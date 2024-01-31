Роке впервые забил за «Барселону» – через 73 секунды после выхода на замену против «Осасуны»
Витор Роке впервые забил за «Барселону».
18-летний нападающий вышел на поле на 62-й минуте игры против «Осасуны» в Ла Лиге и спустя 73 секунды головой замкнул навес защитника Жоау Канселу – 1:0.
Бразилец проводит за «блауграну» 6-й матч после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». Это его первое результативное действие.
Подробно со статистикой Роке можно ознакомиться здесь.
«Барселона» – «Осасуна» – 1:0. Роке открыл счет. Онлайн-трансляция
Только вышел и сразу же забил гол )