«Месси должен возглавить «Барсу». Все, к чему он прикасается, превращается в золото». Мерфи о новом тренере каталонцев
Дэнни Мерфи считает, что Лионель Месси должен возглавить «Барселону».
Главный тренер каталонской команды Хави на прошлой неделе объявил, что покинет свой пост летом.
«Я бы отдал должность Месси. Фанаты сразу поддержат эту идею. Все, к чему прикасается Лео, превращается в золото.
Его отправили на Землю, чтобы он творил здесь невероятные вещи. То же самое касается и тренерской деятельности», – сказал бывший хавбек «Ливерпуля» и сборной Англии в эфире TalkSport.
Месси с лета 2023 года играет за «Интер» Майами. Его контракт с американским клубом рассчитан до конца 2025 года.