⚡ Кубок мира. Арнеклейв и Кристиансен выиграли сингл-микст за Норвегию, шведы Магнуссон и Самуэльссон уступили 0,1 секунды, финны Минккинен и Инвениус – 3-и

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Норвежцы Арнеклейв и Кристиансен выиграли сингл-микст на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

7-й этап

Холменколлен, Норвегия

Сингл-микст 

1. Юни Арнеклейв – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 38.43,6 (1+8)

2. Анна Магнуссон – Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 0,1 (0+7)

3. Суви Минккинен – Отто Инвениус (Финляндия) – 31,3 (0+6)

4. Лена Хекки-Гросс – Никлас Хартвег (Швейцария) – 44,5 (2+8)

5. Лу Жанмонно – Эмильен Жаклен (Франция) – 1.11,8 (1+18)

6. Селина Гротиан – Юстус Штрелов (Германия) – 1.19,9 (2+8)

7. Дидра Ирвин – Кэмпбелл Райт (США) – 1.48,0 (2+12)...

8. Анна Гандлер – Давид Коматц (Австрия) – 1.49,8 (1+6)

17. Екатерина Аввакумова – Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 3.13,6 (1+14)

 

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58 комментариев
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если бы не оглядывался а лишний раз палками толкал то выиграл бы как раз эту самую одну десятую
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финны с бронзой, уря
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ну вот может же Жаклен быстро и точно стрелять, правда когда на него уже ничего не давит. Беды с башкой короче
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🤣 Себка🤡🤡🤡 шею свернул, пока ждал, как его Ветка накроет, и дождался. Финны крутые.
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Вот это финиш!!!Круто!!!
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Завтра Лампич решили по полной программе заюзать. И в сингл поставили и в смешанку. Чтобы набегалась и настрелялась вдоволь.
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Фины главные герои, Франция, Жаклен как всегда!
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Кристиансен выдал крутой финиш.
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Жаклен это просто какое то недоразумение.. Жаль Жанмонно.. Хорошая спортсменка..
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Себа лох лохом!
Норвежец показал, кто в доме хозяин!
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Зря так часто оглядывался большой друг росбиатлона. Интрига была до самого конца, уже не плохо.
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+4
Кристиансен гений, унизил балабола в очередной раз
+8
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Какой же ссикун Саб --постоянно оглядывается в место того что бы просто бежать-вот и проиграл -но как катят норвежские лыжи
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+3
Лыжи у норвежцев были лучше , чем у шведов, увы
+4
-1
+3
Обидно за Себастьяна...зато за финнов радостно!
+4
-2
+2
не мог Сёба не обделаться
+4
-2
+2
Первый раз когда мне жалко Самуэльсона..
+5
-3
+2
Я удивляюсь французским тренерам. Второй раз в сезоне поставить Жаклена в сингл-микст, который ему противопоказан. Даже если по каким-то причинам не мог бежать Перро, то поставили бы Гигонна, хуже бы не стало точно. Бедная Лу Жанмонно!
+4
-2
+2
Эх Жаклен.. тормоз ..
+2
0
+2
Жаль Себастьянчика, но, сам виноват.
+2
0
+2
беги, Инвениус, да прибудет с тобой Аки Каурисмяки
+2
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+2
Жаклен стабильно. Может ему вид спорта поменять?)
+2
0
+2
хочу медаль финикам
+2
0
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Ну наконец-то Финский подиум. Молодцы.
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Ответ spartak-barcelona
ну вот может же Жаклен быстро и точно стрелять, правда когда на него уже ничего не давит. Беды с башкой короче
ментальный хлюпик
+2
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+1
Ответ тот еще школьник
Чухонцы молодцы.
Финцы..😁
+1
0
+1
Ответ Марина 12
Я удивляюсь французским тренерам. Второй раз в сезоне поставить Жаклена в сингл-микст, который ему противопоказан. Даже если по каким-то причинам не мог бежать Перро, то поставили бы Гигонна, хуже бы не стало точно. Бедная Лу Жанмонно!
Да, Гигона хоть ЧМ в сингле.
+1
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Крутой финиш от Ветле, конечно :)
+1
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5 золотых у Норвегии на этом этапе
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угас, как Лампич, дивный гений
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