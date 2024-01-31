Олимпийская чемпионка Анна Щербакова отписалась от Этери Тутберидзе в соцсети.

Об этом сообщает журналист Влад Жуков в своем телеграм-канале.

Сегодня Тутберидзе опубликовала пост, в котором назвала своей самой одаренной спортсменкой.