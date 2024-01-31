«Пошлем ей лучи добра в виде лайков». Соцсети правительств регионов России публикуют посты в поддержку Валиевой

Соцсети правительств регионов России публикуют посты в поддержку Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг и лишил золота командного турнира Олимпиады и еще ряда наград.

Сегодня в официальных соцсетях правительств разных регионов России стали появляться посты с поддержкой Камилы. Во всех сообщениях одно и то же фото и практически идентичный текст.

«Фигуристку Камилу Валиеву на четыре года дисквалифицировали за якобы нарушение антидопинговых правил, а сборную России лишат командного золота Пекина.

Такое решение вынес международный Спортивный арбитражный суд. Два года назад фигуристку заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Все это время длился судебный процесс, вердикт которого был ясен в самом начале.

Давайте вместе поддержим спортсменку, которая упорно тренировалась с трех лет и заслуженно заработала все свои награды!» – говорится в сообщении телеграм-канала Ярославской области.

Такие же сообщения есть как минимум в соцсетях Севастополя, Брянской области, Чувашской Республики, Республики Саха и Белгородской области.

Кто виноват, что карьера Валиевой разрушена?



