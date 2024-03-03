«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Фоден сравнял! Онлайн-трансляция

«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» в 28-м туре АПЛ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 8-й минуте счет в матче открыл форвард гостей Маркус Рэшфорд. На 56-й забил хавбек хозяев Филип Фоден.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ