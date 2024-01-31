«Локомотив» арендовал форварда «Тулузы» Хамулича с правом выкупа

«Локомотив» объявил о трансфере Саида Хамулича.

Нападающий «Тулузы» будет выступать за московский клуб до конца сезна-2023/24 на правах аренды. В соглашении предусмотрена опция выкупа.

Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.

Изображение: t.me/fclokomotiv