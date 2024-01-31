Боец ММА Вагаб Вагабов подписал контракт с Минобороны и находится в зоне боевых действий на Украине
Чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов стал контрактником и уехал на СВО.
«Вагаб сейчас стабильно в зоне боевых действий на Украине. Он подписал контракт, там находится в качестве военнослужащего. Сейчас вернулся, чтобы подготовиться к бою со Штырковым», – заявил Ислам Вагабов.
Напомним, что 24 февраля на турнире RCC 18 Вагабов проведет бой по кикбоксингу против Ивана Штыркова.
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Или может поступок мужчины заключается в том, что он оставил жену и сына, ради того чтобы пойти в чужую страну на войну с непонятными целями?
В интервью говорил что даже зеков знакомых у него нет кто бы туда с зоны поехал не то что с воли