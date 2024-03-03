Матыцин о россиянах на Олимпиаде-2024: «Они в любом случае примут участие в качестве нейтральных спортсменов»

Олег Матыцин заявил, что россияне выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут в Париже 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Президент России поручил Министерству спорта, Олимпийскому комитету [России] разобраться с этой ситуацией, сформировать предложение по участию наших атлетов в Олимпийских играх.

Я думаю, что в самое ближайшее время мы внимательно изучим все обстоятельства вместе со спортивными федерациями, со спортсменами, с тренерами, с олимпийским комитетом и будем рекомендовать спортсменам. Они в любом случае примут участие в качестве нейтральных спортсменов.

Но я считаю, что, какое бы решение они ни приняли, нам надо бережно относиться к этому достоянию. Я имею в виду спортсменов и тренеров. И с уважением относиться к их решениям», – сказал министр спорта РФ Матыцин.