«Реал» – крупнейший клуб мира по версии FourFourTwo. «Барселона» – 2-я, «Милан» – 7-й, «Сити» – 8-й

«Реал» занял первое место в списке крупнейших клубов мира от FourFourTwo.

«Что определяет большой клуб? История? Трофеи? Фанатская база? Размер стадиона? Богатство? Подписчики в соцсетях? По правде говоря, все это – и даже больше», – говорится в описании к рейтингу, включающему 32 команды.

В первую половину списка попали:

1. « », Испания.

2. « », Испания.

3. « », Англия.

4. « », Германия.

5. « », Англия.

6. «Ювентус», Италия.

7. «Милан», Италия.

8. «Манчестер Сити», Англия.

9. «Челси», Англия.

10. «Интер», Италия.

11. «ПСЖ», Франция.

12. «Арсенал», Англия.

13. «Аякс», Нидерланды.

14. «Боруссия» Дортмунд, Германия.

15. «Атлетико», Испания.

16. «Тоттенхэм», Англия.