«Калгари» выменял Кузьменко и выбор в 1-м раунде драфта у «Ванкувера» на Линдхольма

стал игроком «Калгари».

«Флеймс» выменяли форварда у « », «Кэнакс» получили взамен нападающего .

Кроме того, « » получил выбор в 1-м раунде, условный выбор в 4-м раунде на драфте-2024, а также защитников-проспектов Хантера Брзустевича и Йони Юрмо в придачу.

В 43 матчах текущего сезона НХЛ Кузьменко набрал 21 (8+13) очко. Кэпхит 27-летнего россиянина – 5,5 млн долларов в год, летом 2025 года он может стать неограниченно свободным агентом.

На счету Линдхольма 32 (9+23) балла в 49 играх нынешнего чемпионата. По окончании текущего сезона 29-летний швед может стать неограниченно свободным агентом.