«Барселона» – «Осасуна» – 1:0. Роке открыл счет. Онлайн-трансляция

Теги Барселона Осасуна Ла Лига онлайны Футбол

«Барселона» принимает «Осасуну» в перенесенном матче 20-го тура Ла Лиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

В прямом эфире игру можно посмотреть в Okko. 

Чемпионат Испании

Барселона – Осасуна 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
31 января, 21.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 63 Роке.
БарселонаПенья, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри (Ромеу, 77), Ферран Торрес (Лопес, 7; Роке, 62), Ямаль, Левандовски.
ОсасунаФернандес, Аресо, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Эррандо, Мохика, Торро, Монкайола, Орос (Брашанац, 68), Арнаис (Рауль Гарсия, 68), Будимир (Рубен Гарсия, 68).
Предупреждения:
Унаи Гарсия (16), Педри (53).
Удаление:
Унаи Гарсия (67).

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152 комментария
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Весь медштаб Барсы в топку.
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Ещё и Ферран травму получает, хочу чтобы Хави когда будет уходить, весь мед штаб впереди него ушли!
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Ну это просто жесть какая-то. С Наполи выйдет академия
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+8
помню времена 8-0 возили осасуну
сейчас бы 1-0 и хорошо ...
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+7
тут скорее Осасуна победит.
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Ответ dr. cage
Пока видно, что команда хорошо отреагировала на то, что летом физкультурника отвезут обратно в пустыню.. Ибо уже 25-я минута, а Барса ещё не пропустила.. Нонсенс..
Держится пока изо всех сил
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А Лёву куда девали? Невидно его совсем.
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Цели на сезон - зацепиться за топ-4 и не вылететь из ЛЧ от кризисного Наполи. Хотя с такими травмами, проваленным летним ТО, поплывшим тренером можно и этих целей не достичь.
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Что с Канселу? Как только перешёл просто разрывал. А теперь бледная тень - не может набрать игровую форму в такой Барсе?
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Ответ Vlad Zhadejko
8:0 не помню, но 7:1 точно было.
17 сентября 2011 года
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Ответ cektor
помню времена 8-0 возили осасуну сейчас бы 1-0 и хорошо ...
8:0 не помню, но 7:1 точно было.
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Ответ Dark_Darkin
Весь медштаб Барсы в топку.
А почему все решили, что медштаб виноват? Может быть дело в тренировочном процессе команды?
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что Канселу хочет доказать, он правила нарушал, получил по лицу, когда соперник падал
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Лучше бы из Барсы атлетик кого выпустили чем ромеу
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у ромашки сегодня двойная психологическая травма. сперва рональда испугался играть с Месси, теперь вот Барселона побеждает))
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Хави решил уровнять составы, выпустив лысого🤣
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Тяжёлый к просмотру футбол без особо опасных моментов. Здесь судьбу матча может решить один шальной мяч. А так конечно пока игра идёт к логичному ничейному результату. Фермин классно вышел,воробьи уже заскучать успели по таким ударам)
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Слишком много школьников для основы топ клуба. Представляю как б сейчас Ман Сити вышел на матч АПЛ со всякими Бобами в основе
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Как думаете, реалу дали бы за такое пенальти?
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Норм вышел
Гол + КК для соперника
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Ответ читай ниже
Барселона может что нибудь предложить кроме забросов, максимально скучная игра
А как нужно играть против автобусов?
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Заменку на ничью готовит барса )
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Ответ Игорь Новиков
Сколько пафосных речей от Хави было. Но футбол Барсы - это жесть.
А играть то кем? Скамейку запасных посмотрите, там вообще одни топы
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Вышел форвард играть в штрафной и гол, а не как поляк вокруг штрафной бегать
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Ответ Bleck Ridermen
Комментарий скрыт
Интересно , у тебя в жизни совсеивсе плохо наверно , раз первый бежишь на ветки соперников
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Ответ Pelerin
Что с Канселу? Как только перешёл просто разрывал. А теперь бледная тень - не может набрать игровую форму в такой Барсе?
Это второй матч Кансело после травмы - все равно нужно время чтобы придти в игровое русло.
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Ниц а мен,почему у тебя такой рейтинг,что не так с тобой?
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Ответ Saddam Huseyn
Как думаете, реалу дали бы за такое пенальти?
Однозначно.
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🤣прям чудо произошло, комментатор только что заметил что Барса слишком медленно играет. да они так играют целый сезон! а они только в конце января заметили это.но грустнее всего то что,очень многие (футбольные <<мега аналитики>>) не то что не видят,даже не подозревают про данный факт(такая игра же это знаменитая ДНК Барсы)
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Торресу здоровья , надеюсь все будет хорошо . Хотя судя по его лицу, все наоборот .
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