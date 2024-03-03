Йос Ферстаппен: «Ред Булл» взорвется, если Хорнер останется. Он строит из себя жертву, хотя сам создал проблемы»

Теги Гран-при Бахрейна Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен Авто

Хорнер не может оставаться в «Ред Булл», заявил Йос Ферстаппен.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен резко раскритиковал руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

Место Хорнера было под угрозой после обвинений в неподобающем поведении, однако компания «Ред Булл» провела расследование и оправдала менеджера. Позже неизвестные слили «доказательства» – скриншоты предполагаемой переписки между Кристианом и подчиненной.

«Есть напряжение, пока он остается на своем месте. Команда под угрозой распада. Так дальше продолжаться не может. Все взорвется.

Он строит из себя жертву, хотя сам создал проблемы», – сказал отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

По информации источников Daily Mail, в пятницу Йос устроил большой скандал в офисе Хорнера в паддоке Гран-при Бахрейна. Ферстаппен-старший покинул встречу, после чего вернулся и неохотно пожал руку оппоненту.

Хорнер считает, что кампанию против него организовал Йос, сообщает издание со ссылкой на окружение Кристиана.

Экс-пилот «Ф-1» отрицает данную информацию:

«Это было бы бессмысленно. Зачем мне это делать, если у Макса все так хорошо?»

Неизвестные представили «доказательства» против Хорнера, руководитель «Ред Булл» отверг обвинения

Боссы «Ф-1» и ФИА обсудят скандал вокруг Хорнера в Бахрейне

46 комментариев
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Зачем цирк с папами и мамами в боксах устраивать? Выгнать Йошку на трибуну нахрен, где ему и место. Ты кто такой? Папа? На трибуну к зрителям. Совсем берега попутали от звездняка.
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Куда он вообще лезет этот Йос? Нет бы сидеть на попе ровно, пока сын титулы штампует, так нет же, открывает свою пасть...
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Ответ udoout
Зачем цирк с папами и мамами в боксах устраивать? Выгнать Йошку на трибуну нахрен, где ему и место. Ты кто такой? Папа? На трибуну к зрителям. Совсем берега попутали от звездняка.
Мама Мбаппе над твоими словами смеётся. )
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+16
Если кто не в курсе, то Йоса несколько раз арестовывали за нападение на своих девушек, так что от него о "неподобающем поведении" к женщинам слышать просто смешно.
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И это говорит человек колотивший пожилого отца🤣🤣🤣
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Йосу какое до этого дело? Он что ли пострадавший? Хорнер один из факторов успеха Ред Булл. Увольнять, с перспективами его ухода к конкурентам, это выстрел себе в ногу для Ред Булл.
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Йос слишком много себе позволяет. А с чего это он и вся его семейка такие блатные и неприкосновенные? Тут не просто на таланте Макса все завязано, скорее всего есть очень крутые связи с кем надо. Вот только с кем, вот в чем вопрос.
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Ну вот и интрига в сезоне появилась
+6
0
+6
Ответ udoout
Зачем цирк с папами и мамами в боксах устраивать? Выгнать Йошку на трибуну нахрен, где ему и место. Ты кто такой? Папа? На трибуну к зрителям. Совсем берега попутали от звездняка.
вероятно его присутствие в паддоке команды прописано в контакте Макса
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Ага, вот кто водомут значит, ясненько. Не выдержал и раскрылся
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А вот и заказчик всего этого обозначился.
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Происходит передел власти в империи после смерти Матешица и Хорнер оказался не в том лагере, ну так открыто мочить его,интересно
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Ответ antineutrino
Ага, вот кто водомут значит, ясненько. Не выдержал и раскрылся
Да как бы это и до этого говорили, когда история всплыла изначально в голландской прессе.
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Йосик метит на место Хорнера
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А тебя дружочек это волновать не должно. Скажи спасибо что в боксы пускают и наушники выдают
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Ответ M93
Мама Мбаппе над твоими словами смеётся. )
Окружение Неймара «А чё в смысле?» 🤔
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Ответ Rodbert
Йос слишком много себе позволяет. А с чего это он и вся его семейка такие блатные и неприкосновенные? Тут не просто на таланте Макса все завязано, скорее всего есть очень крутые связи с кем надо. Вот только с кем, вот в чем вопрос.
У них просто такая семейка отбитых, которые лезут в драку при любом удобном и неудобном случае. Что старший, что джуниор.
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Ответ Mbest77
Окружение Неймара «А чё в смысле?» 🤔
На фоне мамы Мбаппе все остальные просто меркнут. Крутить двумя суперклубами и заработать на сыне сотни миллионов. Больше никто из родителей так не смог.
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Ответ Bergkamp007
Куда он вообще лезет этот Йос? Нет бы сидеть на попе ровно, пока сын титулы штампует, так нет же, открывает свою пасть...
Без Хорнета не факт, что команда такой сильной останется
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Ответ M93
На фоне мамы Мбаппе все остальные просто меркнут. Крутить двумя суперклубами и заработать на сыне сотни миллионов. Больше никто из родителей так не смог.
Один суперклуб это реал. А второй?)
+1
0
+1
Зачем эти набросы, когда только стало утихать?
+1
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Да как папа может испортить карьеру сыну.Наверное не может жить спокойно.На место Хорнера себя уже наверное метит.Не пускать больше Йоса в паддок,пусть на трибуне сидит.
+1
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Придется хорнеру с йосом теперь ходить в обнимку и за ручки держаться, хотя дальше СА боюсь не поймут. Сам виноват, надо было напарников нормальных брать и не целовать бесконечно в задницу Макса, вот теперь папик делает что хочет, там когда перес выигрывал гонку Монако или Баку папик тут же начинал жаловаться, мать тоже отличилась разок с обвинениями чики в изменах, пора хорнеру с Марко на покой, командой есть кому рулить лол.
+3
-2
+1
Ещё ярких красок в образ таппенов....))))
+2
-1
+1
Ответ 6j7g76fwg6
Один суперклуб это реал. А второй?)
Мадрид
+1
0
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Ответ udoout
Зачем цирк с папами и мамами в боксах устраивать? Выгнать Йошку на трибуну нахрен, где ему и место. Ты кто такой? Папа? На трибуну к зрителям. Совсем берега попутали от звездняка.
Что такое хайнекен знаешь? Если йосики переманят ньюи на свою сторону, то на трибунах вполне может оказаться хорнер
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Ответ Владислав Севастьянов
Если кто не в курсе, то Йоса несколько раз арестовывали за нападение на своих девушек, так что от него о "неподобающем поведении" к женщинам слышать просто смешно.
и девушек и дедушек
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Ответ Bergkamp007
Куда он вообще лезет этот Йос? Нет бы сидеть на попе ровно, пока сын титулы штампует, так нет же, открывает свою пасть...
Завидует.
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Ответ Иван Алейников
Есть все и быстрый болид, сын безоговорочный лидер, скорее всего, некие амбиции. Или может хотел, чтоб Хорнер ему первому фото присылал…
Может Йос сам хотел ту сотрудницу?)
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Ответ Rodbert
Йос слишком много себе позволяет. А с чего это он и вся его семейка такие блатные и неприкосновенные? Тут не просто на таланте Макса все завязано, скорее всего есть очень крутые связи с кем надо. Вот только с кем, вот в чем вопрос.
Как вариант кто-то из крупной нидерландской промышленности помимо Shell. Амстердамский кокосо-химический завод например
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