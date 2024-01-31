«Реал» – крупнейший клуб мира по версии FourFourTwo. «Барселона» – 2-я, «Милан» – 7-й, «Сити» – 8-й
«Реал» занял первое место в списке крупнейших клубов мира от FourFourTwo.
«Что определяет большой клуб? История? Трофеи? Фанатская база? Размер стадиона? Богатство? Подписчики в соцсетях? По правде говоря, все это – и даже больше», – говорится в описании к рейтингу, включающему 32 команды.
В первую половину списка попали:
1. «Реал Мадрид», Испания.
2. «Барселона», Испания.
3. «Манчестер Юнайтед», Англия.
4. «Бавария», Германия.
5. «Ливерпуль», Англия.
6. «Ювентус», Италия.
7. «Милан», Италия.
8. «Манчестер Сити», Англия.
9. «Челси», Англия.
10. «Интер», Италия.
11. «ПСЖ», Франция.
12. «Арсенал», Англия.
13. «Аякс», Нидерланды.
14. «Боруссия» Дортмунд, Германия.
15. «Атлетико», Испания.
16. «Тоттенхэм», Англия.
Понятно, просто словоблудие и арифметика с потолка
Хотя что тут шпоры делают, я понятия не имею
Этот рейтинг ,хотя бы, на что-то объективное и исчисляемое опирается , а не как большинство рейтингов 4/4/2 , где , зачастую, полный субъективизм