говори и Б, проведи расследование, выясни, что это за человек, как зовут, если судья, на каких матчах «Мадрида» судил, какие ошибки и т.д - иначе смысл в пустую что-либо говорить?! Докажи мне :)
В понедельник, 27-го февраля Marca опубликовала фотографию с изображением Мансано, сделанную во время разговора арбитра с прессой после матча. На снимке главный рефери скандальной встречи действительно держит пакет с эмблемой "Реала", который добыл в прошедшей встрече неоднозначную победу (3:2). Или Marca лжёт?
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Ответ Exterior
Мне кажется админ фанат Реала!!! Почему на спортс появляются новости с клубного ТВ Реала? Зачем тут вещи которые говорят на клубном ТВ с поддержкой их клуба? Почему нет тогда новостей с клубных телеканалаов Барсы, МЮ, Баварии?
Ну или хотя бы публикуйте (раз начали) и такие репортажи где говорят, что судьи должны были отменить гол Реала, ошибки в пользу Реала... Или таковых не бывает?
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