Валиеву уведомили о положительной пробе 6 февраля 2022-го – в день короткой программы командного турнира (The Times)
Камила Валиева узнала о положительной допинг-пробе 6 февраля.
Об этом сообщает The Times со ссылкой на мотивировочную часть решения CAS по делу Валиевой.
6 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине была короткая программа у женщин в командном турнире.
Однако РУСАДА разрешило Валиевой выступать, не став накладывать на нее временное отстранение. Валиева выступила как в короткой, так и в произвольной программе. А 11 февраля новость о положительной пробе у Валиевой стала общеизвестна.
Это больше похоже на правду, конечно.