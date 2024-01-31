Тутберидзе о деле Валиевой: «Так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Этери Тутберидзе впервые прокомментировала вердикт по делу Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года с 25 декабря 2021-го.

«Вот уже два года я не комментировала никак ситуацию с допингом, обнаруженным у Камилы Валиевой на чемпионате России в 2021 году, несмотря на незаслуженный нескончаемый хейт и обвинения в свою сторону.

Всей нашей команде было строго настрого запрещено как-либо комментировать или давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять и помешать расследованию.

А я, наверное, больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали, и чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны.

Вот уже многие годы я работаю порой без выходных и отпусков ради результатов спортсменов, и я как никто другой хочу знать, что произошло с Камилой и как этот препарат попал в ее организм. Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может.

Наши спортсмены с 2010 года соревнуются на международных соревнованиях. И, наверное, невозможно будет сосчитать количество допинг-проб, которые были сданы за это время. Всегда пробы были чистыми, надеюсь, так и останется.

Мы всегда учили и разъясняли нашим спортсменам и их родителям, что нужно быть внимательнее с принятием даже простейших препаратов от простуды, и нельзя доверять, к сожалению, абсолютно никому.

И вот, по прошествии двух лет – так и не стало ничего понятно, так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону.

К Камиле у меня нет вопросов, она ребенок, и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать ее. Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам – Камила самая одаренная спортсменка. И на ее спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать в словах.

Относительно вердикта у меня один основной вопрос – а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях? Потому что хуже вердикта быть и не могло.

История Камилы – это наша боль», – написала заслуженный тренер России.

Кто виноват, что карьера Валиевой разрушена?

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

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553 комментария
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И кто же мешал 2 года расследовать на территории России?
+195
-22
+173
Классическая Этери Георгиевна )
Ничего не ответить по существу ☑️
Кто-то другой виноват ☑️
Пожаловаться на незаслуженный хэйт ☑️
Походу пнуть своих предыдущих девочек ☑️

Но иметь наглость сказать: «к самой Камиле у меня вопросов нет» - новый уровень
+208
-55
+153
Коментировать дело нельзя! А интервью Слуцкому про чай-мороженое - это можно!
+157
-30
+127
«Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам - Камила самая одарённая спортсменка.»
При всем уважении к Камиле ,разве можно так говорить?
Другие спортсмены которые приносили медали видимо мимо проходили.
+140
-46
+94
А интервью Слуцкому не считается что ли ,не комментировала она.Кто там рассказывал про чаек с мороженым?У Тутберидзе память отшибло?
+92
-18
+74
«Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам – Камила самая одаренная спортсменка» - да, а Загитова, Медведева, Трусова и Щербакова не одаренные, видимо. Кучу медалей получили непонятно за что.

А уж говорить, что Косторная и Липницкая менее талантливы, чем Валиева, ну это вообще.

Почему нельзя похвалить Валиеву, не принижая при этом остальных своих спортсменок?
+102
-33
+69
Надо признать главное - за все годы у учениц Тутберидзе не было обнаружено допинга! Ни единого случая! Это ведь тоже о чем-то говорит?
+121
-58
+63
Бедолага, захейтили её

"Вот уже два года я не комментировала никак ситуацию с допингом, обнаруженным у Камилы Валиевой на чемпионате России в 2021 году, несмотря на незаслуженный нескончаемый хейт и обвинения в свою сторону."

"Относительно вердикта у меня один основной вопрос – а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло."

А не вы ли, Этери Георгиевна прокомментировали ситуацию у Слуцкого, тем самым запутав суд и обвинив Камилу в халатности?

Юрист в подкасте "Ход коньком" сказал, что если версия меняется, то автоматом дают самый большой срок за враньё, вот и ответ на вопрос, почему так много.

Как вы не знали защищали или нет? Вы не учавствовали в деле?
Не интересовались расследованием? Не хотели узнать правду? Не стали проводить собственное расследование?!?
+83
-24
+59
Ответ pavrinas
«а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло» - а разве не в интересах ТШТ было найти Валиевой самых лучших юристов?
Похоже, она там ничего не решала. Интересно тогда, кто выбирал адвокатов? ФФКР, ОКР?
Чем больше узнаем, тем больше вопросов
+59
-4
+55
"Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам - Камила самая одарённая спортсменка".
Хотелось бы понять, почему самая одарённая спортсменка с ТМЗ чисто прыгает 4 ультра-си в одной программе, включая каскад с квадом во второй половине, а без него уже на третий год неспособна прыгнуть ни одного, а последним прыжком приходится ставить сольный тройной тулуп, которого я уже лет 10 не видел в программах, потому что лутц к концу программы самая одарённая не вывозит. Не в обиду Камиле, но ни одна чемпионка ТШТ не разваливалась с такой скоростью.
И если бы хотела защитить спортсменку, бежала бы теряя тапки в поисках ответов, как в организме Валиевой оказался ТМЗ. Уже всю аптеку Валиевой сдали бы на хим.анализ и опубликовали бы результаты. И наняли бы лучших европейских адвокатов, а не шарашкину контору без опыта спортивного арбитража. Тупо слили девочку и прикрылись ею как ширмой.
+86
-32
+54
Ответ Hiro Nakamura
Надо признать главное - за все годы у учениц Тутберидзе не было обнаружено допинга! Ни единого случая! Это ведь тоже о чем-то говорит?
Это может говорить, о чем угодно. Например, о грамотной дозировке допинга или ряде ТИ для спортсменок. Ну, был, допустим, доктор Мирской вместо Шветского и знал, в какой пропорции давать ТМЗ, чтобы у старших он в анализах не отсвечивал. А с кем не получалось - выписывали ТИ.

Очень слабый аргумент. Достаточно одной попасться, чтобы ко всему штабу были вопросы.
+82
-29
+53
И отдельное спасибо за то, что Этери Георгиевна в лучших своих традициях не забыла набросить на остальных учениц.
+63
-14
+49
Ответ Katerina Sunny
И кто же мешал 2 года расследовать на территории России?
пиндосы
+59
-12
+47
Ответ Katerina Sunny
И кто же мешал 2 года расследовать на территории России?
как-будто она должна это расследовать.
+92
-46
+46
Тут тот мем с человеками-пауками, указывающими друг на друга, больше нечего сказать
+55
-10
+45
Ответ ретроградный меркурий
"Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам - Камила самая одарённая спортсменка". Хотелось бы понять, почему самая одарённая спортсменка с ТМЗ чисто прыгает 4 ультра-си в одной программе, включая каскад с квадом во второй половине, а без него уже на третий год неспособна прыгнуть ни одного, а последним прыжком приходится ставить сольный тройной тулуп, которого я уже лет 10 не видел в программах, потому что лутц к концу программы самая одарённая не вывозит. Не в обиду Камиле, но ни одна чемпионка ТШТ не разваливалась с такой скоростью. И если бы хотела защитить спортсменку, бежала бы теряя тапки в поисках ответов, как в организме Валиевой оказался ТМЗ. Уже всю аптеку Валиевой сдали бы на хим.анализ и опубликовали бы результаты. И наняли бы лучших европейских адвокатов, а не шарашкину контору без опыта спортивного арбитража. Тупо слили девочку и прикрылись ею как ширмой.
Абсолютно верно. Камилу никто не защищал - ее просто завалили подарками и орденами, чтобы не отсвечивала. Ну, они с мамой и этим успокоились.

Зная склочный характер Тутберидзе, сложно себе представить, что она, аки агнец божий, позволила бы поливать свою любимую спортсменку и себя помоями уже третий год.

Будь они там все чистыми барашками, она бы уже вечером 8 февраля порвала бы весь олимпийский парк на кусочки. А так...все, в принципе, было понятно по ее интервью еще с Олимпикса.
+43
-5
+38
Если кратко, что мы ни при чем, ничего не знаем, ничего не видели, ни к чему не имеем отношения. Даже как ее защищали не знаем. Мы не причем. #работаемдальше
+52
-15
+37
На сегодня спортс можно закрывать - все будут тут
+41
-7
+34
Как же обидно за других чистых учениц. Не считаю ни Трусову, ни Щербакову, ни Загитову менее талантливыми. У них ещё и медалей и титулов больше будет. И ОИ в разгар пубертата. Валиева в пубертат развалилась, а Аня с Сашей боролись за первые места. Алина стала чемпионкой мира. Обидно за чистых девочек, которые в каждом интервью полоскаются, а ученица с допингом на высоте.

Накинуть нельзя промолчать. Запятую Тутберидзе сама поставила.
+48
-16
+32
А рассказы про липтон и мороженое это не комментирование ситуации? И про одаренность - при всем уважении к Камиле, а какими критериями одаренность определяется и измеряется?
В общем, максимально абстрактная чушь
+45
-14
+31
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Это не так. Любым спортсменам, выходящим на такой уровень, нужна специальная медподдержка. В развитых странах находят комбинации разрешенных препаратов, которые позволяют достигать выдающихся результатов. Как обстоят дела у нас со спортивной медициной и медициной вообще, я думаю, вы сами знаете.
Так что когда наработок нет, а нужны победы, становятся на путь читерства - но опять же, даже тут нужен очень грамотный врач, который сможет индивидуально рассчитывать дозировки и т.д.

Извиняюсь, конечно, но Шветской больше похож на пациента ряда заведений для людей с зависимостями, а не на первоклассного врача.
+32
-2
+30
«а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло» - а разве не в интересах ТШТ было найти Валиевой самых лучших юристов?
+50
-21
+29
О, Гогиевна прервала молчание наконец. Судя по тому, что она пишет, она тупо решила прикинуться веником и делать вид, что сама в шоке от того, откуда в крови взялись остатки препарата. У первого номера сборной. Которая весь сезон без всяких проблем выкатывала две программы, напичканные ультра-си, будто это так легко. Очень убедительно.
+38
-10
+28
А она не задумалась эти вопросы Федерации задать последние 2 года?
+40
-12
+28
Ответ Katerina Sunny
И кто же мешал 2 года расследовать на территории России?
Так на себя же выйдешь. Неудобно получится.
+41
-14
+27
Так запрещено было комментировать, что у Слуцкого чуть ли не половина интервью этой теме посвящена, в том числе разблокирован персонаж «массажистка с липтоном»? Кто мешал досконально расследовать эти два года, а не мотаться по Европам при каждой возможности? Удобно сетовать на слабую защиту - может, надо было поспособствовать поиску нормальных адвокатов, а не доверяться фирме с нулевым опытом в спортивном праве? Ну и фраза про самую талантливую особенно покоробила. Это то самое «никого не выделяем и равные шансы»? Ну, «предыдущие спортсмены» действительно вряд ли обидятся, они-то медалями обвешаны как рождественские елки в отличие от одаренной, и репутация их не запятнана.
+31
-4
+27
Интересно получается, эволюционерами фигурки были Аня и Саша, которые своими квадами подняли ФК на новый уровень, а самая одаренная это Камила, которая просто следовала по протоптанной дороге первых квадисток и попавшаяся на допинге? Тутберидзе там родня Камилы угрожает или что?
+38
-12
+26
Я правильно понимаю, что ЭГ так хотела разобраться, что даже не в курсе кто и как защищал ее самую талантливую спортсменку? Удивительное рвение.
+28
-3
+25
Тутберидзе: всей нашей команде было запрещено давать какие-либо комментарии
Тутберидзе: даёт интервью Слуцкому, в котором рассказывает как Камила ела мороженку и пила Липтон, которые ей дали посторонние люди.
По-моему кто-то заврался.
+30
-5
+25
Всей нашей команде было строго настрого запрещено как-либо комментировать или давать оценку происходящему,
- А кто был у Слуцкого?

а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях?
- вот как будто ты не знаешь и не принимала участие в составлении легенды - кто в это поверит?
+38
-13
+25
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