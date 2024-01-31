«Пошлем ей лучи добра в виде лайков». Соцсети правительств регионов России публикуют посты в поддержку Валиевой

Теги сборная России допинг женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Соцсети правительств регионов России публикуют посты в поддержку Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг и лишил золота командного турнира Олимпиады и еще ряда наград.

Сегодня в официальных соцсетях правительств разных регионов России стали появляться посты с поддержкой Камилы. Во всех сообщениях одно и то же фото и практически идентичный текст.

«Фигуристку Камилу Валиеву на четыре года дисквалифицировали за якобы нарушение антидопинговых правил, а сборную России лишат командного золота Пекина.

Такое решение вынес международный Спортивный арбитражный суд. Два года назад фигуристку заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Все это время длился судебный процесс, вердикт которого был ясен в самом начале.

Давайте вместе поддержим спортсменку, которая упорно тренировалась с трех лет и заслуженно заработала все свои награды!» – говорится в сообщении телеграм-канала Ярославской области.

Такие же сообщения есть как минимум в соцсетях Севастополя, Брянской области, Чувашской Республики, Республики Саха и Белгородской области.

Кто виноват, что карьера Валиевой разрушена?


 

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117 комментариев
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Массово спустили задачу из администрации президента
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Вот и началась программа про превращению допингистки в героя России
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Как же здорово, что в этих регионах нет других проблем. Особенно в Брянской области и Севастополе!
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#ПозорТутберидзе
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Положительная проба на допинг - "якобы нарушение". Ну ок
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Где-то грустит Адам Кадыров, теперь он не главный подросток страны
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Каток ей лучше пошлите
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+25
Какой ужас они совсем все с ума посходили что-ли
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Ответ Ебздрогыч
Где-то грустит Адам Кадыров, теперь он не главный подросток страны
Ничего, Адаму тоже золотую олимпийскую медаль дадут, из чистого золота.
+25
-2
+23
Какой кошмар. Они реально не понимают, что только хуже ей делают?!
+28
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Ну вот а все плачут о судьбе Камилы,а место депутата-то ей уже зарезервировано!
Вот поэтому и мама молчит, потому что вся семья плюшки получила.
+23
-4
+19
Увы, но чистая поддержка допинга государством
+20
-4
+16
Ответ Still Running
Каток ей лучше пошлите
Нет, катки только для Третьяка
+19
-3
+16
С такой поддержкой допинг был, есть и будет.
+16
-1
+15
Лучше бы вы послали нормального адвоката за 2 года!
+17
-2
+15
Ответ Ярик01
Массово спустили задачу из администрации президента
Если подключили админ ресурс - значит точно системный вопрос. Себя выгораживают
+14
-1
+13
За "якобы нарушение"?
То есть грязная проба, которую не отрицала даже сама спортсменка это "якобы нарушение"?
Ну-ну.
+15
-3
+12
Лучше бы помогли избежать максимальной дисквалификации, чем использовать её в своих политических целях. Ощущение, что политикам и их подосланным юристами и нужно было, чтобы одну лишь Камилу во всем обвинили, и наиболее жестоко наказали.
+12
-1
+11
Ответ Оз
Ну вот а все плачут о судьбе Камилы,а место депутата-то ей уже зарезервировано! Вот поэтому и мама молчит, потому что вся семья плюшки получила.
Мама там похоже главный бенефициар
+11
-1
+10
Да, давайте поощрять допинговых спортсменов. Мы ведь до сих пор радуемся победам советских профессионалов над любителями и студентами.
+14
-4
+10
Поддержка допинга на государственном уровне. Потом митинги пойдут по всей Руси Великой, жуть.
+11
-1
+10
Шутки шутками, а раскручивают как Жанну Д’Арк:)
+12
-2
+10
Какой позор!!!🤦🤦🤦 Ни одного поста не было в поддержку Устюгова, Ласицкене, Легкова и т.д. когда их ЧИСТЫМИ несправедливо не допустили до ОИ. А эту пиарят из каждой щели
+9
0
+9
Массовый психоз раскручивается...
+13
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+8
Кто же стоит за этой девочкой...
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-2
+8
Ответ Александр Шульгин
Какой ужас они совсем все с ума посходили что-ли
Да дичь полная.. То ли на неё кто-то глаз / что-то ещё положил из верхушки, то ли очень боятся, что она всё расскажет. Третьего просто не дано, такой истерии никогда ещё не было
+9
-1
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"Мы достигли вершин лондонского дна"
+10
-2
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Мы это уже видели во время ои и после
+7
0
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Им там совсем заняться нечем, или они задание партии выполняют?
+7
0
+7
Ответ Ебздрогыч
Где-то грустит Адам Кадыров, теперь он не главный подросток страны
извинись, дон
+6
0
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