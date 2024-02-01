Нуньес – первый как минимум за 20 лет игрок, 4 раза попавший в каркас в матче АПЛ
Дарвин Нуньес 4 раза попал в каркас ворот в игре с «Челси».
Форвард «Ливерпуля» стал первым как минимум за 20 лет (подобную статистику начали собирать с сезона-2003/04) игроком, который четырежды пробил в каркас ворот в рамках одного матча АПЛ.
При этом Нуньес не забил ни одного гола в игре с «Челси» и не реализовал пенальти в первом тайме (попал в штангу).
может из него и будет машины как холланд, зато будет заканчивать сезоны в стабильнвх дабл-даблах. забивать 15 и отдавать 13. просто суперполезный нападающий, а ля мората 2.0
4 штанги за матч. 13 штанг за сезон.
Никакая наука это не объяснит.
А в каком-нибудь следующем матче судьба вернёт должок и его голы могут быть весьма кстати. Как с Ньюкаслом например:)
Друг такой - да почему он? Он же щас в штангу попадет.
Ну а дальше даже фанаты ливера ржали, при таком счёте позволительно.
А потом раз и в следующем сезоне забил 24 гола в АПЛ, стал Чемпионом АПЛ с Лестером и дебютировал в сборной Англии.
Примеров достаточно..