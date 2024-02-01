Последнего танца Месси и Роналду не будет, «Ливерпуль» вынес «Челси», 18-летний Роке принес победу «Барсе», баннеры про «золотую» Валиеву и новые инсайды о допинге, Щербакова отписалась от Тутберидзе и другие новости

1. Увы, но мы не увидим Криштиану Роналду в матче против Месси и его «Интера». У португальца травма, хотя мы так привыкли, что здоровье его не подводит.

2. Ураганный «Ливерпуль» на «Энфилде» отгрузил четыре гола «Челси»! Мерсисайдцы продлили серию без поражений в АПЛ до 15 игр, а «синим» они не проигрывают уже почти три года. Жалко только Нуньеса: впервые в карьере не забил пенальти и четыре раза попал в каркас ворот – такого в АПЛ не было минимум 20 лет!

В спину банде Клоппа дышит «Ман Сити», разобравшийся с «Бернли» (3:1). Это 8-я подряд победа «горожан» и 10-я – за 11 последних матчей. Все результаты дня в АПЛ – здесь.

3. «Барселона» дожала «Осасуну» в концовке – победу каталонцам принес 18-летний новичок Роке, забивший первый гол за клуб. После двух поражений подряд сине-гранатовым удалось выиграть – заявление Хави сработало (и сам он доволен реакцией команды). Испортила победное настроение только травма Феррана, который может пропустить первый матч с «Наполи».

«Атлетико» в самой концовке вырвал победу над «Райо Вальекано» – 2:1.

4. Камила Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе. В ее поддержку в Москве появились баннеры «Камила, ты наша золотая!», а соцсети правительств регионов России начали публиковать соответствующие посты.

Тем временем сама Тутберидзе впервые высказалась о вердикте, заявив, что «так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов». Слова тренера взбесили Яну Рудковскую: «Каждая строчка – «я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва». А Татьяна Тарасова, комментируя поведение Тутберидзе, заявила, что в подобной ситуации «сказала бы, что я виновата». Анне Щербаковой, видимо, не понравились слова Тутберидзе о том, что Валиева – самая одаренная ее спортсменка, – олимпийская чемпионка отписалась от тренера в соцсети.

5. Порция крайне любопытных деталей о деле Валиевой от The Times: оказывается, Камила узнала о положительной допинг-пробе 6 февраля. WADA сообщило на заседании CAS, что фигуристка принимала триметазидин в качестве лечения. Сторона Валиевой не смогла доказать, что дед фигуристки принимал триметазидин, но при этом саму Камилу судьи CAS признали «честной и заслуживающей доверия».

6. НХЛ. Пас Владимира Тарасенко помог «Оттаве» обыграть «Детройт» (3:2 ОТ). Другие результаты – здесь.

«Калгари» выменял Андрея Кузьменко у «Ванкувера».

7. ЦСКА пробился в плей-офф КХЛ, обыграв «Торпедо» в матче регулярного чемпионата. «Спартак» забросил 200-ю шайбу в регулярке, став шестым клубом, которому удалось подобное. Все результаты КХЛ – здесь.

8. НБА. «Оклахома» победила «Денвер» благодаря 34 очкам ШГА, «Милуоки» в гостях у «Портленда». Остальные результаты – здесь.

9. Окружение Холанда после победы Месси на The Best обсуждало необходимость перехода Эрлинга в «Реал», чтобы повысить шансы на индивидуальные призы.

10. Лапорта хочет пригласить Райкарда в «Барсу» и назначить ван Бастена ассистентом. Экс-тренер «блауграны» в 2016-м заявлял, что больше не будет тренировать.

11. Боец ММА Вагаб Вагабов подписал контракт с Минобороны и находится в зоне боевых действий на Украине.

12. Жозе Моуринью готов возглавить «Манчестер Юнайтед» – у него остались «незавершенные дела» в клубе.

13. «Реал» занял первое место в рейтинге крупнейших клубов мира от FourFourTwo.

14. На Кубке Азии завершилась стадия 1/8 финала: Япония победила Бахрейн, а Иран по пенальти одолел Сирию. Определились все пары четвертьфиналистов.

15. «Локомотив» арендовал форварда «Тулузы» Саида Хамулича с правом выкупа.

Цитаты дня

Глава WADA: «Адвокаты Валиевой подвели спортсменку, не сумев доказать источник субстанции. Они не предоставили ничего, что заслуживало бы доверия»

Владимир Путин: «Сегодняшние крупные международные соревнования без российских спортсменов становятся ущербными»

Дэнни Мерфи: «Месси должен возглавить «Барсу». Все, к чему он прикасается, превращается в золото»

Марио о русском языке: «Активного изучения нет, если честно. Кириллица и латиница – это все меняет, сразу начинаются сложности»

Глейхенгауз о дисквалификации Валиевой: «Наша вина в любом случае присутствует, так как мы не уберегли нашего спортсмена. От этого на душе грустно и больно»

Манфред Угальде: «Знаю, что «Спартак» – самая популярная команда России. Оказаться в таком клубе – просто мечта»