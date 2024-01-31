«Месси должен возглавить «Барсу». Все, к чему он прикасается, превращается в золото». Мерфи о новом тренере каталонцев

Теги Дэнни Мерфи МЛС Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Футбол

Дэнни Мерфи считает, что Лионель Месси должен возглавить «Барселону».

Главный тренер каталонской команды Хави на прошлой неделе объявил, что покинет свой пост летом.

«Я бы отдал должность Месси. Фанаты сразу поддержат эту идею. Все, к чему прикасается Лео, превращается в золото.

Его отправили на Землю, чтобы он творил здесь невероятные вещи. То же самое касается и тренерской деятельности», – сказал бывший хавбек «Ливерпуля» и сборной Англии в эфире TalkSport.

Месси с лета 2023 года играет за «Интер» Майами. Его контракт с американским клубом рассчитан до конца 2025 года.

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106 комментариев
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Судя по заголовку, такое мог сказать разве что Эдди Мёрфи.
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Играющий тренер, будет выходить под пенальти 🤌🏼
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Пусть сперва отучится, лицензию получит. Вон, даже Мостовой никак не может приступить. А он ведь тоже играл в футбол!
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Ответ Pertinax Gandi
Пусть сперва отучится, лицензию получит. Вон, даже Мостовой никак не может приступить. А он ведь тоже играл в футбол!
Сколько чеканит этот ваш Месси?
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+46
Дооо, есть отличный пример Марадоны тренера
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Его вообще невозможно тренером представить
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Ни Месси, ни Криштиану не будут тренерами. У них слишком много денег, что бы такую тяжелую работу выполнять. Даже после завершения карьеры они будут зарабатывать вне поля больше, чем любой другой тренер.
+26
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+24
Ответ Хызыр
Ни Месси, ни Криштиану не будут тренерами. У них слишком много денег, что бы такую тяжелую работу выполнять. Даже после завершения карьеры они будут зарабатывать вне поля больше, чем любой другой тренер.
Тренером может стать Модрич
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+14
Не, ну если сам Робокоп так считает, стоит прислушаться.
+12
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+12
looooooooooool
+15
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+10
Ответ Pertinax Gandi
Пусть сперва отучится, лицензию получит. Вон, даже Мостовой никак не может приступить. А он ведь тоже играл в футбол!
Не просто играл, а по-царски!
+10
-1
+9
аутист на первом же матче перепутает раздевалки...
+13
-6
+7
ради смеха?
+7
-1
+6
Ответ Fan of Sport
Лично я никак не могу представить Месси тренером, как и Роналду кстати. Они прекрасно понимают, какого быть тренером в современном футболе, после такой напряжённой карьеры им нужен заслуженный отдых. Хотя думаю у них было бы много интересных идей, учитывая под руководством каких тренеров им довелось поиграть, но сам процесс работы с игроками утомляет, а с их именем будет ещё и постоянное давление СМИ.
Прежде всего великому игроку трудно работать с не-великими. Для него на поле всё просто, и очень трудно осознать, что простое для него невозможно для большинства.
+6
0
+6
Ну это уже перебор малехо)
+6
-1
+5
Ахахах)) Поставит рекорд по самому быстрому отправлению в Сегунду
+9
-4
+5
вахахахахха, представили клопа в качестве тренера?
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-6
+5
Ответ Александр Белов
А разве он не возглавлял её с 2012 года? Даже Тату Мартино ассистентом брал...
Тоесть требл 2015 это заслуга Месси как тренера?)
+6
-2
+4
Месси возглавит Барсу и новый контракт будет ему гарантировать 14 мил. в год. Для более подробной информации загуглите «Месси 14»
+7
-3
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Прикольная шутка. Сам Месси говорил, что не видит себя в роли тренера
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0
+4
Ага чтобы он как сборную сделал сборной друзей Месси чтобы он Барселону сделал клубом друзей Месси
+9
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Ответ Pertinax Gandi
Пусть сперва отучится, лицензию получит. Вон, даже Мостовой никак не может приступить. А он ведь тоже играл в футбол!
Ваш Месси в Сельте играл? До свидания!
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Только после Александра Мостового
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Ответ Мохнатый55
За Зиданом припоминается идиотское удаление в финале (!) чемпионата мира.
Только Зидан на тот момент уже был чемпионом мира и без него никакого финала бы не было.
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Эдакий царь Мидас)
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0
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Ответ Guillermo
Тренером может стать Модрич
А вот с этим согласен. Мне ,кажется, из него должен получиться хороший тренер, а может и больше чем хороший.
+4
-1
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Феноменальная чушь. Месси - действующий игрок на контракте. У него нет опыта тренера, и неясно, есть ли способности к тренерской работе. Думаю, скорее нет, из великих игроков редко выходят толковые тренеры. И уж во всяком случае, если он и будет тренировать, то явно не сейчас.
+3
0
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Это точно Дэнни, а не Эдди Мерфи сказал?
+4
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после этих слов климов решил стать унитазом месси🤣
+4
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А разве он не возглавлял её с 2012 года? Даже Тату Мартино ассистентом брал...
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