Тарасова о поведении Тутберидзе в деле Валиевой: «Если бы у меня произошла такая ситуация, я бы сказала, что я виновата»

Тарасова заявила, что на месте Тутберидзе в деле Валиевой взяла бы вину на себя.

Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года был обнаружен триметазидин.

— Этери Тутберидзе усомнилась в работе юристов, защищавших в суде. Как думаете, может ли тренер не знать тех, кто защищает ее спортсменку в суде?

— не может не знать, кто защищал Камилу в суде. Это первое, чем тренер должна интересоваться.

К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Как же она может этого не знать? Это мы должны у нее спросить, кто защищал Камилу в суде.

Если бы у меня, не дай бог, произошла такая ситуация, я бы сказала, что я виновата.

Не даю оценку действиям Этери Тутберидзе, но я бы сказала, что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка. Это выглядит единственно правильным решением, — сказала Татьяна Тарасова.

Кто виноват, что карьера Валиевой разрушена?

Тутберидзе о деле Валиевой: «Так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону»