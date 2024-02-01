«Калгари» выменял Кузьменко и выбор в 1-м раунде драфта у «Ванкувера» на Линдхольма
Андрей Кузьменко стал игроком «Калгари».
«Флеймс» выменяли форварда у «Ванкувера», «Кэнакс» получили взамен нападающего Элиаса Линдхольма.
Кроме того, «Калгари» получил выбор в 1-м раунде, условный выбор в 4-м раунде на драфте-2024, а также защитников-проспектов Хантера Брзустевича и Йони Юрмо в придачу.
В 43 матчах текущего сезона НХЛ Кузьменко набрал 21 (8+13) очко. Кэпхит 27-летнего россиянина – 5,5 млн долларов в год, летом 2025 года он может стать неограниченно свободным агентом.
На счету Линдхольма 32 (9+23) балла в 49 играх нынешнего чемпионата. По окончании текущего сезона 29-летний швед может стать неограниченно свободным агентом.
1 и 4 пик +2 проспекта + Кузя!!! на Линдхольма ,который набирает пол очка за игру .В целом Линдхольм конечно неплох,но за такую цену??
Кто пишет , про трансфер года, тот явно не в своём уме.
Линдхольм - лучший двусторонний центр из доступных и за ним в дедлайн очередь бы стояла. И это абсолютно точно усиление для Ванкувера.
Кузьменко набрал всего на 11 очков меньше чем он ))) при этом играя всего 14 минут, против 21 у Линдхольма, и пропуская матчи при этом(неоднократно)
И Куверу еще подписывать Петю на максималку как по сроку так и по ЗП, и ладно бы только это, там еще у 8 игроков кончаются контракты после этого сезона , а если считать и Петерсона и Линдхольма то это 10 чиловек
И ко всему этому они отдали пик первого раунда, пик четвертого раунда и 2 проспекта за него, и Кузьменко, который не хуже точно чем Линдхольм
Линдхольм выглядит безусловным усилением для Кувера, но цена его... хм, вызывает вопросы)) Тут ещё интересно увидеть, кто что ещё предлагал Калгари, конечно.
Для Кузьменко это трейд выглядит, как "из огня, да в полымя")) Я за Огоньками не слежу, но если они продолжат игратьв манере, неудобной Юбердо, то и Андрей тут может потухнуть.
Но было бы забавно, если бы я оказался не прав: Флеймс немного пересторят игру, Юбердо и Кузя потащат, и команда зацепится за 8 строчку. Иии... затем Кузьменко в первом раунде вынесет Кэнакс)))
По поводу кепки, у Линдхольма ЗП не сильно меньше чем у Кузьменко , только еще и подписывать его придется , а он захочет больше точно, и по сроку тоже, потому как это его будет последний крупный контракт в его карьере
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У них контракты почти одинаковые сейчас )))
А Линдхольм будет в конце сезона точно просить больше чем у него сейчас и максимальный срок.
А Куверу надо будет подписать 10 человек по окончании сезона ( в том числе Петтерсона, Майрса,Гронека,Лаферти, Линдхольма,ДеСмита,Блюгерса) и это я не всех назвал еще
Очень сомнительный трейд.Банально прогноз по очкам за этот год отличается всего на 14 очков у них.Довесок слишком жирный. Кенакс просто идут вабанк как будто
Короче для аренды Кенакс явно переплатили
2. С Кузьменко нужно было расставаться, чтобы расчистить место под кепкой.
Оба условия выполнены одним трейдом.
Кузьменко на сегодня не стоит практически ничего, поэтому по факту получили топ-6 центра за пик первого раунда и двух невнятных проспектов. Отличный обмен для команды, идущей за кубком.
Даже его "аренда" до конца сезона стоила бы любому клубу не меньше 1го пика.
Как идет согласование финансирования охраны южной границы?