Лапорта хочет пригласить Райкарда в «Барсу» и назначить ван Бастена ассистентом. Экс-тренер «блауграны» в 2016-м заявлял, что больше не будет тренировать

Теги Марко ван Бастен Барселона Хави Франк Райкард Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

«Барселона» рассматривает Франка Райкарда в числе кандидатов на замену Хави.

По информации Marca, Жоан Лапорта связывался с Райкардом. Кроме того, Жоан Лапорта хочет видеть Марко ван Бастена ассистентом главного тренера «блауграны». Отмечается, что Райкард не планирует возобновлять тренерскую карьеру, но не исключает этого.

Райкард тренировал «Барселону» с 2003 по 2008 год. Под его руководством каталонцы дважды становились чемпионами Испании и завоевали Лигу чемпионов.

61-летний нидерландец не работал тренером с 2013 года, когда покинул сборную Саудовской Аравии. В 2016-м он объявил, что больше не намерен тренировать.

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105 комментариев
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можно еще Роналдиньо позвать на фланг атаки сразу, а почему бы нет
+279
-1
+278
Ответ Jack Daniels
можно еще Роналдиньо позвать на фланг атаки сразу, а почему бы нет
Жюли подъедет с Гудьонсеном
+112
0
+112
Ага, глядишь и Месси переродиться как в PES
+113
-2
+111
Кто то ноёт, а кто то делает и реально может вернуть 2007.
+75
-2
+73
Потом уволить его и назначить Гвардиолу
+58
0
+58
это шутка такая??
ааа, Марка.. ну да, может Лапорта ещё Лобановского хочет назначить, а в помощники Эленио Эрреру..
иначе как тяжелыми наркотиками данную новость не объяснить. ну или очередным вбросом Марки.
+23
-2
+21
Каталонцы, обьясните мне одну вот вещь. Критика Хави с вашей стороны, понятна, окей. Но мне вот что интересно, в прошлом году не раз уже проходили новости о том, что Барселона по сей день выплачивает зарплату Месси и вроде как даже до 25 года должна это делать. Но как может легенда клуба, наблюдая за всем тем, что происходит с Барсой не идти ей на встречу и не отказаться от этой зарплаты? У клуба столько финансовых проблем, но они до сих пор платят тебе зарплату... Мне кажется Иньеста, Пуйоль или Хави без всяких проблем пошли бы навстречу клубу. И по этой причине я не очень понимаю, почему эту тему не обсуждают, не критикуют. Если в Реале сложилась бы такая картина, то я засомневался бы, а настоящая ли легенда клуба такой человек
+43
-24
+19
Любая информация по Барселоне была бы надежнее от Спид-Инфо, чем от Marca.
+11
0
+11
Великолепный план, Жоан. Просто охеренный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы.
+11
-2
+9
Ответ Hitgoe Himgob
Жюли подъедет с Гудьонсеном
А Деку надо просто должность поменять и всё готова команда
+8
0
+8
а можно Стоичково вернуть для класико?
+7
-1
+6
Лапорта популист. Всех значимых людей для Барсы хочет, то Гвардиола, теперь Райкард)
Его не интересуют результаты команды, главное быть президентом)
+9
-3
+6
Ответ VuNePonimaete
Каталонцы, обьясните мне одну вот вещь. Критика Хави с вашей стороны, понятна, окей. Но мне вот что интересно, в прошлом году не раз уже проходили новости о том, что Барселона по сей день выплачивает зарплату Месси и вроде как даже до 25 года должна это делать. Но как может легенда клуба, наблюдая за всем тем, что происходит с Барсой не идти ей на встречу и не отказаться от этой зарплаты? У клуба столько финансовых проблем, но они до сих пор платят тебе зарплату... Мне кажется Иньеста, Пуйоль или Хави без всяких проблем пошли бы навстречу клубу. И по этой причине я не очень понимаю, почему эту тему не обсуждают, не критикуют. Если в Реале сложилась бы такая картина, то я засомневался бы, а настоящая ли легенда клуба такой человек
Иньеста, Хави, Пуйоль испанцы, местные, а Месси арг, ему до лампочки, что там у Барсы в этой Испании
+9
-4
+5
Ответ Jack Daniels
можно еще Роналдиньо позвать на фланг атаки сразу, а почему бы нет
Гуллита лучше в помощники. Воссоздать великое трио
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Я слышал есть еще перспективные игроки с барселонскими корнями в одном американском клубе, надо присмотреться
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Райкард, боже, сколько лет прошло, а я все еще хочу видеть его футбол, но не в Барсе
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Ответ Nike of FW
Комментарий скрыт
А при чем здесь человек, который опубликовал эту новость? Не она так кто-то другой бы это сделал, но обязательно надо сделать акцент на этом)))
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Всегда удивляли пользователи, которые на полном серьёзе анализируют подобные утки
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0
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Ответ Hitgoe Himgob
Жюли подъедет с Гудьонсеном
Обязательно нужен Херард. Во-первых, на подмену Маркесу и Пуйолю (которых само собой позовут), во-вторых - Херард/Джерард это третий по степени интриги в фамилии человек после Хави/Чави, Хаби/Чаби Алонсо. Он просто должен быть.
+3
0
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Ответ Nike of FW
Комментарий удален модератором
Человек, с айкью более 60 поймет о чем я. Не удивлён, что ты меня не понял
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Расскажите ему про Романцева. Дядька тоже давно без дела)
+2
0
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А еще позвать Рональдиньо, Деку, Рафу Маркеса, Анри, Ларссона, Жюли и ван Бронкхорста. Ну и Витю Вальдеса и Сэма ЭтоО
+2
0
+2
Ответ Nike of FW
забавно когда новостную ленту по тегу Барселоны наполняют люди болеющие за Реал ..... хотя ,для своих же наполняет, ведь в коментах в основном представители одного известного сливочного клуба.
Говорит человек, сидящий на ветках Реала. Лицемерие во всей красе
+4
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Ответ Тухель
Кто то ноёт, а кто то делает и реально может вернуть 2007.
Никто никогда не вернется в 2007 год
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Ответ Kirlian
Иньеста, Хави, Пуйоль испанцы, местные, а Месси арг, ему до лампочки, что там у Барсы в этой Испании
Я их для примера просто легенд назвал, иностранцы в лице Дани Алвеса например тоже пошли бы навстречу. Конкретно он это уже доказал на деле, когда пол года бесплатно играл
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Еще полгода будут СМИ нагнетать и писать всякий бред, вбрасывая очередную утку, зарабатывая на этом, крепитесь любители футбола, терпения Вам.
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И Йорди кройфа спортивным директором :))
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Ответ VuNePonimaete
Каталонцы, обьясните мне одну вот вещь. Критика Хави с вашей стороны, понятна, окей. Но мне вот что интересно, в прошлом году не раз уже проходили новости о том, что Барселона по сей день выплачивает зарплату Месси и вроде как даже до 25 года должна это делать. Но как может легенда клуба, наблюдая за всем тем, что происходит с Барсой не идти ей на встречу и не отказаться от этой зарплаты? У клуба столько финансовых проблем, но они до сих пор платят тебе зарплату... Мне кажется Иньеста, Пуйоль или Хави без всяких проблем пошли бы навстречу клубу. И по этой причине я не очень понимаю, почему эту тему не обсуждают, не критикуют. Если в Реале сложилась бы такая картина, то я засомневался бы, а настоящая ли легенда клуба такой человек
Какой же ты клоун всё-таки
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Источник — Marca
+3
-2
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Позовите ОИР
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