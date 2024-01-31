Анна Щербакова отписалась от Этери Тутберидзе в соцсети
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова отписалась от Этери Тутберидзе в соцсети.
Об этом сообщает журналист Влад Жуков в своем телеграм-канале.
Сегодня Тутберидзе опубликовала пост, в котором назвала Камилу Валиеву своей самой одаренной спортсменкой.
Только эти менее одаренные и в 17 лет побеждали, а Трусова и в 18 Лутц прыгала. И этих же менее одаренных тоже тестировали, ту же Загитову на ОИ, но все чисто были, ибо они могли выкатывать свой контент.
Что для нее стоят спортсменки, Аня уже поняла по истории с утоплением Камилы и перекупом Саши аккурат к Олимпиаде. Смысл держаться за таких тренеров?
А по сути именно она отстирывала ее пальто. И ни капли благодарности.
Ноль хороших слов было сказано в её адрес за годы сотрудничества.
Работа закончилась, можно попрощаться с бывшим работодателем.
Пусть дочу содержат на другие деньги.
Аня закончила свой путь с Этери Георгиевной. В своё время она ясно дала понять, что про сантименты там речи не идёт, просто работа.
Это нормально не быть подписанным на работодателя, тем более, когда тот тебя воспринимает исключительно как орудие мести.
Какие обиды ? Аня получила в личке золото , это дорогого стоит .
А сейчас она не действующая спортсменка , зачем ей Хрустальный ? Их больше ничего не связывает , она занята монетизацией своего успеха в Пекине . У нее теперь другая жизнь , удачи ей .