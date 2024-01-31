Анна Щербакова отписалась от Этери Тутберидзе в соцсети

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова отписалась от Этери Тутберидзе в соцсети.

Об этом сообщает журналист Влад Жуков в своем телеграм-канале. 

Сегодня Тутберидзе опубликовала пост, в котором назвала Камилу Валиеву своей самой одаренной спортсменкой. 

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367 комментариев
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Всецело понимаю и поддерживаю Аню. За почти два года с момента победы в Пекине Этери отметила ее ровно один раз, назвав «орудием мести» в интервью Слуцкому. Невозможно представить, чтобы Мишин, Москвина, Соколовская, да кто угодно из тренеров вот так игнорировали личное олимпийское золото своей ученицы. Ну и параллельно постоянно восхваляя другую ученицу, замешанную в допинг-скандале, а теперь и дисквалифицированную. Думаю, после сегодняшнего опуса Этери Анино терпение окончательно лопнуло.
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«Не самая одаренная»
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Ну согласен. Аня и так говорила что после ОИ как то недопонимание вышло с ЭГ. А тут ЭГ явно дала понять что Камила гений-гений, а ты мол какая то проходная, чуть ли не случайная чемпионка ОИ.
+102
-16
+86
Респект Ане. Пусть себе новую золушку ищут "самую одаренную" и преданную тоже. За столько лет ЭТ ни одного доброго слова не сказала той, кто был бесконечно верен штабу, а про достижения вообще молчу....не достаточно хороша была, тк матом не огрызалась, кофтами в лицо не кидала и не предавала.
+101
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+79
Ну и правильно. Смешно говорить про самую одаренную, когда есть Трусова, Щербакова, Загитова, Медведева и многие многие другие

Только эти менее одаренные и в 17 лет побеждали, а Трусова и в 18 Лутц прыгала. И этих же менее одаренных тоже тестировали, ту же Загитову на ОИ, но все чисто были, ибо они могли выкатывать свой контент.
+99
-24
+75
Лапидарность везде грязь разведет.
+60
-14
+46
Ответ Максим Трофимов
Ну и правильно. Смешно говорить про самую одаренную, когда есть Трусова, Щербакова, Загитова, Медведева и многие многие другие Только эти менее одаренные и в 17 лет побеждали, а Трусова и в 18 Лутц прыгала. И этих же менее одаренных тоже тестировали, ту же Загитову на ОИ, но все чисто были, ибо они могли выкатывать свой контент.
Да если б только это. Там уже Аня и была "оружием мести" в интервью для Слуцкого, и по ее собственным словам Джугелии, был какой-то "сложный период в отношениях" с ТШТ (а зная корректную Аню, там, значит, треш был, а не просто "сложный период").
Что для нее стоят спортсменки, Аня уже поняла по истории с утоплением Камилы и перекупом Саши аккурат к Олимпиаде. Смысл держаться за таких тренеров?
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Когда Аня стала ОЧ, Этери не появилась с ней ни на одном вью, только Глейх, и едва ли упоминала.И все же зная Аню думаю намеренно она не отписывалась, воспитание не то.
+42
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+35
Орудие мести Аня проглотила, а то, что ЭТ назвала Валиеву самой талантливой, уже не смогла.
+45
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+34
Ответ Den3Lo
Респект Ане. Пусть себе новую золушку ищут "самую одаренную" и преданную тоже. За столько лет ЭТ ни одного доброго слова не сказала той, кто был бесконечно верен штабу, а про достижения вообще молчу....не достаточно хороша была, тк матом не огрызалась, кофтами в лицо не кидала и не предавала.
Меня от ЭТ окончательно отвернуло после последнего интервью Слуцкому. Кроме того, что Аня была орудием мести, ни одного доброго слова.
А по сути именно она отстирывала ее пальто. И ни капли благодарности.
+39
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+31
Тутберидзе уже говорила подобное.. что такой, как Камила, не было и не будет.. с чего бы вдруг именно сейчас обижаться?
+36
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+28
Я не думаю, что Аня отписалась из-за того, что Этери назвала Камилу самой одарённой фигуристкой. Это смешная причина для взрослой девушки. У них там явно какие-то личные конфликты. В плане одаренности Камила и вправду всех превосходит. Но, очень часто побеждают не самые одаренные, а самые трудолюбивые и упорные. Самая сильная сторона Ани - именно невероятный спортивный характер и трудолюбие. Для меня Аня - феномен; девочка без выдающихся данных для фк, которая крушила всех подряд своей стойкостью и упорством. Это дар, который доступен единицам.
+32
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+27
Там терки между ними сразу после олимпийских игр пошли, даже слепой увидит!
+32
-6
+26
Аня - не моя любимая фигуристка, но в уме и сдержанности ей не откажешь. Отписалась, значит имела на то причины, что тут обсуждать?
+32
-7
+25
Ответ Ирина Ларина
Меня от ЭТ окончательно отвернуло после последнего интервью Слуцкому. Кроме того, что Аня была орудием мести, ни одного доброго слова. А по сути именно она отстирывала ее пальто. И ни капли благодарности.
Кем Аня только не была.....еще и орудием назначили. Сейчас ей вслед скажут, что ленивая интриганка. Не удивлюсь.
+29
-6
+23
Темы для обсуждения закончились
+22
-2
+20
Может она уже давно отписалась, а вы только обнаружили. Ну и что? Её основным тренером всегда был Глейхенгауз, который всегда за неё болел и душой и сердцем.
+29
-11
+18
Долго терпела! Уже после заявления про «месть Трусовой» можно было отписаться.
+23
-5
+18
Если это правда, то аплодирую. И так долго терпела.
+28
-11
+17
Молодец, Аня.

Ноль хороших слов было сказано в её адрес за годы сотрудничества.

Работа закончилась, можно попрощаться с бывшим работодателем.
+17
-1
+16
Молодец, Аннушка! Не ожидала от нее, если честно.После того, что Тутза сегодня вывалила, что Валиева у нее, оказывается, самая талантливая, любой нормальный человек поступил бы так же.
+23
-8
+15
Может и не самая "одаренная" по мнению тренера, но одна из самых титулованных и огромная трудяга как и другие
+15
-1
+14
Интересно будет ли она участвовать в шоу Тутберидзе? Валиевой не будет, Акатьевой скорее всего тоже, теперь возможно и Щербакова.
+15
-1
+14
Ответ RusVector
Там терки между ними сразу после олимпийских игр пошли, даже слепой увидит!
Терки пошли после 3-его ЧР. Там еще дружили, на ЧМ уже нет.
+14
-1
+13
Анюте бы еще официально завершить, чтобы перестать отстёгивать проценты с шоу и контрактов разным неблагодарным женщинам.
Пусть дочу содержат на другие деньги.
+17
-4
+13
Ответ Юркин Клоп
«Не самая одаренная»
судя по интервью она лишь орудие мести))Трусовой и Косторной очень повезло с экс тренером))
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+13
Давно назревал конфликт, в интервью после олимпиады Аня дала нам это понять, видимо комментарии Тутберидзе про одарённость - верхушка айсберга
+14
-1
+13
Ответ lyubov61
Самой одаренной ее называла и ТАТ
Я не думаю, что для Ани имеет какое-то значение, кого там самой одаренной называет Тутберидзе или тем более ТАТ. Очевидно, причина не в этом.
+14
-2
+12
Ответ Wini Chemin
По мне по-детски. Но интересно посмотреть что будет делать Тутберидзе, если все неодаренные отпишутся? С кем в шоу поедет?
Почему по-детски?

Аня закончила свой путь с Этери Георгиевной. В своё время она ясно дала понять, что про сантименты там речи не идёт, просто работа.

Это нормально не быть подписанным на работодателя, тем более, когда тот тебя воспринимает исключительно как орудие мести.
+13
-2
+11
Аня очень прагматичная и рассудочная девушка . Она была в ТШТ не в силу своей преданности , а правильного расчета . Никто бы не подготовил ее лучше к Пекину , чем ТШТ .
Какие обиды ? Аня получила в личке золото , это дорогого стоит .
А сейчас она не действующая спортсменка , зачем ей Хрустальный ? Их больше ничего не связывает , она занята монетизацией своего успеха в Пекине . У нее теперь другая жизнь , удачи ей .
+13
-2
+11
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