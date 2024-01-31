Тарасова о поведении Тутберидзе в деле Валиевой: «Если бы у меня произошла такая ситуация, я бы сказала, что я виновата»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг женское катание Этери Тутберидзе дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Тарасова заявила, что на месте Тутберидзе в деле Валиевой взяла бы вину на себя.

Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года был обнаружен триметазидин. 

— Этери Тутберидзе усомнилась в работе юристов, защищавших Камилу Валиеву в суде. Как думаете, может ли тренер не знать тех, кто защищает ее спортсменку в суде?

— Этери Тутберидзе не может не знать, кто защищал Камилу в суде. Это первое, чем тренер должна интересоваться.

К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Как же она может этого не знать? Это мы должны у нее спросить, кто защищал Камилу в суде.

Если бы у меня, не дай бог, произошла такая ситуация, я бы сказала, что я виновата.

Не даю оценку действиям Этери Тутберидзе, но я бы сказала, что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка. Это выглядит единственно правильным решением, — сказала Татьяна Тарасова.

Кто виноват, что карьера Валиевой разрушена?

Тутберидзе о деле Валиевой: «Так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону»

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218 комментариев
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Ай Молодца Татьяна Анатольевна!!!
"Не даю оценку действиям Этери Тутберидзе, но я бы сказала, что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка. Это выглядит единственно правильным решением, — сказала Татьяна Тарасова."
Этери, своим заявлением, что не знает кто защищал Ками-только расписалась в полнейшем равнодушии к судьбе несовершеннолетней спортсменки.
+147
-14
+133
Ответ 22somebody22
ТАТ,Вы сейчас на пенсии,поэтому Вам кажется,что взяли бы на себя вину.
Я подозреваю, что взяла бы. ТАТ - не Этери, с ней её спортсмены дружат почти все. А у Этери - конвейер.
+110
-13
+97
Браво, Татьяна Анатольевна!
+81
-5
+76
Ответ Дружба11
Ай Молодца Татьяна Анатольевна!!! "Не даю оценку действиям Этери Тутберидзе, но я бы сказала, что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка. Это выглядит единственно правильным решением, — сказала Татьяна Тарасова." Этери, своим заявлением, что не знает кто защищал Ками-только расписалась в полнейшем равнодушии к судьбе несовершеннолетней спортсменки.
Да потому что нет у Этери никакой любви к своим спортсменам. Я, сколько бы ни ругала Валиеву, слез сдержать не могла, когда она маленькая в капюшоне мимо журналистов проходила. И когда "Болеро" из последних сил докатывала. Да и не только я - все тут слезу пустили. Катарина Витт та же разрыдалась в эфире. И это при том, что кто нам эта Камила? Одна из тысяч спортсменок. И мы прекрасно понимаем, что CAS наказал ее по делу.

А ЭГ к ним ко всем относится, как к бизнес-активу. Дает денежку - любима. Влипла в ситуацию - пока, до свидания. У Этери только Диша в приоритете - ради нее аж целая секретная операция была произведена по переводу под другой флаг.

Это все понятно - дочь, все дела. Но тогда не надо лонгриды про Валиеву писать и про "боль". Боль, по факту, там только одна - не удалось 2ОЧ с олимпика привезти.
+84
-10
+74
Никогда Тутберидзе не пожертвует собой даже ради самого космического космоса. И США она будет подыгрывать, ибо там ее дочь, да и сама гражданство терять не хочет и возможность мотаться по международным стартам
+72
-9
+63
«Медали получать мы вместе едем, наверное, и говно ложками есть придется вместе» - это высказывание самой Тутберидзе про Липницкую.

Вот сейчас и посмотрим, будет ли Этери, как она выразилась, «говно ложками есть» вместе с Валиевой, или оставит девочку одну отдуваться.
+59
-4
+55
ТАТ,Вы сейчас на пенсии,поэтому Вам кажется,что взяли бы на себя вину.
+65
-26
+39
Если бы взрослые взяли вину на себя, то Валиеву, как защищенное лицо, просто предупредили бы, и золото командника тоже бы осталось за нами
+40
-4
+36
Хотя бы ТАТ в адеквате
+40
-5
+35
ТАТ в своих заявлениях, конечно, бывает противоречива и излишне эмоциональна, но она всегда была и есть горой за спортсменов и их интересы.
+34
-2
+32
Ух как приложила Гогу. Прям с вертухи😁💪
+33
-3
+30
"У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота." Никогда не возьмёт и даже не разделит вину ЭТ, не тот она человек.
+32
-3
+29
ТАТ бы на себя вину взяла, а Этери наоборот сделала всё, чтоб с себя снять ответственность. Даже специально в разгар слушаний по делу, дала интервью, где рассказала про чай, мороженое. Типа я вообще не при чем, ничего не знаю, а ее там чем-то угощали какие-то люди. Тут сразу и намек на "враги подсыпали" и на халатность Камилы в принципе.
+29
-3
+26
Браво, Татьяна Анатольевна, сколько можно вешать вину только на спортсменок, а денежки с них не забывает брать, но как что, так они в стороне
+26
-2
+24
Мое уважение Татьяне Анатольевне Тарасовой, вот это советское воспитание, этика , благородство, умение нести ответственность за свои действия, не сваливать всю вину на ребенка и т д . Неожиданно, есть еще проблески, а то ведь федерация думала, что люди выберут их сторону и за день забудут. Хоть говорят, а если еще сделают что-то.
Жаль нельзя ставить плюс больше 50 в день, слишком много важных новостей публикуют, увеличили бы до 100
+23
-2
+21
Ответ 22somebody22
ТАТ,Вы сейчас на пенсии,поэтому Вам кажется,что взяли бы на себя вину.
Винер в свое время взяла. Думаю и Тарасова бы взяла. Тутза всегда за только свою шкуру переживала, а сейчас - тем более.
+20
-1
+19
Всю вину уже взяла на себя Валиева, взрослые остались чистенькие. Никто ее не прикрыл.
+19
-3
+16
Тутберидзе не признается, т.к. там, скорее всего, стоит целая орава чиновников, которые на уровне с ней виноваты
+22
-6
+16
Неизвестно, конечно, взяла бы ТАТ в подобной истории ответственность на себя. Но сказала по делу. Валиевой было 15 лет - ответственность на взрослом окружении исключительно, не на подростке. Стаканы, пирожные, Липтон, "сама виновата, ела что попало", "кто ее вообще защищал на суде" - это всё детский лепет.
+17
-3
+14
Татьяна Анатольевна молодец, конечно. Но думаю, что говорит она так за себя сегодняшнюю, а была бы еще молода и в самом расцвете карьеры, то кто его знает как было бы. Но всё равно, очень трогательное признание, показывает, что она бы костьми легла, защищая своего несовершеннолетнего спортсмена. Пусть даже и не взяла бы вину на себя, но сделала бы всё возможное.
+16
-3
+13
Ответ Wini Chemin
Там Щербакова от Этери отписалась
Молодец, держит нос по ветру.
+21
-8
+13
Ответ Дружба11
Ай Молодца Татьяна Анатольевна!!! "Не даю оценку действиям Этери Тутберидзе, но я бы сказала, что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка. Это выглядит единственно правильным решением, — сказала Татьяна Тарасова." Этери, своим заявлением, что не знает кто защищал Ками-только расписалась в полнейшем равнодушии к судьбе несовершеннолетней спортсменки.
А что же мама на деда пожилого больного человека всё скинула. Могла бы сказать, что это она сделала. Обычно мамы горой стоят за своих детей, а здесь мама вообще ничего не сделала. И за ADAMS и зависшей пробой мама тоже не следила. А вчера Боброва сказала, что у Камилы в профиле все пробы видны: можно и с компьютера смотреть, и в мобильном приложении!
Для меня в этой ситуации поведение мамы вообще не понятно!
+16
-4
+12
Поэтому на юбилеи ТАТ сьезжаются ученики со всего мира,а на 50 лет ЭТ только дети будут поздравлять.
+14
-3
+11
Ответ Ебздрогыч
Чувствую, скоро Тутберидзе станет тренером, резко уволившимся 2 недели назад
Сейчас,бежит и волосы назад) Никуда она не уволится.ТАТ никто для Этери,а руководство ее поддержит.
+11
0
+11
Ну, взяла не взяла бы, но уж точно знала бы, кто и как ее защищал и обила бы все пороги, чтобы найти лучших юристов для защиты. Так думаю, потому что легко вспомнить, как она помогла с операцией сестре Сотниковой, например, да и не только...
+12
-1
+11
Ответ Wini Chemin
Там Щербакова от Этери отписалась
Щербакова просто так ничего не делает, видимо спонсоры и иные деятели подумывают кинуть тренерский штаб
+11
0
+11
Ответ Санитар-волк
Я подозреваю, что взяла бы. ТАТ - не Этери, с ней её спортсмены дружат почти все. А у Этери - конвейер.
С ней дружит только Ягудин. Остальные очень нелестно отзываются
+22
-11
+11
А я хочу, чтобы они все личное выплеснули наружу, может хоть так узнаем много нового и интересного. Не одна же Камила должна за всех страдать.
+11
-1
+10
Тутберидзе, ее дочь и, в ближайшем будущем, зять - граждане США. Жить они планируют там, причем, уже в не самом далеком будущем, а в России она только деньги зарабатывает. На допинге несовершеннолетних.

Поэтому Тарасова зря себя с ней сравнивает. Закон Родченкова имеет срок давности 10 лет (уголовное преследование по нему - другая история, сложная, но не невозможная), теоретически, у Тутберидзе могут быть сложности по приезду в свою любимую страну. Поэтому какие спортсмены? Какие репутации? Стрелки надо переводить срочно, причем, просто о чистоте пальто речь уже не идет, тут все гораздо серьезней.
+15
-5
+10
ТАТ могла бы. В её отношениях с учениками никогда не было холодного расчёта. Было "люблю - не могу".
+11
-2
+9
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