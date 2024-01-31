Манфред Угальде: «Знаю, что «Спартак» – самая популярная команда России. Оказаться в таком клубе – просто мечта»

Манфред Угальде рассказал, что для него значит переход в «Спартак».

21-летний форвард перешел в московский клуб из «Твенте» за 13+2 млн евро. Контракт рассчитан на 4,5 года.

«Переход в «Спартак» значит для меня многое. Я знаю, что «Спартак» самая популярная команда в России. Если быть честным, оказаться в таком клубе – это просто мечта.

Все мои мысли только о дебюте. О том моменте, когда я смогу выйти на поле и на глазах у болельщиков забить гол», – сказал .

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