Судьи CAS признали Камилу Валиеву «честной и заслуживающей доверия» (The Times)

CAS признал Камилу Валиеву «честной и заслуживающей доверия».

Об этом сообщает The Times со ссылкой на мотивировочную часть решения Спортивного арбитражного суда по делу .

Арбитры пришли к выводу, основываясь на доказательствах как Валиевой, так и апеллянтов, что она не жульничала намеренно.

Некоторые члены панели CAS посчитали, что четырехлетняя дисквалификация для столь юной спортсменки является «жестоким и непропорциональным» наказанием.

По информации источника, члены панели сочли Валиеву «честной и заслуживающей доверия».