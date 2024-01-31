Моуринью готов возглавить «МЮ». Тренер считает, что у него есть «незавершенные дела» (Daily Mail)
Жозе Моуринью готов возглавить «Манчестер Юнайтед».
Источники Daily Mail, близкие к португальскому тренеру, который был уволен из «Ромы» в январе, заявили о готовности Жозе вернуться клуб из Манчестера.
«Его амбиции – вернуться в «Манчестер Юнайтед». Он чувствует, что у него остались незавершенные дела после того, как все закончилось в прошлый раз. И он поставил перед собой цель вернуться», – сказал один из друзей португальца.
Кроме того, Моуринью хочет поработать в «Манчестер Юнайтед» при Джиме Рэтклиффе и INEOS.
Напомним, Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года. С клубом из Манчестера португалец выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
Автобусы 🚌 выкатывались за пределы ОТ но результаты были 🙄
Хотят ли болельщики МЮ опять такой игры
Не думаю, что при нём результататы будут лучше.
с поисками желающих платить ему по 10 млн в год сейчас сложно
Не из-за какой-то там нелюбви к Жозе, но он давно себя исчерпал как топ-тренер. Все его завоёванные в последние годы кубки несомненно останутся в статистике, и потом возможно будут согревать сердца болельщиков, но видеть игру его команд, это то ещё проявление мазохизма.
Не утверждаю, что Тен Хаг лучше, но если не произойдёт чуда, то к лету МЮ надо искать "своего" Клоппа, а главное грамотно чистить клуб от "ненужных" людей.
2010 Жозе Моуриньо (Интер)
2023 Жозе Моуриньо (Рома)
Сбитый летчик? )) Возможно! ))
Сбивают. Выживает. Поднимается. И снова взлетает.
Как и подобает мужику.
Рома - Два Еврофинала подряд. Еврокубок.
Тоттенхэм - Финал кубка.
МЮ - Еврокубок, + 2 домашних кубка.
Все три клуба взлетели финансово с его приходом.
Стадион заполняется. Соц. сети гремят. Бабло рекой.
Чел в полном порядке.
И все это в клубах, которые и позвали-то его потому что у них были проблемы.
Что будет если он пойдет в стабильный клуб с football heritag-ем. )
Хейтеры по всему миру массово самоубьются. ))