Ребенок называл Винисиуса «обезьяной» на матче «Валенсии» и «Реала». На стадион вызывали полицию, Ла Лига ведет расследование
Винисиус, вероятно, вновь подвергся расизму на стадионе «Валенсии».
Вчера «Реал» сыграл с «Валенсией» вничью – 2:2. Благодаря дублю Винисиуса «Мадриду», который проигрывал 0:2 к 30-й минуте, удалось сравнять счет. После первого гола бразилец показывал сжатую в кулак руку – жест движения BLM. После второго мяча он приложил руки к ушам.
Во время игры ESPN Brazil опубликовал видео, на котором ребенок, находящийся на трибунах, называет Винисиуса «обезьяной». Женщина, которая сняла это видео, сообщила, что во время матча на стадион вызвали полицию. Ла Лига проводит расследование в связи с этим инцидентом.
Винисиус сыграл на «Месталье» впервые с мая 2023 года, когда он подвергся расизму со стороны болельщиков «Валенсии». В отчете Королевской испанской футбольной федерации тогда было сказано, что расистское поведение допустили «сотни фанатов».
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Ну а еще, так как Винисиус несколько раз несоразмерно проблеме отреагировал, как истеричка, то некоторые, не самые умные, фанаты соперника просто начали провоцировать его на истерику. Но в этом году Винисиус чуть сдержанней стал, глядишь и перестанет на чушь отвлекаться и начнет в футбол играть, что он умеет делать почти гениально.