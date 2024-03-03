Матыцин о россиянах на Олимпиаде-2024: «Они в любом случае примут участие в качестве нейтральных спортсменов»

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России ОКР Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Единоборства

Олег Матыцин заявил, что россияне выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут в Париже 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Президент России поручил Министерству спорта, Олимпийскому комитету [России] разобраться с этой ситуацией, сформировать предложение по участию наших атлетов в Олимпийских играх.

Я думаю, что в самое ближайшее время мы внимательно изучим все обстоятельства вместе со спортивными федерациями, со спортсменами, с тренерами, с олимпийским комитетом и будем рекомендовать спортсменам. Они в любом случае примут участие в качестве нейтральных спортсменов.

Но я считаю, что, какое бы решение они ни приняли, нам надо бережно относиться к этому достоянию. Я имею в виду спортсменов и тренеров. И с уважением относиться к их решениям», – сказал министр спорта РФ Матыцин.

31 комментарий
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Вот что бывает когда Васильич не дает четкую установку) Бедный Матыцин не знает какое решение нужно принять, чтобы угодить деду)
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"Они в любом случае примут участие в качестве нейтральных спортсменов." --- Ха! А что тогда вы решать-то будете?
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А против них хотели уголовные дела заводить или ветер подул с другой стороны?
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Матыцин и Поздняков говорят от нечего делать. Как во властной вертикали скажут в ключевой момент, так и будут делать, говорящие головы.
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Почему кто-то рекомендует спортсменам участвовать, или не участвовать в ОИ? Это личный выбор самих спортсменов, они своё здоровье положили на это и Олимпиада, это их мечта.
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А гонору то было
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Столько противоречивых заявлений…
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Нет слов😂😂
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Хамелеон.
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Ответ Александр Трифон0в
А против них хотели уголовные дела заводить или ветер подул с другой стороны?
Там торнадо, чёткого направления нет. Заметка со словами Позднякова о криминальной ответственности была на Спортс полчаса назад, т.е. они говорят это одновременно. Главные чиновники по спорту в РФ...
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Там, кстати, на днях мэр Парижа заявила, что россиянам, которые решатся приехать в качестве пусть даже нейтралов, "сразу покажут их место". Давайте, позорьтесь.
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Уже не предатели? Или это неточно?
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А я сказал не пущать!Сколько можно под нетралкой ездить.Да и допинг у вас там обязательно найдут.
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Ситуация, когда любое решение выглядит неоднозначным.
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"и будем рекомендовать спортсменам. Они в любом случае примут участие в качестве нейтральных спортсменов." --- а ЧТО тогда рекомендовать-то?
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Постоянная, бесконечная говорильня. Моментами усиливается.)
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Часть, конечно, примет, причём без ваших указок и вопреки вашей "помощи". Спортсмены из боевых видов искусств как раз обкатку проходят на международных турнирах. Теннисисты тоже доедут, может ещё у кого-то духа хватит вместо того, чтобы голову в песок прятать и демонстрировать раболепие перед Минспорта, ОКР и федерациями, которые вообще не имеют никакого права на принятие таких решений, потому что спортсмены в этом плане действуют напрямую через МОК. Надежда есть ещё, что батутистов и велосипедистов пустят страны ЕС на свои соревнования.
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Вы там совсем охренели!!!!
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Ага, и по приезду сразу же наверняка попросят подписать что-нибудь интересное, типа тех бумажек, что грузины вручали нашим убежантам в Ларсе. Вот тут и станет ясно, кто еще остался человеком, а кто приехал унижаться и заслуживать звание "хорошего русского". С Харлан история, вижу, никого из наших что чинуш, что тренеров и спортсменов не научила.
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Ответ СТАТИСТИКА 100
Нет слов😂😂
слов нет одни жесты
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Ответ Чёрный тюльпан
Часть, конечно, примет, причём без ваших указок и вопреки вашей "помощи". Спортсмены из боевых видов искусств как раз обкатку проходят на международных турнирах. Теннисисты тоже доедут, может ещё у кого-то духа хватит вместо того, чтобы голову в песок прятать и демонстрировать раболепие перед Минспорта, ОКР и федерациями, которые вообще не имеют никакого права на принятие таких решений, потому что спортсмены в этом плане действуют напрямую через МОК. Надежда есть ещё, что батутистов и велосипедистов пустят страны ЕС на свои соревнования.
была информация про молодого картингиста.
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Ответ svas17
Спорт же без политики, но самый политизированный спорт, это в России.
Как там Фелпс и не только поживают?
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Уже не предатели? Или это неточно?
Один раз - не предадаст.
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Ответ Darth_Pershman
Ага, и по приезду сразу же наверняка попросят подписать что-нибудь интересное, типа тех бумажек, что грузины вручали нашим убежантам в Ларсе. Вот тут и станет ясно, кто еще остался человеком, а кто приехал унижаться и заслуживать звание "хорошего русского". С Харлан история, вижу, никого из наших что чинуш, что тренеров и спортсменов не научила.
Про грузин не надо. Лучший тренер нашей страны отдал туда свою доч и зятя, а сама тренируеи грузина. Или некоторым можно?
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Ответ Железная Леди
Про грузин не надо. Лучший тренер нашей страны отдал туда свою доч и зятя, а сама тренируеи грузина. Или некоторым можно?
Я про конкретные бумажки, а не про людей определенной национальности, не стоит так возбуждаться.
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