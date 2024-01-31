Роке впервые забил за «Барселону» – через 73 секунды после выхода на замену против «Осасуны»

Теги Барселона Осасуна Ла Лига Жоау Канселу Витор Роке Футбол

Витор Роке впервые забил за «Барселону».

18-летний нападающий вышел на поле на 62-й минуте игры против «Осасуны» в Ла Лиге и спустя 73 секунды головой замкнул навес защитника Жоау Канселу – 1:0.

Бразилец проводит за «блауграну» 6-й матч после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». Это его первое результативное действие.

Подробно со статистикой Роке можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Осасуна» – 1:0. Роке открыл счет. Онлайн-трансляция

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31 комментарий
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Красавчик Роке, с почином !
Только вышел и сразу же забил гол )
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Молоток! А еще на нем 100% пенку не поставили.
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Вот это Витя вышел
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Ответ фан Барсы
там скорее штрафной
В штрафной?) Это пенка.
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а в старте все равно будет польское полено.
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очень важный гол - для самого Роке, но что еще важней - для Чави
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Ответ Кирилл
Красавчик Роке, с почином ! Только вышел и сразу же забил гол )
Главное чтобы продолжал в том же духе... И не остался Витей одного гола Осасуне
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Ответ фан Барсы
там скорее штрафной
Штрафной был после... А 1000% пенальти не поставили ранее..судья был в 2 м...Роке тупо завалили...Это просто заговор против Барсы....Как тут не возмущаться Хави...
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Ответ Сергей Волошин
Штрафной был после... А 1000% пенальти не поставили ранее..судья был в 2 м...Роке тупо завалили...Это просто заговор против Барсы....Как тут не возмущаться Хави...
Не смог вспомнить почему то. Но в концовке могли дать опасный штрафной. И бедного Гюндогана сколько раз срубили без карточки.
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Парень заряжен на борьбу, хорошо атакует пространство за спиной ..... сегодня понравился.
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Вот это форвард, это настоящий форвард!
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Роке молодец но видно что еще напряжение есть
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Оборона тоже хорошо сыграла, но когда удар по воротам сердце дрожит. Ждём Немецкую стену в хорошей форме
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Ответ Mr. Kobayashi
а в старте все равно будет польское полено.
Справедливости ради он сегодня был неплох. Прессинговал, боролся.
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Ответ фан Барсы
Справедливости ради он сегодня был неплох. Прессинговал, боролся.
Его из-за прессинга и ставят. Роке не сможет так грамотно это делать
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Ответ фан Барсы
Вы про концовку где ногу поставили ?
Нет, где рукой держали за талию, пока он не упал, в штрафной.
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Ответ фан Барсы
Не смог вспомнить почему то. Но в концовке могли дать опасный штрафной. И бедного Гюндогана сколько раз срубили без карточки.
Когда его держали руками в штрафной, не дали пробить
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Ответ Iamliam
Молоток! А еще на нем 100% пенку не поставили.
на пенку в барсе не надейтесь .Пока ногу не сломают , пенку не поставят.Это как бы отдельная правила ла лиги в отношении барсы.
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Ответ Сергей Волошин
Штрафной был после... А 1000% пенальти не поставили ранее..судья был в 2 м...Роке тупо завалили...Это просто заговор против Барсы....Как тут не возмущаться Хави...
Барсу весь сезон так судят, ну что поделать - это всё эхо Негрейры и пока дело не закончилось большинство судей даже в слега спорных моментах не будут судить в пользу Барсы.
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Ответ Iamliam
В штрафной?) Это пенка.
Вы про концовку где ногу поставили ?
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Старается парень , но видно что адаптация проходит нелегко.
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Хороший настрой у Роке, удачи!
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Да...Роке сразу оживил игру....Жаль мало было забросов для него за спину защитников....В1м тайме не было кого бросать в прорыв по центру...
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Роке хорош, но иногда смотрю на него и боюсь что он кого-то срубит и получит карточку или ещё что-то.
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В касание играет не очень и с мячом расстается неохотно, а так игрок талантливый.
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