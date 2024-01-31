«Барселона» – «Осасуна» – 1:0. Роке открыл счет. Онлайн-трансляция
«Барселона» принимает «Осасуну» в перенесенном матче 20-го тура Ла Лиги.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В прямом эфире игру можно посмотреть в Okko.
- Дата проведения
- 31 января, 21.00, «Олимпик Льюис Компанис»
- Гол:
- 1:0 – 63 Роке.
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Барселона –
Пенья, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри (Ромеу, 77), Ферран Торрес (Лопес, 7; Роке, 62), Ямаль, Левандовски.
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Осасуна –
Фернандес, Аресо, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Эррандо, Мохика, Торро, Монкайола, Орос (Брашанац, 68), Арнаис (Рауль Гарсия, 68), Будимир (Рубен Гарсия, 68).
- Предупреждения:
- Унаи Гарсия (16), Педри (53).
- Удаление:
- Унаи Гарсия (67).
сейчас бы 1-0 и хорошо ...
Гол + КК для соперника