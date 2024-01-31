Хави про 1:0 с «Осасуной»: «Игра получилась даже слишком тяжелой, но «Барса» набрала три важных очка. Решение об уходе было нужно, чтобы вызвать у команды реакцию»

Теги Барселона Осасуна Хави Ла Лига Ферран Торрес Витор Роке Футбол

Хави доволен реакцией игроков на его заявление об уходе из «Барселоны».

«Команда сыграла неплохо, матч получился тяжелым. Даже слишком тяжелым, я бы сказал. У нас появилась возможность забить, но после этого нам не удавалось взять игру под контроль. При 1:0 нужно быть более терпеливыми. Оставшись в большинстве, мы создали 2-3 голевых момента.

Но в целом мы набрали три важных очка. Мы хорошо отреагировали.

Роке нужен был этот гол. Он раскрепостится. У него было несколько моментов, но ему не везло, однако сегодня он сыграл решающую роль. Он хороший парень, усердно работает. Он еще очень молод, и нам нужно проявлять осторожность.

С Левандовским мы много общались. Я считаю, что он должен больше играть в штрафной. Сегодня ему приходилось больше исполнять роль «девятки». Он не забил, но с точки зрения выбора позиции сыграл лучше, чем раньше. Нападающим нужен гол, который придает уверенности. Левандовски продолжит играть важную роль.

Мое решение [об уходе] было нацелено именно на то, чтобы вызвать у команды реакцию. Нам нужно единство. Фанаты были великолепны. Сейчас хороший момент, раздевалка стала семьей. Реакция крайне положительная.

Мне жаль Феррана, он получил травму, находясь в хорошей форме. Я виню в этом календарь. За 28 дней у нас было 9 матчей плюс путешествие [в Саудовскую Аравию]. Этого можно было избежать», – заявил главный тренер «Барселоны» после победы над «Осасуной» (1:0).

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34 комментария
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Тоесть, чтобы мотивировать команду, нужно плакаться и сказать что отчалишь в конце сезона? Как Хави вообще держит рвздевалку? Это что за странная методика? Неудивительно что Барса превратилась в бесхребетную сборку. Какой тренер, такие и игроки.
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Ответ Nike of FW
Задаюсь вопросом : " что надо сказать Хави что бы понравиться фанатам Реала" ?
"Я остаюсь".
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Я тоже ждал реакции после объявления об уходе, но она если и была, то скорее потухшие глаза. Матч не отличался от большинства матчей сезона.
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С победой Барселону,но нужно что-то кардинально менять,нельзя так играть в большинстве с Осасуной на своём поле,но главное 3 очка,Роке и Канселу красавцы
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Печально , что тренер Барселоны называет такую игру ’неплохой’. Это унылый мрак, без единой нормальной тренерской идеи, в исполнении растренированных футболистов , которые понятия не имеют ,как взаимодействовать при игре в обороне и синхронно действовать в переходных фазах.
Да и в атаке идеи на уровне футбола 15-и летней давности.
Терпения уже не хватает.
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Судя потому как играла Барса, то им абсолютно по..ю на тебя товарищ Хави.
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Ну и почему увольняют этого гения? Я бы на месте лапортыча передумал и оставил бы лучшего тренера в истории футбола
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9 матчей за 28 дней - это жестко
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После пары побед: "я же пошутила, я же понарошку уходила"
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Наконец то Роке забил. Пожелаем парню теперь не сбавлять ход и усадить уже поляка на скамейку
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так в итоге ты уходишь или просто болтанул? ))) на самом деле жаль будет если уйдёт.очень хочется чтобы у него получилось
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Игра конечно была натужная. С другой стороны, если посмотреть на состав, то может быть и не стоит так уж ругать Хави...
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Надеюсь этот чел и дальше будет тренить мчк)
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Он уходит или остаётся?
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Кто понял о какой именно реакции говорит Хави?
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Ответ D-oh!
А, то есть для вызова реакции, а не из-за давления, неуважения и т.п. Хавт неопределенный. Или Хави зап###евшийся.
то есть причин не может быть несколько.....
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Пересматривал отрывки матчей Барсы при Хави в сезоне 21-22 и вижу как не хватает в атаке игрока уровня Дембеле, как не хватает Бускетса в позиционном розыгрыше и насколько же разнообразным был арсенал передач у Альбы, на его фоне Бальде с однообразными прострелами и неумением нормально навесить/забросить выглядит ну очень посредственным для атаки
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Ответ Nike of FW
Задаюсь вопросом : " что надо сказать Хави что бы понравиться фанатам Реала" ?
2 слова,первое на Р, второе на В )))))
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Ответ Нейтральный критик
"Я остаюсь".
" Я буду здесь жиииииииить "
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Ответ Altim
Я тоже ждал реакции после объявления об уходе, но она если и была, то скорее потухшие глаза. Матч не отличался от большинства матчей сезона.
Роке вроде заряжает
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Ответ Леван Мкртчян
Печально , что тренер Барселоны называет такую игру ’неплохой’. Это унылый мрак, без единой нормальной тренерской идеи, в исполнении растренированных футболистов , которые понятия не имеют ,как взаимодействовать при игре в обороне и синхронно действовать в переходных фазах. Да и в атаке идеи на уровне футбола 15-и летней давности. Терпения уже не хватает.
тоже обратил внимание на рассинхрон в прессинге и непонимание кто кого держит.
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