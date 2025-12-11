«Проблема «Арсенала» – их болельщики. Они постоянно говорят: «Мы победим в этом сезоне». Из-за этого получают насмешки, нужно успокоиться». Эвра о «канонирах»

Патрис Эвра: проблема «Арсенала» – это их болельщики.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает ожидания болельщиков проблемой для «Арсенала».

На данный момент команда тренера Микеля Артеты возглавляет таблицу АПЛ , опережая «Манчестер Сити» на два очка.

«Не знаю, сможет ли «Арсенал » справиться с давлением. Мне всегда нравился Артета как игрок, и я знаю, что он отличный тренер.

Но проблема – в болельщиках «Арсенала». Именно они постоянно говорят: «В этом сезоне мы победим». Им нужно успокоиться.

Фанатам просто нужно успокоиться, не шуметь слишком сильно, потому что именно из-за этого они получают эти насмешки и негативную реакцию, потому что говорят, что они лучшая команда в мире.

Но кто знает, если они снова провалят чемпионат в этом сезоне, но представьте, если выиграют Лигу чемпионов? С «Арсеналом» может случиться все что угодно.

Однако мне кажется, что «Арсеналу» не хватает победного менталитета», – сказал Патрис Эвра в интервью Stake.