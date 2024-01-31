«Реал» – крупнейший клуб мира по версии FourFourTwo. «Барселона» – 2-я, «Милан» – 7-й, «Сити» – 8-й

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Интер Милан Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль высшая лига Нидерланды Аякс Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Арсенал рейтинги Тоттенхэм FourFourTwo Футбол

«Реал» занял первое место в списке крупнейших клубов мира от FourFourTwo.

«Что определяет большой клуб? История? Трофеи? Фанатская база? Размер стадиона? Богатство? Подписчики в соцсетях? По правде говоря, все это – и даже больше», – говорится в описании к рейтингу, включающему 32 команды.

В первую половину списка попали:

1. «Реал Мадрид», Испания.

2. «Барселона», Испания.

3. «Манчестер Юнайтед», Англия.

4. «Бавария», Германия.

5. «Ливерпуль», Англия.

6. «Ювентус», Италия.

7. «Милан», Италия.

8. «Манчестер Сити», Англия.

9. «Челси», Англия.

10. «Интер», Италия.

11. «ПСЖ», Франция.

12. «Арсенал», Англия.

13. «Аякс», Нидерланды.

14. «Боруссия» Дортмунд, Германия.

15. «Атлетико», Испания.

16. «Тоттенхэм», Англия.

Материалы по теме

63 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
«Что определяет большой клуб? История? Трофеи? Фанатская база? Размер стадиона? Богатство? Подписчики в соцсетях? По правде говоря, все это – и даже больше», – говорится в описании к рейтингу, включающему 32 команды.

Понятно, просто словоблудие и арифметика с потолка
+34
-4
+30
Ответ Hitgoe Himgob
25 лет назад тут не было бы только МС и добавилось бы Лацио. В общем и целом футбол не поменялся по клубам. Топ 30 возьми ну плюс минус 3-4 команды все другое осталось прежним
25 лет тут не было бы и ПСЖ и Челси и Тоттенхэма.
Хотя что тут шпоры делают, я понятия не имею
+28
-4
+24
А где КАМАЗ?
+15
-7
+8
Ответ Cruel Snake
Трофеи?! Тогда причём здесь «Тотенхэм»?
Ну как бы у Тоттенхэма есть 2 кубка УЕФА+кубок кубков.
+10
-2
+8
25 лет назад тут не было бы только МС и добавилось бы Лацио. В общем и целом футбол не поменялся по клубам. Топ 30 возьми ну плюс минус 3-4 команды все другое осталось прежним
+9
-1
+8
Трофеи?! Тогда причём здесь «Тотенхэм»?
+13
-8
+5
Ответ Николай Бойко
Барса даже в Каталонии не первая, какое второе место в мире лол))
Они действующие чемпионы Испании Трололо
+8
-3
+5
Как же все таки велик багаж успеха МЮ при Фергюсоне, как наработали фанбазу в 90-х, так на ней и едут уверенно вне зависимости от текущих достижений
+5
-2
+3
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Беккенбауэр, Мальдини, Барези, Лам, Кафу, Хави, Иньеста, Матеус, Кройф, Герд Мюллер, Марадонна, Месси, Пеле, Нойер, Яшин, Платини, Ван Бастен. Из этого набора можно крутиь как угодно для себя. Из лучших игроков только Карлос и Роналду. Плюс-минус лучшие игроки в истории на своих позициях не играли в Реале. Половина титулов Реала, они выиграли при фашистком режиме Франко, при поддержке... Так что самый титулованный сильно спорно. Самые лучшие игроки ещё спорнее
+14
-11
+3
Ситя это вообще не клуб, искусственные недоразумения не должны быть вообще включены в рейтинги.
+7
-4
+3
Ответ Великий Алонсо
С этим даже глупо спорить, не зря Реал Королевский клуб, все лучшие игроки планеты играли именно в Реале, самый титулованный клуб именно Реал, самый известный клуб в мире тоже Реал 👍👍👍
Но самые лучшие не играли за Реал. Например тройка лучших Пеле, Марадона, Месси
+4
-2
+2
Ответ Олег Лисицын
25 лет тут не было бы и ПСЖ и Челси и Тоттенхэма. Хотя что тут шпоры делают, я понятия не имею
Ну конечно, ни ПСЖ ни Челси еврокубки в 95-98 не брали. Вам сколько лет тогда было? Клубы были топ 25 точно и совершали многомиллионные трансферы
+3
-1
+2
Ответ russell westbrook
Беккенбауэр, Мальдини, Барези, Лам, Кафу, Хави, Иньеста, Матеус, Кройф, Герд Мюллер, Марадонна, Месси, Пеле, Нойер, Яшин, Платини, Ван Бастен. Из этого набора можно крутиь как угодно для себя. Из лучших игроков только Карлос и Роналду. Плюс-минус лучшие игроки в истории на своих позициях не играли в Реале. Половина титулов Реала, они выиграли при фашистком режиме Франко, при поддержке... Так что самый титулованный сильно спорно. Самые лучшие игроки ещё спорнее
и три недотитула из офсайдов и ошибок судей
+2
0
+2
Ответ russell westbrook
Беккенбауэр, Мальдини, Барези, Лам, Кафу, Хави, Иньеста, Матеус, Кройф, Герд Мюллер, Марадонна, Месси, Пеле, Нойер, Яшин, Платини, Ван Бастен. Из этого набора можно крутиь как угодно для себя. Из лучших игроков только Карлос и Роналду. Плюс-минус лучшие игроки в истории на своих позициях не играли в Реале. Половина титулов Реала, они выиграли при фашистком режиме Франко, при поддержке... Так что самый титулованный сильно спорно. Самые лучшие игроки ещё спорнее
Че-то не вижу в списке Фигу, Зидана, Роналдо, Пушкаша, Де Стефано…
+3
-1
+2
Ответ russell westbrook
Беккенбауэр, Мальдини, Барези, Лам, Кафу, Хави, Иньеста, Матеус, Кройф, Герд Мюллер, Марадонна, Месси, Пеле, Нойер, Яшин, Платини, Ван Бастен. Из этого набора можно крутиь как угодно для себя. Из лучших игроков только Карлос и Роналду. Плюс-минус лучшие игроки в истории на своих позициях не играли в Реале. Половина титулов Реала, они выиграли при фашистком режиме Франко, при поддержке... Так что самый титулованный сильно спорно. Самые лучшие игроки ещё спорнее
Чел не позорься и почитай про Реал при режиме Франко. Может быть узнаешь, что Реал выиграл свой первый чемпионский титул , только на 18 году правления Франко.
+2
-1
+1
Ответ seppblatter@mail.ru
Мало того, еще и режим Франко не был фашистским, как его впаривала советская пропаганда)
Ладно. А какой он был? Коммунизм? Что там сделали с корелевской семьёй?
+3
-2
+1
Ответ russell westbrook
Ладно. А какой он был? Коммунизм? Что там сделали с корелевской семьёй?
Наоборот, благодаря Франко коммунисты были разбиты. Режим национальной диктатуры, но не фашизм и близко. С королевской семье все норм. Франко даже вернул власть королю после своей смерти. А пока правил королевская семья жила себе поживала без власти, но Испания считалась королевством. Это ты с большевиками и Романовыми путаешь)
+1
-1
0
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
лучший из всех алонсо тоже играл в риале🙏
+1
-1
0
Ответ ManchesteR
Латинскую Америку обделили совсем, не думаю, что условный Бока Хуниорс ниже Тоттенхема.
Наверняка учитывается популярность клуба и лиги, всё-таки АПЛ смотрят во всём мире.
+1
-1
0
Ответ Сикарио
А ты неплохо ворвался в ряды секты. Ничего не знаешь о футболе, и что-то тут вякаешь.
Ну я очень много знал о футболе когда был ребёнком, всё знать невозможно. Но уверен, какие-нибудь ярые фанаты Барсы, могли бы намного больше расписатьь про ранний Реал. Уверен только в перечеслении лучших игроков в истории, и ставлю под сомнение ввсех из Реала, кроме Роналду, Карлоса, Зидана может Роналдо. Мои комментарии не несут никакой смымсловой нагрузки, и я не хочу обижать фанов такого великого клуба, как Реал Мадрид. Просто потроллить Великого Фернандо Алонсо всегда приятно. Это дичайший фрик, который регулярно отхватывает минусы, и никогда не признаёт свою неправоту. Я написал про Реал общие тезисы из детства, возможно, я ошибаюсь. Ну и ладно, главное троллинг удался, Алонсо трижды переписал коммент и отхватил минусов.
0
0
0
Ответ Великий Алонсо
С этим даже глупо спорить, не зря Реал Королевский клуб, все лучшие игроки планеты играли именно в Реале, самый титулованный клуб именно Реал, самый известный клуб в мире тоже Реал 👍👍👍
Как удобно. Навалили минусов, написал новый, такой же. Беккенбауэр, Мальдини, Барези, Лам, Кафу, Хави, Иньеста, Матеус, Кройф, Герд Мюллер, Марадонна, Месси, Пеле, Нойер, Яшин, Платини, Ван Бастен. Из этого набора можно крутиь как угодно для себя. Из лучших игроков только Карлос и Роналду, Зидан, Роналдо. При чём Роналду, Карлос ЖБ основа такой сборной, а все остальные запас. Плюс-минус лучшие игроки в истории на своих позициях не играли в Реале. Половина титулов Реала, они выиграли при фашистком(возможно и не фашисткий, скоро узнаем). (Не фашистком, но при диктатуре) режиме Франко, при поддержке... И не сразу,а на 18 год правления. Так что самый титулованный сильно спорно. Самые лучшие игроки ещё спорнее. Клянусь, ты самый смешной фрик-комментатор на спортсе. Постоянно переобуваешься, удаляешь свои комментарии, когда их минусует, специально пишешь комментари под плюсы, чтобы угодить фанатам, один коммент для одной стороны, другой для другой стороны. Постоянно обсираешься с прогназами и потом удаляешь комменты. И пишешь, я так и говорил. А всего лишь надо переобуться, и написать, что Алонсо слил Окону и перевогодке(равно, но спервогодкой равно сливу)
+3
-3
0
Ответ Леопардер
«Что определяет большой клуб? История? Трофеи? Фанатская база? Размер стадиона? Богатство? Подписчики в соцсетях? По правде говоря, все это – и даже больше», – говорится в описании к рейтингу, включающему 32 команды. Понятно, просто словоблудие и арифметика с потолка
А что из перечисленного нельзя посчитать , кроме пункта ’история’ и систематизировать по какому-нибудь алгоритму, что Вы говорите о словоблудии и арифметике с потолка?

Этот рейтинг ,хотя бы, на что-то объективное и исчисляемое опирается , а не как большинство рейтингов 4/4/2 , где , зачастую, полный субъективизм
+3
-3
0
Ответ seppblatter@mail.ru
Наоборот, благодаря Франко коммунисты были разбиты. Режим национальной диктатуры, но не фашизм и близко. С королевской семье все норм. Франко даже вернул власть королю после своей смерти. А пока правил королевская семья жила себе поживала без власти, но Испания считалась королевством. Это ты с большевиками и Романовыми путаешь)
Принято. И в то же время приятно. Спсаибо за ответ
+1
-1
0
Латинскую Америку обделили совсем, не думаю, что условный Бока Хуниорс ниже Тоттенхема.
+1
-1
0
Ответ russell westbrook
Беккенбауэр, Мальдини, Барези, Лам, Кафу, Хави, Иньеста, Матеус, Кройф, Герд Мюллер, Марадонна, Месси, Пеле, Нойер, Яшин, Платини, Ван Бастен. Из этого набора можно крутиь как угодно для себя. Из лучших игроков только Карлос и Роналду. Плюс-минус лучшие игроки в истории на своих позициях не играли в Реале. Половина титулов Реала, они выиграли при фашистком режиме Франко, при поддержке... Так что самый титулованный сильно спорно. Самые лучшие игроки ещё спорнее
Мало того, еще и режим Франко не был фашистским, как его впаривала советская пропаганда)
+5
-5
0
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Список клубов для суперлиги
+2
-2
0
Великая компания. Я уважаю, что они делают.
+2
-2
0
С этим даже глупо спорить, не зря Реал Королевский клуб, все лучшие игроки планеты играли именно в Реале, самый титулованный клуб именно Реал, самый известный клуб в мире тоже Реал 👍👍🙏🙏.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий