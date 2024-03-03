«А кто теперь кому не пара, Гришенька?» «Трактор» об эпизоде с Паниным и Робинсоном
«Трактор» вспомнил эпизод с Бадди Робинсоном и Григорием Паниным.
Во втором матче серии Кубка Гагарина форвард «Трактора» одним ударом повалил на лед капитана «Салавата».
Пресс-служба «Трактора» выложила видео с хитом Панина и ударом Робинсона, подписав это текстом: «А кто теперь кому не пара, Гришенька?»
Бокс на льду устроили «Салават» и «Трактор»! Панин улетел в нокаут с одного удара
А сейчас это попытка оправдаться.
Робинсон же так хорошо с этим знаком) сложно признать что ваш игрок просто слетел с катушек) грязно ударил хоккеиста , который не собирался драться)
Зачем Панин едет на Робинсона? Да Робинсон нарушил правила, но на эту драку ,на этот удар провоцировал гришенька
В общем, я искренне не понимаю, чем там вы гордитесь, на мой взгляд просто должно быть стыдно, Робинсона штрафануть, обычно за любые 5+20 контрактом прописаны санкции и убрать его подальше, чтобы не мешал хоккею.
Счет 3-1 10 минут до конца 3 периода.
Может быть отыграемся?
Нееее, устроим драку и заберем минут 5 на отыгрыш. Железная логика
Трактор проиграл игру и решил
Хоть так сгладить матч )
Нужно было ему с Милошем, Коледовым, Василевским или Науменко попробовать свои навыки рукопашного боя, а не 70 кг молодым пацаном….
Изначально стремная тема, понятно что это недотренер троль все замутил, но голова то должна быть …
Момент не однозначный, Панин самый грязный игрок в истории Лиги, если не брать мусор из Витязя типо Веро. Вот это видео в тему, когда Панин играл грязно, это было хорошо для него, показать лидерам чужим как тут жёстко и тд, а тут... Улетел... Ну пусть полетает чуть-чуть, стёб засчитан.
Когда уже вроде днище, но снизу постучали, что тренер, что игроки, что пресс служба все не большого ума видимо…