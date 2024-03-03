Ребенок называл Винисиуса «обезьяной» на матче «Валенсии» и «Реала». На стадион вызывали полицию, Ла Лига ведет расследование

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига происшествия болельщики Месталья стадионы Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус, вероятно, вновь подвергся расизму на стадионе «Валенсии».

Вчера «Реал» сыграл с «Валенсией» вничью – 2:2. Благодаря дублю Винисиуса «Мадриду», который проигрывал 0:2 к 30-й минуте, удалось сравнять счет. После первого гола бразилец показывал сжатую в кулак руку – жест движения BLM. После второго мяча он приложил руки к ушам.

Во время игры ESPN Brazil опубликовал видео, на котором ребенок, находящийся на трибунах, называет Винисиуса «обезьяной». Женщина, которая сняла это видео, сообщила, что во время матча на стадион вызвали полицию. Ла Лига проводит расследование в связи с этим инцидентом.

Винисиус сыграл на «Месталье» впервые с мая 2023 года, когда он подвергся расизму со стороны болельщиков «Валенсии». В отчете Королевской испанской футбольной федерации тогда было сказано, что расистское поведение допустили «сотни фанатов».

Винисиус заткнул «Месталью» дублем, жестом BLM и «обезьяной». Но «Реал» не выиграл – странно

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113 комментариев
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опять только при Винисиусе впервые в сезоне весь стадион резко заполнился расистами — магия
+172
-29
+143
Ну в случае Винисиуса он и правда обезьяна. Не внешне, апл поведению
+107
-24
+83
Ответ revodrok
опять только при Винисиусе впервые в сезоне весь стадион резко заполнился расистами — магия
устами младенца глаголет истина
+89
-40
+49
Бедный Винисиус. Скоро его настоящие обезьяны будут обезьяной называть😂
+48
-5
+43
Ответ Ихарь Окенфэйлов
А внешне кто? )
Человек, как и все мы
+46
-8
+38
Уже даже дети знают кто на поле обезьяна 😂🤭
+26
-6
+20
Дети не ошибаются. видимо увидел злую обезьянку, .
+25
-7
+18
Ответ revodrok
опять только при Винисиусе впервые в сезоне весь стадион резко заполнился расистами — магия
Фраза "Кто ищет, тот всегда найдет" прекрасно применима и в этом случае.

Ну а еще, так как Винисиус несколько раз несоразмерно проблеме отреагировал, как истеричка, то некоторые, не самые умные, фанаты соперника просто начали провоцировать его на истерику. Но в этом году Винисиус чуть сдержанней стал, глядишь и перестанет на чушь отвлекаться и начнет в футбол играть, что он умеет делать почти гениально.
+21
-8
+13
И в чём он не прав?
+23
-12
+11
Он реально внешне похож
+11
-4
+7
Где Вини там и расизм.Есть поговорка:Устами младенца,глаголет истина.Он сам провоцирует болельщиков и хочет ,чтобы к нему относились с уважением.
+19
-13
+6
Ответ Z Viva
Дети не ошибаются. видимо увидел злую обезьянку, .
ахах)
+6
-2
+4
Сам маймуно веришвило!
+3
0
+3
Чисто факт, ну ведь реально же похож. И не расизм это, вон тот же Перлман похож на мейкуна.
+8
-5
+3
Ответ Дмитрий0016
Ну в случае Винисиуса он и правда обезьяна. Не внешне, апл поведению
АПЛ тут причем?
+4
-1
+3
Его борьба
+5
-2
+3
Ответ d_kdc
Фраза "Кто ищет, тот всегда найдет" прекрасно применима и в этом случае. Ну а еще, так как Винисиус несколько раз несоразмерно проблеме отреагировал, как истеричка, то некоторые, не самые умные, фанаты соперника просто начали провоцировать его на истерику. Но в этом году Винисиус чуть сдержанней стал, глядишь и перестанет на чушь отвлекаться и начнет в футбол играть, что он умеет делать почти гениально.
А почему несоразмерно проблеме? Не все люди непробиваемы и легко терпят оскорбления со стороны незнакомых лиц. У всех разный характер и психика.
+3
0
+3
Теперь понятно, почему Валенсия запретила снимать фильм на стадионе. Они всю эту происходящую клоунаду знали заранее
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Ответ buryat
Вини их на поле унизил)
да где унизил то?????)) реал потерял 2 очка,а винисиус приобрёл очередное унижение.
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
А внешне кто? )
Обэма
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Малыш задержан, малыш также проходит по делу Рубиалеса, следователям стало доподлинно известно, что именно он подговорил Рубиалеса поцеловать Эрмосо, а так же с высокой долей вероятности через счета выше указанного мальчугана Негрейра получал взятки от Барселоны; по совокупности обвинений малышу грозит 10-12 лет в школе строго режима, либо 3 года без интернета, или штраф в размере двух стоимостей PS5.
+5
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Ответ Bazilic
Нет, а в чем принципиальная разница?
Ну ты взгляни на строение челюсти обычного человека и на то, что у винисуса. Явное вырождение и дегенерация. И даже очень смахивает на что то усреднённое между обезьяной и неандертальцем. Так что пускай не обижается, он действительно похож на обезьяну. И расизм тут не причём
+5
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«Вот! Даже Владик знает!»
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Ответ Эмси Тёрка
И в чём он не прав?
В том, что это расизм, которому он научился у старших
+15
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Ответ Дмитрий0016
Ну в случае Винисиуса он и правда обезьяна. Не внешне, апл поведению
Это просто фанаты Месси повторяют ругательства, которые тот адресовал Эдгару Давидсу после окончания четвертфинала ЧМ в Катаре ☝️
+3
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Всё правильно. Надо детей с детства воспитывать. А то вырастают потом преступниками, малолетними дебилами. Потому что родители такие же.
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Ответ Kit244098
Устами младенца, вообще-то, глаголет истина))
Устами младенца глаголят его родители. Видимо отбитые.
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Винисиусу надо на этот раз очень серьёзно к этому отнестись, раз ребёнок обозвал его обезьяной!
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Ответ Tne Gold
Комментарий удален модератором
)))
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Надеюсь это женщину арестовали.
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