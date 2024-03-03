Клубное ТВ «Реала» после «Валенсии»: «На ВАР ушло 2 минуты и 25 секунд, поэтому свистеть нужно было на 99:25. Мансано сделал это на 98:40. Беспрецедентно»

На клубном телевидении «Реала» прокомментировали судейство матча с «Валенсией».

На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги судья дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

В репортаже на клубном телевидении «Реала» случившуюся ситуацию назвали «беспрецедентной». По мнению ведущих, она «может определить судьбу ».

«К матчу добавили семь минут. На отсечке 90 минут и 25 секунд Хиль Мансано поставил пенальти на Уго Дуро. На вмешательство ВАР ушло две минуты и 25 секунд. Таким образом, свисток должен был прозвучать на отметке 99 минут и 25 секунд.

Победный гол беспрецедентным образом отменили, когда на часах было 98 минут и 40 секунд», – заявили на клубном ТВ « ».

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?

Винисиус заткнул «Месталью» дублем, жестом BLM и «обезьяной». Но «Реал» не выиграл – странно