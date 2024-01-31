Марио о русском языке: «Активного изучения нет, если честно. Кириллица и латиница – это все меняет, сразу начинаются сложности»
Марио Фернандес рассказал о трудностях в изучении русского языка.
– Русский язык не надумали подтянуть после возвращения из Бразилии?
– Учу вот с Вильямом Оливейрой, помощником Сергея Семака. А если серьезно, пока все сводится к тому, что если я слышу в тренировочном процессе какие-то новые для себя слова, выражения или фразы, стараюсь запомнить, как и когда их лучше использовать. Но активного изучения, если честно, нет.
– В свое время вы говорили: русский язык учить непросто. Что в нем самое сложное?
– Все. Но если положить руку на сердце, то все начинается с алфавита. Кириллица и латиница – это все меняет и сразу начинаются сложности, – сказал защитник «Зенита», получивший российский паспорт в 2016 года и выступавший за сборную России.
Вот что такое не только футбольный интеллект.
Убери переводчика через 3 месяца, чтобы сам всё делал и покупал.
Через полгода уже говорить на таджикском уровне начал бы.
В детстве мы создавали типа свои алфавиты для шифровки записок, чтоб учителя не могли прочесть. Так вот такой алфавит за пару дней учился ребенком.
А тут взрослый чувак уже столько лет живет в стране...Дебил тупой просто, вот и все.
Болельщики ЦСКА должны быть очень довольны собой, хотя все им говорили)
Чигринский и Тимощук украиноязычные, родом с западной Украины, но тоже в Донецке общались на русском. А приезжая в сборную переходили на родной язык.
Вот это сенсация, в Украине общались и общаются на разных языках😨
Особенно после натурализации - ну всё, типо свой в доску.
А нынче даже граффити стирают и пытаются вычеркнуть из истории клуба, хотя Марио много сделал для ЦСКА.
(а разве тест на знание языка не требуется сдавать при получении гражданства?..)
В ЦСКА знал,но стеснялся(нам так болелы объясняли)
В Питере забыл.