«Ливерпуль» 15 матчей не проигрывает в АПЛ – с сентября. Дальше – «Арсенал»

«Ливерпуль» выиграл 7 из 8 последних матчей.

Команда Юргена Клоппа разгромила « » (4:1) в 22-м туре .

Мерсисайдцы в последний раз проигрывали 14 декабря – «Юниону» в Лиге Европы. С тех пор у них 8 побед и 3 ничьих.

В чемпионате Англии « » не уступает с сентября – на протяжении 15 матчей.

4 февраля «красные» встретятся с «Арсеналом» в Лондоне.