«А кто теперь кому не пара, Гришенька?» «Трактор» об эпизоде с Паниным и Робинсоном

«Трактор» вспомнил эпизод с Бадди Робинсоном и Григорием Паниным.

Во втором матче серии Кубка Гагарина форвард «Трактора» одним ударом повалил на лед капитана « ».

Пресс-служба « » выложила видео с хитом и ударом , подписав это текстом: «А кто теперь кому не пара, Гришенька?»

Бокс на льду устроили «Салават» и «Трактор»! Панин улетел в нокаут с одного удара