Тутберидзе о деле Валиевой: «Так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону»

Этери Тутберидзе впервые прокомментировала вердикт по делу Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года с 25 декабря 2021-го.

«Вот уже два года я не комментировала никак ситуацию с допингом, обнаруженным у Камилы Валиевой на чемпионате России в 2021 году, несмотря на незаслуженный нескончаемый хейт и обвинения в свою сторону.

Всей нашей команде было строго настрого запрещено как-либо комментировать или давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять и помешать расследованию.

А я, наверное, больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали, и чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны.

Вот уже многие годы я работаю порой без выходных и отпусков ради результатов спортсменов, и я как никто другой хочу знать, что произошло с Камилой и как этот препарат попал в ее организм. Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может.

Наши спортсмены с 2010 года соревнуются на международных соревнованиях. И, наверное, невозможно будет сосчитать количество допинг-проб, которые были сданы за это время. Всегда пробы были чистыми, надеюсь, так и останется.

Мы всегда учили и разъясняли нашим спортсменам и их родителям, что нужно быть внимательнее с принятием даже простейших препаратов от простуды, и нельзя доверять, к сожалению, абсолютно никому.

И вот, по прошествии двух лет – так и не стало ничего понятно, так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону.

К Камиле у меня нет вопросов, она ребенок, и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать ее. Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам – Камила самая одаренная спортсменка. И на ее спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать в словах.

Относительно вердикта у меня один основной вопрос – а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях? Потому что хуже вердикта быть и не могло.

История Камилы – это наша боль», – написала заслуженный тренер России.

Кто виноват, что карьера Валиевой разрушена?

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?