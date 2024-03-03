⚡ Кубок мира. Арнеклейв и Кристиансен выиграли сингл-микст за Норвегию, шведы Магнуссон и Самуэльссон уступили 0,1 секунды, финны Минккинен и Инвениус – 3-и
Норвежцы Арнеклейв и Кристиансен выиграли сингл-микст на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2023/24
7-й этап
Холменколлен, Норвегия
Сингл-микст
1. Юни Арнеклейв – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 38.43,6 (1+8)
2. Анна Магнуссон – Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 0,1 (0+7)
3. Суви Минккинен – Отто Инвениус (Финляндия) – 31,3 (0+6)
4. Лена Хекки-Гросс – Никлас Хартвег (Швейцария) – 44,5 (2+8)
5. Лу Жанмонно – Эмильен Жаклен (Франция) – 1.11,8 (1+18)
6. Селина Гротиан – Юстус Штрелов (Германия) – 1.19,9 (2+8)
7. Дидра Ирвин – Кэмпбелл Райт (США) – 1.48,0 (2+12)...
8. Анна Гандлер – Давид Коматц (Австрия) – 1.49,8 (1+6)
17. Екатерина Аввакумова – Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 3.13,6 (1+14)
Норвежец показал, кто в доме хозяин!