«Манчестер Сити» победил «Бернли» – 3:1. Альварес сделал дубль, Холанд сыграл впервые с 6 декабря
«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» в матче 22-го тура АПЛ.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Нападающий Эрлинг Холанд, не игравший с 6 декабря прошлого года из-за травмы, вернулся на поле. Норвежец во втором тайме вышел на замену вместо Кевина де Брюйне.
- Дата проведения
- 31 января, 22.30, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 16 Альварес, 2:0 – 22 Альварес, 3:0 – 46 Родри, 3:1 – 90 Аль-Дахиль.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Льюис, Стоунз, Аке, Гвардиол, де Брюйне (Холанд, 71), Родри (Ковачич, 87), Фоден (Грилиш, 77), Матеуш Нунеш, Доку, Альварес (Серхио Гомес, 87).
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Бернли –
Траффорд, Витиньо, О`Ши, Экдаль (Массенго, 86), Аль-Дахиль, Гудмундссон (Рэмзи, 59), Браунхилл, Берге, Фостер (Фофана, 59), Амдуни (Робертс, 59), Одобер (Зарури, 76).
Спору нет, Холанд убийца в штрафной площади, но я считаю Альвареса более подходящим игроком для Гвардиоловской Сити
МС может поднажать