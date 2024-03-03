Ребенок называл Винисиуса «обезьяной» на матче «Валенсии» и «Реала». На стадион вызывали полицию, Ла Лига ведет расследование

Винисиус, вероятно, вновь подвергся расизму на стадионе «Валенсии».

Вчера «Реал» сыграл с «Валенсией» вничью – 2:2. Благодаря дублю Винисиуса « », который проигрывал 0:2 к 30-й минуте, удалось сравнять счет. После первого гола бразилец показывал сжатую в кулак руку – жест движения BLM. После второго мяча он приложил руки к ушам.

Во время игры ESPN Brazil опубликовал видео, на котором ребенок, находящийся на трибунах, называет «обезьяной». Женщина, которая сняла это видео, сообщила, что во время матча на стадион вызвали полицию. проводит расследование в связи с этим инцидентом.

Винисиус сыграл на «Месталье» впервые с мая 2023 года, когда он подвергся расизму со стороны болельщиков «Валенсии». В отчете Королевской испанской футбольной федерации тогда было сказано, что расистское поведение допустили «сотни фанатов».

Винисиус заткнул «Месталью» дублем, жестом BLM и «обезьяной». Но «Реал» не выиграл – странно

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