«Месси должен возглавить «Барсу». Все, к чему он прикасается, превращается в золото». Мерфи о новом тренере каталонцев

Дэнни Мерфи считает, что Лионель Месси должен возглавить «Барселону».

Главный тренер каталонской команды на прошлой неделе объявил, что покинет свой пост летом.

«Я бы отдал должность . Фанаты сразу поддержат эту идею. Все, к чему прикасается Лео, превращается в золото.

Его отправили на Землю, чтобы он творил здесь невероятные вещи. То же самое касается и тренерской деятельности», – сказал бывший хавбек « » и сборной Англии в эфире TalkSport.

Месси с лета 2023 года играет за «Интер» Майами. Его контракт с американским клубом рассчитан до конца 2025 года.