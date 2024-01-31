Окружение Холанда после победы Месси на The Best обсуждало необходимость перехода Эрлинга в «Реал», чтобы получить больше внимания в СМИ и повысить шансы на индивидуальные призы (As)
Окружение Эрлинга Холанда советует форварду перейти в «Реал».
По информации As, после того, как Лионель Месси выиграл премию The Best по итогам 2023 года, окружение Холанда обсуждало необходимость перейти «в такой клуб, как «Реал», чтобы получить больше внимания в СМИ и выйти на новый уровень как со спортивной, так и с медийной точки зрения.
Отмечается, что среди близкого круга форварда «Манчестер Сити» возникло ощущение, что достижения с «Реалом» повысили бы шанс Холанда на индивидуальные награды.
Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает возможность подписания Холанда из-за сомнений в успехе трансфера Килиана Мбаппе. При этом президент «сливочных» Флорентино Перес хочет видеть в клубе обоих игроков.
Всё что нужно знать о поддержке
Интересно, выиграл бы он эти награды, останься в Дортмунде?
И не просто будет шанс, а 100%.
Для начала пускай сборную свою выведет на ЧМ, задача полегче, чем его выиграть.
А там уже можно будет смотреть.