«Камила, ты наша золотая!» В Москве появились баннеры в поддержку Валиевой
В Москве появились баннеры «Камила, ты наша золотая!» в поддержку Валиевой.
Фото опубликованы в фан-группе фигуристки.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года.
Спортсменка лишилась золотых медалей командного турнира Олимпиады-2022 и чемпионата Европы.
Это какой-то массовый идиотизм. Вместо того, чтобы сделать серьезные лица и хотя бы вид создать, что озабочены сложившейся ситуацией с детским допингом, давайте этот допинг максимально громко поддерживать.
Зуб даю, если бы эти два года поменьше орали, и не примеряли золотых медалей, никаких четырех лет бы не было.
Ну повесьте вы баннеры с лицами остальных членов команды, не замазанных в допинговом скандале, хотя бы не будет выглядеть плевком в антидопинговые правила...
Ну пора уже, наконец, Патриарху Кириллу объявить Камилу святой великомученицей, местом паломничества назначить "Хрустальный", там иконку поставить. А то все уже высказались и поддержали, а он все молчит.
Лучше бы объяснили, наконец, как спортсмен вообще попал на ОИ без проверенной пробы.
Да ещё и в командник, причем на обе программы!
Кто спонсор всего этого?
Благо природа наградила меня умением объективно смотреть на вещи и никогда не поддаваться фанатизму, поэтому честно скажу: это позор. У Камилы найдено запрещенное вещество, до сих пор не понятно, как оно попало в ее организм, но оно было. В данный момент она дисквалифицированная спортсменка, а оды ей поют сейчас такие, словно она спасла мир. Возможно я достаточно молодая и не все прецеденты помню за последние лет 20, но никому из спортсменов, пойманных на запрещенных веществах не оказывалась такая гос.поддержка, могу ошибаться, но память у меня хорошая вообще
И Камилу похоже тоже.
Какая же дурь... Неважно за что и почему, но показать фигу треклятому западу это святое.
Чистые спортсмены мотаются по кубкам без международки, зато допингистку славят на гос уровне.
Вы этим только добивает Камилу, сейчас молчание - золото.
Ничему жизнь людей не учит. А потом удивляются, что по полной вкатали. Восхваление допингиста на всех уровнях. Просто абсурд
Позорнейший позор!