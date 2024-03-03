Камила Валиева: «Я не принимала допинг сознательно. Я старалась максимально следовать правилам»
Камила Валиева в интервью NHK заявила, что не употребляла допинг сознательно.
«Со своей стороны могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Мы проходим все-таки курсы РУСАДА, я старалась максимально следовать правилам.
Я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта, что это то место, ради которого ты так долго работал, так долго об это мечтал. Приехал и, к сожалению, получил другие эмоции и другое отношение», – сказала фигуристка.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил начиная с декабря 2021 года.
Фигуристка была лишена золотых медалей чемпионата Европы и командного турнира Олимпийских игр в Пекине-2022.
кому я говорю, нет, даже и не думала, конечно
ею команда напичкала таблами под предлогом "можно можно это все делают" , а девчонка ребенок выпила.
Взрослые должны отвечать за этот прокол