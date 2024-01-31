Тарасова о поведении Тутберидзе в деле Валиевой: «Если бы у меня произошла такая ситуация, я бы сказала, что я виновата»
Тарасова заявила, что на месте Тутберидзе в деле Валиевой взяла бы вину на себя.
Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года был обнаружен триметазидин.
— Этери Тутберидзе усомнилась в работе юристов, защищавших Камилу Валиеву в суде. Как думаете, может ли тренер не знать тех, кто защищает ее спортсменку в суде?
— Этери Тутберидзе не может не знать, кто защищал Камилу в суде. Это первое, чем тренер должна интересоваться.
К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Как же она может этого не знать? Это мы должны у нее спросить, кто защищал Камилу в суде.
Если бы у меня, не дай бог, произошла такая ситуация, я бы сказала, что я виновата.
Не даю оценку действиям Этери Тутберидзе, но я бы сказала, что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка. Это выглядит единственно правильным решением, — сказала Татьяна Тарасова.
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"Не даю оценку действиям Этери Тутберидзе, но я бы сказала, что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка. Это выглядит единственно правильным решением, — сказала Татьяна Тарасова."
Этери, своим заявлением, что не знает кто защищал Ками-только расписалась в полнейшем равнодушии к судьбе несовершеннолетней спортсменки.
А ЭГ к ним ко всем относится, как к бизнес-активу. Дает денежку - любима. Влипла в ситуацию - пока, до свидания. У Этери только Диша в приоритете - ради нее аж целая секретная операция была произведена по переводу под другой флаг.
Это все понятно - дочь, все дела. Но тогда не надо лонгриды про Валиеву писать и про "боль". Боль, по факту, там только одна - не удалось 2ОЧ с олимпика привезти.
Вот сейчас и посмотрим, будет ли Этери, как она выразилась, «говно ложками есть» вместе с Валиевой, или оставит девочку одну отдуваться.
Жаль нельзя ставить плюс больше 50 в день, слишком много важных новостей публикуют, увеличили бы до 100
Для меня в этой ситуации поведение мамы вообще не понятно!
Поэтому Тарасова зря себя с ней сравнивает. Закон Родченкова имеет срок давности 10 лет (уголовное преследование по нему - другая история, сложная, но не невозможная), теоретически, у Тутберидзе могут быть сложности по приезду в свою любимую страну. Поэтому какие спортсмены? Какие репутации? Стрелки надо переводить срочно, причем, просто о чистоте пальто речь уже не идет, тут все гораздо серьезней.