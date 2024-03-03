Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Пеллегрино, Шанава и Эвен Нортуг выступят в финале конькового спринта, Валнес, Амундсен и Жув выбыли

3 марта мужчины пробегут спринт свободным стилем на Кубке мира в Лахти.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

9-й этап

Лахти, Финляндия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало финалов – 13:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист на финал

Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Федерико Пеллегрино (Италия)

Люка Шанава (Франция)

Йони Мяки (Финляндия)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Валерио Гронд (Швейцария)

Эрик Валнес (Норвегия) выбыл в 1/2 финала, Харальд Амундсен (Норвегия) и Калле Халварссон (Швеция) – в 1/4 финала, Ришар Жув (Франция) – в квалификации