Моуринью готов возглавить «МЮ». Тренер считает, что у него есть «незавершенные дела» (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Джим Рэтклифф Футбол

Жозе Моуринью готов возглавить «Манчестер Юнайтед».

Источники Daily Mail, близкие к португальскому тренеру, который был уволен из «Ромы» в январе, заявили о готовности Жозе вернуться клуб из Манчестера.

«Его амбиции – вернуться в «Манчестер Юнайтед». Он чувствует, что у него остались незавершенные дела после того, как все закончилось в прошлый раз. И он поставил перед собой цель вернуться», – сказал один из друзей португальца.

Кроме того, Моуринью хочет поработать в «Манчестер Юнайтед» при Джиме Рэтклиффе и INEOS.

Напомним, Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года. С клубом из Манчестера португалец выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

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172 комментария
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Всяко лучше тен Хага
+171
-48
+123
Ответ ДедаДома.нет
Ух. Я бы согласился.
Ты деда сначала найди)
+112
-1
+111
Ответ Yerkebulan
Всяко лучше тен Хага
Результаты будут те же, а зарплата в 3 раза больше
+86
-21
+65
Ответ FinoAllaFine FJ
Дайте Моуриньо такой же карт бланш и кредит доверия, как Тен Хагу и он сделает МЮ чемпионом
100% кубки точно будут в отличие от вечно перспективного голландца
+80
-27
+53
Ух. Я бы согласился.
+81
-32
+49
Дайте Моуриньо такой же карт бланш и кредит доверия, как Тен Хагу и он сделает МЮ чемпионом
+89
-47
+42
Только после того как он завершит дела в тоттенхэме)
+37
-5
+32
При Мауре игра МЮ была уг
Автобусы 🚌 выкатывались за пределы ОТ но результаты были 🙄
Хотят ли болельщики МЮ опять такой игры
+28
-3
+25
Ответ Igor Shalamov
100% кубки точно будут в отличие от вечно перспективного голландца
да как вообще можно смотреть на игру МЮ спокойно, такой клуб, великая история, ресурсы... и такая игра, проигрыш на проигрыше. Надеюсь рук-во примет правильное решение, первое из которых это смена тренера. Такой кредит доверия, невероятно. Моуриньо бы давно палками закидали. Такое было на нем давление, а Хага постоянно все отстаивают, скидывают на все что угодно, но только не на его квалификацию
+24
-8
+16
Пеп: "Я в Барселону" :)
+30
-15
+15
не надо этого клоуна
+19
-5
+14
Ответ Yerkebulan
Всяко лучше тен Хага
Это не очень сложно, мне кажется)
+17
-7
+10
Ответ FinoAllaFine FJ
Дайте Моуриньо такой же карт бланш и кредит доверия, как Тен Хагу и он сделает МЮ чемпионом
Моуру давали, он поставил трансферный рекорд в МЮ! Абсолюьный рекорд, не лиги, не того лета - самый дорогой трансфер на тот момент, и это был.... Погба)
+11
-1
+10
Ответ _Beast_
При Мауре игра МЮ была уг Автобусы 🚌 выкатывались за пределы ОТ но результаты были 🙄 Хотят ли болельщики МЮ опять такой игры
Нет они хотят чтобы как при ТенХаге
+12
-4
+8
Хорошая шутка
+9
-1
+8
Не понимаю, почему все радуются возможному приезду Моура?
Не думаю, что при нём результататы будут лучше.
+10
-3
+7
Давай досвиданья))
+7
0
+7
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Какую эру Пепа он остановит ? Жозе сам в тактическом развитии остановился. Его в адекватном состоянии никто возвращать в МЮ не будет
+9
-2
+7
Ответ FinoAllaFine FJ
Комментарий скрыт
А почему не шутить? Можешь представить себе что можно не любить обоих : и Маура и Тен Хага. Выбор не стоит только между ними двумя, вариантов уйма. Мне нравился Маур в первый период в Челси, а Тен Хага я терпеть не могу, но тренером в МЮ не хочу видеть ни одного из них
+7
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+6
Ответ Textus
Не знаю.. трудно представить что он проиграет 7:0
Было 6-1 со шпорами😄
+6
0
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Ответ Тюменец
Кто это выдумывает?!))
агент Моуриньо
с поисками желающих платить ему по 10 млн в год сейчас сложно
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О нет, и ещё раз нет.
Не из-за какой-то там нелюбви к Жозе, но он давно себя исчерпал как топ-тренер. Все его завоёванные в последние годы кубки несомненно останутся в статистике, и потом возможно будут согревать сердца болельщиков, но видеть игру его команд, это то ещё проявление мазохизма.
Не утверждаю, что Тен Хаг лучше, но если не произойдёт чуда, то к лету МЮ надо искать "своего" Клоппа, а главное грамотно чистить клуб от "ненужных" людей.
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Ответ therealgreenman
Полностью ЗА, лучше автобус с результатами, чем балабольство, без содержания и результатов
Да уж, типичный фан МЮ здесь всегда за увольнение тренеров каждые два года. При этом все понимают, что проблемы в МЮ системные, но противоречия в голове возникает у единиц.
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+5
В целом не плохо же поработал.. время это показало. В сезоне 2017/18 в АПЛ хорошо провели, просто была команда которая провела его потрясающе
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-2
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МЮ - ТТХ - Рома (далее уже логичнее будет идти в какой-нибудь Трабзонспор)
+7
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+4
Если этот кошмар произойдёт, МЮ окончательно исчезнет с футбольной карты мира. Я надеюсь у функционеров МЮ хватит ума не подписывать контракт с данным персонажем???
+8
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+4
Моуриньо точно лучше. Он умеет управлять раздевалкой. Тен хаг давно поплыл и не управляет командой.
+7
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+4
Чемпионшип?
+3
0
+3
Ответ FinoAllaFine FJ
Дайте Моуриньо такой же карт бланш и кредит доверия, как Тен Хагу и он сделает МЮ чемпионом
Потом опять ныть будете, игра ужас и тд
+3
0
+3
Ответ Родри
Моур сбитый лётчик, ничего у него не получится
За 17 лет итальянские клубы выиграли всего 2 евротрофея.

2010 Жозе Моуриньо (Интер)
2023 Жозе Моуриньо (Рома)

Сбитый летчик? )) Возможно! ))

Сбивают. Выживает. Поднимается. И снова взлетает.
Как и подобает мужику.

Рома - Два Еврофинала подряд. Еврокубок.
Тоттенхэм - Финал кубка.
МЮ - Еврокубок, + 2 домашних кубка.

Все три клуба взлетели финансово с его приходом.
Стадион заполняется. Соц. сети гремят. Бабло рекой.

Чел в полном порядке.
И все это в клубах, которые и позвали-то его потому что у них были проблемы.
Что будет если он пойдет в стабильный клуб с football heritag-ем. )
Хейтеры по всему миру массово самоубьются. ))
+4
-1
+3
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