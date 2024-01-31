Валиеву уведомили о положительной пробе 6 февраля 2022-го – в день короткой программы командного турнира (The Times)

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева узнала о положительной допинг-пробе 6 февраля.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на мотивировочную часть решения CAS по делу Валиевой.

6 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине была короткая программа у женщин в командном турнире.

Однако РУСАДА разрешило Валиевой выступать, не став накладывать на нее временное отстранение. Валиева выступила как в короткой, так и в произвольной программе. А 11 февраля новость о положительной пробе у Валиевой стала общеизвестна.

Самая большая глупость в деле Валиевой

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250 комментариев
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Не верю что Валиева знала, а ВАДА и МОК никто не доложил. Уже похоже на выброс откровенный. Валиева прекрасно выступила в комнаднике. Счастливая была. Знала бы о положительной пробе, она бы уже там начала косячить.
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И ее поставили на произвольную? Это п.......
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Если б узнала в день короткой, она бы так не откатала. Вероятно кто-то узнал, но не Валиева…
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История обрастает всё новыми и чудными подробностями. Если это действительно было так, то у меня закончились слова... Вообще похоже на бред)
+39
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Нормально они девочек прокатили с медалями, поставив допингистку в командник, прекрасно зная о положительной пробе.
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То есть было время сделать замену???
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В то, что Валиева знала, я не верю. Была счастливая, бодрая, не похожа на человека, который расстроен и обеспокоен положительной пробой.
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Под суд РУСАДА и ФФКР!
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Похоже на вброс, вообще глупость какая-то, полнейший бред. Таймс разжигает сенсацию из фейка.
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+17
Остановитесь.....дайте уже поспать )))
+18
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+17
Иногда кажется, что специально поставили в командник, чтобы потом ныть годами, как нас все обижают, потому что боятся.
+23
-6
+17
Больные что ль совсем, тупые фейки постить? 8 февраля ее уведомили, иначе бы ее просто никто не путил на командник - ни МОК, ни свои.
+16
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+15
Да, ну. ВАДА обязано было уведомить МОК и ИСУ. Что-то здесь не сходится. Знали бы в ведре, сняли бы в момент.
+14
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+14
"Вы все знали!"?
+15
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+13
Ну да, Валиева знала и спокойно выступала и радовалась победе. Бред полный, узнали после всех выступлений уже.
+13
-1
+12
Ответ Jessi
То есть было время сделать замену???
Принцип сгорел сарай гори и хата(((, а то что МиГи отдали все силы, да и кацы и Марк, слов нет вообще
+13
-1
+12
Смешно то, что в тот день, когда пошли слухи, что кто-то провалил допинг-тест, тут хрустоглоры писали, что это, наверное, Кондратюк что-то покурил
+14
-3
+11
Ответ Оксана Васильева
Какой фейк, если они ссылаются на мотивировочную часть решения CAS?
Вот когда будет опубликована мотивировочная часть, тогда можно будет обсуждать. Вы полагаете, что КАС любезно предоставил информацию Таймс до публикации?
+13
-2
+11
Не знаешь кому уже верить!
+14
-4
+10
Не верится, как и в то, что все работники в лаборатории внезапно заболели и некому было проверить единственную пробу
+12
-2
+10
Ответ Оксана Васильева
Нормально они девочек прокатили с медалями, поставив допингистку в командник, прекрасно зная о положительной пробе.
А как команду подставили!!!
+12
-2
+10
Да ну, деза... Уж тут-то бы точно поменяли. И в личку бы не ставили. Сказали бы, что заболела.
+9
0
+9
Мда, если это так, то Федерация лишила Трусову и Щербакову заслуженных золотых медалей, а Лизу возможности завоевать личную олимпийскую медаль!
+15
-6
+9
Если бы знали, как минимум на ПП сделали бы замену. Бред
+12
-3
+9
Какая-то чушь. Не выглядела она как спортсменка, знающая о положительной пробе. Да и вообще, кто смотрел олимпиаду, помнит, что все спортсмены и тренеры выступали в приподнятом настроении, вообще ничто не предвещало беды. Возможно, знали какие-то чиновники. Но больше похоже на вброс.
+11
-2
+9
А в других англоязычных источниках написано, что Валиевую известили о положительной пробе 8 февраля, на другой день после завершения командника.
Это больше похоже на правду, конечно.
+9
0
+9
Надеюсь, кто-нибудь выпустит мемуары и расскажет всю правду!!!
+8
0
+8
Ответ Den3Lo
Остановитесь.....дайте уже поспать )))
Да щас, ещё не все серии показали, сидите и терпите вместе со всеми
+7
0
+7
Ответ Olga.t
Похоже на вброс, вообще глупость какая-то, полнейший бред. Таймс разжигает сенсацию из фейка.
Какой фейк, если они ссылаются на мотивировочную часть решения CAS?
+11
-4
+7
Еще интереснее.То есть перед ПП уже было известно,но замену не сделали.
+8
-1
+7
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