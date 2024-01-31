Окружение Холанда после победы Месси на The Best обсуждало необходимость перехода Эрлинга в «Реал», чтобы получить больше внимания в СМИ и повысить шансы на индивидуальные призы (As)

Окружение Эрлинга Холанда советует форварду перейти в «Реал».

По информации As, после того, как выиграл премию по итогам 2023 года, окружение Холанда обсуждало необходимость перейти «в такой клуб, как « », чтобы получить больше внимания в СМИ и выйти на новый уровень как со спортивной, так и с медийной точки зрения.

Отмечается, что среди близкого круга форварда « » возникло ощущение, что достижения с «Реалом» повысили бы шанс Холанда на индивидуальные награды.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает возможность подписания из-за сомнений в успехе трансфера Килиана Мбаппе. При этом президент «сливочных» Флорентино Перес хочет видеть в клубе обоих игроков.