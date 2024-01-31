Боец ММА Вагаб Вагабов подписал контракт с Минобороны и находится в зоне боевых действий на Украине

Теги MMA AMC Fight Nights Вагаб Вагабов Бокс/MMA/UFC

Чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов стал контрактником и уехал на СВО.

«Вагаб сейчас стабильно в зоне боевых действий на Украине. Он подписал контракт, там находится в качестве военнослужащего. Сейчас вернулся, чтобы подготовиться к бою со Штырковым», – заявил Ислам Вагабов.

Напомним, что 24 февраля на турнире RCC 18 Вагабов проведет бой по кикбоксингу против Ивана Штыркова.

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14 комментариев
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Ответ sergey2022
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вернуться из зоны боевых действий, ослабив свое подразделение ради какого то боя в такое сложное время?
Или может поступок мужчины заключается в том, что он оставил жену и сына, ради того чтобы пойти в чужую страну на войну с непонятными целями?
+24
-8
+16
Раньше слышал его мнение об этой ситуации и чето очень сомневаюсь что теперь он куда то поехал
В интервью говорил что даже зеков знакомых у него нет кто бы туда с зоны поехал не то что с воли
+15
-1
+14
Пофоткаться?
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0
+4
Сейчас вернулся, чтобы подготовиться к бою со Штырковым, – это как, можно в любой момент приехать на пару месяцев на коммерческий турнир?
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+3
Ответ Block Head
Комментарий скрыт
Даже святоликий их не знает, все время новые, а тебе уж подавно, молчал бы не позорился
+3
0
+3
Интересно в каком именно подразделении он будет проходить службу. Этот стероидный тип должен идти в штурмовой батальон.
+2
0
+2
интересно, его отчество - Вагабович?
+2
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+2
Ответ Block Head
Комментарий скрыт
Естественно понятны.У политиков и олигархата цель отжим портов шахт заводов а у солдат идущих туда цель деньги
+2
0
+2
Ответ vas1105
кому должен?
А с кем он подписал контракт?
+2
0
+2
Ответ Block Head
Комментарий скрыт
Так можете их сформулировать-то? Если речь про денацификацию и демилитаризацию, это вообще как будет происходить? Мне вот просто хотя бы примерный порядок шагов любопытен. И как присоединение Запорожской и Херсонской областей к составу РФ, про которые изначально даже разговора не было, соотносится с этими целями?
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Ответ KZT
Интересно в каком именно подразделении он будет проходить службу. Этот стероидный тип должен идти в штурмовой батальон.
кому должен?
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