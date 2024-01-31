Лапорта хочет пригласить Райкарда в «Барсу» и назначить ван Бастена ассистентом. Экс-тренер «блауграны» в 2016-м заявлял, что больше не будет тренировать

«Барселона» рассматривает Франка Райкарда в числе кандидатов на замену Хави.

По информации Marca, связывался с . Кроме того, Жоан Лапорта хочет видеть Марко ван ассистентом главного тренера «блауграны». Отмечается, что Райкард не планирует возобновлять тренерскую карьеру, но не исключает этого.

Райкард тренировал «Барселону» с 2003 по 2008 год. Под его руководством каталонцы дважды становились чемпионами и завоевали Лигу чемпионов.

61-летний нидерландец не работал тренером с 2013 года, когда покинул сборную Саудовской Аравии. В 2016-м он объявил, что больше не намерен тренировать.