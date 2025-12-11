Бородюк о тренере для «Спартака»: «Одного поставили, второго, уволили – и так по кругу ходят туда-сюда. К нам поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли»

Александр Бородюк о тренере в «Спартак»: к нам поедут не игравшие в футбол.

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк дал комментарий относительно позиции главного тренера «Спартака ».

Красно-белые ранее по ходу этого сезона уволили Деяна Станковича.

– Совет директоров, спортивный департамент – все в их компетенции. А то смотрите: одного поставили, второго, затем уволили – и вот так по кругу тренеры ходят туда-сюда.

Не знаю, поедет ли к нам классный тренер, который будет работать в топ-клубе Европы. Не знаю, поедет ли он к нам. К нам поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли.

– Кого бы лично вы хотели увидеть на посту тренера «Спартака»?

– Давайте без имен. У нас много хороших тренеров.

– Как считаете, «Спартак» сможет побороться за медали чемпионата во второй половине сезона?

– Здесь будет зависеть от того, как команда подготовится в тренировочном процессе. У «Спартака» 6 очков от 5-го места. 2 игры – 2 победы, но кому-то нужно 2 игры проиграть.

Тут нужно учитывать все – и календарь, и подготовку, и приобретения. В основе всегда лежит подготовительный период. Хотя в футболе – все возможно, – сказал Александр Бородюк.