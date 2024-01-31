Глейхенгауз о дисквалификации Валиевой: «Наша вина в любом случае присутствует, так как мы не уберегли нашего спортсмена. От этого на душе грустно и больно»
Тренер Даниил Глейхенгауз высказался о дисквалификации Камилы Валиевой.
«Невозможно долго держал в себе эмоции, мысли, переживания, и хочется уже высказать все их здесь.
Начну с самой Камилы. Такие спортсмены появляются в профессиональном спорте раз в много лет! Когда все сходится в одном человеке – это большая редкость. Талант, трудолюбие, красота и многое другое. Камила – универсальная спортсменка, которая обладает катанием, элементами ультра-си, невероятными вращениями и подачей образов.
Весь ее и нашей команды многолетний труд был перечеркнут в один момент! Через что она прошла в возрасте 15 лет и до сих пор проходит, не заслуживает никто! Это полное моральное уничтожение человека.
Было нарушено главное правило защищенного лица. Я не буду углубляться в рассказы, как было на самом деле и сколько времени кто из нас был с ней и старался поддерживать, но это все было и по-другому быть не могло, мы все люди, и у нас есть сердца.
Теперь чуть подробнее о своих эмоциях и мыслях. Когда Этери Георгиевна после командного турнира на Олимпиаде позвонила и сказала, что у Камилы положительный тест, я ужаснулся, но подумал, что будут еще тесты, и она может успеть выйти к личному турниру, так как подумал про тест на коронавирус.
После того, как я понял, что речь про тест на допинг, я даже не мог в это поверить и подумал, что это какая-то ошибка. Признаюсь честно, слово «Триметазидин» услышал в тот момент первый раз в своей жизни.
Этери (Тутберидзе) и Сергей (Дудаков) подготовили олимпийскую чемпионку в команде еще в 2014 году, после этого мы уже втроем привели наших спортсменов к золотым и серебряным наградам на Олимпиаде в Корее, к победам на чемпионатах Европы и мира. Так же, как и всегда, мы готовили наших спортсменов к этой Олимпиаде в Пекине.
Наша команда за чистый спорт, никакого допинга в спорте быть не должно, мы никогда его не использовали и никогда не будем!
Все знают, что у нас есть система. Так в чем же здесь логика – давать допинг одной из спортсменок? Я не понимаю!
Я не понимаю, как это вещество попало в пробу Камилы, я точно знаю, что никто из нас не мог посоветовать принять нашему спортсмену допинг, и я уверен в Камиле, что она умышленно никогда его не употребляла. Я сам бы многое отдал, чтобы узнать правду о том, как вещество оказалось в ее пробе.
Все это время юристы просили нас не комментировать ситуацию, чтобы не сделать хуже. Ведь шел сложный процесс. Со своей стороны я делал, что мог, чтобы помочь разобраться в ситуации. Ходил на допрос, участвовал в слушаниях по видеосвязи. И готов и дальше делать все, чтобы правда была найдена.
Наша вина в любом случае присутствует, так как мы не уберегли нашего спортсмена. От этого на душе грустно и больно», – написал Глейхенгауз.
комментарии WADA
WADA: «Команда юристов подвела Валиеву, не будучи способной вообще доказать источник субстанции»
Гендир WADA Оливер Ниггли объяснил, как смог, почему Валиева получила четыре года, а не два, как, вроде бы, полагается Защищенному лицу:
— Я не думаю, что два года — это максимум [для Защищенного лица]. Они имеют несколько прав, недоступных для других. Это включает то, какие доказательства они должны представить суду, как должны объяснять источник Запрещенной субстанции. Есть возможности, которые, если хотите, делают жизнь Защищенных лиц легче, потому что взрослые в такой ситуации должны объяснять нарушение. Эти возможности были опробованы и использованы командой госпожи Валиевой. Но в итоге, история, которая была представлена суду и нам — это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию. И в результате, к концу слушаний, команда [юристов] подвела спортсмена, не будучи способной вообще доказать источник субстанции, они не показали ничего заслуживающего доверия в части источника субстанции. Итог — в отсутствие каких-либо доказательств того, как субстанция попала в организм спортсменки, она получила максимальное наказание.
https://twitter.com/i/status/1752526263468904670
Кажется, кто-то из них двоих забыл что-то важное.
Только вот Глейх оказывается участвовал в разборах, а ЭГТ ну совсем не в курсе , не состыковка
И вроде более развернуто
Интересно, от Дудакова будет комментарий
Где ж вы все это время были...
А ведь Даниил Маркович мог бы и поделиться тайным знанием с коллегой.