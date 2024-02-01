«Ливерпуль» 15 матчей не проигрывает в АПЛ – с сентября. Дальше – «Арсенал»
«Ливерпуль» выиграл 7 из 8 последних матчей.
Команда Юргена Клоппа разгромила «Челси» (4:1) в 22-м туре АПЛ.
Мерсисайдцы в последний раз проигрывали 14 декабря – «Юниону» в Лиге Европы. С тех пор у них 8 побед и 3 ничьих.
В чемпионате Англии «Ливерпуль» не уступает с сентября – на протяжении 15 матчей.
4 февраля «красные» встретятся с «Арсеналом» в Лондоне.
Очень мощная команда.
Это при том что Нуньес раза 3-4 в каркас попадал.
Не пойму просто как можно так тупить в 2к24 и с новейшими технологиями.
Когда уже нафиг уберут человеческий фактор из судейства.
-ливерпуль специально подсунул кайседо и лавию, а сами остались с бредли
Тогда у команд не будет почти никаких шансов через центр поля атаковать лишь контры