«Камила, ты наша золотая!» В Москве появились баннеры в поддержку Валиевой

В Москве появились баннеры «Камила, ты наша золотая!» в поддержку Валиевой.

Фото опубликованы в фан-группе фигуристки.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года.

Спортсменка лишилась золотых медалей командного турнира Олимпиады-2022 и чемпионата Европы.