⚡ Кубок мира. Арнеклейв и Кристиансен выиграли сингл-микст за Норвегию, шведы Магнуссон и Самуэльссон уступили 0,1 секунды, финны Минккинен и Инвениус – 3-и

Норвежцы Арнеклейв и Кристиансен выиграли сингл-микст на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

7-й этап

Холменколлен, Норвегия

Сингл-микст

1. Юни Арнеклейв – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 38.43,6 (1+8)

2. Анна Магнуссон – Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 0,1 (0+7)

3. Суви Минккинен – Отто Инвениус (Финляндия) – 31,3 (0+6)

4. Лена Хекки-Гросс – Никлас Хартвег (Швейцария) – 44,5 (2+8)

5. Лу Жанмонно – Эмильен Жаклен (Франция) – 1.11,8 (1+18)

6. Селина Гротиан – Юстус Штрелов (Германия) – 1.19,9 (2+8)

7. Дидра Ирвин – Кэмпбелл Райт (США) – 1.48,0 (2+12)...

8. Анна Гандлер – Давид Коматц (Австрия) – 1.49,8 (1+6)

17. Екатерина Аввакумова – Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 3.13,6 (1+14)