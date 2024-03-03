Йос Ферстаппен: «Ред Булл» взорвется, если Хорнер останется. Он строит из себя жертву, хотя сам создал проблемы»

Хорнер не может оставаться в «Ред Булл», заявил Йос Ферстаппен.

Бывший пилот «Формулы-1» резко раскритиковал руководителя «Ред Булл» .

Место Хорнера было под угрозой после обвинений в неподобающем поведении, однако компания «Ред Булл» провела расследование и оправдала менеджера. Позже неизвестные слили «доказательства» – скриншоты предполагаемой переписки между Кристианом и подчиненной.

«Есть напряжение, пока он остается на своем месте. Команда под угрозой распада. Так дальше продолжаться не может. Все взорвется.

Он строит из себя жертву, хотя сам создал проблемы», – сказал отец гонщика «Ред Булл» .

По информации источников Daily Mail, в пятницу Йос устроил большой скандал в офисе Хорнера в паддоке . Ферстаппен-старший покинул встречу, после чего вернулся и неохотно пожал руку оппоненту.

Хорнер считает, что кампанию против него организовал Йос, сообщает издание со ссылкой на окружение Кристиана.

Экс-пилот «Ф-1» отрицает данную информацию:

«Это было бы бессмысленно. Зачем мне это делать, если у Макса все так хорошо?»

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