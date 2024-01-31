Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе («Р-Спорт»)

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе дисквалификации Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил начиная с 25 декабря 2021 года. 

Фигуристке нельзя тренироваться на государственных катках. 

По информации ТАСС, Валиева не появлялась во дворце фигурного катания Тутберидзе в Ясенево с прошлой недели. 

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

Материалы по теме

94 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну, разумеется, она же не имеет право тренироваться в ближайшие 2 года.
+28
-4
+24
Ну так логично, ей же запрещено.
Ну очень жаль(
+16
-1
+15
Камила, пока! А мы #работаемдальше.
+35
-22
+13
Ну а как еще? Иначе еще добавят срок Камиле же.
+11
-1
+10
Ответ NTLY
Камила, пока! А мы #работаемдальше.
А что, сейчас из-за этого ТШТ бросать тренировать что-ли?
+19
-9
+10
Ответ Wini Chemin
Комментарий скрыт
А кому она нужна, дисквалифицированная?
+13
-3
+10
Ей можно тренироваться даже на гос.катках, если оплачивать всё, включая лёд и тренеров
Но нельзя пересекаться с действующими фигуристами, тренероваться с ними и заниматься под катками. Фигуристов в таком случае могут наказать. Так же нельзя брать интервью и появляться на льду на соревнованиях или рядом с ним, Федерацию могут забанить на десятилетия
+10
0
+10
Ответ NTLY
Камила, пока! А мы #работаемдальше.
Москвина не работала, пока Бережная отбывала дискву? Винер закрыла все тренировочные залы, пока Кабаева с Чащиной попали? Дадада.
+10
-1
+9
Ответ Lennuci
В ГУМ на каток можно пойти. Tам все будут рады посмотреть на тренировки.
Или в резиденции с аквадискoтекoй. Там всегда нужны гимнастки, фигуристки, синхронистки и балерины.
+20
-12
+8
В ГУМ на каток можно пойти. Tам все будут рады посмотреть на тренировки.
+10
-3
+7
Камилла, надо тебе все это пережить. Впереди большая и интересная жизнь. Фк,- это только часть этой жизни.
+9
-2
+7
А где же все эти защитники, которые кричали, плевать на санкции, мы их соблюдать не будем и т.д и т.п.
+6
0
+6
Ответ Noname999
Мы не признаем, Камила не виновата, но с катка тут же попросили
всех просят.. Варвару Кисель тоже сразу из АП попросили.
+11
-6
+5
Ответ den70
В ближайшие 4.
Дисквалификация закончится через 23 месяца. Это менее 2 лет. Но кто возвращался из девочек в таком возрасте после 2 лет безо льда по сути?
+5
0
+5
Ответ Лиза Михайлова
Комментарий скрыт
В шоу не сможет. Шоу Плющенко тоже финансируются государством. И насколько он частный тренер, если он тренирует сборников?
+5
0
+5
Мы не признаем, Камила не виновата, но с катка тут же попросили
+13
-8
+5
Жаль, но, кажется, выхода нет
+5
0
+5
Ответ alexnew
А Плющенко не поддерживают грантами?
Школа числится как частная, построена она была на деньги Яны. Не знаю дают ли им сейчас гранты. Но школа коммерческая это точно. Не государственная. Знаю что на шоу им давали гранты, но в этом году вроде не дали.
+8
-4
+4
Ответ Маргарита Михайловна
Чтобы всем свой шпагат показывать как Волочкова не нужно тренироваться.
вы прямо в шпагате как раз?
+5
-1
+4
Ответ Noname999
Мы не признаем, Камила не виновата, но с катка тут же попросили
А что Вы предлагаете из-за одной Камилы подставить всех фигуристов, в том числе маленьких детей??? Они то в чем виноваты?
+3
0
+3
Ей и нельзя тренироваться на гос катках, всё логично
+4
-1
+3
Каро помнится говорила, что в период дисквалификации тоже не могла кататься на своем домашнем катке, а ездила в частные, причем каталась там либо ранним утром, либо ночами. Лед само собой сама оплачивала и каталась одна, без тренера.
+3
0
+3
Ответ АннаФ
Может, но разве что только у Плющенко или в торговых центрах, или заграницей. Короче жопа полная.
А Плющенко не поддерживают грантами?
+5
-2
+3
А как же «я продолжу поддерживать Камиллу»?!
+4
-2
+2
Ответ Sat397
Ей нужно оформить документ, что она частное лицо и на коммерческой основе Этери её тренирует за деньги. Тогда нарушения не будет по идее.
а кто будет оплачивать банкет?
+3
-1
+2
Ответ Sat397
Кто и раньше - Камила один из лидеров сборной. Но оформлено будет, что как будто Камила платит.
но я не желаю как гражданин своей страны видеть в рядах сборной допингистку
+3
-1
+2
Ответ АннаФ
Школа числится как частная, построена она была на деньги Яны. Не знаю дают ли им сейчас гранты. Но школа коммерческая это точно. Не государственная. Знаю что на шоу им давали гранты, но в этом году вроде не дали.
В момент строительства на сайте застройщика значилось, что это муниципальная земля и проект с муниципальным финансированием. Получается - муниципалитет подарил г-же Рудковской не только землю, но и ледовый комплекс.
+3
-1
+2
Ответ Sat397
Ей нужно оформить документ, что она частное лицо и на коммерческой основе Этери её тренирует за деньги. Тогда нарушения не будет по идее.
Тутберидзе будет тренировать на государственном катке частное лицо, которому запрещено тренироваться на государственных катках? ну удачи)
+2
0
+2
Где human rights activists когда они нужны.
+3
-1
+2
Ответ Варлампий Варлампий
а кто будет оплачивать банкет?
Кто и раньше - Камила один из лидеров сборной. Но оформлено будет, что как будто Камила платит.
+4
-2
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий