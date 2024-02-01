Судьи CAS признали Камилу Валиеву «честной и заслуживающей доверия» (The Times)
CAS признал Камилу Валиеву «честной и заслуживающей доверия».
Об этом сообщает The Times со ссылкой на мотивировочную часть решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой.
Арбитры пришли к выводу, основываясь на доказательствах как Валиевой, так и апеллянтов, что она не жульничала намеренно.
Некоторые члены панели CAS посчитали, что четырехлетняя дисквалификация для столь юной спортсменки является «жестоким и непропорциональным» наказанием.
По информации источника, члены панели CAS сочли Валиеву «честной и заслуживающей доверия».
Пока складывается ощущение, что ей хотели помочь и не давать максимальный срок, но российская сторона была сильно против
В качестве базы для доказательства версии с дедом нужно и можно было предоставить хотя бы рецепт, выписанный деду, справку о болезни, медкарту деда, опрос деда о том, что, как и когда он делал, свидетельства других людей. Понятно, что все это не может являться 100% доказательством. Но хоть что-то.
Однако, как я понимаю, рецепта нет, справок никаких нет, свидетельств нет. На что опираться сотрудникам CAS, даже если бы они и хотели вынести мягкий приговор - непонятно.
Возникает лишь один вопрос: чем занимались адвокаты Камилы все это время? Что они предоставили, кроме слов спортсменки? Сюр какой-то. :(((
Вы же знаете как в России это делается. Находится крайний и на него всех собак вешают.
Как было в биатлоне с Логиновым? На ЭПО поймали. Супер талантливый парень, он до сих пор молчит кто его этим «кормил», молча отсидев свой срок…
https://youtu.be/Lfn-2Q_Nq1U?si=1OTrEFSRS1FWesb1