Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Пеллегрино, Шанава и Эвен Нортуг выступят в финале конькового спринта, Валнес, Амундсен и Жув выбыли
3 марта мужчины пробегут спринт свободным стилем на Кубке мира в Лахти.
Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам
9-й этап
Лахти, Финляндия
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Начало финалов – 13:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».
Старт-лист на финал
Йоханнес Клэбо (Норвегия)
Федерико Пеллегрино (Италия)
Люка Шанава (Франция)
Йони Мяки (Финляндия)
Эвен Нортуг (Норвегия)
Валерио Гронд (Швейцария)
Эрик Валнес (Норвегия) выбыл в 1/2 финала, Харальд Амундсен (Норвегия) и Калле Халварссон (Швеция) – в 1/4 финала, Ришар Жув (Франция) – в квалификации
Будут чередовать два разных круга 2,5: один с укороченным мёдербакеном, но сразу с уходом на длинный спуск с него, а второй равнинный с подъёмчиками проще, чем сегодня на спринте будет.
Лыжные гонки же с каждым годом всё сложнее и сложнее становятся😅
Будь личный спринт в расписании программы этапа первым или хотя бы вторым, возможно прошёл бы.
Пока нет гарантии, что хлебушек догонит Амундсена