Йос Ферстаппен: «Ред Булл» взорвется, если Хорнер останется. Он строит из себя жертву, хотя сам создал проблемы»
Хорнер не может оставаться в «Ред Булл», заявил Йос Ферстаппен.
Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен резко раскритиковал руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.
Место Хорнера было под угрозой после обвинений в неподобающем поведении, однако компания «Ред Булл» провела расследование и оправдала менеджера. Позже неизвестные слили «доказательства» – скриншоты предполагаемой переписки между Кристианом и подчиненной.
«Есть напряжение, пока он остается на своем месте. Команда под угрозой распада. Так дальше продолжаться не может. Все взорвется.
Он строит из себя жертву, хотя сам создал проблемы», – сказал отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
По информации источников Daily Mail, в пятницу Йос устроил большой скандал в офисе Хорнера в паддоке Гран-при Бахрейна. Ферстаппен-старший покинул встречу, после чего вернулся и неохотно пожал руку оппоненту.
Хорнер считает, что кампанию против него организовал Йос, сообщает издание со ссылкой на окружение Кристиана.
Экс-пилот «Ф-1» отрицает данную информацию:
«Это было бы бессмысленно. Зачем мне это делать, если у Макса все так хорошо?»
Неизвестные представили «доказательства» против Хорнера, руководитель «Ред Булл» отверг обвинения