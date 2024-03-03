Глава РПЛ Алаев о Промесе и Влуте: «Люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги»

Теги Спартак премьер-лига Россия Организация РПЛ Урал Александр Алаев Квинси Промес Рай Влут Матч ТВ Футбол

Президент РПЛ заявил, что в лиге не место людям, у которых проблемы с законом.

– Ваше отношение к ситуации с Промесом?

– Пока дело не закрыто и идет апелляция, нельзя говорить, что человек преступник. Если вина человека доказана, он не должен играть в РПЛ.

Футболисты – это примеры для детей, для моего сына Промес – кумир. Мы следим с юристами и за ситуацией с Промесом, и с Влутом.

Запретить играть мы им не можем. Мы будем следить, чем закончится ситуация. Но люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги, это мое мнение.

– Обращался ли «Спартак» к лиге?

– Они работают с юристами. Надеюсь, они разберутся со своим футболистом, – сказал Александр Алаев.

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49 комментариев
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Респект Алаеву.
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+44
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Путин и не играет в РПЛ)
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
"Нидерландский суд в Гааге"
Какой еще "Нидерландский суд в Гааге", двоечник?
Международный Уголовный Суд в Гааге НЕ НИДЕРЛАНДСКИЙ и не имеет к Нидерландам вообще никакого отношения. Он действует на основе Римских Статутов, которые Россия (как и США) не признает, поэтому его юрисдикция на российских граждан в принципе не распространяется и его приговоры в отношении российских граждан юридически ничтожны.
+22
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+21
Ответ VladCory
А что тогда, почему Гинер или, к примеру, Сайманов были и есть частью лиги. Мамаев, Кокорин? Лицемеры...
Кокорин и Мамаев за свои выходки отсидели. Твой промес отсидел за свои подвиги ?
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А раньше где были, почему только после ситуации с Промесом начали высказываться?
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Ну наконец то , кто то это сказал !
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А что тогда, почему Гинер или, к примеру, Сайманов были и есть частью лиги. Мамаев, Кокорин? Лицемеры...
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Адекватное мнение. Не то что у всяких там Билялетдиновых, Быстровых и прочих Свищевых
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Ответ Пользователь Huawei
А раньше где были, почему только после ситуации с Промесом начали высказываться?
Потому что боялся, что генеральная линия партии будет взята на спасение "нашего парня".

Хорошо высказываться, когда полиция ОАЭ выполнила всю черновую работу.
+6
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хитрый Алаев, понял что Промес уже на 90% влип и вряд ли выберется и вернется в Спартак и сразу заговорил, а до этого где был? почему молчал?
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Ответ Артём Гармаев
Ну да, кумир у него точно из-за этого. Подумать не могли про то, что он кумир из-за футбольных, а не человеческих качеств?
Зеленский тоже шутил смешно.
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Ответ Пользователь Huawei
А раньше где были, почему только после ситуации с Промесом начали высказываться?
ага, того же Влута можно было и блокирнуть при регистрации
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Ответ Честный контроль
Еще Федуна, Титова,Гулиева и Симоняна не хватает в вашем списке. Как и всей команды ФКСМ образца 2003 года. В результате расследования допингового скандала в "ФКС-М", произошедшего в 2003 году, стали известны фамилии игроков, уличенных в употреблении запрещенных препаратов. В этот список вошли: Титов, Ковтун, Ващук, Кебе, Калиниченко, Белозеров, Хрман, Станич, Деменко, Павлюченко, Луизао, Концевой, Митрески. https://www.championat.com/football/article-3012597-dopingovyj-skandal-v-spartake.html
кем то доказано, кто то наказан в уголовном порядке?
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Ответ Spartakus1984
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"Нидерладский суд в Гааге" лишь ордер на арест выписал,а самого судебного разбирательства не было (и вряд-ли будет). А в случае с вашим Антошкой суд уже был и есть приговор по делу!
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Ответ Evolver
Респект Алаеву.
А вы внимательно прочитали? Он сказал же, что пока идет апелляция, не преступник.
И сейчас Промеса не за что отстранять от футбола.
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Ответ Честный контроль
Вот так новость. Наркоторговец, барыга машущий ножом, избивающий жену и скрывающийся с места ДТП кумир у сына Президента РПЛ. И что из него вырастет? Разве что очередной пластиноголовый сектант. Но за адекватные мысли респект!
Ну да, кумир у него точно из-за этого. Подумать не могли про то, что он кумир из-за футбольных, а не человеческих качеств?
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Да там все, кто вне поля крутятся относятся к людям с проблемами с законом, просто никто ими не занимается, круговая порука.
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Ответ VladCory
А что тогда, почему Гинер или, к примеру, Сайманов были и есть частью лиги. Мамаев, Кокорин? Лицемеры...
Все так любят Сайманова приплеталть. Когда он совершал, то, что совершал, он и не работал в РПЛ. Человек своё отбыл, имеет право на полную реабилитацию в обществе.
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Ответ VladCory
это демагогия, Алаев говорит о морали, люди, нарушившие закон и отсидевшие ничем не отличаются с тз морали от находящегося под процессом Промеса. Все НАРУШИЛИ закон.
Закон-то они конечно нарушили, но и в пример их тем не менее тоже приводить можно: хочешь стульями помахать в общественном месте, готовься снежок в Сибири поубирать годик-другой. Вполне наглядный пример для непонятливых. А вот с Промесом пока-что ситуация не очень, как раз с точки зрения морали.
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Неожиданно, Алаев - Респект!
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таким кто сейчас руководит лигой и судьями,не место в рпл
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Ответ Честный контроль
Еще Федуна, Титова,Гулиева и Симоняна не хватает в вашем списке. Как и всей команды ФКСМ образца 2003 года. В результате расследования допингового скандала в "ФКС-М", произошедшего в 2003 году, стали известны фамилии игроков, уличенных в употреблении запрещенных препаратов. В этот список вошли: Титов, Ковтун, Ващук, Кебе, Калиниченко, Белозеров, Хрман, Станич, Деменко, Павлюченко, Луизао, Концевой, Митрески. https://www.championat.com/football/article-3012597-dopingovyj-skandal-v-spartake.html
Ты походу летописец Спартака, не меньше, про ЦСКА меньше пишешь раз в пять, смешно.
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Все эти популистские разговорчики – в пользу бедных. Выноси такое условие на собрание клубов-участников. А так – это просто частное мнение.
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Ответ VladCory
это демагогия, Алаев говорит о морали, люди, нарушившие закон и отсидевшие ничем не отличаются с тз морали от находящегося под процессом Промеса. Все НАРУШИЛИ закон.
В смысле? За нарушение полагается наказание - Кокорин с Мамевым уже отбыли свое наказание.

Промес разве что а Дубайском обезъяннике сутки отсидел.
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В каждой стране законы свои и суд, исходя из этого озвучивает свое решение.
Исключение по решениям - конечно убийство, наркотики, педофилия и т.д.
Что русскому хорошо, то немцу смерть(с)
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Ответ Celsius
"Нидерландский суд в Гааге" Какой еще "Нидерландский суд в Гааге", двоечник? Международный Уголовный Суд в Гааге НЕ НИДЕРЛАНДСКИЙ и не имеет к Нидерландам вообще никакого отношения. Он действует на основе Римских Статутов, которые Россия (как и США) не признает, поэтому его юрисдикция на российских граждан в принципе не распространяется и его приговоры в отношении российских граждан юридически ничтожны.
Ты все на ветках про Спартак , пенсы уже спят в это время
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Ответ Spartakus1984
Не важно.Все равно Гаага это городв в Нидерландах.Все там повязаны
Ты в Москве (или где ты там живешь) со всеми повязан?:)
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Промес первым стал
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Алаев высказался чётко и без лишней воды. Теперь мы знаем позицию лиги.
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Ответ Evolver
Респект Алаеву.
он забыл уточнить о новичке Оренбурга, который на родине вёл себя неприлично...)
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