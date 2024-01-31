Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе («Р-Спорт»)
Камила Валиева прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил начиная с 25 декабря 2021 года.
Фигуристке нельзя тренироваться на государственных катках.
По информации ТАСС, Валиева не появлялась во дворце фигурного катания Тутберидзе в Ясенево с прошлой недели.
Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?
Ну очень жаль(
Но нельзя пересекаться с действующими фигуристами, тренероваться с ними и заниматься под катками. Фигуристов в таком случае могут наказать. Так же нельзя брать интервью и появляться на льду на соревнованиях или рядом с ним, Федерацию могут забанить на десятилетия