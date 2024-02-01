Нуньес – первый как минимум за 20 лет игрок, 4 раза попавший в каркас в матче АПЛ

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия рекорды Дарвин Нуньес Футбол

Дарвин Нуньес 4 раза попал в каркас ворот в игре с «Челси».

Форвард «Ливерпуля» стал первым как минимум за 20 лет (подобную статистику начали собирать с сезона-2003/04) игроком, который четырежды пробил в каркас ворот в рамках одного матча АПЛ.

При этом Нуньес не забил ни одного гола в игре с «Челси» и не реализовал пенальти в первом тайме (попал в штангу).

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50 комментариев
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Там на трибуне походу Хоттабыч над ним угарает,как же не прёт Дарвину,ужас просто
+72
-2
+70
Ответ Трент 66
Пхд первый в истории)
И скорее всего последний)) требл легче выбить, чем покер из штанг и перекладин в одном матче😂
+42
0
+42
Я все равно в него верю, черная полоса пройдет
+43
-4
+39
Ответ Юркин Клоп
Я все равно в него верю, черная полоса пройдет
да нет у него черной полосы, поставь на его место фрв из условной виллы или ньюкасла и все писали бы что он в огне.
может из него и будет машины как холланд, зато будет заканчивать сезоны в стабильнвх дабл-даблах. забивать 15 и отдавать 13. просто суперполезный нападающий, а ля мората 2.0
+18
-2
+16
Пхд первый в истории)
+14
0
+14
Ответ gusilebedi
Тут главное психологически не сломаться от такого рекорда
а чего ему ломаться, разгромно победили, наверняка теперь по доброму его будут подкалывать в команде да и только, даже думаю хорошо для атмосферы иметь такой новый прикол
+13
0
+13
Все равно он хорош, боролся до конца и сделал ассист Nunez! Nunez!
+15
-2
+13
Дарвин Нуньес 4 раза попал в каркас ворот в матче с Ливерпулем? Челси и Нуньеса успел купить?)
+12
-1
+11
Тут главное психологически не сломаться от такого рекорда
+10
0
+10
А говорят сверхъестественного не существует.
4 штанги за матч. 13 штанг за сезон.
Никакая наука это не объяснит.
+8
0
+8
Ответ QWertY
Дарвин Нуньес 4 раза попал в каркас ворот в матче с Ливерпулем? Челси и Нуньеса успел купить?)
По своим лупил, видимо))
+8
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+8
Когда нибудь сломает
+7
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+7
он в детстве в тысячу переиграл)
+6
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+6
бил бью буду бить
+5
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+5
А ведь попасть в каркас сложнее, чем забить. Качать гения!
+5
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+4
По-хорошему, его надо игроком матча признавать, играл-то великолепно и бил круто. Там ещё минимум один из каркасов – от суперсейва вратаря.
+4
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+4
Ответ gusilebedi
Тут главное психологически не сломаться от такого рекорда
Да куда там ему ломаться - он уже привыкнуть должен был лупить по каркасам. Он почти все свои сезоны вроде, кроме последнего за Бенфику, в диком минусе по ожидаемым голам. Реализация очень плохая.
+4
0
+4
Возможно даже и хорошо что сегодня не залетало у Дарвина. Команда и так забила 4, уверенно справились.
А в каком-нибудь следующем матче судьба вернёт должок и его голы могут быть весьма кстати. Как с Ньюкаслом например:)
+4
0
+4
Предлагаю каркас ворот переименовать в честь Нуньеса
+4
0
+4
Сидел с болельщиком ливера, во время пенальти он обрадовался, сказал, щас Соьослаи забьет. И тут к мячу подходит Дарвин.
Друг такой - да почему он? Он же щас в штангу попадет.
Ну а дальше даже фанаты ливера ржали, при таком счёте позволительно.
+4
0
+4
Ответ Токсик
Днарь ваш Дарвин. Сколько можно ссылаться на невезение? Вернер 2.0
иди на ветку фигурки, судя по активности, она у тебя в приоритете
+6
-2
+4
Вратарь Челси: дай штангам бог здоровья! Спасибо за то, что они меня спасали.
+3
0
+3
Ответ Sergei Podnebesov
ему нужны ворота из регби
Он и по их штангам будет лупить.
+3
0
+3
Ответ AndrewBegoun
Так не бывает. Можешь хоть один пример привести? Чтобы не перло, а потом раз и стал топом. Как правило, если ты дерево, то это до гробовой доски
Джейми Варди первый сезон в АПЛ провёл в 28 лет (до этого играл в низших лигах). И забил в своём первом сезоне 5 голов в 34 матчах.
А потом раз и в следующем сезоне забил 24 гола в АПЛ, стал Чемпионом АПЛ с Лестером и дебютировал в сборной Англии.
+3
-1
+2
Человек - штанга.
+2
0
+2
Ответ L.K.
По-хорошему, его надо игроком матча признавать, играл-то великолепно и бил круто. Там ещё минимум один из каркасов – от суперсейва вратаря.
по мне игрок матча Конор Бредли, две голевых и гол
+2
0
+2
Ответ AndrewBegoun
Так не бывает. Можешь хоть один пример привести? Чтобы не перло, а потом раз и стал топом. Как правило, если ты дерево, то это до гробовой доски
я особо далеко не ходил, взял Кавани. В Палермо гол в три игры, примерно как и у Нуньеса. Понятно, что Палермо не Ливерпуль, но всё у парня впереди
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0
+1
Ответ swvk5xw7zr
Суарес в Барсе в начале совсем плох был в реализации, потом прорвало (речь именно про переход в Барсу, понятно, что в ливерпуле он уже зажигал). Неймар также в первый сезон вообще из игры выпадал постоянно, болельщики то и дело кричали, что Алексис должен играть, а не он. Потом же все поменялось
В первые свои сезоны в Ливерпуле Суарес пытался обыграть сам всех оппонентов перед собой, 5-6-7 соперников, не важно и дико этим раздражал, хотя, наверное, его можно было понять, с кем ему было обыграться при том составе в котором он в итоге оказался в начальном своём периоде в Ливерпуле?
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Ответ AndrewBegoun
Так не бывает. Можешь хоть один пример привести? Чтобы не перло, а потом раз и стал топом. Как правило, если ты дерево, то это до гробовой доски
Жиру. Пусть и не супербомбардир, но всё же. Если вспомнить Ван Перси, там вообще с реализацией была беда, хуже чем у Нуньеса. Лаутаро тоже транжирил будь здоров, а сейчас просто машина. Из рпл на Касьеру в Зените посмотри. Ахмед Муса был в ЦСКА. В первый сезон убить его хотелось, а ушёл лучшим бомбардиром.
Примеров достаточно..
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Невероятно!
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