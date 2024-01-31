«Камила, ты наша золотая!» В Москве появились баннеры в поддержку Валиевой

Теги сборная России болельщики женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

В Москве появились баннеры «Камила, ты наша золотая!» в поддержку Валиевой.

Фото опубликованы в фан-группе фигуристки. 

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года.

Спортсменка лишилась золотых медалей командного турнира Олимпиады-2022 и чемпионата Европы.

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300 комментариев
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Позорище.
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А потом они удивляются, почему девчонке по полной укатили. Ну давайте ещё громче поорем, глядишь, ещё пожизненно забанят.
Это какой-то массовый идиотизм. Вместо того, чтобы сделать серьезные лица и хотя бы вид создать, что озабочены сложившейся ситуацией с детским допингом, давайте этот допинг максимально громко поддерживать.
Зуб даю, если бы эти два года поменьше орали, и не примеряли золотых медалей, никаких четырех лет бы не было.
Ну повесьте вы баннеры с лицами остальных членов команды, не замазанных в допинговом скандале, хотя бы не будет выглядеть плевком в антидопинговые правила...
+153
-10
+143
Мощь. :)
Ну пора уже, наконец, Патриарху Кириллу объявить Камилу святой великомученицей, местом паломничества назначить "Хрустальный", там иконку поставить. А то все уже высказались и поддержали, а он все молчит.
+129
-14
+115
Ответ Мороженко
А команда может остаться с деревяшкой
команда? какая команда? это та челядь, которая каталась вместе с космической, богичной, самой одаренной, золотой Валиевой?
+79
-9
+70
С ума посходили совсем. Позорище.
Лучше бы объяснили, наконец, как спортсмен вообще попал на ОИ без проверенной пробы.
Да ещё и в командник, причем на обе программы!
+69
-4
+65
А команда может остаться с деревяшкой
+55
-6
+49
И внизу разместить рекламу триметазидина
+52
-6
+46
Что происходит?
Кто спонсор всего этого?
+50
-5
+45
Ты наша золотая, а остальным и бронзы достаточно)), цирк во всей красе
+46
-4
+42
Ответ Мороженко
А команда может остаться с деревяшкой
И никто не собирается развешивать баннеры в поддержку этих ребят.
+47
-6
+41
Какой стыд. И после этого они рассказывают, что в России нет государственной поддержки допинга
+53
-12
+41
какой кринж... А команду они не хотят поддержать? или у них только допингистки в почёте?
+47
-7
+40
Ответ asusp527
Позорище.
В духе времени. Только мало восклицательных знаков.
+42
-6
+36
Всегда любила Камилу как фигуристку и как личность, отношение мое к ней не изменилось, НО
Благо природа наградила меня умением объективно смотреть на вещи и никогда не поддаваться фанатизму, поэтому честно скажу: это позор. У Камилы найдено запрещенное вещество, до сих пор не понятно, как оно попало в ее организм, но оно было. В данный момент она дисквалифицированная спортсменка, а оды ей поют сейчас такие, словно она спасла мир. Возможно я достаточно молодая и не все прецеденты помню за последние лет 20, но никому из спортсменов, пойманных на запрещенных веществах не оказывалась такая гос.поддержка, могу ошибаться, но память у меня хорошая вообще
+33
-2
+31
Ответ asusp527
Позорище.
Вот куда улетают бюджетные деньги
+34
-3
+31
Ответ Большое Путешествие Рузика
Что происходит? Кто спонсор всего этого?
Мы(
+31
-2
+29
Страну сводят с ума.
И Камилу похоже тоже.
Какая же дурь... Неважно за что и почему, но показать фигу треклятому западу это святое.
+29
-2
+27
Вроде уже позор и зашквар случился, но постоянно умудряются находить новое дно и пробивать его! Удивительно!
+35
-9
+26
Все что говорится в эти дни и делается вредит Камиле только ещё больше. Ожидаемо, но все равно мерзко. Расследование, наказание виновных и хорошие адвокаты - вот что было нужно. Мрак.
+24
0
+24
А что ж так мелочиться, сделать икону и молиться 😉😂😂
+24
-1
+23
Нулевая терпимость к допингу, да.
+23
-2
+21
Какое позорище.
Чистые спортсмены мотаются по кубкам без международки, зато допингистку славят на гос уровне.
+25
-5
+20
Ответ imaxim
Какой стыд. И после этого они рассказывают, что в России нет государственной поддержки допинга
своих допингистов не бросаем;)
+23
-3
+20
Фан-группа Валиевой, разместившая эти баннеры, вы совсем без мозгов что ли???
Вы этим только добивает Камилу, сейчас молчание - золото.
+23
-3
+20
А потом удивляются откуда 4 года… позорище.
+20
-1
+19
Марк, Настя, Саша, Вика, Никита. Сочувствую
+22
-3
+19
Не, ну мозгов у них вообще ноль, конечно. Вообще поражает настолько у нас циничные чинуши, которые пиарятся на трагедии совсем юной девушки, при этом не сделав ничего что бы ее в суде нормально защитить. Фактически свалив на нее абсолютно все. Заметьте что никто не говорит об ответственности ффкр, тренеров, врачей и т.д. При этом, вроде и пятилетнему ребенку понятно, что если Камила и принимала запрещенку, то явно уж не сама себе выписала. А если не принимала, тем более надо было сделать все, что бы в суде максимально скосить срок дисквала. Я начинаю думать что специально не защищали, что бы потом орать про проклятый запад в очередной раз. При этом самой Камиле эти плакаты нафиг не сдались, я уверена. У нее карьера разрушена, но кому какое дело до этого...
+19
-1
+18
….ц 🤦🏼‍♂️
Ничему жизнь людей не учит. А потом удивляются, что по полной вкатали. Восхваление допингиста на всех уровнях. Просто абсурд
+20
-3
+17
Золотая, с ароматом чая!
+18
-1
+17
Как знали, два года назад аккуратно сняли и сложили до лучших времен.
Позорнейший позор!
+19
-2
+17
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