Окружение Холанда после победы Месси на The Best обсуждало необходимость перехода Эрлинга в «Реал», чтобы получить больше внимания в СМИ и повысить шансы на индивидуальные призы (As)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Эрлинг Холанд The Best Футбол

Окружение Эрлинга Холанда советует форварду перейти в «Реал».

По информации As, после того, как Лионель Месси выиграл премию The Best по итогам 2023 года, окружение Холанда обсуждало необходимость перейти «в такой клуб, как «Реал», чтобы получить больше внимания в СМИ и выйти на новый уровень как со спортивной, так и с медийной точки зрения.

Отмечается, что среди близкого круга форварда «Манчестер Сити» возникло ощущение, что достижения с «Реалом» повысили бы шанс Холанда на индивидуальные награды.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает возможность подписания Холанда из-за сомнений в успехе трансфера Килиана Мбаппе. При этом президент «сливочных» Флорентино Перес хочет видеть в клубе обоих игроков.

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131 комментарий
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Ответ Денис Ширинов
Мартинес сейчас сказал, что ошибся, голосуя за Месси, думал что чм тоже учитывается, все что нужно знать об этой награде)
Все что нужно знать о Мартинесе.)))
+187
-17
+170
Мартинес сейчас сказал, что ошибся, голосуя за Месси, думал что чм тоже учитывается, все что нужно знать об этой награде)
+178
-27
+151
Ответ Денис Ширинов
Мартинес сейчас сказал, что ошибся, голосуя за Месси, думал что чм тоже учитывается, все что нужно знать об этой награде)
Да там даже лицемер Хосеп Гвардиола в интервью отдаёт предпочтение не своему лучшему игроку, а игроку МЛС

Всё что нужно знать о поддержке
+79
-20
+59
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Бьёт пенальти на ЧМ будет шанс
+38
-10
+28
Рановато сити ему требл выиграл
+35
-9
+26
Вроде как в Интер Майами проверенный вариант, не?:)))
+27
-9
+18
Толку, всё равно месси будет получать награды ещё лет 10, и все за чм 2022.
+26
-8
+18
Ответ Геннадий Чеботарев
Вообще-то футболист играет что бы клуб выигрывал клубные трофеи!!! А если кто-то то Интер суют личные награды,то им в теннис надо переходить!!!
Это ты Месси расскажи, который в период после энрике особо ничего серьезного не выигрывая имел контракт на 500 лямов и регулярные мячики :)
+25
-10
+15
Ответ Vatikan
он и так весь во внимании. этот год сыграет также, как прошлый-приз его
Нет Месси заберёт в этот раз за пенальти копе. Потому что капитан Кирибати не знает Холанда
+26
-12
+14
Новая версия. Перес купил приз Месси что бы Холанд захотел в Реал.
+15
-1
+14
Ответ Domian
Комментарий удален модератором
Против Баварии, Арсенала, Ливерпуля, Тотенхема. Но что спорить, конечно лучший бомбардир Апл и ЛЧ никакого вклада не принес
+12
-3
+9
"Эрлинг, мы тебя не затем в "Сити" отправляли, чтоб ты без Золотого мяча как лох ходил. Давай, собирайся, с Пересом порешали уже."
+8
0
+8
Так тогда не в Реал надо а в МЛС
+11
-3
+8
Ответ kaka10
Да там даже лицемер Хосеп Гвардиола в интервью отдаёт предпочтение не своему лучшему игроку, а игроку МЛС Всё что нужно знать о поддержке
Так так и есть. Как футболист где Холанд и где Месси
+19
-12
+7
Ответ Tristan...
Ну и зачем Холанду идти на понижение?
Он хочет перейти не в каталонский середняк к чапи)
+14
-7
+7
Что бы кто то тебя признал клуб не имеет значения, просто в футбол надо играть так, что бы люди восхищались красотой футбола, а не просто замыкать
+6
0
+6
Ответ VERBLYUD
Сначала нужно хотя бы вывести свою сборную на крупный турнир, а то чувак пропадает против соперников чуть сильнее Кипра)
За один год стал хейтером Холанда? Всё таки браво. После ухода Кришти в пустыню нашёл смысл жизни ахаха
+11
-5
+6
Ответ Dmitriy43
Рановато сити ему требл выиграл
Ну да, он же для этого никаких усилий не приложил
+13
-8
+5
Ответ Иван Лапин
Толку, всё равно месси будет получать награды ещё лет 10, и все за чм 2022.
Да он и без нее получал награды, что потом офигевал народ…
+8
-3
+5
Ответ Пикачу82
Один уже съездил за Золотым мячом в Барселону...В Реале сейчас и так все хорошо в линии атаки! Вообще думаю что такого плана игрок Реалу не нужен а вот Мбепе был бы кстати!
Вот как раз таки работу Килиана есть кому делать, а вот наконечника не хватает
+7
-2
+5
Зачем в Реал? Надо в бургер лигу
+10
-5
+5
А ведь в некотором смысле это правда. Когда Джуд Беллингэм перешёл в Реал, я сразу понял, что именно он выиграет Копа Трофи и Голден Бой. Это было уже вопросом времени.
Интересно, выиграл бы он эти награды, останься в Дортмунде?
+5
-1
+4
Ответ ман сити фейк
Бьёт пенальти на ЧМ будет шанс
Конечно будет, если свою сборную к чемпионству приведет.
И не просто будет шанс, а 100%.
+5
-2
+3
В м.сити эсть ярковыраженный игрок КДБ, эсли кто заработал ЗМ то это - Кевин. Забивать гол это хорошо, но системаобразующий игрок ценится мировом футболе. Недавно был рейтинг лучших игроков среди АПЛ ,Холанд там занимал 10 место!
+4
-1
+3
Ответ Waititi
даже фаны Сити не против перехода Холланда в Реал
На самом деле да. Холланд не вписывается в игру Сити. Он не техничный игрок для этой команды, и отнимает у Сити контроль, ведь не участвует во владении мяча,не задействован в розыгрыше мяча почти никак, и большинство времени стоит в чужой штрафной. Это не отнимает того, что это топовый нападающий, но не в аспектах которые я описал.
+3
0
+3
Ответ Артём Никулин
Может ему еще на ворота встать? Ну чтобы в плане разносторонности точно Месси обогнать? Что за бред. Если замыкать так просто, почему остальные игроки не забивают по 50+ мячей за сезон?
Ну значит будет вечно вторым замыкателем
+2
0
+2
Ответ ман сити фейк
Нет Месси заберёт в этот раз за пенальти копе. Потому что капитан Кирибати не знает Холанда
Футболисты Реала тоже не знают Норвежца.)))
+5
-3
+2
Ответ Avdeev Vladislav
в принципе да, сборные Норвегии и Аргентины же примерно одинаковые по уровню, ага
Это сарказм, если что.)))
Для начала пускай сборную свою выведет на ЧМ, задача полегче, чем его выиграть.
А там уже можно будет смотреть.
+2
0
+2
Ответ ман сити фейк
Бьёт пенальти на ЧМ будет шанс
Чтобы бить пенальти на ЧМ нужно для него сначала отобраться..А не ходить по полю в обосранных штанах с прямыми конкурентами группы за выход)))
+3
-1
+2
Вроде как надо не клуб менять, а творить магию на поле и восхищать капитанов сборных своей игрой, а не испаряться в важных матчах и быть винтиком в успешной системе самого лучшего тренера мира.
+4
-2
+2
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