Рудковская – Тутберидзе: «Тренер должен был взять вину на себя, а не тонко сквозь строчки взваливать вину на девочку»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Яна Рудковская Этери Тутберидзе командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

Яна Рудковская высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой.

«Обрывали телефон все эти дни по Камиле. Молчала, не комментировала, сдерживалась. Но Татьяна Анатольевна так точно и четко сказала – абсолютно то, что думала и я.

Когда я увидела пост Этери Тутберидзе, честно я подумала, что это фейк. Каждая строчка сочится высокомерием, каждая строчка – это буквально «я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва».

Серьезно, Этери Георгиевна? А чья вы жертва? Очередной девочки, несчастного ребенка, у которого сломана карьера и отобрана мечта? Ее родителей, которые наверняка все положили на алтарь служения спортивной карьере дочери? Или всей сборной, для которых эта золотая олимпийская командная медаль (которую отобрали – вычли баллы Камилы) – возможно, первая и последняя в карьере?!

Почему мы вслед за вами должны задавать вопросы, защищал ли хоть кто-то Камилу в суде? Задавать кому-то, кроме вас! Вы должны были ее защищать! И перед судом, и перед миром, и перед страной и перед ней самой!

Тренер должен был взять вину на себя. И с профессиональной точки зрения, и с понятийной, и с человеческой. А не тонко сквозь строчки взваливать вину на девочку, в жизни которой произошла трагедия, и да – это именно трагедия, век фигуристов намного короче века наставников. И почему-то они все горят как спички, вот только тепло никому не становится – раз за разом вокруг каждой из них ледяная стена высокомерия, отчуждения и равнодушия. И огонь девочек гаснет, а у подножия льдины остается пепел из надежд тех, кто однажды поверил.

Ну и да, мы как должны считать это заявление? Что тренер не знала, кто представляет интересы ее «самой одаренной спортсменки»? Это вообще, как мне кажется, обесценивание таланта остальных девочек. Каждая из них была талантлива, каждая сияла и сияет звездой.

Представляю, что творится у Камилы в душе, что сейчас с ней происходит. И мне ее очень, очень сильно жаль. И жаль всех ребят, которых я лично знаю в команде, и которые действительно также пострадали в связи с этой историей.

Это я скажу как человек, который помогает развитию детского и юношеского спорта, в частности, фигурного катания в России, вкладываю, как и мой супруг, личные средства и помогаю огромному количеству и спортсменов и тренеров!

Но еще мне есть что сказать как матери. Как мамы четверых детей (двое из них – спортсмены). Если бы моя дочь такое пережила, я бы вела себя иначе. Говорить, что никто ничего не знает, серьезно? Ну хорош вообще. Что значит «не знали», как это может быть?

Что тут скажешь? Хотелось бы прочесть взрослое признание взрослого человека про принятие ответственности – «мы не уследили, отстаньте от девочки». Но то, что вижу я, это трагикомедия и плохая постановка старой доброй пьесы «Не виноватая я, он сам пришел», – написала Рудковская

Тутберидзе о деле Валиевой: «Так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону»

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228 комментариев
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О, боже, Яна. Не надо делать вид что ты переживаешь за Валиеву, которую весь сезон полоскала публично за "лишний вес". Или хочешь ее к себе на частный каток переманить?
+84
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+75
Ой, а я все думал, когда же Рудковские вступят))) наконец-то Яна со своей лопатой д…ма подъехала. А то уж было тревожно стало. Уж эта мимо ЭГ не пройдет, обязательно накинет.
Ох, чую, все это затевалось именно ради того, чтобы свалить Тутберидзе, не иначе. И кто-то из «наших» точно приложил к этому руку. Столько лет все призовые в один штаб уходили, как такое вытерпеть.

P.S. Думаю, планировали, что ЭГ действительно возьмет на себя вину, и тогда уж точно ее карьере тренера конец. Ее бы уничтожили все эти рудковские, плющенки, все, кто в честной борьбе никогда не сможет приблизиться к уровню ТШТ.
Только представьте, что было бы, если бы ЭГ сказала «это мы виноваты». Все медали за последние 10 лет в ЖО оказались бы под сомнением, и любой б…ж с помойки посчитал бы своим правом плюнуть в адрес действительно гениальных тренеров. Скольким спортсменам, которые сейчас тренируются в ТШТ, сломали бы карьеру. Правильно ЭГ все написала. А если федерация такая убогая, что не смогла обеспечить достойных адвокатов, так вот пусть всем составом и пишут по собственному!
+77
-7
+70
А если тренерский штаб всё таки не имеет к этому отношения?(чисто гипотетически)Тутберидзе всё равно должна взять на себя ответственность и поставить жирную точку на своей карьере тренера?Плющенко почему-то не взял на себя вину за обнаруженый допинг у своей спортсменки Впрвары Киселёвой.
+76
-15
+61
Рудковская, ты про вашу дисквалифицированную спортсменку Кисель прокомментируй сначала. Почему молчишь?
+54
-1
+53
Здесь должен быть мем "а что так можно было" с лицом Варвары Кисель.
+57
-6
+51
Тренер Плющенко взял на себя вину за дисквал Кисель? В Штабе Плюща всегда берут ответственность за спортсмена)) Например, когда у них неудачи, то главный тренер не при делах и их не тренировал.
Позорище от Рудковской, помолчала бы, но ненависть к Этери разрывает
+43
-4
+39
Яна, ну что тынесешь, вы от своих несовершеннолетних допингисток сразу отказались. И мы все помним про "ЕВ ее не тренерует"
+44
-9
+35
Рудковская пусть объяснит, откуда допинг у Кисель. Почему Плющенко до сих пор не взял вину на себя?
+36
-5
+31
"Камилочка, мы с Евгением Викторовичем тебя ждем. У нас много льда и куча зарубежных хореографов" ©
+29
-1
+28
Что-то я не помню ни одного слова поддержки в адрес Кисель
Вот уж не Яне рассказывать как быть хорошей
За ней столько «добродетель» числится
+29
-1
+28
Вот если нет у человека достоинства, породы - как ни рядись в тряпки от Диора - колхозная затаенная зависть и злорадство все равно выпрыгнет. Не оправдываю Этери, вообще непонятно как она дальше сможет здесь работать. Но эта , с позволения сказать" менеджер западного образца" - вызывает только отвращение, умыться хочется(( и ведь ждет, наверное, Ками на негосударственном своем катке...
+30
-3
+27
Ответ Агент Картер
О, боже, Яна. Не надо делать вид что ты переживаешь за Валиеву, которую весь сезон полоскала публично за "лишний вес". Или хочешь ее к себе на частный каток переманить?
разумеется нет, просто Яне представился отличный случай вылить на Тутберидзе ушат известной субстанции и она не преминула воспользоваться)) заодно лишний раз себя красивую похвалила - в самом деле, тут 2 выгоды разом)
особое удовольствие доставил пассаж про брать вину на себя, в то время как аргумент Ангелов на малейшее неудачное выступление своих спортсменов "Евгений Викторович его/ее не тренирует, во всем виноват тренер Пупкин"
+27
-1
+26
Читать не стала конечно же . но когда вашуКисель поймали , сами где написали , простите , не девочка а мы виноваты
+32
-7
+25
Как бы она в яде своем не захлебнулась, прямо тревожно
+25
-2
+23
полночь. выползают разные твари.
+25
-2
+23
Вот СYК@. Я думаю, все понимают, чего она добивается?! Она мечтает заполучить Валиеву себе, вот тв@рин@
+30
-9
+21
Ответ Владимир Ры
Яна, конечно, тот еще персонаж. Но если полностью абстрагироваться от ее личности, то все, что она заявила - очень даже адекватно
А теперь перечитайте еще раз, с учетом того, что у Плющенко тоже был допинговый случай с несовершеннолетней спортсменкой и он сразу открестился от нее
+21
-1
+20
В данном случае Рудковская просто пользуется ситуацией. Ей наплевать на Валиеву еще больше, чем Тутберидзе
+23
-3
+20
Кто возьмет вину за сломанную карьеру Кисель?
+19
-1
+18
Ответ Игорь Репрев
Ой, а я все думал, когда же Рудковские вступят))) наконец-то Яна со своей лопатой д…ма подъехала. А то уж было тревожно стало. Уж эта мимо ЭГ не пройдет, обязательно накинет. Ох, чую, все это затевалось именно ради того, чтобы свалить Тутберидзе, не иначе. И кто-то из «наших» точно приложил к этому руку. Столько лет все призовые в один штаб уходили, как такое вытерпеть. P.S. Думаю, планировали, что ЭГ действительно возьмет на себя вину, и тогда уж точно ее карьере тренера конец. Ее бы уничтожили все эти рудковские, плющенки, все, кто в честной борьбе никогда не сможет приблизиться к уровню ТШТ. Только представьте, что было бы, если бы ЭГ сказала «это мы виноваты». Все медали за последние 10 лет в ЖО оказались бы под сомнением, и любой б…ж с помойки посчитал бы своим правом плюнуть в адрес действительно гениальных тренеров. Скольким спортсменам, которые сейчас тренируются в ТШТ, сломали бы карьеру. Правильно ЭГ все написала. А если федерация такая убогая, что не смогла обеспечить достойных адвокатов, так вот пусть всем составом и пишут по собственному!
Да,такие же мысли с первого дня
+21
-3
+18
Ну, понятно почему Рудковскую бомбануло в очередной раз.. Тутберидзе прямой конкурент её мужу и её бизнесу. Лживая дама, ни одному её слову не верю, всё делает ради пиара и бабла!
+21
-4
+17
У Яны звездный час - нашелся повод наехать на ЭТ, а то уж давно не было. Я не знаю, как запрещенный препарат попал к Камиле, но не думаю, что Тутберидзе ей его давала. Зачем ей это? У нее не одна спортсменка, а три были ведущими, какая разница, кто выиграет. Нарочно кормила? - тогда бы если не Камила, то мама ее давно бы уже рассказала, как дело было, чтобы оправдаться. Еще версии есть, что «купили молчание Камилы» - ну вот сколько ей заплатили, чтобы она оказалась в прибыли после потерянных медалей, контрактов и репутации? И если уж нельзя принимать запрещенные лекарства, то тогда вообще никому нельзя. А то кому-то по справкам , оказывается, можно. Столько криков за чистый спорт, а та же Байлс без таблеток даже выступать не может.
+19
-2
+17
Так мощно и пафосно вылезла, прочитав все наши вечерние комментарии, и тут же наступила в свою собственную лепеху (В.Кисель). Эх Яна )
+18
-1
+17
Яна, разберитесь со своими допингистами для начала )))
+24
-7
+17
Желаю Яне попасть в подобную ситуацию, посмотрим, что она будет писать в этом случае.
+20
-4
+16
Ответ Даша Юдкина
А если тренерский штаб всё таки не имеет к этому отношения?(чисто гипотетически)Тутберидзе всё равно должна взять на себя ответственность и поставить жирную точку на своей карьере тренера?Плющенко почему-то не взял на себя вину за обнаруженый допинг у своей спортсменки Впрвары Киселёвой.
И не только своей карьеры. У неё десятки сильнейших спортсменов тренируются, их что, тоже всех надо слить? И непонятно, почему. Если она сама в совершенном недоумении, откуда такая проба, она что, должна сказать, что это она давала таблетки? Ьред какой-то. А то, что Тутберидзе сильно переживала эту историю, по-моему, всем было видно. Но она же написала, что им категорически запретили об этом говорить до окончания расследования, она боялась навредить. Я помню, когда тогда в Пекине единственный раз она дала ответ нашему журналисту, она очень осторожно говорила и сказала, что не может много говорить, чтобы не повредить Камиле.
+20
-4
+16
Столько написала , а Тутберидзе ее знать не знает и не ответит. тогда зачем .
Наверное нашла форму обратиться к Камиле , предложить свой частный каток.
+19
-3
+16
Яна, объясни это мужу, у которого Варвару Кисель дисквалифицировали за допинг. Что-то он ничего не писал по этому поводу и уж тем более не торопился брать вину на себя
+17
-1
+16
БабЯна не вдупляет, что признание и публичное самобичевание чтобы понравиться бабЯне и прочим лапидарностям, автоматом ставят под угрозу ещё и золото+два серебра...

Просто паровозом.
+18
-3
+15
Не помню, чтобы Плющенко, когда была допинг история с Варварой Кисель взял вину на себя.
+16
-1
+15
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