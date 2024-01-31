«Локомотив» арендовал форварда «Тулузы» Хамулича с правом выкупа

Теги Локомотив Тулуза премьер-лига Россия лига 1 Франция трансферы Саид Хамулич Футбол

«Локомотив» объявил о трансфере Саида Хамулича.

Нападающий «Тулузы» будет выступать за московский клуб до конца сезна-2023/24 на правах аренды. В соглашении предусмотрена опция выкупа.

Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь

Изображение: t.me/fclokomotiv

36 комментариев
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Прикольно. В Голландии по каждому трансферу с РПЛ идут целые страдания, а Лиге 1 вообще пофиг. Работаем с Россиянами и не паримся.
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+23
Статистика конечно не впечатляет, но верю, что у нас себя проявит. Удачи, Саид!
+22
-2
+20
Ответ schwein
Прикольно. В Голландии по каждому трансферу с РПЛ идут целые страдания, а Лиге 1 вообще пофиг. Работаем с Россиянами и не паримся.
так Франция в целом нормально относится и отношения старается не портить - Макрон в начале 22 года просил компании не уходить из России (плюс переговоры сам вел постоянно на первых порах), консульство Франции лучше всех даёт визы и в целом достаточно взвешенную политику проводят без перегибов
+18
-1
+17
удачи
+7
0
+7
Ответ schwein
Прикольно. В Голландии по каждому трансферу с РПЛ идут целые страдания, а Лиге 1 вообще пофиг. Работаем с Россиянами и не паримся.
чуть меньше политики и больше адекватности - собственно весь секрет французов
+7
-1
+6
Ответ Ебздрогыч
Опа, а Дзюбу куда? К Лёне в Китай?
дзюба может последний сезон играет ему всё таки 35 лет нужно потихоньку искать замену
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Ответ Сергей Иванов
у нападающего практически сплошные нули в графах. Да, статистика так себе ,ну никак не впечатлила. Очень надеюсь что это не очередной Шкулетич или Конти. Как обычно остаётся только надеяться что в РПЛ его прорвёт
Трансфер Митая также воспринимали, что днище какое-то едет. Но он раскрывается, и сейчас как универсал очень полезен
+4
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Был небольшой скандальчик с ним, когда отказался надевать футболку с поддержкой ЛГБТ. Учитывая что руководство Локо просило в свое время у Педриньо поменять имя на футболке, то Хамулич подойдет отлично)
+5
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+3
у нападающего практически сплошные нули в графах. Да, статистика так себе ,ну никак не впечатлила. Очень надеюсь что это не очередной Шкулетич или Конти. Как обычно остаётся только надеяться что в РПЛ его прорвёт
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0
+3
Ответ раскаявшийся жиробас
так Франция в целом нормально относится и отношения старается не портить - Макрон в начале 22 года просил компании не уходить из России (плюс переговоры сам вел постоянно на первых порах), консульство Франции лучше всех даёт визы и в целом достаточно взвешенную политику проводят без перегибов
Как минимум одна из причин - штатники уже разок кинули Францию с санкциями. Французы не хотели вводить санкции против Ирана, они хорошо торговали с этой страной. Обэма им говорит "Да вводите, не сцыте, мы вам все потери компенсируем". Ладно, сделали. А потом в Штатах вместо Обэмы пришёл Трамп. И когда пришло время спрашивать за компенсацию, приходят лягушатники и такие "Чё с деньгами?", а Дональд им "С какими деньгами? Ты пьяный или кто, сынок? Кто вам обещал компенсацию - с тех и спрашивайте, а мы тут ни при чём".

Поэтому, чтобы не попадать на бабки второй раз, французы очень аккуратны с уходом компаний отсюда. Что-то продают с возможностью возврата - как Леруа Мерлен. Хотя что-то и уходит отсюда, как Декатлон, к сожалению.
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Голландцы от аренды отказались, так французы его паровозникам втюхали. Нашли таки дураков)) Зы. Игрок никакой. А-ля Мелешин.
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Аренда - это хорошо, проявит - гуд, нет - давай, до свидания. В любом случае - удачи!
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Лишним не будет. Аренда это хорошо, не заиграет если то обратно отправить.
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Эх, а слухи в Локо едва ли не Йовича приводили. Я вообще не болею за Локо и их селекцию, но болею за приезд сильных футболистов в РПЛ. Хамулич этот не сильно впечатляет. Впрочем, сомнительного качества форварды - это почерк Локо. От Джиби Фалля и Хенти до Раконьяца и Шкулетича.
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Ответ error505
Статистика конечно не впечатляет, но верю, что у нас себя проявит. Удачи, Саид!
Меня лично его статистика за 2023 год очень впечатлила и озадачила. Одна голевая передача за 29 матчей во всех турнирах.
Редкий нападающий.
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Какой смысл в этом игроке,Никишина лучше взяли из молодежки.Думаю это игрок не больше пользы принесет.Если подмена Дзюбе то Радиковский есть с габаритами.
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Ответ Railway/
На замену Сарвели? Влад разочаровал?
как может разочаровать тот, на которого не было надежд изначально ?
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Зачем нужен второй Сарвели, с учётом того, что первого никуда не пристроили.
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Ответ Сергей Иванов
у нападающего практически сплошные нули в графах. Да, статистика так себе ,ну никак не впечатлила. Очень надеюсь что это не очередной Шкулетич или Конти. Как обычно остаётся только надеяться что в РПЛ его прорвёт
Главное, чтоб не второй Хенти😀
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Ответ Сергей Иванов
у нападающего практически сплошные нули в графах. Да, статистика так себе ,ну никак не впечатлила. Очень надеюсь что это не очередной Шкулетич или Конти. Как обычно остаётся только надеяться что в РПЛ его прорвёт
Неужели с кадрами в молодежке все так плохо , что приглашают ничем не примечательных балканцев .
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Ответ selso99
Зачем нужен второй Сарвели, с учётом того, что первого никуда не пристроили.
кто его знает уровень этого хусаида? может быть он сильнее чем наш сарвели? может этот новенький откроется по новому
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Ответ Пётр Зозуля
Главное, чтоб не второй Хенти😀
Уже нет, он значительно дешевле Хенти, да и он в аренде будет.
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Ответ раскаявшийся жиробас
так Франция в целом нормально относится и отношения старается не портить - Макрон в начале 22 года просил компании не уходить из России (плюс переговоры сам вел постоянно на первых порах), консульство Франции лучше всех даёт визы и в целом достаточно взвешенную политику проводят без перегибов
У них там своих внутренних проблем хватает, не до жиру)
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Ответ error505
Статистика конечно не впечатляет, но верю, что у нас себя проявит. Удачи, Саид!
В последний раз в Польше себя хорошо проявлял. Может и в Локо получится?
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по хайлайтам намного сильнее того пацана, которого в Спартак взяли.
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Статистика не впечатляет, для ЦФ - скромновато, последний хороший сезон был ещё в Польше. Ну, посмотрим. То, что аренда, а не полноценный трансфер - в плюс, как страховка на случай непопадания. ТМ пишет, что цена аренды - 50 тысяч евриков.

С другой стороны - в прошлом году он начал играть за сборную БиГ, с тех пор 6 раз выходил за неё.
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Максимально странная аренда. И что он успеет доказать за оставшиеся 12 матчей, в которых еще и предпочтения будет отдаваться зенитовскому бастарду Дзюбе?? К тому же есть Сулик, который здорово выходит когда галактикос все же решается заменить, уже еле ползающего по газону Дзюбу.
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форвард был нужен, может, прорвет человека. удачи!
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