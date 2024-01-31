Валиеву уведомили о положительной пробе 6 февраля 2022-го – в день короткой программы командного турнира (The Times)

Камила Валиева узнала о положительной допинг-пробе 6 февраля.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на мотивировочную часть решения CAS по делу Валиевой.

6 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине была короткая программа у женщин в командном турнире.

Однако РУСАДА разрешило Валиевой выступать, не став накладывать на нее временное отстранение. Валиева выступила как в короткой, так и в произвольной программе. А 11 февраля новость о положительной пробе у Валиевой стала общеизвестна.

Самая большая глупость в деле Валиевой