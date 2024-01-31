WADA сообщило на заседании CAS, что Валиевой в 2020-м поставили диагноз, который в России лечат триметазидином (The Times)

Теги сборная России допинг женское катание Камила Валиева Фигурное катание

WADA считает, что Камила Валиева принимала триметазидин в качестве лечения.

По информации The Times со ссылкой на мотивировочную часть решения CAS по делу Валиевой, во время суда представители WADA предоставили свою версию того, как запрещенный препарат попал в организм спортсменки.

В декабре 2021-го фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.

В WADA отметили, что в 2020-м году у Валиевой диагностировали «спортивное сердце» – безобидное состояние, которое может быть вызвано интенсивным периодом тренировок.

Кроме того, они предоставили российскую литературу, в которой говорится о пользе триметазидина для молодых спортсменов, выдерживающих такие тяжелые тренировочные нагрузки.

Спортивное сердце – понятие спортивной медицины, симптомокомплекс характерных изменений адаптационного и приспособительного характера в сердце, возникающий из-за повышенных физических нагрузок, в результате чего увеличивается сердце и снижается пульс в состоянии покоя.

Кто виноват, что карьера Валиевой разрушена?

5 версий, как допинг попал в организм Валиевой: подозревали пирожное, мороженое и даже собаку Леву

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205 комментариев
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Какое-то индийское кино уже, честное слово 😆
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+43
А принимать триметазидин в чистом виде Камила отказывалась, поэтому приходилось исключительно через пироженки?
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А что же терапевтическое исключение не оформили? Это во-первых. Во-вторых: препарат этот согласно официальной инструкции в любом случае до 18 лет запрещен к применению. Так что теперь все это махание кулаками после драки и белый шум...
+47
-7
+40
Вада начало защищать Валиеву что ли? Увидели какие жалкие адвокаты и решили помочь? Или у них был испанский стыд от версии адвокатов и они решили подкинуть им какую нибудь приличную версию за которую не стыдно? ? Или они получили какой-то указания сверху? Я совершенно запутался
+37
0
+37
Были представлены назначенния из медицинской карты, рецепты? Чем дальше, тем больше история напоминает лихо закрученный шпионский детектив. Netflix отдыхает.
+22
0
+22
ну вот ВАДА еще и пыталось вместо наших идиотов юристов-хоть как то обосновать ТМЗ у Ками......а наши бездарности вместо ТИ на Ками до ОИ-подстраховать ребенка, спустили линию защиты в унитаз
+22
-4
+18
Ответ gold-for-zagitova
Почему тогда TUE не сделали Камилле?
Потому что не знали, что Ками "лечится ТМЗ". Это только ВАДА хз откуда "знает". В смысле из "российской спортивной литературы" "узнало"🤣🤣🤣
+19
-2
+17
Ответ Юркин Клоп
А принимать триметазидин в чистом виде Камила отказывалась, поэтому приходилось исключительно через пироженки?
здесь речь скорее про то, что вада опровергало слова адвокатов про пирожные и деда с таким же препаратом, что уже делает эту линию защиты ничтожной.
+16
0
+16
Ответ Юркин Клоп
А принимать триметазидин в чистом виде Камила отказывалась, поэтому приходилось исключительно через пироженки?
Да уж лучше бы признала что пила по необходимости из-за сердца, но не учли что это допинг, хоть так то больше правды чем вранье про пирожные, чай, мороженое и собак! Наказали бы но хоть такого позора не было бы, а так ..жуть!А ведь врач то этого не мог не знать не сама же она себе его назначала и тренер естественно..тоже!?
+18
-3
+15
Почему тогда TUE не сделали Камилле?
+14
-1
+13
Почему ВАДА и CAS сливают информацию о ребенке?
+15
-4
+11
Если Камила якобы лечилась ТМЗ с 2020 года, то почему тогда все допинг-пробы у неё чистые были? И что, сердечные заболевания только ТМЗ лечатся? Тогда бы Камиле оформили ТИ - и всё!
+10
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+9
Ответ Gemma157
Какое-то индийское кино уже, честное слово 😆
Гораздо хуже. А главное, что это кино невозможно выключить.
+8
0
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У очень многих спортсменов увеличено левое предсердие и пульс в состоянии покоя может быть 40-45 ударов
+8
-1
+7
И они не сделали ТИ? Пусть даже не на это вещество, а на тот препарат, который содержит аналогичное, но разрешенное детям вещество? Тупой и еще тупее - это про нашу систему
+10
-4
+6
Ответ Федя2024
Вада начало защищать Валиеву что ли? Увидели какие жалкие адвокаты и решили помочь? Или у них был испанский стыд от версии адвокатов и они решили подкинуть им какую нибудь приличную версию за которую не стыдно? ? Или они получили какой-то указания сверху? Я совершенно запутался
Они выдвинули свою версию попадания препарата в организм. Но Валиева то отрицает, что принимала намеренно.
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Ну вот с этого и нужно было начинать
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Ответ Jessi
Вы тоже прыгали четверные?
Я занимался другим видом спорта и тоже с интенсивными нагрузками.
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Мороженое, чай, собака - это все ерунда, версии на просторах! А вот пироженое, это уже серьезно - основная доказательная база - ИСПАНСКИЙ СТЫД! Пироженое для фигуристки в разгар сезона, перед соревнованиями ((( А фамилии этих хитромудрых юристов , адвокатов не огласят? Про гонорар тоже любопытно!
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0
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Ответ Gemma157
Какое-то индийское кино уже, честное слово 😆
Узнаем все подробности после двухлетнего молчания.
+6
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для этого есть другие разрешенные антигипоксанты, вт.ч. карнитин, который Камила легально принимала и декларировала.
+6
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Ой все, сны какие-то странные пошли. Спокойной ночи всем и сил самым стойким. Пока в Штатах день закончится, ещё много всяких версий выложат.
+4
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Ответ Татьяна Голосова
А что же терапевтическое исключение не оформили? Это во-первых. Во-вторых: препарат этот согласно официальной инструкции в любом случае до 18 лет запрещен к применению. Так что теперь все это махание кулаками после драки и белый шум...
Да полно препаратов, в инструкции у которых написано противопоказания до 18 лет, а назначают их с пелёнок..
+7
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+4
На сегодняшний день ясно только одно - точку в этом деле ставить рано, продолжение следует, и всем причастным следует приготовиться.
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+4
Ответ alexnew
От адвокатов ВАДА и то пользы больше было бы, я чувствую, для Камилы чем от тех, кто ее защищал.
адвокаты ВАДА точно бы добились оправдательного приговора.
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+4
Ответ RusVector
Ну она то не сама себе выписала! Еще скажите диагноз себе сама поставила! Где врач, который ей это прописал, услышим ли его?
Никто не прописывал. Вы о чем? О версии WADA?) тогда надо у них и спрашивать. Но доказательство - спортивная литература.)
+4
0
+4
Ответ Ирина2001
Выходит вада знали о ее диагнозе и заранее приготовили эту подставу?
Выходит, наши чинуши знали о диагнозе, и не позаботились подать документы на терапевтическое исключение.
+5
-1
+4
Даже у нас нет мотивированной части ещё, а у таймс есть, да ещё и по защищенному лицу, я в ах.уе от них вообще.
+6
-2
+4
Все заявления штабных о непонимании как ТМЗ оказалось в пробе рассыпаются на глазах.
+9
-6
+3
Мне ставили такой же диагноз. Но сказали, что для спортсменов это норм и никаких лекарств не назначали.
+4
-1
+3
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