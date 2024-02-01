«Калгари» выменял Кузьменко и выбор в 1-м раунде драфта у «Ванкувера» на Линдхольма

Теги переходы Ванкувер Калгари НХЛ Элиас Линдхольм Андрей Кузьменко Йони Юрмо Хоккей

Андрей Кузьменко стал игроком «Калгари».

«Флеймс» выменяли форварда у «Ванкувера», «Кэнакс» получили взамен нападающего Элиаса Линдхольма.

Кроме того, «Калгари» получил выбор в 1-м раунде, условный выбор в 4-м раунде на драфте-2024, а также защитников-проспектов Хантера Брзустевича и Йони Юрмо в придачу.

В 43 матчах текущего сезона НХЛ Кузьменко набрал 21 (8+13) очко. Кэпхит 27-летнего россиянина – 5,5 млн долларов в год, летом 2025 года он может стать неограниченно свободным агентом.

На счету Линдхольма 32 (9+23) балла в 49 играх нынешнего чемпионата. По окончании текущего сезона 29-летний швед может стать неограниченно свободным агентом.

57 комментариев
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Наверное для Кузьменко жто будет лучше, хотя бы играть будет. Жаль что не в Питтсбург.
+37
-4
+33
еще раз, я удалил коммент,думал неправильно прочитал,а оказывается правильно.
1 и 4 пик +2 проспекта + Кузя!!! на Линдхольма ,который набирает пол очка за игру .В целом Линдхольм конечно неплох,но за такую цену??
Кто пишет , про трансфер года, тот явно не в своём уме.
+40
-8
+32
Ответ copti_san
Чё аплодисменты то?) Это плохая сделка для Кувера, Кузьменко и Линдхольм игроки почти одного уровня (Линдхольм центр и посильнее в обороне), а тут ещё и пик первого раунда и два проспекта в добавок. То, что выиграл конкуренцию молодец, но переплата жуткая, это пакет за какого-нибудь Баркова, а не за центра второго звена с истекающим контрактом
Кузьменко на сегодня это балласт для Ванкувера, про который знают все генменеджеры. Само по себе сбагрить его с 5,5 миллионной кепкой было не то что проблемой, но тот еще квест.
Линдхольм - лучший двусторонний центр из доступных и за ним в дедлайн очередь бы стояла. И это абсолютно точно усиление для Ванкувера.
+41
-14
+27
Ответ Даник Муша
Аплодисменты Альвину! Получить Лидхольма и слить Кузьменко за 1й пик и пару проспектов это сильно. 2е звено должно заиграть, Ванкувер далеко может в ПО заглянуть. А если получится переподписать и Петтерссона, и Линдхольма, то это трансфер года.
У Линдхольма 30 очков за почти 21 минуту в среднем за матч(больше всех среди нападающих в Калгари с большим запасом) еще и с истекающим контрактом , и он будет просить максимальный контракт по сроку

Кузьменко набрал всего на 11 очков меньше чем он ))) при этом играя всего 14 минут, против 21 у Линдхольма, и пропуская матчи при этом(неоднократно)

И Куверу еще подписывать Петю на максималку как по сроку так и по ЗП, и ладно бы только это, там еще у 8 игроков кончаются контракты после этого сезона , а если считать и Петерсона и Линдхольма то это 10 чиловек

И ко всему этому они отдали пик первого раунда, пик четвертого раунда и 2 проспекта за него, и Кузьменко, который не хуже точно чем Линдхольм
+32
-8
+24
Ответ Joe Biden
Кузьменко на сегодня это балласт для Ванкувера, про который знают все генменеджеры. Само по себе сбагрить его с 5,5 миллионной кепкой было не то что проблемой, но тот еще квест. Линдхольм - лучший двусторонний центр из доступных и за ним в дедлайн очередь бы стояла. И это абсолютно точно усиление для Ванкувера.
А ещё все генмены понимали, что он балласт исключительно для Ванкувера исключительно из-за Токкета, а до этого он набирал почти очко за сезон. Да и 5.5-миллионный контракт сейчас не такая уж большая сумма, это не Нерс с 9 миллионами. В общем, не надо перехваливать Кувер, то что они не боятся в такой олл-ин идти молодцы да, но трейд пока далеко не выигрышный
+23
-3
+20
Сочувствую Кузьменко. Была надежда на более интересный клуб.
+25
-6
+19
Нормально тут минусы раздают всем, кто сомневается, что Ванкувер выиграл в этом трейде))
Линдхольм выглядит безусловным усилением для Кувера, но цена его... хм, вызывает вопросы)) Тут ещё интересно увидеть, кто что ещё предлагал Калгари, конечно.
Для Кузьменко это трейд выглядит, как "из огня, да в полымя")) Я за Огоньками не слежу, но если они продолжат игратьв манере, неудобной Юбердо, то и Андрей тут может потухнуть.
Но было бы забавно, если бы я оказался не прав: Флеймс немного пересторят игру, Юбердо и Кузя потащат, и команда зацепится за 8 строчку. Иии... затем Кузьменко в первом раунде вынесет Кэнакс)))
+26
-9
+17
Ответ Даник Муша
Линдхольм - центр, который нужен Ванкуверу. Отлично играющий на обеих сторонах площадки. А Кузьменко игрок, который не только не нужен Токкету, но еще и занимал нехилое место под кепкой.
Ты его стату видел ? у него голов столько же сколько у Кузьменко )) который на 7минут меньше проводит за матч в среднем, про защитные навыки ладно, он тут выигрывает. Всё

По поводу кепки, у Линдхольма ЗП не сильно меньше чем у Кузьменко , только еще и подписывать его придется , а он захочет больше точно, и по сроку тоже, потому как это его будет последний крупный контракт в его карьере
+24
-7
+17
Ответ 37old
1.Ванкуверу нужно было усиление, в первую очередь центр уровня топ-6. 2. С Кузьменко нужно было расставаться, чтобы расчистить место под кепкой. Оба условия выполнены одним трейдом.
чтобы расчистить место под кепкой.
____________________

У них контракты почти одинаковые сейчас )))

А Линдхольм будет в конце сезона точно просить больше чем у него сейчас и максимальный срок.

А Куверу надо будет подписать 10 человек по окончании сезона ( в том числе Петтерсона, Майрса,Гронека,Лаферти, Линдхольма,ДеСмита,Блюгерса) и это я не всех назвал еще
+20
-6
+14
Ответ Silky Mitts
Тот, что посильнее в обороне два года назад был финалистом на Селке, а тот, что послабее - единственный игрок в Ванкувере (+56 разница голов) с негативным +/-. Кузьменко на сегодня не стоит практически ничего, поэтому по факту получили топ-6 центра за пик первого раунда и двух невнятных проспектов. Отличный обмен для команды, идущей за кубком.
И как обычно это бывает - И кубок не возьмут и Линдхольма не подпишут )) и пик первого раунда потеряли
+23
-9
+14
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
еще раз, я удалил коммент,думал неправильно прочитал,а оказывается правильно. 1 и 4 пик +2 проспекта + Кузя!!! на Линдхольма ,который набирает пол очка за игру .В целом Линдхольм конечно неплох,но за такую цену?? Кто пишет , про трансфер года, тот явно не в своём уме.
Сейчас тебе эксперты местные объяснят, что это Калгари еще продешевили , за игрока первого звена в прайме с 9 голами за 50 матчей, играя при этом 21 минуту в среднем, еще и с истекающим контрактом
+22
-8
+14
Ответ Даник Муша
Аплодисменты Альвину! Получить Лидхольма и слить Кузьменко за 1й пик и пару проспектов это сильно. 2е звено должно заиграть, Ванкувер далеко может в ПО заглянуть. А если получится переподписать и Петтерссона, и Линдхольма, то это трансфер года.
Линдхольм зарядит 7,а то и больше в год+2 к текущему контракту точно.
Очень сомнительный трейд.Банально прогноз по очкам за этот год отличается всего на 14 очков у них.Довесок слишком жирный. Кенакс просто идут вабанк как будто
+15
-1
+14
Ответ Сергей Кот
а кто-нибудь знает, почему Кузьменко в Ванкувере впал в такую немилость? он же в том сезоне отлично играл, и забивал много.
В обороне,в форчеке мало полезен.
+17
-5
+12
Аплодисменты Альвину! Получить Лидхольма и слить Кузьменко за 1й пик и пару проспектов это сильно. 2е звено должно заиграть, Ванкувер далеко может в ПО заглянуть. А если получится переподписать и Петтерссона, и Линдхольма, то это трансфер года.
+27
-16
+11
Ответ liberal17
Просить он будет под 9 не меньше,, у него на глазах Юбердо занимается фигурным катанием за 10,5х8, с чего ему ужиматься)
Может и так,по большому счету он играет на уровне того же Майера получившего 8.8. Ну разве что он постарше немного.
Короче для аренды Кенакс явно переплатили
+10
0
+10
Как быстро всё изменилось. Год назад Кузьменко выписали 5,5 за сезон, топовый сезон для новичка (поделил 20-е место по снайперам во всей НХЛ), сам Ванкувер проводил при этом очередной вневнятный сезон, заняв в итоге общее 22 место. В этом сезоне же Ванкувер можно сказать лучшая команда НХЛ, а Кузьменко множество раз выводили из состава
+10
-1
+9
Ответ curdboy
Нормально тут минусы раздают всем, кто сомневается, что Ванкувер выиграл в этом трейде)) Линдхольм выглядит безусловным усилением для Кувера, но цена его... хм, вызывает вопросы)) Тут ещё интересно увидеть, кто что ещё предлагал Калгари, конечно. Для Кузьменко это трейд выглядит, как "из огня, да в полымя")) Я за Огоньками не слежу, но если они продолжат игратьв манере, неудобной Юбердо, то и Андрей тут может потухнуть. Но было бы забавно, если бы я оказался не прав: Флеймс немного пересторят игру, Юбердо и Кузя потащат, и команда зацепится за 8 строчку. Иии... затем Кузьменко в первом раунде вынесет Кэнакс)))
Это было бы мегафеерично!!!
+9
-1
+8
Ответ Даник Муша
Аплодисменты Альвину! Получить Лидхольма и слить Кузьменко за 1й пик и пару проспектов это сильно. 2е звено должно заиграть, Ванкувер далеко может в ПО заглянуть. А если получится переподписать и Петтерссона, и Линдхольма, то это трансфер года.
Чё аплодисменты то?) Это плохая сделка для Кувера, Кузьменко и Линдхольм игроки почти одного уровня (Линдхольм центр и посильнее в обороне), а тут ещё и пик первого раунда и два проспекта в добавок. То, что выиграл конкуренцию молодец, но переплата жуткая, это пакет за какого-нибудь Баркова, а не за центра второго звена с истекающим контрактом
+28
-20
+8
1.Ванкуверу нужно было усиление, в первую очередь центр уровня топ-6.
2. С Кузьменко нужно было расставаться, чтобы расчистить место под кепкой.
Оба условия выполнены одним трейдом.
+9
-2
+7
Ответ paha
У Линдхольма 30 очков за почти 21 минуту в среднем за матч(больше всех среди нападающих в Калгари с большим запасом) еще и с истекающим контрактом , и он будет просить максимальный контракт по сроку Кузьменко набрал всего на 11 очков меньше чем он ))) при этом играя всего 14 минут, против 21 у Линдхольма, и пропуская матчи при этом(неоднократно) И Куверу еще подписывать Петю на максималку как по сроку так и по ЗП, и ладно бы только это, там еще у 8 игроков кончаются контракты после этого сезона , а если считать и Петерсона и Линдхольма то это 10 чиловек И ко всему этому они отдали пик первого раунда, пик четвертого раунда и 2 проспекта за него, и Кузьменко, который не хуже точно чем Линдхольм
Линдхольм - центр, который нужен Ванкуверу. Отлично играющий на обеих сторонах площадки. А Кузьменко игрок, который не только не нужен Токкету, но еще и занимал нехилое место под кепкой.
+13
-6
+7
Ответ copti_san
Чё аплодисменты то?) Это плохая сделка для Кувера, Кузьменко и Линдхольм игроки почти одного уровня (Линдхольм центр и посильнее в обороне), а тут ещё и пик первого раунда и два проспекта в добавок. То, что выиграл конкуренцию молодец, но переплата жуткая, это пакет за какого-нибудь Баркова, а не за центра второго звена с истекающим контрактом
Тот, что посильнее в обороне два года назад был финалистом на Селке, а тот, что послабее - единственный игрок в Ванкувере (+56 разница голов) с негативным +/-.

Кузьменко на сегодня не стоит практически ничего, поэтому по факту получили топ-6 центра за пик первого раунда и двух невнятных проспектов. Отличный обмен для команды, идущей за кубком.
+14
-7
+7
Ответ paha
чтобы расчистить место под кепкой. ____________________ У них контракты почти одинаковые сейчас ))) А Линдхольм будет в конце сезона точно просить больше чем у него сейчас и максимальный срок. А Куверу надо будет подписать 10 человек по окончании сезона ( в том числе Петтерсона, Майрса,Гронека,Лаферти, Линдхольма,ДеСмита,Блюгерса) и это я не всех назвал еще
Линдхольм - это был очень жирный лот для Калгари.
Даже его "аренда" до конца сезона стоила бы любому клубу не меньше 1го пика.
+8
-1
+7
Ванкувер получил центра второго звена, которого так хотел. Кузьменко будет очень тяжело - он сильно зависим от центрального нападающего, а теперь топ-6 Калгари это Кадри - Баклунд, те ещё созидатели.
+8
-2
+6
Ответ BigHead
Ванкувер получил центра второго звена, которого так хотел. Кузьменко будет очень тяжело - он сильно зависим от центрального нападающего, а теперь топ-6 Калгари это Кадри - Баклунд, те ещё созидатели.
Ну, если попадёт в звено к Юбердо, то может чего и выйдет
+9
-3
+6
а кто-нибудь знает, почему Кузьменко в Ванкувере впал в такую немилость? он же в том сезоне отлично играл, и забивал много.
+6
-2
+4
Ответ Кино Музыка
Сочувствую Кузьменко. Была надежда на более интересный клуб.
Велика вероятность, что Калгари его обменяет в этом году
+4
0
+4
Ответ curdboy
Ну, если попадёт в звено к Юбердо, то может чего и выйдет
А что выйдет ? Оба в обороне не играют совсем
+4
0
+4
Токкет слишком прост, чтобы понять, что творит:)
+3
0
+3
Ответ Joe Biden
Кузьменко на сегодня это балласт для Ванкувера, про который знают все генменеджеры. Само по себе сбагрить его с 5,5 миллионной кепкой было не то что проблемой, но тот еще квест. Линдхольм - лучший двусторонний центр из доступных и за ним в дедлайн очередь бы стояла. И это абсолютно точно усиление для Ванкувера.
Неплохо, Джо.
Как идет согласование финансирования охраны южной границы?
+3
0
+3
Хочется посмотреть разбор игры Кузьменко и стиля Калгари. Я смотрел какой-то канал, где подробно рассказали о том, как играл Юбердо в Флориде, и как его используют в Калгари, вывод: команда просто играет в другой хоккей, а Юбердо не может перестроиться, вот и проваливается.
+3
0
+3
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