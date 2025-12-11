Юрий Семин: «Раньше был сторонником ВАР, а теперь разочаровался, но игру замедляют и эти бесконечные симуляции. После мельчайшего контакта уже лежат»

Юрий Семин: был сторонником ВАР, а теперь разочаровался.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что разочаровался в системе видеоповторов ВАР.

– Сейчас надо говорить не только о нехватке скорости у наших футболистов. Искусственно замедляется сам футбол. Из-за ВАР паузы достигают порой десяти минут. Это же никуда не годится.

– Поддержу. Раньше я был сторонником ВАР, а теперь разочаровался. Считаю, что ВАР нужно оставить только для определения офсайда и взятия ворот. Остальное пусть решает судья.

Подозреваю, что ФИФА скоро к этому придет. А еще скажу, что игру замедляют эти бесконечные симуляции. После мельчайшего контакта уже лежат. Что-то не припомню в этом сезоне, чтобы вот эти долгие лежания заканчивались серьезными травмами, чтобы кто-то окончательно ушел с поля.

Было бы интересно изучить статистику: кто падает больше и чаще всех. Как часто эти игроки получают травму.

Знаете, в американской футбольной лиге МЛС есть такое правило: если игроку оказывается помощь больше 15 секунд, то он не может вернуться на поле в течение трех минут.

Тут еще подумаешь, стоит ли симулировать травму, а потом на три минуты оставить своих в меньшинстве. Введи такой пункт у нас, интенсивность игры увеличилась бы в разы, – сказал Юрий Семин.