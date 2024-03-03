«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Фоден сравнял! Онлайн-трансляция

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Филип Фоден онлайны Футбол

«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» в 28-м туре АПЛ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 8-й минуте счет в матче открыл форвард гостей Маркус Рэшфорд. На 56-й забил хавбек хозяев Филип Фоден.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
3 марта, 18.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Рэшфорд, 1:1 – 56 Фоден.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Стоунз, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку (Альварес, 59), Холанд.
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Эванс, Варан, Линделеф, Бруну Фернандеш, Каземиро, Мактоминей, Майну, Гарначо, Рэшфорд.
Предупреждение:
Варан (68).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

193 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гол был забит благодаря шикарному пасу Онана через всё поле, кстати
+34
-1
+33
удачи главному клубу Манчестера - МЮ
+26
-10
+16
Холланд чудо сотворил, не забил в пустые 0,5 метра
+13
-1
+12
Есть пробоина в канистре, Гойда!
+14
-3
+11
Удачи легендарному клубу .
+14
-3
+11
Де Брюйне решил что лучше через защитников МЮ шансов забить куда выше чем пас в пустые на викинга
+11
0
+11
Офигеть только включил матч, думал МЮ парочку пропустили уже, а наоборот гол забили в ворота сити
+9
0
+9
Удачи "дъяволам"!
+10
-2
+8
Ответ Чёрный тюльпан
В этом весь Рашфорд: забить какую-то шару издали от перекладины и промахнуться мимо мяча в паре метрах от ворот.
Да, тот потенциальный выход 1 на 1 запорол просто ужасно и вот сейчас по мячу промазал в очень опасном эпизоде. Здесь много шансов не будет, нельзя так бездарно разбазаривать такие моменты.
+8
0
+8
Вот был спад у МС...
Но МЮ всегда попадает под МС который разыгрался и минимум травм 😄
С Витей на фланге и без нападающего.... Боже храни Хага
+8
-1
+7
Лучший игрок лиги Холанд опять в одиночку тащит МС.
Сейчас ему 10 100% моментов создадут и он всем покажет
+11
-4
+7
Ракфор дал - Ракфор взял
+6
0
+6
МЮ играет как какой-то Бернли
+7
-1
+6
В этом весь Рашфорд: забить какую-то шару издали от перекладины и промахнуться мимо мяча в паре метрах от ворот.
+6
-1
+5
Бруно конечно как человек не очень, но за 20 минут уже три момента создал депутату.
+5
0
+5
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Холланд полено,мансити тайм ватокатит
18 ударов некоторые за игру столько не бьют , Сити не та команда кто делает это для статистики
+6
-1
+5
Доку нужно убирать, он вообще не понимает, что делать
+5
0
+5
Ответ AndrewBegoun
Комментарий скрыт
Я же не сказал "самому легендарному"... В данном случаи имеется ввиду манчестерский.
+7
-2
+5
Холланд головой вообще не умеет играть
+5
0
+5
Судя по комментам, люди впервые смотрят матч МЮ, команда так весь сезон «играет», матчи МЮ - зрелище не для слабонервных и не для сторонних зрителей любящих футбол, только для своих фанатов с бутылкой виски, к сожалению, пока так.
+5
-1
+4
Болею против Сити
Пусть Арсенал или Ливерпуль забирают
+7
-3
+4
Ответ Андрей Andrey
Ха-ха-ха как эдорсен спасатет🤡
Как-будто его вина там есть. Даже если бы пиковый Нойер стоял бы, все равно такое не отбивается.
+4
0
+4
Холланд малаца, репертуар раннего Нуньеза
+5
-1
+4
Гол имени рэшфорда. Как малолетняя девочка упал с минимального касания (уже раз 3-4 в этом матче только, невероятно бесит), потом не побежал в защиту, в итоге Фоден спокойно разобрался на фланге, где именно этот рэш и должен был помогать Линделефу.
+6
-2
+4
Холланд полено,мансити тайм ватокатит
+7
-3
+4
кроме счёта в игре МЮ нет ничего интересного. Сити их просто запер в своей штрафной, будто команда из шипа вышла. / Спасибо что Холанд не забил это был эпик 🤐
+4
0
+4
Ответ TrueGooner
Решфорд конечно очень интересный игрок: не реализует очевидные моменты, но забивает шальные 😁
это называется СРЕДНИЙ ИГРОК!
+4
0
+4
Атака у Ман Си бухая сегодня по ходу, какого члена они в облака пинают :-D а так команды реально разного уровня, Ман Си просто дышать не даёт, как же красиво играют, распасовки, комбинации, владение мячом, одно слово красивейший футбол. Виден почерк Пэпа. Единственно что не везет пока с попаданием в ворота :-D
+4
0
+4
Решфорд конечно очень интересный игрок: не реализует очевидные моменты, но забивает шальные 😁
+5
-1
+4
Холанд - это чистое полено!
+4
0
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий