Камила Валиева: «Я не принимала допинг сознательно. Я старалась максимально следовать правилам»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева в интервью NHK заявила, что не употребляла допинг сознательно.

«Со своей стороны могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Мы проходим все-таки курсы РУСАДА, я старалась максимально следовать правилам.

Я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта, что это то место, ради которого ты так долго работал, так долго об это мечтал. Приехал и, к сожалению, получил другие эмоции и другое отношение», – сказала фигуристка. 

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил начиная с декабря 2021 года. 

Фигуристка была лишена золотых медалей чемпионата Европы и командного турнира Олимпийских игр в Пекине-2022. 

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136 комментариев
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Аа... Тогда ладно...
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"Я старалась максимально следовать правилам." - а Этери Георгиевна нам другое рассказывала.
+67
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+54
Ответ tanya_1111
А что ей мешало сказать хотя бы это для русской аудитории? Ну просто интересно.
русская аудитория не монетизируется, тут гос. деньги
+46
-8
+38
Надеюсь, что хотя бы в интервью она попросила попрощение у сокомандников. Она, видите ли, другие эмоции и отношение получила. А ребята медаль свою заслуженную из-за нее не увидят.
+63
-26
+37
А российские болельщики не заслужили интервью ?! Хотя бы единственное, за несколько лет молчания!!!!!
+32
-3
+29
А что ей мешало сказать хотя бы это для русской аудитории? Ну просто интересно.
+40
-11
+29
Ответ Сальхов Тулупов
Надеюсь, что хотя бы в интервью она попросила попрощение у сокомандников. Она, видите ли, другие эмоции и отношение получила. А ребята медаль свою заслуженную из-за нее не увидят.
Вам не приходит в голову, что она давно попросила прощения у всех ребят лично, а не в соц сетях и в интервью? Или она должна была сделать это специально для вас?
+48
-27
+21
То есть допинг все-таки принимала, только несознательно, хорошо, что признала это.
+29
-12
+17
Японская пресса спросила, пришлось чо-то промычать
+24
-10
+14
Но как бы то ни было нарушение было, внятно и адекватно его объяснить не смогли. Всякие сказки про дедушку и чествования "гордости нации" навредили репутации Камилы даже больше, чем сам факт обнаружения запрещенки.
+16
-2
+14
Хотя бы в одном интервью ты пробовала попросить прощения у остальных фигуристов?

кому я говорю, нет, даже и не думала, конечно
+23
-12
+11
Ками, главное публично принести извинение командникам и их тренерам, не только ты пострадала, а они в первую очередь.
+15
-6
+9
Два года молчала и за большой гонорар заговорила для японских СМИ .Ну и дела .
+24
-16
+8
Ответ a71
Допинг ей давали в ТШТ, их всех надо привлечь к ответственности.
Начнем с вас за ложные обвинения
+11
-3
+8
Ответ Rsa Mer
Когда у нее спросят почему внезапно у нее стабильность и выносливость появилась перед ОИ
И лучший прокат - единственный чистый в том сезоне - именно на ЧР, где нашли ТМЗ
+15
-7
+8
Когда у нее спросят почему внезапно у нее стабильность и выносливость появилась перед ОИ
+14
-7
+7
Не прошло и двух лет…
+12
-5
+7
Ответ tanya_1111
"Я старалась максимально следовать правилам." - а Этери Георгиевна нам другое рассказывала.
спалила контору
+6
0
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Ответ Delirium
С чего ей просить прощения? Сознательного приема допинга не доказано. Наиболее вероятно либо попадание ТМЗ с каким-то другим препаратом, либо кто-то подсыпал.
Сознательный прием допинга не надо доказывать. В спортивном праве не презумпции невиновности. Надо доказать НЕсознательный прием допинга. Спортсмен с грязной пробой считается виноватым автоматически и дальше ведется следствие, чтобы определить степень вины. Сторона Валиевой не смогла доказать ни непреднамеренный прием (типа тренер/врач/мама дали, а она промолчала) - дали бы два или предупреждение, но нужно найти виновного, ни случайное попадание (типа через тортик. Но нужны рецепты, справки, док-ва болезни). При этрм они не содействовали следствию и не смягчали свое наказание.
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+6
Ками, верю. ты априори не могла принимать запрещенное вещество сознательно - была не в том возрасте
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Ответ Inthedark
Аа... Тогда ладно...
чел , ну а че ты хочешь сказать что она такая "ммм почитаю-ка я че нибудь про стероиды, вдруг результаты улучшатся?"

ею команда напичкала таблами под предлогом "можно можно это все делают" , а девчонка ребенок выпила.

Взрослые должны отвечать за этот прокол
+8
-2
+6
Ответ Kit Belleu
Почему прокуратура или СК не займётся этим делом.надо найти,кто изготавливает,кто поставляет и кто им в рот кладёт.
Самое главное в расследовании не выйти на самих себя.
+7
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Попал в волчью стаю-вой по-волчьи
+5
0
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Почему прокуратура или СК не займётся этим делом.надо найти,кто изготавливает,кто поставляет и кто им в рот кладёт.
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Ответ garovatat
заколебали травить Камилу на радость воинствующим толерастам. да, Камила - лучшая в своем виде, да, она гордость нации! да, нанослед тмз - случайное загрязнение, не влияющее на ее космические компетенции в жофк! Была бы это американская фигуристка, никто бы: а) вообще не узнал о каких то там следах в пробе, б) было бы оформлено куча ТИ на реально эффективные кардиопротекторы, метаболиты и антигипоксанты в) а если бы ее там напичкали чем-то сверх ТИ и о боже, вада бы это обнаружила в пробе - оправдали бы еще на доарбитражной стадии первичного разбирательства, принимая во внимание все те преференции защищенного лица, в которых отказали Ками, а также первую попавшуюся под руку версию кремика/пироженка/мороженка и т.п. г) Ками была бы водружена на такой высоченный пьедестал национального достояния, который даже и не снился их насквозь болезной Байлз, как раз на нем сейчас сидящей Ну а поскольку Валиева- это русская девочка, русский самородок - то естественно ее необходимо уничтожить. Простейшая игра двойных стандартов в угоду повестке
Интервью, кстати, было записано до вынесения вердикта. А то тут хейтеры пишут, что она решила похайпится после того, как был суд.
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Нисколько не сомневаюсь.
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Ответ Natalia Solomakha
А какого отношения она ожидала при положительной допинг-пробе? Понятно, что в жизни на одно настраиваешься, а в итоге "приплыли" частенько. Кстати, на ОИ к ней относились максимально корректно, "защищённое лицо", всё-таки. Крики журналистов "Камила, ты принимала допинг?" - это цветочки, журналисты везде одинаковы.
Как "корректно" к ней относились Этери рассказала в своем интервью. Во время тренировки Камилы, перед её прокатом, на огромный центральный экран вывели и объявили на всю арену, что награждения ни одной фигуристки не будет если Камила займет первое, второе или третье место.
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посижу, подожду еще отрывков из интервью
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Ответ Оксана Васильева
Принимала бессознательно
Новая формулировка для всех последующих допингистов
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Напечатали методичку наконец то
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