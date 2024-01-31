Тутберидзе о деле Валиевой: «Так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону»
Этери Тутберидзе впервые прокомментировала вердикт по делу Камилы Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года с 25 декабря 2021-го.
«Вот уже два года я не комментировала никак ситуацию с допингом, обнаруженным у Камилы Валиевой на чемпионате России в 2021 году, несмотря на незаслуженный нескончаемый хейт и обвинения в свою сторону.
Всей нашей команде было строго настрого запрещено как-либо комментировать или давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять и помешать расследованию.
А я, наверное, больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали, и чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны.
Вот уже многие годы я работаю порой без выходных и отпусков ради результатов спортсменов, и я как никто другой хочу знать, что произошло с Камилой и как этот препарат попал в ее организм. Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может.
Наши спортсмены с 2010 года соревнуются на международных соревнованиях. И, наверное, невозможно будет сосчитать количество допинг-проб, которые были сданы за это время. Всегда пробы были чистыми, надеюсь, так и останется.
Мы всегда учили и разъясняли нашим спортсменам и их родителям, что нужно быть внимательнее с принятием даже простейших препаратов от простуды, и нельзя доверять, к сожалению, абсолютно никому.
И вот, по прошествии двух лет – так и не стало ничего понятно, так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону.
К Камиле у меня нет вопросов, она ребенок, и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать ее. Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам – Камила самая одаренная спортсменка. И на ее спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать в словах.
Относительно вердикта у меня один основной вопрос – а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях? Потому что хуже вердикта быть и не могло.
История Камилы – это наша боль», – написала заслуженный тренер России.
Кто виноват, что карьера Валиевой разрушена?
Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?
Ничего не ответить по существу ☑️
Кто-то другой виноват ☑️
Пожаловаться на незаслуженный хэйт ☑️
Походу пнуть своих предыдущих девочек ☑️
Но иметь наглость сказать: «к самой Камиле у меня вопросов нет» - новый уровень
При всем уважении к Камиле ,разве можно так говорить?
Другие спортсмены которые приносили медали видимо мимо проходили.
А уж говорить, что Косторная и Липницкая менее талантливы, чем Валиева, ну это вообще.
Почему нельзя похвалить Валиеву, не принижая при этом остальных своих спортсменок?
"Вот уже два года я не комментировала никак ситуацию с допингом, обнаруженным у Камилы Валиевой на чемпионате России в 2021 году, несмотря на незаслуженный нескончаемый хейт и обвинения в свою сторону."
"Относительно вердикта у меня один основной вопрос – а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло."
А не вы ли, Этери Георгиевна прокомментировали ситуацию у Слуцкого, тем самым запутав суд и обвинив Камилу в халатности?
Юрист в подкасте "Ход коньком" сказал, что если версия меняется, то автоматом дают самый большой срок за враньё, вот и ответ на вопрос, почему так много.
Как вы не знали защищали или нет? Вы не учавствовали в деле?
Не интересовались расследованием? Не хотели узнать правду? Не стали проводить собственное расследование?!?
Чем больше узнаем, тем больше вопросов
Хотелось бы понять, почему самая одарённая спортсменка с ТМЗ чисто прыгает 4 ультра-си в одной программе, включая каскад с квадом во второй половине, а без него уже на третий год неспособна прыгнуть ни одного, а последним прыжком приходится ставить сольный тройной тулуп, которого я уже лет 10 не видел в программах, потому что лутц к концу программы самая одарённая не вывозит. Не в обиду Камиле, но ни одна чемпионка ТШТ не разваливалась с такой скоростью.
И если бы хотела защитить спортсменку, бежала бы теряя тапки в поисках ответов, как в организме Валиевой оказался ТМЗ. Уже всю аптеку Валиевой сдали бы на хим.анализ и опубликовали бы результаты. И наняли бы лучших европейских адвокатов, а не шарашкину контору без опыта спортивного арбитража. Тупо слили девочку и прикрылись ею как ширмой.
Очень слабый аргумент. Достаточно одной попасться, чтобы ко всему штабу были вопросы.
Зная склочный характер Тутберидзе, сложно себе представить, что она, аки агнец божий, позволила бы поливать свою любимую спортсменку и себя помоями уже третий год.
Будь они там все чистыми барашками, она бы уже вечером 8 февраля порвала бы весь олимпийский парк на кусочки. А так...все, в принципе, было понятно по ее интервью еще с Олимпикса.
Накинуть нельзя промолчать. Запятую Тутберидзе сама поставила.
В общем, максимально абстрактная чушь
Так что когда наработок нет, а нужны победы, становятся на путь читерства - но опять же, даже тут нужен очень грамотный врач, который сможет индивидуально рассчитывать дозировки и т.д.
Извиняюсь, конечно, но Шветской больше похож на пациента ряда заведений для людей с зависимостями, а не на первоклассного врача.
Тутберидзе: даёт интервью Слуцкому, в котором рассказывает как Камила ела мороженку и пила Липтон, которые ей дали посторонние люди.
По-моему кто-то заврался.
- А кто был у Слуцкого?
а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях?
- вот как будто ты не знаешь и не принимала участие в составлении легенды - кто в это поверит?