«Локомотив» арендовал форварда «Тулузы» Хамулича с правом выкупа
«Локомотив» объявил о трансфере Саида Хамулича.
Нападающий «Тулузы» будет выступать за московский клуб до конца сезна-2023/24 на правах аренды. В соглашении предусмотрена опция выкупа.
Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.
Изображение: t.me/fclokomotiv
Поэтому, чтобы не попадать на бабки второй раз, французы очень аккуратны с уходом компаний отсюда. Что-то продают с возможностью возврата - как Леруа Мерлен. Хотя что-то и уходит отсюда, как Декатлон, к сожалению.
Редкий нападающий.
С другой стороны - в прошлом году он начал играть за сборную БиГ, с тех пор 6 раз выходил за неё.