Марио о русском языке: «Активного изучения нет, если честно. Кириллица и латиница – это все меняет, сразу начинаются сложности»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Вильям Оливейра Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Марио Фернандес рассказал о трудностях в изучении русского языка.

– Русский язык не надумали подтянуть после возвращения из Бразилии?

– Учу вот с Вильямом Оливейрой, помощником Сергея Семака. А если серьезно, пока все сводится к тому, что если я слышу в тренировочном процессе какие-то новые для себя слова, выражения или фразы, стараюсь запомнить, как и когда их лучше использовать. Но активного изучения, если честно, нет.

– В свое время вы говорили: русский язык учить непросто. Что в нем самое сложное?

– Все. Но если положить руку на сердце, то все начинается с алфавита. Кириллица и латиница – это все меняет и сразу начинаются сложности, – сказал защитник «Зенита», получивший российский паспорт в 2016 года и выступавший за сборную России.

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148 комментариев
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Марио конечно знатный лентяй. Ради страны где он заколачивают деньги можно и не напрягаться
+178
-2
+176
Возможно, у него есть какие-то проблемы. Не может футболист, который лет 12 уже в России играет, не выучить русский хотя бы на примитивном бытовом уровне. Это либо показательное забивание на изучение языка, либо проблемы с мозгом(неспособность запоминать слова)
+163
-2
+161
Ответ Максим Столбов
Марио конечно знатный лентяй. Ради страны где он заколачивают деньги можно и не напрягаться
Ладно бы просто деньги получал. Так ещё и доступ в сборную получил, с правом выступить на ЧМ, что в родной сборной ему не светило.
+113
0
+113
Человек за 12 лет даже алфавит не освоил, о чем речь?
+86
0
+86
меня больше веселит массовое переобувание болельщиков ЦСКА в отношении знания языка Марио, от фазы - "знает просто не говорит", до нынешней фазы xDD
+74
-11
+63
Ответ Максим Столбов
Марио конечно знатный лентяй. Ради страны где он заколачивают деньги можно и не напрягаться
А зачем. И так платят.
+55
-1
+54
Вспомнился Фернандиньо. Будучи в Донецке, говорил на очень хорошем русском. Позже уже в Манчестере кто-то спросил его по-русски, так он легко ответил. Кажется даже рассказал какую-то историю.
Вот что такое не только футбольный интеллект.
+53
0
+53
Ответ Rick Sorkin
Человек за 12 лет даже алфавит не освоил, о чем речь?
да это вообще, там половина букв одинаковые, это же не иероглифы учить!
+54
-2
+52
Ответ artem21
Возможно, у него есть какие-то проблемы. Не может футболист, который лет 12 уже в России играет, не выучить русский хотя бы на примитивном бытовом уровне. Это либо показательное забивание на изучение языка, либо проблемы с мозгом(неспособность запоминать слова)
Потому что сюсюкаются с ним, как с ребёнком.
Убери переводчика через 3 месяца, чтобы сам всё делал и покупал.
Через полгода уже говорить на таджикском уровне начал бы.
+43
-2
+41
За столько лет не выучить язык, живя в стране - надо быть максимально бестолковым человеком. Кажется, что это невозможно даже.
+28
-1
+27
Ответ artem21
Возможно, у него есть какие-то проблемы. Не может футболист, который лет 12 уже в России играет, не выучить русский хотя бы на примитивном бытовом уровне. Это либо показательное забивание на изучение языка, либо проблемы с мозгом(неспособность запоминать слова)
Пофигист или футболист. Что-то одно
+26
0
+26
Ответ Максим Столбов
Марио конечно знатный лентяй. Ради страны где он заколачивают деньги можно и не напрягаться
Кажется, он просто немножко туповат)
+19
0
+19
В чем сложности? Выучить соотношение символов?
В детстве мы создавали типа свои алфавиты для шифровки записок, чтоб учителя не могли прочесть. Так вот такой алфавит за пару дней учился ребенком.
А тут взрослый чувак уже столько лет живет в стране...Дебил тупой просто, вот и все.
+18
-2
+16
Только вдумайтесь, 33-летний мужик жалуется, что не может включить видео на ютубе про сравнение кириллицы и латиницы. Там разница лишь в части букв, которая быстро считывается, никаких иероглифов, звуки идентичны. Вопрос на час или пару занятий с преподавателем. Но он даже азбуку не осилил.

Болельщики ЦСКА должны быть очень довольны собой, хотя все им говорили)
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Поздно уже учить, не понадобится, пора домой ...
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-1
+14
Ответ riverman1980
То есть, Фернандиньо, играя много лет на Украине, выучил русский, а не мову? )))
Он играл в русскоязычном городе, какой ему язык нужно было еще учить?
Чигринский и Тимощук украиноязычные, родом с западной Украины, но тоже в Донецке общались на русском. А приезжая в сборную переходили на родной язык.
Вот это сенсация, в Украине общались и общаются на разных языках😨
+13
-1
+12
Ответ di Malkovich
Вспомнился Фернандиньо. Будучи в Донецке, говорил на очень хорошем русском. Позже уже в Манчестере кто-то спросил его по-русски, так он легко ответил. Кажется даже рассказал какую-то историю. Вот что такое не только футбольный интеллект.
Возможно путаете с Яя Туре. Он перед одним из матчей в подтрибунке пересекся с Питером Одемвингие. И два африканца в Англии поговорили на русском
+12
0
+12
Ответ La Crosse Bobcats
меня больше веселит массовое переобувание болельщиков ЦСКА в отношении знания языка Марио, от фазы - "знает просто не говорит", до нынешней фазы xDD
Да, в своё время знатно они ему отлизывали.
Особенно после натурализации - ну всё, типо свой в доску.
А нынче даже граффити стирают и пытаются вычеркнуть из истории клуба, хотя Марио много сделал для ЦСКА.
+26
-15
+11
Марио, конечно, хотел сказать "Да нахрен мне этим вашим русским языком мозг ломать, если после завершения карьеры я жить тут не собираюсь, а все бытовые вопросы мне сейчас клуб решает", но постеснялся.
+8
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+8
Ответ artem21
Возможно, у него есть какие-то проблемы. Не может футболист, который лет 12 уже в России играет, не выучить русский хотя бы на примитивном бытовом уровне. Это либо показательное забивание на изучение языка, либо проблемы с мозгом(неспособность запоминать слова)
Если ты общаешься внутри комьюнити которое говорит на твоем языке, то ничего ты не выучишь. Мозг всегда ищет самый легкий путь. Наши тоже частенько живут годами и даже десятилетиями за границей, особенно в теплых юго-восточных странах, но мало кто может хотя бы изъясниться на вьетнамском, тайском и т.д.
+8
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+8
Футболист Марио хороший. Просто тупой.
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Ответ Максим Столбов
Марио конечно знатный лентяй. Ради страны где он заколачивают деньги можно и не напрягаться
Язык обычно учат ради себя, а не ради страны.
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Напомню, что приехал в Россию в мае 2012 года.
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Слова настоящего гражданина!
(а разве тест на знание языка не требуется сдавать при получении гражданства?..)
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Ответ Ковид 07.10.52
На забил он на язык страны, которой имеет гражданство, это яркий представитель и пример для будущих россиян в одном клубе из одного городка.
Просто забыл.
В ЦСКА знал,но стеснялся(нам так болелы объясняли)
В Питере забыл.
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Ответ Джиза
За столько лет не выучить язык, живя в стране - надо быть максимально бестолковым человеком. Кажется, что это невозможно даже.
Ладно язык. Алфавит. Впрочем, язык можно выучить и без алфавита, находясь в языковой среде и определяя на слух.
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Представляю, если бы ему нужно было изучать арабский или китайский, например...там вообще все красиво, но не понятно, где начало, а где конец)
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Уж 12 лет вполне достаточно для того, чтобы изучить не то, что кириллицу с русским языком, а иерохлифы и китайский. Просто очень ленивый человек, у которого нет желания учить русский.
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житель РФ,который не выучил русский язык
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Либо расхлябанный лентяй, либо действительно не дано ему это. Родолфу, Гильерме нормально выучили.
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