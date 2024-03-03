«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Фоден сравнял! Онлайн-трансляция
«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» в 28-м туре АПЛ.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 8-й минуте счет в матче открыл форвард гостей Маркус Рэшфорд. На 56-й забил хавбек хозяев Филип Фоден.
- Дата проведения
- 3 марта, 18.30, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Стоунз, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку (Альварес, 59), Холанд.
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Диогу Далот, Эванс, Варан, Линделеф, Бруну Фернандеш, Каземиро, Мактоминей, Майну, Гарначо, Рэшфорд.
- Предупреждение:
- Варан (68).
Но МЮ всегда попадает под МС который разыгрался и минимум травм 😄
С Витей на фланге и без нападающего.... Боже храни Хага
Сейчас ему 10 100% моментов создадут и он всем покажет
Пусть Арсенал или Ливерпуль забирают