Манфред Угальде: «Знаю, что «Спартак» – самая популярная команда России. Оказаться в таком клубе – просто мечта»

Теги Спартак премьер-лига Россия Манфред Угальде Футбол

Манфред Угальде рассказал, что для него значит переход в «Спартак».

21-летний форвард перешел в московский клуб из «Твенте» за 13+2 млн евро. Контракт рассчитан на 4,5 года.

«Переход в «Спартак» значит для меня многое. Я знаю, что «Спартак» самая популярная команда в России. Если быть честным, оказаться в таком клубе – это просто мечта.

Все мои мысли только о дебюте. О том моменте, когда я смогу выйти на поле и на глазах у болельщиков забить гол», – сказал Угальде.

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73 комментария
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Ну, как обычно - вдоль ночных дорог, шел босиком, не жалея ног)
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ох, его ждут приключения! только он об этом не знает🤫
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Ответ Инженер Управляющий
ждём в комментариях гостей из культурного города с опровержениями популярности Спартака и утверждениями что им вообще все равно
Зачем нам это опровергать? Будте самыми популярными на здоровье!🫡
Нам достаточно брать титулы и трофеи, популярность оставим Спартаку.
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Ответ Bartez1986
Абсолютно стандартная и нормальная фраза для новичка. А в комментах срач будет, как обычно
Я позволю себе с вами не согласиться. Стандартная фраза про "большой клуб" или "впечатляющий проект", но только в Спартаке каждый новичок повторяет про "самый популярный".
Такая топорная отработка медиаслужбы Спартака просто веселит.
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- а какие у вас титулы, кубки или другие достижения?
- мы самая популярная команда!
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у меня даже плакат с мостовым и романцевым над кроватью висел добавил манфред )))))))
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Абсолютно стандартная и нормальная фраза для новичка. А в комментах срач будет, как обычно
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очень банальные слова, возможно работа переводчика на самом деле
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Я так понимаю, им один и тот же агент всем эти речи пишет. С детства болел за Спартак в своих снах
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Ответ Инженер Управляющий
ждём в комментариях гостей из культурного города с опровержениями популярности Спартака и утверждениями что им вообще все равно
Самое смешное что действительно "всë равно", а проще " до лампочки". Вот подписали бы классного игрока или юного таланта, тогда другое дело.
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Ответ schwein
Главное, что вам не всё равно, раз вы первым делом ждёте Питерцев, чтобы они вам в который раз объяснили, что 2+2=4.
А 4+3=7
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Ему забыли сказать, что болельщики не ходят на стадион))
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Ответ Александр Воронин
Это значит, что по количеству болельщиков этот клуб лидирует в России с огромным отрывом от остальных.
Разве что в фантазиях кб. Официальные цифры ведущих мировых и отечественных исследовательских компаний таких как Gallup, Nielsen, Sportmarkt, Левада - у Зенита больше всего болельщиков. А чем спартаковцы свои пустые слова подтверждают?
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Ответ Инженер Управляющий
ждём в комментариях гостей из культурного города с опровержениями популярности Спартака и утверждениями что им вообще все равно
Главное, что вам не всё равно, раз вы первым делом ждёте Питерцев, чтобы они вам в который раз объяснили, что 2+2=4.
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Ответ </c/>
Удачи Манфред! Ждём гола 2 марта! Не затягивай!
Не принципиальный соперник. Твердо и четко.
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Что-то спартаковские воздухосотрясатели сказали ему про "самый популярный клуб", но забыли сказать, что Спартак еще и чемпион России после третьего тура.
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Ответ schwein
Я позволю себе с вами не согласиться. Стандартная фраза про "большой клуб" или "впечатляющий проект", но только в Спартаке каждый новичок повторяет про "самый популярный". Такая топорная отработка медиаслужбы Спартака просто веселит.
Этот хотя бы про 60млн фанатов не ляпнул
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Ответ Hong Kil
- а какие у вас титулы, кубки или другие достижения? - мы самая популярная команда!
Вы плохой недоброжелатель, у нас участие 1/2 КЕЧ! А еще из группы с Наполи выходили!
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Ответ cektor
самая популярная ? смешно
ну как минимум в России и на пост советском пространстве!
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Ответ Инженер Управляющий
третьего же
он его с ходу в молодежку сослал
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Ответ Олимпионик
Ему видимо ещё не прислали из зенита сообщение о рейтинге клубов в соцсетях, где зенит первый в большом отрыве.
Зенит первый вообще везде, в том числе по количеству болельщиков в стране вообще. А спартак - самое популярное шапито, каждому свое
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Ответ Alikart
А что не правда то?
Нет ни одного социологического исследования, подтверждающего что это правда.
А вот исследований, подтверждающих что Зенит самая популярная команда на территории РФ несколько.
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Вот это промыли пацану мозги)
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От былого Спартака и его величии осталось только одно название. Те времена, грозного и популярного клуба России уже прошли. Дают заученный текст всем легионерам говорить про популярный и грозный Спартак))
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А у Спартака бонусы в зарплате не завязаны на количество упоминаний о популярности? Ну типа KPI.
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Повезло этому чудику, конечно. В первом же оф.матче его жёстко оприходуют.😎
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Ответ Zenith forever
Как здесь писали, он взят на место Соболева. Боюсь его оприходуют еще до первого официального матча на одной из тренировок, пока Абаскаль отвлечется и будет в свой планшет смотреть, как обычно.
В цветах Спартака голубого нет, не нужно проецировать на Спартак питерские традиции цвета зенитовской эмблемы.
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Ответ mean machine/
Повезло этому чудику, конечно. В первом же оф.матче его жёстко оприходуют.😎
Ну я думаю парень сможет защитить себя от гомосексуальных игроков команды-соперника в этом официальном матче. Хотя приставать они наверняка будут.
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Ответ Александр Воронин
Лично я таких за пределами болот не встречал. А вот мясных множество, да и коней немало.
И опять фантазии. Почему ты постоянно фантазируешь и врешь, ты что, спартаковец?
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Ответ Krauvec Cool
Вот это промыли пацану мозги)
Никто не промывал. Стандартное высказывание легионера.
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