Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Ноттингема», «Ньюкасл» против «Астон Виллы», «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в среду

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«Арсенал» в гостях играет против «Ноттингема» в 22-м туре АПЛ.

Во вторник также «Астон Вилла» принимает «Ньюкасл».

В среду, 31 января, «Манчестер Сити» встретится дома с «Бернли», «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом», а «Челси» отправится в гости к «Ливерпулю».

В четверг, 1 февраля, «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

22-й тур

Ноттингем Форест – Арсенал 0:0 (перерыв)
Дата проведения
30 января, 22.30, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Ноттингем ФорестТернер, Монтьель, Омобамиделе, Мурилло, Тоффоло, Уильямс, Мангаля, Гиббс-Уайт, Домингес, Данило, Вуд.
АрсеналРайя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Эдегор, Райс, Смит-Роу, Мартинелли, Сака, Габриэл Жезус.
Предупреждение:
Габриэл Жезус (40).

 

Фулхэм – Эвертон 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
30 января, 22.45, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ФулхэмЛено, Кастань, Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Кэрни, Перейра, Пальинья, Виллиан, Декордова-Рид, Хименес.
ЭвертонПикфорд, Янг, Годфри, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон, Гарнер, Макнил, Кэлверт-Льюин, Данджума.
Предупреждения:
Пальинья (26), Годфри (28), Брэнтуэйт (42).

 

Лутон – Брайтон 3:0 (первый тайм)
Дата проведения
30 января, 22.45, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Адебайо, 2:0 – Огбене, 3:0 – 42 Адебайо.
ЛутонКамински, Белл, Берк, Ошо, Даути, Баркли, Кларк, Локонга, Огбене, Моррис, Адебайо.
БрайтонСтил, Данк, Игор Жулио, ван Хекке, Эступиньян, Милнер (Хиншелвуд, 20), Гросс, Гилмор, Буонанотте, Уэлбек, Жоао Педро.
Предупреждения:
Игор Жулио (13), Локонга (25).

 

Кристал Пэлас – Шеффилд Юнайтед 2:2 (первый тайм)
Дата проведения
30 января, 23.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Бреретон, 1:1 – 17 Эзе, 1:2 – 20 Макати, 2:2 – 27 Эзе.
Кристал ПэласХендерсон, Ричардс, Андерсен, Гехи, Митчелл, Хьюз, Лерма, Эзе, Олисе, Айю, Матета.
Шеффилд ЮнайтедГрбич, Богл, Робинсон, Ахмедходжич, Трасти, Макати, Хамер, Винисиус, Слиман, Макберни, Бреретон.

 

Астон Вилла – Ньюкасл 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
30 января, 23.15, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Астон ВиллаМартинес, Кэш, Лангле, Конса, Морено, Макгинн, Тилеманс, Камара, Дуглас Луис, Диаби, Уоткинс.
НьюкаслДубравка, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Мерфи, Гордон, Исак.

 

Тоттенхэм – Брентфорд
Дата проведения
31 января, 22.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Сити – Бернли
Дата проведения
31 января, 22.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль – Челси
Дата проведения
31 января, 23.15, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм – Борнмут
Дата проведения
1 февраля, 22.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
1 февраля, 23.15, «Молинью Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

33 комментария
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Лутон 2 гола за 3 минуты вколотил. Авось и рекорд какой побили..
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Очень хочу, чтобы Лутон остался. Этакая реинкарнация того безумного Блэкпула 12-летней давности. Нищая, но бесстрашная команда.
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За 40 минут ни одного удара в створ. Доминаторы херовы!
+3
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арсики.только победа...
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+1
Ответ Mr@k
Артета не умеет ломать автобусы,опять 100500 передач в штрафной и возле нее, какая то безнадега
А кто умеет? На то они и автобусы, что их трудно сломать. Иначе никто против фаворита их не выставлял бы.
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+1
Артета не умеет ломать автобусы,опять 100500 передач в штрафной и возле нее, какая то безнадега
+1
0
+1
Митома уехал в сборную, и Брайтон превратился в тыкву
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Ответ Любезный Коссутий
Митома уехал в сборную, и Брайтон превратился в тыкву
У Митомы травма уже как месяца 3 наверно
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Давай Ливерпуль, как угодно, хоть на ободах, нужно набирать очки и не отдавать первое место !
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Ответ Wings of Freedom
Опять плачет?
простой мяч не обработал
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Ответ Рита Ктинидина
Если бы Тен Хаг пинка под зад получил, никто и не вспомнил бы. Одной новости было бы достаточно)) А вот Юрген, всю неделю люди в шоке, и до сих пор не хотят в это верить... Вот оно истинное величие тренера! И все нейтральные болельщики теперь за Ливерпуль, чтобы дядя Юра ушёл красиво))
Да да, поэтому ты даже дядя Юру не можешь упомянуть без упоминания ТХ, у юзеров спортста если день прошёл без упоминания ТХ, значит он прошёл зря, особенно у скаузеров 🤡🤦🏻‍♂️
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Лутон выносит Брайтон😁ничего себе
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громят физрука Де Зерби
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Лутон добивает Брайтон.
Точнее счёт неожиданный пока
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Лутон отжигает 😁
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если КП проиграют, то старика Роя уволят
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Че за днище матч Ноттингема и Арсенала? Уснуть можно
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Когда такое видят в РПЛ начинают поливать грязью, а тут норм. Ну отбиваются что ж.
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Знатный такой двухэтажный бус
Запихает Арс во втором если так дела пойдут
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Де Дзерби в Барсу собрался уже?)
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Ну Шуфутинский и припарковааааал... Даже Дайча переплюнул
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Там Лутон уже дуойку закинул, а желтые всё телятся с 2х Чемпинами Лиги Чемпионов
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ЗИна)))
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Что там, Лутон тоже вдохновился уходом Клоппа?
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У кристал пэлас всего двое в поле белых футболистов
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Бреретон красава второй матч подряд забивает
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