«Ливерпуль» разгромил «Челси» – 4:1! У 20-летнего Брэдли 1+2, у Нуньеса – ассист и 4 попадания в каркас

«Ливерпуль» разгромил «Челси» в матче 22-го тура АПЛ (4:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

20-летний защитник «красных» Конор Брэдли набрал три очка по системе «гол+пас» (1+2).

Нападающий мерсисайдцев Дарвин Нуньес не забил пенальти, попал четыре раза в каркас ворот, но в концовке отметился голевой передачей.

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