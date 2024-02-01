Судьи CAS признали Камилу Валиеву «честной и заслуживающей доверия» (The Times)

Теги сборная России допинг CAS женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

CAS признал Камилу Валиеву «честной и заслуживающей доверия».

Об этом сообщает The Times со ссылкой на мотивировочную часть решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой.

Арбитры пришли к выводу, основываясь на доказательствах как Валиевой, так и апеллянтов, что она не жульничала намеренно. 

Некоторые члены панели CAS посчитали, что четырехлетняя дисквалификация для столь юной спортсменки является «жестоким и непропорциональным» наказанием. 

По информации источника, члены панели CAS сочли Валиеву «честной и заслуживающей доверия».

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90 комментариев
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Все больше сомнений кто же действительно больше переживал за Валиеву.
Пока складывается ощущение, что ей хотели помочь и не давать максимальный срок, но российская сторона была сильно против
+61
-6
+55
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Поэтому на всякий случай бахнули ей максимальное наказание. Что за бред.
Потому что при вынесении вердикта опирались не на впечатление, а на доказательства, представленные стороной
+40
-7
+33
Поэтому на всякий случай бахнули ей максимальное наказание. Что за бред.
+40
-17
+23
Да короче эти 4 года это не Валиевой, а ее окружению, потому что покрывают друг друга, и чтоб не повадно было далее кормить детей допингом
+32
-10
+22
Насколько надо быть криворукими и бездарными, чтобы даже при весьма лояльном отношении оппонентов к ситуации не смочь в итоге отстоять права Валиевой. Зато вой подняли знатный. Вероятно в этом и была главная цель.
+22
-3
+19
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Поэтому на всякий случай бахнули ей максимальное наказание. Что за бред.
Почему бред мнение судей разошлись один видимо которого наши выбрали хотел меньше ей дать. Но тех кто хотел больше было двое. Плюс они ей поверили что она специально не пила так как не понимала что это. Тут вопросы к тренеру и врачу все больше и больше.
+17
-4
+13
Камила честно сообщила, что ела пироженку. В этом у CAS сомнений не было. А вот то, что в пироженке было запрещенное вещество должны были доказать другие люди. А вот их - то честными и заслуживающими доверия суд не посчитал.
+13
-1
+12
Девочка,ты конечно вся из себя положительная и вообще нам нравишься но дисквал мы тебе впаяем и медалей лишим.Где логика?
+9
-1
+8
Одна новость бредовей другой, дайте ссылку на источник. А то признали честной и заслуживающей доверия и дали 4 летний бан и лишили всех медалей как-то не вяжутся вместе. Тут кто-то используют гугл переводчик с китайского на японский, а потом на русский?
+8
-2
+6
Если она не жульничала немерено, то почему 4 года? Как говорил герой Бельмандо в фильме "Игра в четыре руки": "Я смеюсь, потому что это темное дело становится все более запутанным по мере того, как туман рассеивается!"
+7
-1
+6
Ответ Антон Сватковский
Если она "честная", то как можно было найти умысел с её стороны, если она прямо его отрицала? Тогда либо неосторожность (халатность), либо действия третьего лица, которое нужно установить. Ну а про "жестокость и непропорциональность" говорили многие, включая меня.
Не найти объяснение попадания вещества в организм - в этих делах сродни провалу. А если его нет, то как доказывать непреднамеренность
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Дурдом. Я ничего не понимаю)
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Не смогла доказать, что приняла препарат ненамеренно и вместе с тем ей поверили, что намеренно не жульничала... Это как-то чересчур
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заслужила таки доверие сроком на 4 года
+6
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Ответ RMandYNWA
Все больше сомнений кто же действительно больше переживал за Валиеву. Пока складывается ощущение, что ей хотели помочь и не давать максимальный срок, но российская сторона была сильно против
Вот точно, ощущение, что за два года сделали все, чтобы девицу утопить. И жирненько прибили сверху допингоподдерживающими плакатами, чтоб наверняка
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Ответ FS.Nika1
Ей наказание такое вынесли, потому что наши не смогли убедить и доказать!
Понятно, что наши не смогли вообще ничего. То, что было предоставлено, ну, это уровень защиты - Шурика из 5 класса примерно, который банку с вареньем разбил. Но казалось бы при таком пиаре, по всем каналам, как можно настолько блестяще слить фигуристку?
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Поэтому на всякий случай бахнули ей максимальное наказание. Что за бред.
4 бахнули, потому что 2 года она никуда не уходила, а 2 года заработала защита, которая на слова Валиевой не предоставила никаких доказательств про того же деда.
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Господи, как комментирующие не понимают, что в юридической сфере мыслят фактами и формальностями? Все прекрасно понимают, что Камила не принимала допинг сама, ей 15 лет было. Но дело рассматривается не с этической, не с моральной, а с юридической точки зрения. Нужно предоставить доказательства того, что спортсмен не принимал допинг намеренно. Неважно при этом, сколько лет спортсмену, если он выступает по взрослым, значит, несет ответственность как взрослый.
В качестве базы для доказательства версии с дедом нужно и можно было предоставить хотя бы рецепт, выписанный деду, справку о болезни, медкарту деда, опрос деда о том, что, как и когда он делал, свидетельства других людей. Понятно, что все это не может являться 100% доказательством. Но хоть что-то.
Однако, как я понимаю, рецепта нет, справок никаких нет, свидетельств нет. На что опираться сотрудникам CAS, даже если бы они и хотели вынести мягкий приговор - непонятно.
Возникает лишь один вопрос: чем занимались адвокаты Камилы все это время? Что они предоставили, кроме слов спортсменки? Сюр какой-то. :(((
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Ей наказание такое вынесли, потому что наши не смогли убедить и доказать!
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Ответ АннаФ
Так 4 года за что? Для фигурного катания это конец карьеры, да ещё и с такими жесткими условиями. За что? За то ничтожное количество которое не помогло бы ей выиграть все старты включая Европу и командник. За что?!
Потому что виноваты взрослые, а они спрятались за ее спиной и отдали ее на растерзание.
Вы же знаете как в России это делается. Находится крайний и на него всех собак вешают.
Как было в биатлоне с Логиновым? На ЭПО поймали. Супер талантливый парень, он до сих пор молчит кто его этим «кормил», молча отсидев свой срок…
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"Некоторые члены панели CAS посчитали, что четырехлетняя дисквалификация для столь юной спортсменки является «жестоким и непропорциональным» наказанием", - очевидно, это был француз, но один голос меньше двух.
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И поэтому влепил 4 года. Не, ну все логично
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Ответ Sat397
Потому нашим не нужна фигуристка, им нужен плохой запад, плакаты и вот это вот всё...
Я сразу вспомнила, что после Авериных по всем каналам верещали, что фигурное катание - следующее, там тоже "засудят", проклятый Запад и всё такое. А когда с допингом вылезла история подытожили: мол, поняли, что засудить не получилось, решили допинг придумать. Как раз перед СВО.
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"Арбитры пришли к выводу, основываясь на доказательствах как Валиевой, так и апеллянтов, что она не жульничала намеренно." Ничего не понимаю. Если не жульничал намерено, причем на основе выводов как Валиевой так и ВАДА, почему тогда ее просто не наказали за халатность и непреднамеренное употребление? Какой в этом смысл вообще? Запутали полностью.
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ну так объясните, гады, почему честная девочка получила самое жестокое и непропорциональное наказание из всех возможных???
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Вспоминается классика

https://youtu.be/Lfn-2Q_Nq1U?si=1OTrEFSRS1FWesb1
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Ответ Sat397
Потому нашим не нужна фигуристка, им нужен плохой запад, плакаты и вот это вот всё...
Но я не понимаю. Из ИСУ мы же не вышли, взносы всюду платим, что недостаточно много причин поливать запад без Камилы Валиевой? Обязательно надо ее слить, Тутберидзе подставить, бросить тень на всех остальных девочек?
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Ответ alexnew
Понятно, что наши не смогли вообще ничего. То, что было предоставлено, ну, это уровень защиты - Шурика из 5 класса примерно, который банку с вареньем разбил. Но казалось бы при таком пиаре, по всем каналам, как можно настолько блестяще слить фигуристку?
Этот пиар и слил фигуристку. Если бы вместо пиара и вакханалии было расследование с наказанием всех причастных, не было бы никаких четырех лет.
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Ответ Антон Сватковский
Так как это лекарство правда распространено в России, может быть несколько гадательных и непроверяемых версий. Ну кроме версии "Шветский прописал", которая как раз должна была быть проверена.
Тогда почему дедушка не участвовал и не рассказывал, что он принимает этот препарат с содержанием такого вещества?
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Ответ RMandYNWA
Все больше сомнений кто же действительно больше переживал за Валиеву. Пока складывается ощущение, что ей хотели помочь и не давать максимальный срок, но российская сторона была сильно против
наши юристы не только не отмазали спортсменку, они ещё и сделали все возможное, чтобы ей влепили максимальный срок.
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