Нуньес – первый как минимум за 20 лет игрок, 4 раза попавший в каркас в матче АПЛ

Дарвин Нуньес 4 раза попал в каркас ворот в игре с «Челси».

Форвард « » стал первым как минимум за 20 лет (подобную статистику начали собирать с сезона-2003/04) игроком, который четырежды пробил в каркас ворот в рамках одного матча .

При этом не забил ни одного гола в игре с « » и не реализовал пенальти в первом тайме (попал в штангу).