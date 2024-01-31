Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе («Р-Спорт»)

Камила Валиева прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал на четыре года за нарушение антидопинговых правил начиная с 25 декабря 2021 года.

Фигуристке нельзя тренироваться на государственных катках.

По информации ТАСС, Валиева не появлялась во дворце фигурного катания Тутберидзе в Ясенево с прошлой недели.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?