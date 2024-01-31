Марио о русском языке: «Активного изучения нет, если честно. Кириллица и латиница – это все меняет, сразу начинаются сложности»

Марио Фернандес рассказал о трудностях в изучении русского языка.

– Русский язык не надумали подтянуть после возвращения из Бразилии?

– Учу вот с Вильямом Оливейрой, помощником Сергея Семака. А если серьезно, пока все сводится к тому, что если я слышу в тренировочном процессе какие-то новые для себя слова, выражения или фразы, стараюсь запомнить, как и когда их лучше использовать. Но активного изучения, если честно, нет.

– В свое время вы говорили: русский язык учить непросто. Что в нем самое сложное?

– Все. Но если положить руку на сердце, то все начинается с алфавита. Кириллица и латиница – это все меняет и сразу начинаются сложности, – сказал защитник « », получивший российский паспорт в 2016 года и выступавший за сборную России.