  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Проблема «Арсенала» – их болельщики. Они постоянно говорят: «Мы победим в этом сезоне». Из-за этого получают насмешки, нужно успокоиться». Эвра о «канонирах»
30

«Проблема «Арсенала» – их болельщики. Они постоянно говорят: «Мы победим в этом сезоне». Из-за этого получают насмешки, нужно успокоиться». Эвра о «канонирах»

Патрис Эвра: проблема «Арсенала» – это их болельщики.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает ожидания болельщиков проблемой для «Арсенала».

На данный момент команда тренера Микеля Артеты возглавляет таблицу АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на два очка.

«Не знаю, сможет ли «Арсенал» справиться с давлением. Мне всегда нравился Артета как игрок, и я знаю, что он отличный тренер.

Но проблема – в болельщиках «Арсенала». Именно они постоянно говорят: «В этом сезоне мы победим». Им нужно успокоиться.

Фанатам просто нужно успокоиться, не шуметь слишком сильно, потому что именно из-за этого они получают эти насмешки и негативную реакцию, потому что говорят, что они лучшая команда в мире.

Но кто знает, если они снова провалят чемпионат в этом сезоне, но представьте, если выиграют Лигу чемпионов? С «Арсеналом» может случиться все что угодно.

Однако мне кажется, что «Арсеналу» не хватает победного менталитета», – сказал Патрис Эвра в интервью Stake.

Что делать с Хаби Алонсо?25959 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
logoПатрис Эвра
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
болельщики
logoМикель Артета
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
38 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
3 минуты назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
28 минут назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
48 минут назад
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19