Боец ММА Вагаб Вагабов подписал контракт с Минобороны и находится в зоне боевых действий на Украине

Чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов стал контрактником и уехал на СВО.

«Вагаб сейчас стабильно в зоне боевых действий на Украине. Он подписал контракт, там находится в качестве военнослужащего. Сейчас вернулся, чтобы подготовиться к бою со Штырковым», – заявил Ислам Вагабов.

Напомним, что 24 февраля на турнире RCC 18 Вагабов проведет бой по кикбоксингу против Ивана Штыркова.

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