Глава РПЛ Алаев о Промесе и Влуте: «Люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги»
Президент РПЛ заявил, что в лиге не место людям, у которых проблемы с законом.
– Ваше отношение к ситуации с Промесом?
– Пока дело не закрыто и идет апелляция, нельзя говорить, что человек преступник. Если вина человека доказана, он не должен играть в РПЛ.
Футболисты – это примеры для детей, для моего сына Промес – кумир. Мы следим с юристами и за ситуацией с Промесом, и с Влутом.
Запретить играть мы им не можем. Мы будем следить, чем закончится ситуация. Но люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги, это мое мнение.
– Обращался ли «Спартак» к лиге?
– Они работают с юристами. Надеюсь, они разберутся со своим футболистом, – сказал Александр Алаев.
Влут из «Урала» получил 2,5 года тюрьмы – за ДТП, в котором погиб 4-летний мальчик. Сейчас он в России – и его вряд ли выдадут
Промеса выпустили на свободу, но запретили выезд из ОАЭ. Онлайн
Какой еще "Нидерландский суд в Гааге", двоечник?
Международный Уголовный Суд в Гааге НЕ НИДЕРЛАНДСКИЙ и не имеет к Нидерландам вообще никакого отношения. Он действует на основе Римских Статутов, которые Россия (как и США) не признает, поэтому его юрисдикция на российских граждан в принципе не распространяется и его приговоры в отношении российских граждан юридически ничтожны.
Хорошо высказываться, когда полиция ОАЭ выполнила всю черновую работу.
И сейчас Промеса не за что отстранять от футбола.
Промес разве что а Дубайском обезъяннике сутки отсидел.
Исключение по решениям - конечно убийство, наркотики, педофилия и т.д.
Что русскому хорошо, то немцу смерть(с)