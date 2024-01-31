Манфред Угальде: «Знаю, что «Спартак» – самая популярная команда России. Оказаться в таком клубе – просто мечта»
Манфред Угальде рассказал, что для него значит переход в «Спартак».
21-летний форвард перешел в московский клуб из «Твенте» за 13+2 млн евро. Контракт рассчитан на 4,5 года.
«Переход в «Спартак» значит для меня многое. Я знаю, что «Спартак» самая популярная команда в России. Если быть честным, оказаться в таком клубе – это просто мечта.
Все мои мысли только о дебюте. О том моменте, когда я смогу выйти на поле и на глазах у болельщиков забить гол», – сказал Угальде.
Новичок «Спартака» кусал соперника, был в системе «Сити» и лишил себя ЧМ, когда обиделся на тренера сборной
Нам достаточно брать титулы и трофеи, популярность оставим Спартаку.
Такая топорная отработка медиаслужбы Спартака просто веселит.
- мы самая популярная команда!
А вот исследований, подтверждающих что Зенит самая популярная команда на территории РФ несколько.