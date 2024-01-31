«Барселона» – «Осасуна» – 1:0. Роке открыл счет. Онлайн-трансляция

«Барселона» принимает «Осасуну» в перенесенном матче 20-го тура Ла Лиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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Таблица Ла Лиги

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