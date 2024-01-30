Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Ноттингема», «Ньюкасл» против «Астон Виллы», «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в среду
«Арсенал» в гостях играет против «Ноттингема» в 22-м туре АПЛ.
Во вторник также «Астон Вилла» принимает «Ньюкасл».
В среду, 31 января, «Манчестер Сити» встретится дома с «Бернли», «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом», а «Челси» отправится в гости к «Ливерпулю».
В четверг, 1 февраля, «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Юнайтед».
22-й тур
- Дата проведения
- 30 января, 22.30, «Сити Граунд»
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Ноттингем Форест –
Тернер, Монтьель, Омобамиделе, Мурилло, Тоффоло, Уильямс, Мангаля, Гиббс-Уайт, Домингес, Данило, Вуд.
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Арсенал –
Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Эдегор, Райс, Смит-Роу, Мартинелли, Сака, Габриэл Жезус.
- Предупреждение:
- Габриэл Жезус (40).
- Дата проведения
- 30 января, 22.45, «Крэйвен Коттэдж»
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Фулхэм –
Лено, Кастань, Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Кэрни, Перейра, Пальинья, Виллиан, Декордова-Рид, Хименес.
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Эвертон –
Пикфорд, Янг, Годфри, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон, Гарнер, Макнил, Кэлверт-Льюин, Данджума.
- Дата проведения
- 30 января, 22.45, «Кенилворт Роуд»
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Брайтон –
Стил, Данк, Игор Жулио, ван Хекке, Эступиньян, Милнер (Хиншелвуд, 20), Гросс, Гилмор, Буонанотте, Уэлбек, Жоао Педро.
- Предупреждения:
- Игор Жулио (13), Локонга (25).
- Дата проведения
- 30 января, 23.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 30 января, 23.15, «Вилла Парк»
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Астон Вилла –
Мартинес, Кэш, Лангле, Конса, Морено, Макгинн, Тилеманс, Камара, Дуглас Луис, Диаби, Уоткинс.
- Дата проведения
- 31 января, 22.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 31 января, 22.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 31 января, 23.15, «Энфилд»
- Дата проведения
- 1 февраля, 22.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 1 февраля, 23.15, «Молинью Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Точнее счёт неожиданный пока
Запихает Арс во втором если так дела пойдут