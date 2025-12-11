«Проблема «Арсенала» – их болельщики. Они постоянно говорят: «Мы победим в этом сезоне». Из-за этого получают насмешки, нужно успокоиться». Эвра о «канонирах»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает ожидания болельщиков проблемой для «Арсенала».
На данный момент команда тренера Микеля Артеты возглавляет таблицу АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на два очка.
«Не знаю, сможет ли «Арсенал» справиться с давлением. Мне всегда нравился Артета как игрок, и я знаю, что он отличный тренер.
Но проблема – в болельщиках «Арсенала». Именно они постоянно говорят: «В этом сезоне мы победим». Им нужно успокоиться.
Фанатам просто нужно успокоиться, не шуметь слишком сильно, потому что именно из-за этого они получают эти насмешки и негативную реакцию, потому что говорят, что они лучшая команда в мире.
Но кто знает, если они снова провалят чемпионат в этом сезоне, но представьте, если выиграют Лигу чемпионов? С «Арсеналом» может случиться все что угодно.
Однако мне кажется, что «Арсеналу» не хватает победного менталитета», – сказал Патрис Эвра в интервью Stake.