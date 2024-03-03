Камила Валиева: «Я не принимала допинг сознательно. Я старалась максимально следовать правилам»

Камила Валиева в интервью NHK заявила, что не употребляла допинг сознательно.

«Со своей стороны могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Мы проходим все-таки курсы , я старалась максимально следовать правилам.

Я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта, что это то место, ради которого ты так долго работал, так долго об это мечтал. Приехал и, к сожалению, получил другие эмоции и другое отношение», – сказала фигуристка.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил начиная с декабря 2021 года.

Фигуристка была лишена золотых медалей чемпионата Европы и командного турнира Олимпийских игр в Пекине-2022.