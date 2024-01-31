Владимир Путин: «Сегодняшние крупные международные соревнования без российских спортсменов становятся ущербными»

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России Р-Спорт Лыжи

Путин заявил, что без россиян международные соревнования становятся ущербными.

Сегодня кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин проводит встречу с доверенными лицами. 

«Мы, конечно, будем развивать наш спорт, будем поддерживать наших спортсменов, будем организовывать площадки спортивные, в том числе международные, о которых все сейчас знают, «Игры будущего» и так далее, в рамках БРИКС, ну и все другие. И будем всячески поддерживать спорт.

А сегодняшние крупные международные соревнования в рамках Олимпийского движения, конечно, становятся ущербными. Соревнования по некоторым видам спорта становятся неинтересными без российских спортсменов, потому как они являются лидерами по многим направлениям.

Кстати говоря, даже порядочные люди в этой сфере, спортсмены, понимают это, и сожалеют о том, что происходит. Мы со своей стороны будем придерживаться принципов олимпизма», – подчеркнул Путин во время встречи.

Кто виноват, что карьера Валиевой разрушена?

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72 комментария
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выборы в РФ 20 лет явл. ущербными, царь который ссыт 20 лет учавствовать в дебатах явл. ущербным
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Молодец, а теперь обратно в холодильник
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У чувака свой мир
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да все страны где солнцеликий не президент - ущербные , чего уж там)
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Пацаны, кто будет остро комментировать эту новость...вы там аккуратней будьте, берегите себя...
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Ответ Мерседес-Бендзь
Ну а где не прав Президент? Лыжи, биатлон, хоккей, футбол... Всё это стало не интересно.
это лично вам стало неинтересно. А в мире ничего особо не изменилось. Особенно в части хоккея и уж тем более футбола.
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Вся галактика трепещит перед мощью нашего президента! Когда инопланетяне посетят нашу планету первым делом они обратятся не как в Голливуде, к Америке, а к нашему величайшему из вождей, который за 25 лет все что смог сделать это замутить аквадискотеку у себя на даче в Геленджике.
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Ущербным, за 24 года, стал кое-кто другой.
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Спокойно смотрю UFC с бойцами из России, NHL с российскими хоккеистами, футбол топовых чемпионатов с Головиным, Захаряном, Миранчуком. А он может и дальше развивать свой спорт.
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Вот и главный «внеполитике» вылез
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Ответ Arina Gerasimova
И он туда же, пластинка про «подлый запад» походу никогда не сменится)))
Так главный граммофон у него в руках))
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И он туда же, пластинка про «подлый запад» походу никогда не сменится)))
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
Не-не, не трогай несчастного непричемыша! Виноват кто угодно, но только не он!
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Странно, что не сказал почему соревнования без российских спортсменов?
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Ответ Евгений Качалков
явл. -это ты мощно сократил, конечно! На что свободное время потратил? По сути поста -согласен.
Он потратил твоё свободное время
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ахахаахах
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Российский спорт всё дальше и дальше от международного. Скоро будет закрыт окончательно. Сказать, что это печально - не сказать ничего.
Остаётся властям уповать на Африку, но и здесь не всё так прекрасно, как пытаются рассказывать чиновники.
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этот еще не высказался по Валиевой?
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Бедные спортсмены, их цель выступать на международном уровне всё больше становится мифической мечтой
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Да, куда не посмотрю, везде рыдают спортсмены, особенно в редких видах где россияне были на первых ролях.
Утирают слёзы ленточкой медалей.
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Ответ Arina Gerasimova
И он туда же, пластинка про «подлый запад» походу никогда не сменится)))
Что значит "туда же". Господин Президент - Первый1
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На кого рассчитаны эти речи? На тётю Зину у телевизора?)
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Ответ Arina Gerasimova
И он туда же, пластинка про «подлый запад» походу никогда не сменится)))
Это все туда же, куда вождь укажет.
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Я согласен, что отстранение российских спортсменов, это неправильно, они ведь чаще всего не имеют отношения к руководству страны и курсу партии. Но без российских спортсменов мировой спорт особо ничего не потерял. Пару видов спорта есть, где без россиян уровень упал, а в целом, никто не заметил потери бойца. Так-же, как и не заметят потери любой другой страны.
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Надеждин - 2024!
+5
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А дед откуда знает? Он же из всего спорта смотрит только спортивную гимнастку
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главное себя в этом убедить!
а так да, спорт вне политики))
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Ну так выборы в стране уже 20 лет как ущербные и чисто для имитации честности.
Те же биатлонисты вообще не ощущают ущербности на кубке мира без России. Смени уже пластинку про "плохой запад". Без этого уже давно всю страну в нечистотах утопил
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Ответ Wini Chemin
этот еще не высказался по Валиевой?
Платок подарил, а этого уже достаточно, чтобы вся камарилья поняла, как себя вести, теперь стараются,кто круче поддержит, несправедливо обвиненнкю клятым западом,бедную девочку.
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Ответ Максим Фомин
Пацаны, кто будет остро комментировать эту новость...вы там аккуратней будьте, берегите себя...
Пишите скромно, пацаны,
Вы матерям ещё нужны!
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