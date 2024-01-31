Хави про 1:0 с «Осасуной»: «Игра получилась даже слишком тяжелой, но «Барса» набрала три важных очка. Решение об уходе было нужно, чтобы вызвать у команды реакцию»

Хави доволен реакцией игроков на его заявление об уходе из «Барселоны».

«Команда сыграла неплохо, матч получился тяжелым. Даже слишком тяжелым, я бы сказал. У нас появилась возможность забить, но после этого нам не удавалось взять игру под контроль. При 1:0 нужно быть более терпеливыми. Оставшись в большинстве, мы создали 2-3 голевых момента.

Но в целом мы набрали три важных очка. Мы хорошо отреагировали.

нужен был этот гол. Он раскрепостится. У него было несколько моментов, но ему не везло, однако сегодня он сыграл решающую роль. Он хороший парень, усердно работает. Он еще очень молод, и нам нужно проявлять осторожность.

С Левандовским мы много общались. Я считаю, что он должен больше играть в штрафной. Сегодня ему приходилось больше исполнять роль «девятки». Он не забил, но с точки зрения выбора позиции сыграл лучше, чем раньше. Нападающим нужен гол, который придает уверенности. Левандовски продолжит играть важную роль.

Мое решение [об уходе] было нацелено именно на то, чтобы вызвать у команды реакцию. Нам нужно единство. Фанаты были великолепны. Сейчас хороший момент, раздевалка стала семьей. Реакция крайне положительная.

Мне жаль , он получил травму, находясь в хорошей форме. Я виню в этом календарь. За 28 дней у нас было 9 матчей плюс путешествие [в Саудовскую Аравию]. Этого можно было избежать», – заявил главный тренер «Барселоны» после победы над «Осасуной» (1:0).