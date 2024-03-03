«А кто теперь кому не пара, Гришенька?» «Трактор» об эпизоде с Паниным и Робинсоном

Теги Салават Юлаев Трактор драки Григорий Панин видео КХЛ Кубок Гагарина Бадди Робинсон Хоккей

«Трактор» вспомнил эпизод с Бадди Робинсоном и Григорием Паниным.

Во втором матче серии Кубка Гагарина форвард «Трактора» одним ударом повалил на лед капитана «Салавата».

Пресс-служба «Трактора» выложила видео с хитом Панина и ударом Робинсона, подписав это текстом: «А кто теперь кому не пара, Гришенька?» 

Бокс на льду устроили «Салават» и «Трактор»! Панин улетел в нокаут с одного удара

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62 комментария
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Два разных эпизода это выглядит как попытка оправдать Робинсона.
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Что тренер, что пресс служба, что команда позорники…
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Очередная провокация от Челябинска. Игрокам СЮ не реагировать, играть в свой хоккей, а Трактористов по гаражам, ремонтироваться к следующему сезону...
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Каким бы игроком не был Панин, но опускаться до быдло-шуточек не дело для нормального клуба. Тем более после такого грязного удара, за который клубу должно быть откровенно стыдно. Отметелили бы Панина в честной драке - вопросов бы не было, угорайте сколько угодно. Но теперь...
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Когда опускаться уже вроде некуда, трактористы не перестают пробивать дно и продолжают позорится ….
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Ответ Саркастичный Чел
нет, это попытка напомнить уфе что у них капитан не совсем хороший человек и травмировал в плей-офф нашего лидера
Так надо было в прошлом ПО вступаться за лидера.
А сейчас это попытка оправдаться.
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Ну посмотрит за своим партнером с трибуны.
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Панин конечно не подарок, но Трактору тоже нечем гордиться, мордобой это не хоккей.
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+4
Ответ Amnesiac
Комментарий удален модератором
Да ты скажи, где очевидная грязь от Панина в последние два-три сезона? Или вы вспоминаете только далекие года, когда Панин был действительно груб и иногда летел без головы?

Робинсон же так хорошо с этим знаком) сложно признать что ваш игрок просто слетел с катушек) грязно ударил хоккеиста , который не собирался драться)
+9
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Ответ mihany12
Когда опускаться уже вроде некуда, трактористы не перестают пробивать дно и продолжают позорится ….
Мягкий знак потеряли)
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И после этого кто-то ещё надеется, что культурную столицу перенесут из Питера в Челябинск?
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+2
Ответ mihany12
Хоккей жесткая мужская игра, но не грязная, а по правилам! Панин играл жестко в рамках правил оба матча, а канадская шпала грязный роби не по правилам и не мужски, да и остальные трактористы участвующие в драках тоже днище, вместе с их недотренером…
По правилам
Зачем Панин едет на Робинсона? Да Робинсон нарушил правила, но на эту драку ,на этот удар провоцировал гришенька
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Ответ selivest
То есть - если Панин не снял краги, но очевидно словами оскорбил Робинсона (на протяжении двух матчей лез под кожу) и зачем-то (впрочем понятно зачем -провокатор по жизни), выставив крепкий наглый подбородок, самоуверенно наезжал (Робинсону наверно на лавку нужно было смущенно оглядываясь ехать - "моя твоя не понимайт, олл райт, гай?" - то он не может получить в табло? Так? ))
Да если лез под кожу красавчик) выполнил свою работу, да еще и Робинсона на несколько матчей дисквы посадил) 5 минут от времени на отыгрыш забрал) куда не смотри, кроме одного удара трактор везде проиграл)
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и опять же, в Челябинске не понимают, какой ящик пандоры они открыли, раз уж Панин такой подлый игрок, у вас там нет мыслей, что Гриша может в следующей игре убрать до конца сезона того же, например, Шабанова? Я почти уверен, что Панин никому мстить не станет, он не подлец, разве что самому канадцу, Гриша достаточно умный и расчётливый игрок, но если бы он проявил хотя бы половину такой же истеричности, думаю мог бы.
В общем, я искренне не понимаю, чем там вы гордитесь, на мой взгляд просто должно быть стыдно, Робинсона штрафануть, обычно за любые 5+20 контрактом прописаны санкции и убрать его подальше, чтобы не мешал хоккею.
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Ответ Евгений Дмитриев
Панин струсил потому что
А Уфе же так нужна была эта драка при счете 3-1 на нашу пользу) гении из Челябинска. Устроили драку, шутят на эту тему, но не замечают, что тем самым тупо забрали у себя 5 минут на отыгрыш в матче) если вы думаете что в плей-офф выходит команда, которая круче дерется, спешу вас расстроить, в плей-офф важны победы)

Счет 3-1 10 минут до конца 3 периода.
Может быть отыграемся?
Нееее, устроим драку и заберем минут 5 на отыгрыш. Железная логика
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Ответ Яков Дерябин
Панин костолом, очень грязно играет, ещё капитан. Как классно, что получил, пусть испытает на себе. Ну тут то не из подшивка, а лоб в лоб. Робинсон красавчик, а болели Уфы позорят сами себя, когда говорят в комментариях о тренере. Фу позор.
Вашего брата вроде же в РФ запретили.
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Ответ mihany12
Хоккей жесткая мужская игра, но не грязная, а по правилам! Панин играл жестко в рамках правил оба матча, а канадская шпала грязный роби не по правилам и не мужски, да и остальные трактористы участвующие в драках тоже днище, вместе с их недотренером…
Так Яруллин после драки повел себя по мужски, похлопал Лалу, тут вопросов нет. Башкиров тоже не собирался драться)
Трактор проиграл игру и решил
Хоть так сгладить матч )
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Ответ Stounsss
Каким бы игроком не был Панин, но опускаться до быдло-шуточек не дело для нормального клуба. Тем более после такого грязного удара, за который клубу должно быть откровенно стыдно. Отметелили бы Панина в честной драке - вопросов бы не было, угорайте сколько угодно. Но теперь...
А ему предлагали честную драку. Робинсон же ждал до последнего и показывал что скидывает перчатки. Панин же тупо катил на него, наверняка ещё бурагозил заодно. Что оставалось делать Робинсону?
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Ответ Ilya Ilya
Так надо было в прошлом ПО вступаться за лидера. А сейчас это попытка оправдаться.
вы себе выбрали в капитаны человека который на всем протяжении карьеры подлыми способами травмировал игроков, кто вы после этого? ну отсидел он тогда два матча дисквы а у нас были шансы на кубок но Седлак в себя не пришел, так что идите лесом
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Ответ neolag
Да если лез под кожу красавчик) выполнил свою работу, да еще и Робинсона на несколько матчей дисквы посадил) 5 минут от времени на отыгрыш забрал) куда не смотри, кроме одного удара трактор везде проиграл)
Если честно, то мне непонятно, во что превратился хоккей? Что за оправдание- красавчик раз лез под кожу? Лезть под кожу- удел истеричных блондинок, а парни должны играть. ИГРАТЬ, а не соревноваться в острословии и без подленьких ударчиков из-под тишка. Верните нам мужской хоккей, пусть с драками, но без падлян и симуляцией.
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Комментарий удален модератором
Ответ ugmyanswer
По правилам Зачем Панин едет на Робинсона? Да Робинсон нарушил правила, но на эту драку ,на этот удар провоцировал гришенька
Если по правилам, почему дисквалификация? Удаление???
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Ответ neolag
Так Яруллин после драки повел себя по мужски, похлопал Лалу, тут вопросов нет. Башкиров тоже не собирался драться) Трактор проиграл игру и решил Хоть так сгладить матч )
Яруллин по мужски?
Нужно было ему с Милошем, Коледовым, Василевским или Науменко попробовать свои навыки рукопашного боя, а не 70 кг молодым пацаном….
Изначально стремная тема, понятно что это недотренер троль все замутил, но голова то должна быть …
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В Тракторе даже не поняли, кажется, что этим поступком, Робинсон лишил команду шансов отыграться. Может конечно это недоработка игроков Уфы, что не забросили в эти 5 минут штрафа, но всё же.
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На войне все средства хороши
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Ответ ugmyanswer
Такие дилетанты как ты это конечно 🤡🤡🤡 Момент не однозначный, Панин самый грязный игрок в истории Лиги, если не брать мусор из Витязя типо Веро. Вот это видео в тему, когда Панин играл грязно, это было хорошо для него, показать лидерам чужим как тут жёстко и тд, а тут... Улетел... Ну пусть полетает чуть-чуть, стёб засчитан.
У всех свои понятия о честности и порядочности. Жаль тебе они не знакомы.
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Ответ Amnesiac
А ему предлагали честную драку. Робинсон же ждал до последнего и показывал что скидывает перчатки. Панин же тупо катил на него, наверняка ещё бурагозил заодно. Что оставалось делать Робинсону?
Да, точно, бить. Причем резко, внезапно, чтобы не успел прикрыться. Так ведь всегда поступают, когда оппонент не хочет драться?
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Ответ Stounsss
Каким бы игроком не был Панин, но опускаться до быдло-шуточек не дело для нормального клуба. Тем более после такого грязного удара, за который клубу должно быть откровенно стыдно. Отметелили бы Панина в честной драке - вопросов бы не было, угорайте сколько угодно. Но теперь...
Такие дилетанты как ты это конечно 🤡🤡🤡
Момент не однозначный, Панин самый грязный игрок в истории Лиги, если не брать мусор из Витязя типо Веро. Вот это видео в тему, когда Панин играл грязно, это было хорошо для него, показать лидерам чужим как тут жёстко и тд, а тут... Улетел... Ну пусть полетает чуть-чуть, стёб засчитан.
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а что с Путином переделать решили что-ли
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-1
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Цугцванг- когда каждый следующий ход закапывает еще глубже…
Когда уже вроде днище, но снизу постучали, что тренер, что игроки, что пресс служба все не большого ума видимо…
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