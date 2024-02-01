«Ливерпуль» разгромил «Челси» – 4:1! У 20-летнего Брэдли 1+2, у Нуньеса – ассист и 4 попадания в каркас
«Ливерпуль» разгромил «Челси» в матче 22-го тура АПЛ (4:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
20-летний защитник «красных» Конор Брэдли набрал три очка по системе «гол+пас» (1+2).
Нападающий мерсисайдцев Дарвин Нуньес не забил пенальти, попал четыре раза в каркас ворот, но в концовке отметился голевой передачей.
- Дата проведения
- 31 января, 23.15, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 23 Диогу Жота, 2:0 – 39 Брэдли, 3:0 – 65 Собослаи, 3:1 – 71 Нкунку, 4:1 – 79 Диас.
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Ливерпуль –
Алиссон, Брэдли (Александер-Арнолд, 68), ван Дейк, Конате, Гомес (Робертсон, 69), Собослаи (Эллиотт, 69), Мак Аллистер, Джонс (Кларк, 83), Диогу Жота (Гакпо, 68), Диас, Нуньес.
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Челси –
Петрович, Дисаси, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Чилуэлл (Гюсто, 46), Галлахер (Нкунку, 46), Фернандес, Кайседо (Чуквуэмека, 66), Палмер (Казадеи, 85), Стерлинг, Мадуэке (Мудрик, 46).
А вот что происходит когда тренер вообще не тренирует выход из обороны и команда играет против тех кто прессингует высоко, 3 паса между защами и потеря, так гол и пропустили. А самое забавное полузащитники и атакующие игроки вперёд выдвигаются, а мяч теряют не доходя до них и в итоге сзади огромная дырень и контр атака.
Про судейство отдельная тема, там трэш.
Всех судят одинаково посредственно, всегда так было, есть и будет. Ливерпуль в этом плане не священная корова и никогда ей не был.
Второе - Ливерпуль играли отлично, сметали синих.
Третье - при всём при этом судейство было отвратительным и вопреки логике Челси мог спокойно делать 3-2 (но судья это нечто, такую пенку не дать, на варе тоже непонятно как это не увидели, при 0-0 тоже самое), а уж после 3-2 всё что угодно могло произойти, в футболе бывает когда команда которая ничего в матче не показывает и её возят берёт и выгрызает очки непонятно за счёт чего, а при 3-2 любая ошибка и 3-3.
Но повторюсь, по логике матча ближе счёт 4-1.
Просто судейство задушило более слабую команду на поле и не дало вообще никаких шансов.
Почеттино только увольнять - он не спасёт Челси, я вообще не представляю, что должно произойти чтобы у него попёрло.
Бредли супер на всех участках поля.
Нуньес великолепный рекордсмен.
Судьи не столь великолепны, подпортили чистоту наслаждения матчем и результатом.
Хуже всех какой-то костолом Козодоев. Вышел на 5 минут, чуть Мака не сломал