Глейхенгауз о дисквалификации Валиевой: «Наша вина в любом случае присутствует, так как мы не уберегли нашего спортсмена. От этого на душе грустно и больно»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе дисквалификации Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Камила Валиева Фигурное катание

Тренер Даниил Глейхенгауз высказался о дисквалификации Камилы Валиевой.

«Невозможно долго держал в себе эмоции, мысли, переживания, и хочется уже высказать все их здесь.

Начну с самой Камилы. Такие спортсмены появляются в профессиональном спорте раз в много лет! Когда все сходится в одном человеке – это большая редкость. Талант, трудолюбие, красота и многое другое. Камила – универсальная спортсменка, которая обладает катанием, элементами ультра-си, невероятными вращениями и подачей образов.

Весь ее и нашей команды многолетний труд был перечеркнут в один момент! Через что она прошла в возрасте 15 лет и до сих пор проходит, не заслуживает никто! Это полное моральное уничтожение человека.

Было нарушено главное правило защищенного лица. Я не буду углубляться в рассказы, как было на самом деле и сколько времени кто из нас был с ней и старался поддерживать, но это все было и по-другому быть не могло, мы все люди, и у нас есть сердца.

Теперь чуть подробнее о своих эмоциях и мыслях. Когда Этери Георгиевна после командного турнира на Олимпиаде позвонила и сказала, что у Камилы положительный тест, я ужаснулся, но подумал, что будут еще тесты, и она может успеть выйти к личному турниру, так как подумал про тест на коронавирус. 

После того, как я понял, что речь про тест на допинг, я даже не мог в это поверить и подумал, что это какая-то ошибка. Признаюсь честно, слово «Триметазидин» услышал в тот момент первый раз в своей жизни. 

Этери (Тутберидзе) и Сергей (Дудаков) подготовили олимпийскую чемпионку в команде еще в 2014 году, после этого мы уже втроем привели наших спортсменов к золотым и серебряным наградам на Олимпиаде в Корее, к победам на чемпионатах Европы и мира. Так же, как и всегда, мы готовили наших спортсменов к этой Олимпиаде в Пекине. 

Наша команда за чистый спорт, никакого допинга в спорте быть не должно, мы никогда его не использовали и никогда не будем!

Все знают, что у нас есть система. Так в чем же здесь логика – давать допинг одной из спортсменок? Я не понимаю!

Я не понимаю, как это вещество попало в пробу Камилы, я точно знаю, что никто из нас не мог посоветовать принять нашему спортсмену допинг, и я уверен в Камиле, что она умышленно никогда его не употребляла. Я сам бы многое отдал, чтобы узнать правду о том, как вещество оказалось в ее пробе. 

Все это время юристы просили нас не комментировать ситуацию, чтобы не сделать хуже. Ведь шел сложный процесс. Со своей стороны я делал, что мог, чтобы помочь разобраться в ситуации. Ходил на допрос, участвовал в слушаниях по видеосвязи. И готов и дальше делать все, чтобы правда была найдена. 

Наша вина в любом случае присутствует, так как мы не уберегли нашего спортсмена. От этого на душе грустно и больно», – написал Глейхенгауз

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я в шоке, одни только матюки

комментарии WADA

WADA: «Команда юристов подвела Валиеву, не будучи способной вообще доказать источник субстанции»

Гендир WADA Оливер Ниггли объяснил, как смог, почему Валиева получила четыре года, а не два, как, вроде бы, полагается Защищенному лицу:

— Я не думаю, что два года — это максимум [для Защищенного лица]. Они имеют несколько прав, недоступных для других. Это включает то, какие доказательства они должны представить суду, как должны объяснять источник Запрещенной субстанции. Есть возможности, которые, если хотите, делают жизнь Защищенных лиц легче, потому что взрослые в такой ситуации должны объяснять нарушение. Эти возможности были опробованы и использованы командой госпожи Валиевой. Но в итоге, история, которая была представлена суду и нам — это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию. И в результате, к концу слушаний, команда [юристов] подвела спортсмена, не будучи способной вообще доказать источник субстанции, они не показали ничего заслуживающего доверия в части источника субстанции. Итог — в отсутствие каких-либо доказательств того, как субстанция попала в организм спортсменки, она получила максимальное наказание.
https://twitter.com/i/status/1752526263468904670
+46
-2
+44
Спасибо, что поддержал Камилу.
+29
-3
+26
От Даниила здесь вряд ли что зависело.
+21
0
+21
Вот этого : " Наша вина тоже есть... " не было в посте Этери. И не будет, увы.
+23
-3
+20
Так-так, значит, на слушаниях был, но Этери не знает, кто защищал Камилу.
Кажется, кто-то из них двоих забыл что-то важное.
+28
-9
+19
Срочно напишите кто от кого отписался после этого текста. Держите нас в курсе ;)
+19
-1
+18
Глейх почитал пост ЭТ, интервью ТАТ и попросил жену написать пост)
+16
-1
+15
Спасибо , Даниил , за такую поддержку. Очень сердечный пост. Болею давно за вашу команду, восхищаюсь вами и поддерживаю в это трудное для вас время. Держитесь!
+15
-1
+14
Ответ Katerina Sunny
Глейхенгауз участвовал в заседаниях CAS?
а что тут удивительного? он представитель штаба, его могли привлечь в качестве свидетеля со стороны защиты, например
+14
0
+14
Ответ Екатерина Субботина
я в шоке, одни только матюки комментарии WADA WADA: «Команда юристов подвела Валиеву, не будучи способной вообще доказать источник субстанции» Гендир WADA Оливер Ниггли объяснил, как смог, почему Валиева получила четыре года, а не два, как, вроде бы, полагается Защищенному лицу: — Я не думаю, что два года — это максимум [для Защищенного лица]. Они имеют несколько прав, недоступных для других. Это включает то, какие доказательства они должны представить суду, как должны объяснять источник Запрещенной субстанции. Есть возможности, которые, если хотите, делают жизнь Защищенных лиц легче, потому что взрослые в такой ситуации должны объяснять нарушение. Эти возможности были опробованы и использованы командой госпожи Валиевой. Но в итоге, история, которая была представлена суду и нам — это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию. И в результате, к концу слушаний, команда [юристов] подвела спортсмена, не будучи способной вообще доказать источник субстанции, они не показали ничего заслуживающего доверия в части источника субстанции. Итог — в отсутствие каких-либо доказательств того, как субстанция попала в организм спортсменки, она получила максимальное наказание. https://twitter.com/i/status/1752526263468904670
Слов нет. Таким юристам еще и зарплату заплатили за это...
+14
0
+14
Ответ Лиса не Алиса
Вот этого : " Наша вина тоже есть... " не было в посте Этери. И не будет, увы.
Так Тутберидзе же непогрешима, идеальна и всегда в белоснежном. Если у фигуристки в карьере и в жизни что-то хорошо, то это целиком и полностью заслуга луноликой. А если нарисуется какая-то проблема, то Тутберидзе тут не при делах, ничего не знает и никакой ответственности не несет. Всегда так было)
+15
-2
+13
Ответ Екатерина Субботина
я в шоке, одни только матюки комментарии WADA WADA: «Команда юристов подвела Валиеву, не будучи способной вообще доказать источник субстанции» Гендир WADA Оливер Ниггли объяснил, как смог, почему Валиева получила четыре года, а не два, как, вроде бы, полагается Защищенному лицу: — Я не думаю, что два года — это максимум [для Защищенного лица]. Они имеют несколько прав, недоступных для других. Это включает то, какие доказательства они должны представить суду, как должны объяснять источник Запрещенной субстанции. Есть возможности, которые, если хотите, делают жизнь Защищенных лиц легче, потому что взрослые в такой ситуации должны объяснять нарушение. Эти возможности были опробованы и использованы командой госпожи Валиевой. Но в итоге, история, которая была представлена суду и нам — это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию. И в результате, к концу слушаний, команда [юристов] подвела спортсмена, не будучи способной вообще доказать источник субстанции, они не показали ничего заслуживающего доверия в части источника субстанции. Итог — в отсутствие каких-либо доказательств того, как субстанция попала в организм спортсменки, она получила максимальное наказание. https://twitter.com/i/status/1752526263468904670
понятно в общем, юристы защиты не особо заморачивались, т.к. была цель свалить все на Камилу
+15
-2
+13
Ответ kate_ko
а что тут удивительного? он представитель штаба, его могли привлечь в качестве свидетеля со стороны защиты, например
Удивительно, что его начальница об этом, видимо, не знает. Раз во всеуслышание заявляет, что не знает даже, кто защищал Камилу.
+16
-4
+12
Ответ Екатерина Субботина
я в шоке, одни только матюки комментарии WADA WADA: «Команда юристов подвела Валиеву, не будучи способной вообще доказать источник субстанции» Гендир WADA Оливер Ниггли объяснил, как смог, почему Валиева получила четыре года, а не два, как, вроде бы, полагается Защищенному лицу: — Я не думаю, что два года — это максимум [для Защищенного лица]. Они имеют несколько прав, недоступных для других. Это включает то, какие доказательства они должны представить суду, как должны объяснять источник Запрещенной субстанции. Есть возможности, которые, если хотите, делают жизнь Защищенных лиц легче, потому что взрослые в такой ситуации должны объяснять нарушение. Эти возможности были опробованы и использованы командой госпожи Валиевой. Но в итоге, история, которая была представлена суду и нам — это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию. И в результате, к концу слушаний, команда [юристов] подвела спортсмена, не будучи способной вообще доказать источник субстанции, они не показали ничего заслуживающего доверия в части источника субстанции. Итог — в отсутствие каких-либо доказательств того, как субстанция попала в организм спортсменки, она получила максимальное наказание. https://twitter.com/i/status/1752526263468904670
Ну что и следовало доказать. Стакан, мороженое, чай , потом пирожное деда накануне ЧР и ЧЕ и ОИ. Понятно, что никто не поверил в эти бредни 😁 когда Щербакова креветочку в день ела и 50 раз в день взвешивалась , а Загитова не пила лишний раз, чтобы не поправиться, Липницкая - сквизи..
+12
-1
+11
Глейху явно пришлось в поддержку ЭГТ высказаться , прошёлся по всему , что сказала она. Пытаясь покрасивее сгладить .
Только вот Глейх оказывается участвовал в разборах, а ЭГТ ну совсем не в курсе , не состыковка
+10
-1
+9
Имея в команде трех сильнейших фигуристок планеты, поставить на ОБЕ программы в командник ту, у которой неподвержденная проба 👏🏻👏🏻 no comments
+12
-3
+9
То, что Глейх и Дудаков не при делах, сомнений не вызывает, так же как и то, что они сильно переживает ситуацию
+8
-1
+7
Ответ kate_ko
а что тут удивительного? он представитель штаба, его могли привлечь в качестве свидетеля со стороны защиты, например
Почему тогда Тутберидзе не в курсе? Они же на одном катке тренируют.
+7
0
+7
Даниил написал куда искренне, и сердечнее, нежели Этери, не затрагивая других учениц.
И вроде более развернуто
Интересно, от Дудакова будет комментарий
+7
0
+7
Вот Глейзенгауз молодец хорошо написал, его можно похвалить
+10
-3
+7
Ответ AnPo
Так-так, значит, на слушаниях был, но Этери не знает, кто защищал Камилу. Кажется, кто-то из них двоих забыл что-то важное.
Может Этери тоже недоволен тем, что не пойми кто защищал Камилу. Так защитили, что хуже только сделали.
+7
0
+7
Комментарий ТАТ прочитали, я так понимаю)))
Где ж вы все это время были...
+11
-4
+7
Заметьте что Глейхенгауз говорил именно о Камиле и что ей пришлось пережить, а не как Этери, которая говорила в основном о себе любимой и том какой именно она подвергалась травле. Хотя это ничто на фоне того что произошло с юной Камилой. Очень понравился пост Глейхенгауза. Теплый и и искренний. Видно что действительно переживает за свою ученицу, а не только за себя. И пусть меня заминусуют, но я верю что ни тренерский штаб, ни тем более сама Камила не знают как препарат попал в организм. За всю долгую историю российского ФК не было ни одного случая допинга (кроме Сотсковой), даже на скандальной олимпиаде в Сочи. А тут вдруг главную звезду решили пичкать непонятным препаратом. Ну не верю я. Нужно нанимать журналистов и делать расследования. Всех кто контактировал с Камилой в тот период проверять.
+13
-7
+6
Спортс еще пару абзацев потерял, Даниил больше написал, там и про всех трех девочек было.
+6
0
+6
Ответ Екатерина Субботина
я в шоке, одни только матюки комментарии WADA WADA: «Команда юристов подвела Валиеву, не будучи способной вообще доказать источник субстанции» Гендир WADA Оливер Ниггли объяснил, как смог, почему Валиева получила четыре года, а не два, как, вроде бы, полагается Защищенному лицу: — Я не думаю, что два года — это максимум [для Защищенного лица]. Они имеют несколько прав, недоступных для других. Это включает то, какие доказательства они должны представить суду, как должны объяснять источник Запрещенной субстанции. Есть возможности, которые, если хотите, делают жизнь Защищенных лиц легче, потому что взрослые в такой ситуации должны объяснять нарушение. Эти возможности были опробованы и использованы командой госпожи Валиевой. Но в итоге, история, которая была представлена суду и нам — это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию. И в результате, к концу слушаний, команда [юристов] подвела спортсмена, не будучи способной вообще доказать источник субстанции, они не показали ничего заслуживающего доверия в части источника субстанции. Итог — в отсутствие каких-либо доказательств того, как субстанция попала в организм спортсменки, она получила максимальное наказание. https://twitter.com/i/status/1752526263468904670
ну знаете ли, у других помады и лошади прокатывали, так что версия с дедушкиными десертами и стаканами при прочих равных могла встать в этот стройный ряд абсурдных оправданий
+7
-1
+6
Так, подождите, то есть Глейхенгауз общался с юристами? Значит он знал, кто защищает Камилу и каким образом?? Только от Этери негодяи всё как всегда скрывали??

А ведь Даниил Маркович мог бы и поделиться тайным знанием с коллегой.
+5
0
+5
Зачем эти рассуждения, что якобы бессмысленно давать допинг одной, а остальным нет, ведь все чистые? К одной попало вещество, так надо было рыть землю, выясняя как, чтобы этого не повторилось с другими
+6
-1
+5
Ответ AnPo
Так-так, значит, на слушаниях был, но Этери не знает, кто защищал Камилу. Кажется, кто-то из них двоих забыл что-то важное.
Мне показалось Этери говорила о юристах Камилы и тез кто их нанимал, а никак не о свидетелях, которым судя по всему проходил Глейх.
+5
0
+5
а что ж и даже ни на кого не накинул? Ну молодец. Не то,что начальница
+11
-6
+5
Ответ Екатерина Субботина
я в шоке, одни только матюки комментарии WADA WADA: «Команда юристов подвела Валиеву, не будучи способной вообще доказать источник субстанции» Гендир WADA Оливер Ниггли объяснил, как смог, почему Валиева получила четыре года, а не два, как, вроде бы, полагается Защищенному лицу: — Я не думаю, что два года — это максимум [для Защищенного лица]. Они имеют несколько прав, недоступных для других. Это включает то, какие доказательства они должны представить суду, как должны объяснять источник Запрещенной субстанции. Есть возможности, которые, если хотите, делают жизнь Защищенных лиц легче, потому что взрослые в такой ситуации должны объяснять нарушение. Эти возможности были опробованы и использованы командой госпожи Валиевой. Но в итоге, история, которая была представлена суду и нам — это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию. И в результате, к концу слушаний, команда [юристов] подвела спортсмена, не будучи способной вообще доказать источник субстанции, они не показали ничего заслуживающего доверия в части источника субстанции. Итог — в отсутствие каких-либо доказательств того, как субстанция попала в организм спортсменки, она получила максимальное наказание. https://twitter.com/i/status/1752526263468904670
К слову, это тоже показательно. Когда у некоторых спортсменов находят стероиды (допинг, который реально влияет на результаты на конкретном старте), у них у всех удобно появляются версии с доказательствами и чеками. То крем для рук, в котором случайно оказался стероид (а как она так быстро его там обнаружила?), то губная помада, то поцелуи, то еще что-нибудь, но версия с доказательствами возникает сразу, как будто она у них была заготовлена заранее. А в случае с Камилой совершенно очевидно, что никто не ждал положительной пробы и не готовился заранее. А потому и версия ужасная. Если это о чем-то и говорит, то об одной из двух вещей: либо дураки не готовились, либо допинг реально не давали и не ожидали положительную пробу.
+7
-2
+5
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