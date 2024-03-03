Глава РПЛ Алаев о Промесе и Влуте: «Люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги»

Президент РПЛ заявил, что в лиге не место людям, у которых проблемы с законом.

– Ваше отношение к ситуации с Промесом?

– Пока дело не закрыто и идет апелляция, нельзя говорить, что человек преступник. Если вина человека доказана, он не должен играть в .

Футболисты – это примеры для детей, для моего сына – кумир. Мы следим с юристами и за ситуацией с Промесом, и с .

Запретить играть мы им не можем. Мы будем следить, чем закончится ситуация. Но люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги, это мое мнение.

– Обращался ли « » к лиге?

– Они работают с юристами. Надеюсь, они разберутся со своим футболистом, – сказал .

Влут из «Урала» получил 2,5 года тюрьмы – за ДТП, в котором погиб 4-летний мальчик. Сейчас он в России – и его вряд ли выдадут

Промеса выпустили на свободу, но запретили выезд из ОАЭ. Онлайн