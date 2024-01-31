Моуринью готов возглавить «МЮ». Тренер считает, что у него есть «незавершенные дела» (Daily Mail)

Жозе Моуринью готов возглавить «Манчестер Юнайтед».

Источники Daily Mail, близкие к португальскому тренеру, который был уволен из «Ромы» в январе, заявили о готовности вернуться клуб из Манчестера.

«Его амбиции – вернуться в « ». Он чувствует, что у него остались незавершенные дела после того, как все закончилось в прошлый раз. И он поставил перед собой цель вернуться», – сказал один из друзей португальца.

Кроме того, Моуринью хочет поработать в «Манчестер Юнайтед» при и INEOS.

Напомним, Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года. С клубом из Манчестера португалец выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.