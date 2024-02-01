«Ливерпуль» разгромил «Челси» – 4:1! У 20-летнего Брэдли 1+2, у Нуньеса – ассист и 4 попадания в каркас

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Диогу Жота Кристофер Нкунку Доминик Собослаи Дарвин Нуньес Конор Брэдли онлайны Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Челси» в матче 22-го тура АПЛ (4:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

20-летний защитник «красных» Конор Брэдли набрал три очка по системе «гол+пас» (1+2).

Нападающий мерсисайдцев Дарвин Нуньес не забил пенальти, попал четыре раза в каркас ворот, но в концовке отметился голевой передачей.

Ливерпуль – Челси 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
31 января, 23.15, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23 Диогу Жота, 2:0 – 39 Брэдли, 3:0 – 65 Собослаи, 3:1 – 71 Нкунку, 4:1 – 79 Диас.
ЛиверпульАлиссон, Брэдли (Александер-Арнолд, 68), ван Дейк, Конате, Гомес (Робертсон, 69), Собослаи (Эллиотт, 69), Мак Аллистер, Джонс (Кларк, 83), Диогу Жота (Гакпо, 68), Диас, Нуньес.
ЧелсиПетрович, Дисаси, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Чилуэлл (Гюсто, 46), Галлахер (Нкунку, 46), Фернандес, Кайседо (Чуквуэмека, 66), Палмер (Казадеи, 85), Стерлинг, Мадуэке (Мудрик, 46).
Предупреждения:
Кайседо (11), Фернандес (33), Чилуэлл (35), Дисаси (41), Нуньес (47), Конате (76).

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255 комментариев
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Первый раз вижу, что Тирни в сторону Ливерпуля решение принял. 🤔
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В какое же посмешище превратились пенсы… Ливерпуль в энергосберегающем, без Салаха, с Робертсоном и Трентом на скамейке - просто унижают. Между командами пропасть в несколько тысяч световых лет.
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не ну это уже перебор, чистейший пенальти не дали пи......
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А фолы Ван Дейка сегодня не считаются?!
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Тренировочный конус > Бадиашиль
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Пока все по делу. Команды разных уровней. Дело даже не в пенальти на Галахере, просто Челси никакой во всех аспектах игры. Это полное доминирование скаузеров. Знаете, скажу крамольную мысль, но дай этих Буратин Клоппу, и синие бы играли как Ливер.
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Челси на поле просто нет. Матч ни о чем, я спать)
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Ух а сколько было бы вони и постов про теорию заговора, если б такой пенальти не поставили Ливерпулю.
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Если чистейший удар сзади по ногам это не пенальти, то что тогда вообще пенальти?
+27
-13
+14
Ответ AndrewBegoun
Иди уже спать - вам сегодня ничего не светит. Нашёл на кого все свалить…
так я не настаиваю на то что этот пенальти мог быть поворотным моментом игры , просто неприятно когда судьи предвзято свистят в пользу одной команды
+17
-3
+14
Ванд дейк сегодня на 2 пенальти сыграл. Потом говорят, что ошибаются только против одной какой-то команды. Я не понимаю зачем нужен Вар. Сегодня 2 матча смотрю, одно и то же.
+23
-9
+14
Ответ headmaster
Учитывая, что это первый матч Ливерпуля после заявления Клоппа об уходе, то внимания он привлечет прям максимальное. Главное чтоб и сама игра не подкачала Ну и как болельщик Челси, хочу чтоб дали бой
это 2 матч, 1 был с норвичем
+15
-2
+13
В шоке от судейства Тирни. Провал!
+21
-8
+13
Ван Дейк второй раз просто лупит по ноге игрока Челси в своей штрафной, мяча рядом даже нет.
+17
-5
+12
Уже второй чистый пеналь не поставили. Завтра прочитаем от фанатов лфк, как их засудили сегодня🤡
+35
-24
+11
Ответ Гаврило Принцип
Уже второй чистый пеналь не поставили. Завтра прочитаем от фанатов лфк, как их засудили сегодня🤡
Как фан Ливерпуля скажу что это действительно была пенка, Жоте также наступили и поставили пенку. Но судейство в АПЛ сами знаете какое, в этом сезоне всех засудили практически
+18
-7
+11
Раньше некоторые писали, что встань против Челси в автобус и синие ничего не смогут придумать, а обороняющиеся забьют своё.
А вот что происходит когда тренер вообще не тренирует выход из обороны и команда играет против тех кто прессингует высоко, 3 паса между защами и потеря, так гол и пропустили. А самое забавное полузащитники и атакующие игроки вперёд выдвигаются, а мяч теряют не доходя до них и в итоге сзади огромная дырень и контр атака.
Про судейство отдельная тема, там трэш.
+12
-2
+10
Бредли топ
+10
-1
+9
Ответ starikhotabich
Первый раз вижу, что Тирни в сторону Ливерпуля решение принял. 🤔
Незнаю решения Тирни, но всё по заслугам и Маурисио тут вообще ни при чем! Собрали сброд, результатов ноль менеджмент полный калл, чему радоваться то, как обыгрывают Мидлсбро или Шефилд? Позорище ёптваюмедь
+15
-6
+9
Ответ Гаврило Принцип
В какое же посмешище превратились пенсы… Ливерпуль в энергосберегающем, без Салаха, с Робертсоном и Трентом на скамейке - просто унижают. Между командами пропасть в несколько тысяч световых лет.
В Ливерпуле есть топ тренер, в Челси - нет.
+8
0
+8
Ливерпуль сегодня был на три головы выше и должен был побеждать крупнее, но всё нытье скаузеров про "купленные шейхами судейства" и "только Ливерпуль в АПЛ засуживают" после этого матча нивелировано.

Всех судят одинаково посредственно, всегда так было, есть и будет. Ливерпуль в этом плане не священная корова и никогда ей не был.
+19
-11
+8
Ладно всякие Дисаси, балиашили, мудрики и чуквуемеки, с ними все изначально было ясно, но как же разочаровывает Энцо. Я устал считать сколько раз он тупо пнул мяч в соперника
+7
0
+7
А чему вы удивляетесь?! Решение судей в АПЛ почти в каждом матче сомнительны. Факт остается фактом! Ливер разнес этих пацанчиков! Они даже на гол не наиграли. При счете 2:0 сидеть в обороне и выжидать момента или ошибки для контр атаки? Збс тактика!
+8
-1
+7
Ответ onsigne
Ливерпуль сегодня был на три головы выше и должен был побеждать крупнее, но всё нытье скаузеров про "купленные шейхами судейства" и "только Ливерпуль в АПЛ засуживают" после этого матча нивелировано. Всех судят одинаково посредственно, всегда так было, есть и будет. Ливерпуль в этом плане не священная корова и никогда ей не был.
Да ладно, все эпизоды очень спорные. И карточки с симуляцией по делу. А Ливерпуль по факту прилетает весь сезон.
+16
-9
+7
Ответ lerno
Чтобы заработать пенальти надо не искать его ,как тактика в штрафной,а играть....после пару симуляции уже только 100% поставить судя!!!! Привет любителя симулянтов
да симуляция это отстой, но причем тут эпизод с Нкунку ? это и есть 100% пенальти как ты говоришь
+8
-1
+7
Ответ CFCheadhunter
Ну хз как бы концовка прошла, поставь железнейшую пенку Тирни
Ничего бы не поменялось… к сожалению, Челси мертвые на поле. Энцо пас отдать не может, мудрик обвести никого не может, бадиашиль просто мешок
+7
-1
+6
Первое - Челси был отвратителен и в первую очередь вина тренера, абсолютно логичное поражение.
Второе - Ливерпуль играли отлично, сметали синих.
Третье - при всём при этом судейство было отвратительным и вопреки логике Челси мог спокойно делать 3-2 (но судья это нечто, такую пенку не дать, на варе тоже непонятно как это не увидели, при 0-0 тоже самое), а уж после 3-2 всё что угодно могло произойти, в футболе бывает когда команда которая ничего в матче не показывает и её возят берёт и выгрызает очки непонятно за счёт чего, а при 3-2 любая ошибка и 3-3.
Но повторюсь, по логике матча ближе счёт 4-1.
Просто судейство задушило более слабую команду на поле и не дало вообще никаких шансов.
Почеттино только увольнять - он не спасёт Челси, я вообще не представляю, что должно произойти чтобы у него попёрло.
+7
-1
+6
Перед Арсеналом неплохо размялись.
Бредли супер на всех участках поля.
Нуньес великолепный рекордсмен.
Судьи не столь великолепны, подпортили чистоту наслаждения матчем и результатом.
Хуже всех какой-то костолом Козодоев. Вышел на 5 минут, чуть Мака не сломал
+9
-3
+6
На бедро взял. Пенальти
+13
-7
+6
Дарвин хорош все делает правильно молотит с любой позиции ,наводит страх на оборону ,все равно я его люблю и уважаю с Победой YNWA
+5
0
+5
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