«Пошлем ей лучи добра в виде лайков». Соцсети правительств регионов России публикуют посты в поддержку Валиевой
Соцсети правительств регионов России публикуют посты в поддержку Камилы Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг и лишил золота командного турнира Олимпиады и еще ряда наград.
Сегодня в официальных соцсетях правительств разных регионов России стали появляться посты с поддержкой Камилы. Во всех сообщениях одно и то же фото и практически идентичный текст.
«Фигуристку Камилу Валиеву на четыре года дисквалифицировали за якобы нарушение антидопинговых правил, а сборную России лишат командного золота Пекина.
Такое решение вынес международный Спортивный арбитражный суд. Два года назад фигуристку заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Все это время длился судебный процесс, вердикт которого был ясен в самом начале.
Давайте вместе поддержим спортсменку, которая упорно тренировалась с трех лет и заслуженно заработала все свои награды!» – говорится в сообщении телеграм-канала Ярославской области.
Такие же сообщения есть как минимум в соцсетях Севастополя, Брянской области, Чувашской Республики, Республики Саха и Белгородской области.
Кто виноват, что карьера Валиевой разрушена?
Вот поэтому и мама молчит, потому что вся семья плюшки получила.
То есть грязная проба, которую не отрицала даже сама спортсменка это "якобы нарушение"?
Ну-ну.