Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Пеллегрино, Шанава и Эвен Нортуг выступят в финале конькового спринта, Валнес, Амундсен и Жув выбыли

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная США сборная Швейцарии спринт сборная Франции Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Эвен Нортуг Йоханнес Клэбо Ховард Сулос Таугбель Оскар Свенссон Рено Же Ришар Жув Люка Шанава Харальд Амундсен Юхан Хагстрем Эрик Валнес Ансгар Эвенсен Жюль Шаппа Гас Шумахер Яник Рибли Валерио Гронд Эмиль Даниэльссон Лыжи

3 марта мужчины пробегут спринт свободным стилем на Кубке мира в Лахти.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

9-й этап

Лахти, Финляндия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало финалов – 13:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене». 

Старт-лист на финал

Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Федерико Пеллегрино (Италия)

Люка Шанава (Франция)

Йони Мяки (Финляндия)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Валерио Гронд (Швейцария)

 

 

Эрик Валнес (Норвегия) выбыл в 1/2 финала, Харальд Амундсен (Норвегия) и Калле Халварссон (Швеция) – в 1/4 финала, Ришар Жув (Франция) – в квалификации

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34 комментария
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"Коньковый спорт"(с)
+8
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+8
Ответ закрыт по беспределу
Понаблюдаем борьбу за 2-3 места
А что ещё остаётся?) никакой интриги
+5
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Ответ Дмитрий Итешин
"Коньковый спорт"(с)
Йоханнес Клебо (Швеция) 😀автор новости жжет
+5
-1
+4
Эвенсен, Йенсен,Жув,Шапа, Вуоринен мимо
+2
0
+2
Жув, Шаппа мимо
+2
0
+2
Ответ SkierNSK
Судя по готовности Клэбо, остальные гонки в сезоне он заберёт. И только на марафоне будет не просто.
Шансов на коньке у Клебо немного против Крюгера в Фалуне, если Фредди будет здоров.
+2
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+2
Ответ Грюденфельдер
Шансов на коньке у Клебо немного против Крюгера в Фалуне, если Фредди будет здоров.
Серьёзно? Вы трассу то видели? Будет 8 кругов по 2,5 км 🤦
Будут чередовать два разных круга 2,5: один с укороченным мёдербакеном, но сразу с уходом на длинный спуск с него, а второй равнинный с подъёмчиками проще, чем сегодня на спринте будет.
Лыжные гонки же с каждым годом всё сложнее и сложнее становятся😅
+2
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За Шумахера с детства!
+1
0
+1
Пелле могёт!
+1
0
+1
за Пеллегрино и Шанава!
+1
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+1
Ответ Грюденфельдер
Пора взрослеть 😀 Младший брат вон в биатлоне бегает
Нет не повзрослел думал что накатит в конце !
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Ответ gerr_max
На марафоне будет шесть бонусных отметок.
Если на марафоне спринтерские отсечки выигрывать то можно прийти в конце двадцатки.
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Ответ Грюденфельдер
Пора взрослеть 😀 Младший брат вон в биатлоне бегает
Рибле меня поражает, насколько хорош в квале, настолько же слаб в основной сетке. Как можно было умудриться проиграть такой забег?
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Ответ SkierNSK
Серьёзно? Вы трассу то видели? Будет 8 кругов по 2,5 км 🤦 Будут чередовать два разных круга 2,5: один с укороченным мёдербакеном, но сразу с уходом на длинный спуск с него, а второй равнинный с подъёмчиками проще, чем сегодня на спринте будет. Лыжные гонки же с каждым годом всё сложнее и сложнее становятся😅
Что реально 8 кругов ??? Они что с ума сошли все там ? Даже Мердербакен весь не дадут пробежать ?🤦‍♂️
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Ответ Ярик01
Где-то 230 очков будет разницы после этой гонки и 5 гонок впереди. Пока нет гарантии, что хлебушек догонит Амундсена
230 внук закроет на двух спринтах. Судя по форме, на дистанции он тоже в конце сезона получше. Так что, боюсь высока вероятность его победы.
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Ответ _SatanA
230 внук закроет на двух спринтах. Судя по форме, на дистанции он тоже в конце сезона получше. Так что, боюсь высока вероятность его победы.
Два спринта (70+15)*2 примерно = 170, еще 60 очков надо
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Ответ Ярик01
Два спринта (70+15)*2 примерно = 170, еще 60 очков надо
На марафоне будет шесть бонусных отметок.
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Ответ Ярик01
Два спринта (70+15)*2 примерно = 170, еще 60 очков надо
Амундсен выступит на спринте чуть лучше чем сегодня.Поэтому будет больше 60 очков.
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Понаблюдаем борьбу за 2-3 места
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Ответ dirli
Швейцарец. Рибле бестолковый)
Пора взрослеть 😀 Младший брат вон в биатлоне бегает
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Ответ Грюденфельдер
Финал: Клебо,Шанава,Пелле, Швейцарцы и Вальнес.
Швейцарец. Рибле бестолковый)
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Ответ Вовщик
Жув, Шаппа мимо
Жув как сдал. Еще недавно спринтерский зачет выигрывал. Все-таки бесследно не проходит переход в универсалы.
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Ответ Йенс Мустерманн
Шаппа видно устал после командного спринта и вчерашней разделки, где хорошо пробежал. Будь личный спринт в расписании программы этапа первым или хотя бы вторым, возможно прошёл бы.
Да вчерашние 20 км отложили след
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Ответ Грюденфельдер
Эвенсен, Йенсен,Жув,Шапа, Вуоринен мимо
Шаппа видно устал после командного спринта и вчерашней разделки, где хорошо пробежал.
Будь личный спринт в расписании программы этапа первым или хотя бы вторым, возможно прошёл бы.
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Финал можно не смотреть , дохлый Нортуг ещё Шанаве с Пелле под ноги прыгнет и не даст бороться....
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Рибли правда полный балбес 😀
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Где-то 230 очков будет разницы после этой гонки и 5 гонок впереди.
Пока нет гарантии, что хлебушек догонит Амундсена
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Финал: Клебо,Шанава,Пелле, Швейцарцы и Вальнес.
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Жув 10 секунд поймал
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Чего то Таугбель с Нортугом вообще не тянут
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