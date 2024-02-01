«Манчестер Сити» победил «Бернли» – 3:1. Альварес сделал дубль, Холанд сыграл впервые с 6 декабря

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» в матче 22-го тура АПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Нападающий Эрлинг Холанд, не игравший с 6 декабря прошлого года из-за травмы, вернулся на поле. Норвежец во втором тайме вышел на замену вместо Кевина де Брюйне.

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Статистика АПЛ