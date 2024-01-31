WADA сообщило на заседании CAS, что Валиевой в 2020-м поставили диагноз, который в России лечат триметазидином (The Times)

WADA считает, что Камила Валиева принимала триметазидин в качестве лечения.

По информации The Times со ссылкой на мотивировочную часть решения CAS по делу Валиевой, во время суда представители WADA предоставили свою версию того, как запрещенный препарат попал в организм спортсменки.

В декабре 2021-го фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.

В WADA отметили, что в 2020-м году у Валиевой диагностировали «спортивное сердце» – безобидное состояние, которое может быть вызвано интенсивным периодом тренировок.

Кроме того, они предоставили российскую литературу, в которой говорится о пользе триметазидина для молодых спортсменов, выдерживающих такие тяжелые тренировочные нагрузки.

Спортивное сердце – понятие спортивной медицины, симптомокомплекс характерных изменений адаптационного и приспособительного характера в сердце, возникающий из-за повышенных физических нагрузок, в результате чего увеличивается сердце и снижается пульс в состоянии покоя.

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