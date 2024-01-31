Владимир Путин: «Сегодняшние крупные международные соревнования без российских спортсменов становятся ущербными»

Путин заявил, что без россиян международные соревнования становятся ущербными.

Сегодня кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин проводит встречу с доверенными лицами.

«Мы, конечно, будем развивать наш спорт, будем поддерживать наших спортсменов, будем организовывать площадки спортивные, в том числе международные, о которых все сейчас знают, «Игры будущего» и так далее, в рамках БРИКС, ну и все другие. И будем всячески поддерживать спорт.

А сегодняшние крупные международные соревнования в рамках Олимпийского движения, конечно, становятся ущербными. Соревнования по некоторым видам спорта становятся неинтересными без российских спортсменов, потому как они являются лидерами по многим направлениям.

Кстати говоря, даже порядочные люди в этой сфере, спортсмены, понимают это, и сожалеют о том, что происходит. Мы со своей стороны будем придерживаться принципов олимпизма», – подчеркнул Путин во время встречи.

Кто виноват, что карьера Валиевой разрушена?