Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Ноттингема», «Ньюкасл» против «Астон Виллы», «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в среду

«Арсенал» в гостях играет против «Ноттингема» в 22-м туре АПЛ.

Во вторник также « » принимает « ».

В среду, 31 января, « » встретится дома с « », « » сыграет с «Брентфордом», а «Челси» отправится в гости к «Ливерпулю».

В четверг, 1 февраля, «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Юнайтед».

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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