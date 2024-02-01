«Манчестер Сити» победил «Бернли» – 3:1. Альварес сделал дубль, Холанд сыграл впервые с 6 декабря

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Бернли Эрлинг Холанд Хулиан Альварес онлайны Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» в матче 22-го тура АПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Нападающий Эрлинг Холанд, не игравший с 6 декабря прошлого года из-за травмы, вернулся на поле. Норвежец во втором тайме вышел на замену вместо Кевина де Брюйне.

Манчестер Сити – Бернли 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
31 января, 22.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 16 Альварес, 2:0 – 22 Альварес, 3:0 – 46 Родри, 3:1 – 90 Аль-Дахиль.
Манчестер СитиЭдерсон, Льюис, Стоунз, Аке, Гвардиол, де Брюйне (Холанд, 71), Родри (Ковачич, 87), Фоден (Грилиш, 77), Матеуш Нунеш, Доку, Альварес (Серхио Гомес, 87).
БернлиТраффорд, Витиньо, О`Ши, Экдаль (Массенго, 86), Аль-Дахиль, Гудмундссон (Рэмзи, 59), Браунхилл, Берге, Фостер (Фофана, 59), Амдуни (Робертс, 59), Одобер (Зарури, 76).
Предупреждения:
Экдаль (21), Робертс (75), Эдерсон (75), Доку (81).

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13 комментариев
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Мне одному кажется, что Альварес более полезный игрок чем Холанд?
Спору нет, Холанд убийца в штрафной площади, но я считаю Альвареса более подходящим игроком для Гвардиоловской Сити
+9
0
+9
Удачи Ман Сити. Нельзя отпускать Ливерпуль
+10
-3
+7
Удачи горожанам💙
+9
-2
+7
отец против сына)
+2
-1
+1
вперёд Горожане!!!
+1
0
+1
Как же разыграли штрафной Де Брюне гений Алварез тоже топчик.
+1
0
+1
Ливер может оступиться с ченси
МС может поднажать
+4
-4
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Сити уверенной победы !
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Какие такие горожане. Они небесно голубые
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С Победой,горожане!💙👏
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Ответ Saddam Huseyn
Мне одному кажется, что Альварес более полезный игрок чем Холанд? Спору нет, Холанд убийца в штрафной площади, но я считаю Альвареса более подходящим игроком для Гвардиоловской Сити
Холланда пиарят сильно. У него за матч 8 касаний. Альварес на его фоне разнообразнее и полезнее
+1
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Ответ 10ztv
Холланда пиарят сильно. У него за матч 8 касаний. Альварес на его фоне разнообразнее и полезнее
Холланда пиарят его голы.
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