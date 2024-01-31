КХЛ. «Авангард» в гостях у «Барыса», «Спартак» сыграет с «Локомотивом», ЦСКА – с «Торпедо»

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«Барыс» примет «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Спартак» сыграет с «Локомотивом», ЦСКА – с «Торпедо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – Авангард
Дата проведения
31 января, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Трактор – Автомобилист
Дата проведения
31 января, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

Спартак – Локомотив
Дата проведения
31 января, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

ЦСКА – Торпедо
Дата проведения
31 января, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Сочи – Динамо Минск
Дата проведения
31 января, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

Куньлунь – Витязь
Дата проведения
31 января, 19.30, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

17 комментариев
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Трактор, победы!! если они начнут ,и Авто тоже, играть в открытый хоккей, это будет сегодня пиршество!!
Заварухины, зажгите!!!!!
+7
-1
+6
Только ТРАКТОР-только победа!!!
+4
-1
+3
Доброго утра! Торпедо в завершающем выездную серию матче играет с ЦСКА. Парни! Порадуйте болельщиков отличной игрой! Надеюсь на участие Коли Коваленко…Верим в команду! Всем здоровья!
+4
-1
+3
Уральское дерби огонь🔥
+4
-2
+2
Трактору красивой игры!
+3
-1
+2
Крайне неприятный и автобусный хоккей Никитина против Спартака. Удачи КБ, надо сразу постараться вскрыть и забить, иначе никитинское болото может усыпить и засосать...
+2
0
+2
Поздравляю Локомотив с выходом на 4е место🤣
+3
-2
+1
Омский Авангард,
В нашем сердце навсегда!
Самый лучший клуб страны
Красно-бело-чёрные вперёд, круши врага!
Первым будет Авангард,
Непобедимый Авангард!
Это стало истиной для всех,
И во всей Руси Великой!
Команды лучше нет
И всегда мы будем рядом с ней.

Лишь в одну команду мы верим,
За неё всегда мы болеем,
Никогда в беде не оставим,
Только Омск и только победа!

Наш Авангард,
Вперёд лети!
За город Омск,
Не отступи!
Ты лучший клуб,
Ты не один!
И мы с тобой,
Всех победим!
Твой каждый шаг,
Твой точный пас!
Забитый гол,
И кубок наш!

Вперёд наш клуб,
Вперёд родной!
Мы за тебя все, как один, стоим горой, СТОИМ ГОРОЙ!
Мы ястреба,
Летим вперёд!
Сегодня храбрых и отважных слава ждёт, СЛАВА ЖДЕТ!
Оле, олеее, оле, олеее,
Оле, оле, оле, оле, оле, олеее,
Оле, олеее, оле, олеее,
Оле, оле, оле, оле, олееее!

Авангард смелее в бой,
Мы поддержим, мы с тобой!
Всё созвездие наград,
Будет с нами Авангард!
Ждём победы, омский Авангард, хэй,
Омский Авангард, хэй,
Омский Авангард, хэй,
Ждём победы омский Авангард, хэй,
Омский Авангард, хэй,
Омский Авангард, хэй,
Омский Авангард!

В необъятных просторах России,
Где так много есть команд!
Есть команда сильнейшая в мире
Это омский Авангард!
И пускай ...... чемпионами были,
И канадцы сильнее пускай тоже были!
Все равно Авангард самый лучший,
Все равно Авангард самый сильный!
Самый мощный и непобедимый,
Это омский Авангард,
Авангард, Авангард, Авангард!

Самый сильный и могучий, Авангард,
Всё ты можешь, всё по силам, Авангард!
Первым на Востоке будет, Авангард!
Скоро станет чемпионом, Авангард,
На .......... положишь, Авангард,
Всех ....... ты одолеешь, Авангард!

Мы с командою всегда (соло заряжающего),
Мы с командою всегда!
И в гостях, и дома,
Будем биться до конца (соло заряжающего),
Будем биться до конца,
За родной наш город!

Всех врагов мы победим (соло заряжающего),
Всех врагов мы победим,
Кубком завладеем!
Наш фанатский дух един (соло заряжающего)
Наш фанатский дух един
В Авангард все верим!

Ла-ла, ла-ла, ла-ла, лааа,
Ла-ла, ла-ла, ла-ла, лааа,
Ла-ла, ла-ла, ла-ла, лааа!

Ла-ла, ла-ла, ла-ла, лааа,
Ла-ла, ла-ла, ла-ла, лааа,
Ла-ла, ла-ла, ла-ла, лаааа!
Наши чемпионы, ястреба!!!

Полная версию песни КАТЮША!

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой, ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет!

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.
+1
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+1
Ответ Russ Ivan
Крайне неприятный и автобусный хоккей Никитина против Спартака. Удачи КБ, надо сразу постараться вскрыть и забить, иначе никитинское болото может усыпить и засосать...
А лучше парочку положить.
Когда локо горит 0:2 - они не знают что делать. У команды нет плана Б.
+1
0
+1
Побед Авангарду и Минску!
+3
-3
0
Удачи Торпедо!
+2
-2
0
За трактор!!! Отличного Дерби, братского дерби!!!
+1
-1
0
Удачи «Торпедо»!!!💪🦌
Надо брать реванш за тот позор от 9 января!
Вперёд, Нижний!
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Победы омскому Авангарду с нурсултановцами!
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Ответ Ярославец75
Поздравляю Локомотив с выходом на 4е место🤣
Ну подожди.
Во-первых, они еще не проиграли.
А во-вторых, у Спартака часто возникают проблемы с такими командами как Локо или Цска, которые играют глубоко в откат и на контратаках.
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Ответ Матроскин52
Доброго утра! Торпедо в завершающем выездную серию матче играет с ЦСКА. Парни! Порадуйте болельщиков отличной игрой! Надеюсь на участие Коли Коваленко…Верим в команду! Всем здоровья!
Если Торпедо будет играть как со Спартаком, а в третьем периоде они еле ноги по площадке передвигали, то шансов против Цска будет мало. Но в любом случае удачи!
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