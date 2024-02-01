«Ливерпуль» 15 матчей не проигрывает в АПЛ – с сентября. Дальше – «Арсенал»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» выиграл 7 из 8 последних матчей.

Команда Юргена Клоппа разгромила «Челси» (4:1) в 22-м туре АПЛ.

Мерсисайдцы в последний раз проигрывали 14 декабря – «Юниону» в Лиге Европы. С тех пор у них 8 побед и 3 ничьих.

В чемпионате Англии «Ливерпуль» не уступает с сентября – на протяжении 15 матчей.

4 февраля «красные» встретятся с «Арсеналом» в Лондоне.

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44 комментария
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Коннор Бредли игрок матча второй раз подряд. Что за парнишка? 4 игры, 4 ассиста и гол? Дарвина жалко конечно. Ну не везение никак не отстанет от него. 3 штанги епт
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Мда, разобрал Ливер Челси как щенков. Как-будто с мужиками из сборной пивного ларька играли. Без напряга.
Очень мощная команда.
Это при том что Нуньес раза 3-4 в каркас попадал.
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Приехали на Энфилд понырять и получили авоську с запасом. С победой мой Ливерпуль!!!
+30
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Нравится как Брэдли моментально принимает решения, нету страха в глазах, бросается, атакует, прессингует, отбирает, ассистирует, забивает класс парнишка так держать
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Бредли конечно лютый монстр был сегодня, 1+2, кучу единоборств выиграл + перехваты на чужой половине. Красавец просто.
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Великая команда, Клопп - великий тренер.
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Ответ Андрей Andrey
Без Салаха и Трента разобрали Челси. Выйдут молодые и так же арсенал разберут. Дарвин поможет хахаахах
Звоночек на трента зазвенел
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Если бы в Ливере еще забивной форвард был бы, накидали бы 7-8
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Ответ Крыс Пол
Жаль, что такой матч испортили ВАРовики, которые не сообщили главному о железной пенке на Нкунку. Стань счет 3-2, концовка получилась бы огненной.
Ну какая железная ну перестаньте
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Это Ливерпуль Клоппа, детка!!!
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Арсеналу не светит опять чемпионство, а вот Гвардиола, неугомонный, уступил бы первое место в этом году Клоппу, у него итак их много, а вот у Ливерпуля за 9 лет при немце только одно, маловато для такой яркой команды)
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Браво Юрген, отличная ротация игроков академии Ливерпуля!!! Коннор Брэдли , ТАА , Кертис Джонс , Бобби Кларк!!!
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Ответ Арман Царнаев
Арсеналу не светит опять чемпионство, а вот Гвардиола, неугомонный, уступил бы первое место в этом году Клоппу, у него итак их много, а вот у Ливерпуля за 9 лет при немце только одно, маловато для такой яркой команды)
Да нее, пусть играют во всю силу....тем слаще будет победа в чемпионате
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Ответ Твори добро
Комментарий удален пользователем
Аплодисменты **)) Ливерпулю!!!
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Ответ Melissa Parker
В идеале Гимараеша в центр купить Тогда у команд не будет почти никаких шансов через центр поля атаковать лишь контры
Так их и так нет, только Сити может продавить Ливерпуль через центр.
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Ответ Тимур Жалолдинов
Я уже начал радоваться в прошлой игре, когда он забил. Думал уже второй матч забивает дальше по прет. А не тут то было)))
Ну он тоже сегодня не с пустыми руками ушел, а с ассистом. Хоть немного компенсировал неудачу)
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Ответ Anya Belova
Может потом воздастся и будет как из пушки голы штамповать)))
Я уже начал радоваться в прошлой игре, когда он забил. Думал уже второй матч забивает дальше по прет. А не тут то было)))
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Если честно, я обрадовался. Вот же с уки, вот получите.
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Красивая победа Ливерпуля!Лучший клуб мира продолжает побеждать!!!!!!!
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Ответ Тимур Жалолдинов
Коннор Бредли игрок матча второй раз подряд. Что за парнишка? 4 игры, 4 ассиста и гол? Дарвина жалко конечно. Ну не везение никак не отстанет от него. 3 штанги епт
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Ответ Крыс Пол
металла в том моменте не меньше, чем с пенальти на Жоте
Так его нуньез и не забил поэтому, интригу сохранить) ну Челси прям сильно слабее был сегодня
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Брэдли - хозяин Челси 😌
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Комментарий удален пользователем
Ответ bpfx5h6vrf
Не скули, ливерпуль проиграл из-за чистейшей ошибки судьи в игре с тотенхемом. И это единственное поражение в чемпионате. Здесь судья тоже тупил, был железный пенальти на нкунке, но по игре ливерпуль драл и отодрал бы и с двумя пенками. Просто не поняли Челси в этой игре..
Да мне по барабану результат.
Не пойму просто как можно так тупить в 2к24 и с новейшими технологиями.
Когда уже нафиг уберут человеческий фактор из судейства.
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Ответ Sergey Kuznetsov
так, а ну ка начинаем суету: - 10 пенальти Челси не поставили - ЖК только в одну калитку раздавали - играли на равных, но судья был пристрастен возможно что то забыл)
-3 мяча ливерпуля забиты из офсайда;
-ливерпуль специально подсунул кайседо и лавию, а сами остались с бредли
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В идеале Гимараеша в центр купить
Тогда у команд не будет почти никаких шансов через центр поля атаковать лишь контры
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Мда. И этой команды нет в ЛЧ
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На Эмиратах будет ключевая игра за чашку. Хорошо что билет купил еще в начале сезона, сейчас там ахтунг с ценами наверное
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Ответ Тимур Жалолдинов
Коннор Бредли игрок матча второй раз подряд. Что за парнишка? 4 игры, 4 ассиста и гол? Дарвина жалко конечно. Ну не везение никак не отстанет от него. 3 штанги епт
В АПЛ не считая ЛЕ , КАЛ и КА , у него в 2 играх 1+4. Когда Салах уйдет , он может его заменить , если будет дальше прогрессировать!
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Или "Ливерпуль" такой сильный,или"Челси" никакой?
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